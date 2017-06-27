RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec

Rockwell Collins внедряет платформу Dassault Systèmes 3Dexrerience Dassault Systèmes объявила о продлении соглашения с Rockwell Collins, направленного на расширение применения PLM с использованием платформы 3Dexrerience в качестве основы для управления жизненным циклом изделий. Компания Rockwell Collins

Компания Raytheon представила микроволновую пушку рекордной мощности На прошлой неделе Raytheon представила мощную микроволновую пушку, названную «Phaser» в честь одноименного лучевого оружия из вселенной Star Trek. Эта пушка, прежде всего, предназначена для борьбы с БПЛА и други

Печать ракет на поле боя Оборонная компания Raytheon Missile Systems заявляет, что уже можно напечатать практически каждый компонент раке

Создана программа для тотальной слежки за гражданами через соцсети. ВИДЕО Международная компания из американского штата Массачусетс Raytheon, пятый по величине поставщик решений для национальной безопасности, совместно с амер

Военные и геймеры обменялись технологиями Компания Raytheon на тестовой площадке в Плано, штат Техас, представила военным и спецслужбам полноцен

Лучшие «микроволновки» страны. Выбор ZOOM Если кто не знает, первая микроволновая печь появилась в 1947 году в США. Произвела её компания Raytheon по заказу оборонного ведомства Соединённых Штатов. Печь стоила примерно $ 3000 (очен

Raytheon: второй этап разработки системы автоматической посадки JPALS Компания Raytheon приступает к реализации очередного, второго (Increment 2) этапа реализации программы

Raytheon представила тактическую сеть связи Компания Raytheon представила систему сетевой радиосвязи тактического звена EMARS (Enhanced Mobile Ad-

Raytheon создаст полевую систему связи для Allegheny Power Компания Raytheon получила контракт стоимостью $12,7 млн. на разработку системы мобильной связи для ко

Raytheon разрабатывает масштабируемую аналитическую среду военного назначения Как сообщает пресс-служба Raytheon, компания возглавит коллаборацию по разработке новой аналитической системы военного и специального назначения, которая будет отличаться непревзойдённой масштабируемостью, межплатформен

Raytheon поставит авиации ВМС США пусковые установки Компания Raytheon получила контракт управления авиационных систем ВМС США стоимостью $18,9 млн., преду

Орбитальный ресурс DigitalGlobe оптимизирует Raytheon Компания DigitalGlobe объявила 13 апреля 2010 года о заключении с компанией Raytheon контракта, предусматривающего разработку последней системы управления орбитальным ре

Операция Burn Frost: перехват спутника отмечен премиями Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, трое сотрудников компании Raytheon отмечены специальными премиями агентства

Raytheon концентрируется на аэрокосмической обороне и сетецентричности Подразделение ракетных систем (Missile System) компании Raytheon приняло решении о формировании новой производственно-технологической структуры Air and Missile Defense Systems product line, ориентированной на определённого заказчика - агентство прот

Виртуальная реальность: Raytheon станет реселлером VIRTSIM Компания Raytheon объявила о заключении с компанией Motion Reality Inc (MRI) соглашения, предусматрива

Raytheon разворачивает производство SLAMRAAM Компания Raytheon получила контракт Пентагона на организацию долгосрочных закупок материалов, необходи

Гиперспектральная разведка: сенсор Raytheon налетал 