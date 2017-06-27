Разделы

RTX Corporation Raytheon Technologies Raytheon Missiles&Defense Raytheon Polar Services Collins Aerospace Rockwell Collins Pratt&Whitney Raytheon Intelligence&Space Raytheon BBN Bolt Beranek&Newman Raytheon Network Centric Athena Tec

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.06.2017 Rockwell Collins внедряет платформу Dassault Systèmes 3Dexrerience

Dassault Systèmes объявила о продлении соглашения с Rockwell Collins, направленного на расширение применения PLM с использованием платформы 3Dexrerience в качестве основы для управления жизненным циклом изделий. Компания Rockwell Collins

20.11.2016 Компания Raytheon представила микроволновую пушку рекордной мощности

На прошлой неделе Raytheon представила мощную микроволновую пушку, названную «Phaser» в честь одноименного лучевого оружия из вселенной Star Trek. Эта пушка, прежде всего, предназначена для борьбы с БПЛА и други
20.07.2015 Печать ракет на поле боя

Оборонная компания Raytheon Missile Systems заявляет, что уже можно напечатать практически каждый компонент раке
13.02.2013 Создана программа для тотальной слежки за гражданами через соцсети. ВИДЕО

Международная компания из американского штата Массачусетс Raytheon, пятый по величине поставщик решений для национальной безопасности, совместно с амер
12.02.2013 Военные и геймеры обменялись технологиями

Компания Raytheon на тестовой площадке в Плано, штат Техас, представила военным и спецслужбам полноцен
04.02.2013 Лучшие «микроволновки» страны. Выбор ZOOM

Если кто не знает, первая микроволновая печь появилась в 1947 году в США. Произвела её компания Raytheon по заказу оборонного ведомства Соединённых Штатов. Печь стоила примерно $ 3000 (очен
19.07.2010 Raytheon: второй этап разработки системы автоматической посадки JPALS

Компания Raytheon приступает к реализации очередного, второго (Increment 2) этапа реализации программы
18.06.2010 Raytheon представила тактическую сеть связи

Компания Raytheon представила систему сетевой радиосвязи тактического звена EMARS (Enhanced Mobile Ad-
10.06.2010 Raytheon создаст полевую систему связи для Allegheny Power

Компания Raytheon получила контракт стоимостью $12,7 млн. на разработку системы мобильной связи для ко
09.06.2010 Raytheon разрабатывает масштабируемую аналитическую среду военного назначения

Как сообщает пресс-служба Raytheon, компания возглавит коллаборацию по разработке новой аналитической системы военного и специального назначения, которая будет отличаться непревзойдённой масштабируемостью, межплатформен
23.04.2010 Raytheon поставит авиации ВМС США пусковые установки

Компания Raytheon получила контракт управления авиационных систем ВМС США стоимостью $18,9 млн., преду
15.04.2010 Орбитальный ресурс DigitalGlobe оптимизирует Raytheon

Компания DigitalGlobe объявила 13 апреля 2010 года о заключении с компанией Raytheon контракта, предусматривающего разработку последней системы управления орбитальным ре
26.03.2010 Операция Burn Frost: перехват спутника отмечен премиями

Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, трое сотрудников компании Raytheon отмечены специальными премиями агентства

22.03.2010 Raytheon концентрируется на аэрокосмической обороне и сетецентричности

Подразделение ракетных систем (Missile System) компании Raytheon приняло решении о формировании новой производственно-технологической структуры Air and Missile Defense Systems product line, ориентированной на определённого заказчика - агентство прот
12.03.2010 Виртуальная реальность: Raytheon станет реселлером VIRTSIM

Компания Raytheon объявила о заключении с компанией Motion Reality Inc (MRI) соглашения, предусматрива
05.03.2010 Raytheon разворачивает производство SLAMRAAM

Компания Raytheon получила контракт Пентагона на организацию долгосрочных закупок материалов, необходи
01.03.2010 Гиперспектральная разведка: сенсор Raytheon налетал 750 тыс. часов

Как сообщает пресс-служба Raytheon, налёт гиперспектального разведкомплекса воздушного базирования превысил 750 тыс. часов. Система предназначена для обеспечения частей на передовой, командования и специальных пользоват
27.02.2010 Raytheon модернизирует сегмент управления GPS

Компания Raytheon получила контракт ВВС США в размере $886 млн. Им предусматривается разработка элемен
24.02.2010 Raytheon обеспечит ситуационную осведомлённость наркоконтролю

Компания Raytheon объявила о получении контракта стоимостью $4,8 млн. управления по борьбе с наркотерр
05.02.2010 Raytheon: новые контракты на Patriot и Maverick

Компания Raytheon получила новые контракты на модификацию ракет ПВО/ПРО Patriot до уровня (GEM-T), а т
22.01.2010 "Операция Bold Quest": успешно испытана система дискриминации целей TVS Raytheon

Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, система автоматической дискриминации потенциальных целей TVS (Target Verification System) успешно испытана в ходе исследовательских учений "Операция Bold Quest". В ходе учений техноло
28.12.2009 Raytheon модернизирует ПРО Тайваня

Компания Raytheon получила контракт в размере $1,1 млрд. на производство новых, усовершенствованных ко
24.12.2009 США поставят на Тайвань ракетные комплексы Patriot

Американская компания Raytheon Co., разработчик высокотехнологичной продукции и подрядчик оборонных программ США, п
22.12.2009 Situational Awareness поля боя: тактические приложения Raytheon для iPhone

Компания Raytheon разработала и представила на конференции Intelligence Warfighting, прошедшей в г. Та
30.11.2009 Raytheon получила заказ на ПО для эсминца DDG-1000 Zumwalt

Компания Raytheon получила заказ ВМС США стоимостью $241,3 млн. на разработку дополнительного ПО с отк
11.11.2009 Raytheon: АФАР-радар RACR выходит на международный рынок

Компания Raytheon объявила о предстоящем подписании контрактов на поставку за рубеж (в как минимум две
28.10.2009 Raytheon разрабатывает единый комплекс РЭБ для ВМС

Компания Raytheon объявила об успешном переходе на очередной этап в конкурсе на перспективную единую с
23.10.2009 Новые датчики радарного облучения для ВВС США поставит Raytheon

Компания Raytheon получила контракт на продолжение производства и поставок модернизационных комплектов
09.09.2009 Raytheon получил заказ на ПКР Evolved SeaSparrow

Компания Raytheon получила заказ ВМС США стоимостью $151 млн., предусматривающий производство 186 ПКР

09.09.2009 Raytheon представил комбинированный радар AN/SPY-5

Компания Raytheon предствила новый радар х-диапазона для надводных кораблей малого и среднего классов

27.08.2009 Raytheon произвёл тысячную ESSM

Компания Raytheon поставила заказчику тысячную ракету ESSM SeaSparrow (Evolved SeaSparrow Missile). Ра
21.07.2009 Индийский "глонасс" будет строить Raytheon

Компания Raytheon получила контракт Индийского агентства космических исследований (ISRO) стоимостью $8
20.07.2009 Raytheon разрабатывает боевую беспроводную сеть

Компания Raytheon объявила о получении контракта агентства передовых оборонных исследований DARPA стои
27.05.2009 Raytheon приступает к сетецентричной интеграции сухопутных войск США

Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, в рамках пятилетнего контракта на разработку системы боевого управления сухопутных войск США (ABCS, Army Battle Command System) общей стоимостью $777,4 млн. заказчик - Командование ср
26.05.2009 Raytheon приступает к модернизации артсистем Phalanx

Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, ВМС США предоставили компании контракт стоимостью 259,9 млн., предусматривающий модернизацию и восстановление боеспособности 57 автоматических артиллерийских комплексов ближнего радиу
05.05.2009 Тактический БПЛА: Raytheon выбирает BWB-компоновку

Пресс-служба Raytheon сообщает о приобретении компанией прав на технологию БПЛА KillerBee разработки компании Northrop Grumman, а также соответствующей торговой марки. Аппарат KillerBee будет предложен ВМС

13.04.2009 Raytheon усовершенствует систему управления РЭБ ВВС США

Компания Raytheon получила трехлётний контракт Исследовательской лаборатории ВВС США стоимостью $3,5 м
07.04.2009 Raytheon поставит комплексы панорамного наблюдения для БМП Bradley

Как сообщает пресс-служба Raytheon, компания получила контракт стоимостью 4163,5 млн., предусматривающий поставку 822 комплектов панорамного наблюдения Independent Viewer Block 1 units для БМП Bradley A3. Комплект предс
20.01.2009 Raytheon продвинулась в разработке сегмента управления GPS следующего поколения

Компания Raytheon объявила об успешном завершении рассмотрения архитектуры сегмента управления GPS сле
08.09.2008 Raytheon провела испытание ракеты SM-6

Компания Raytheon объявила о проведении 5 сентября 2008 года на полигоне Уайт Сэндз в штате Нью Мексик

Публикаций - 339, упоминаний - 488

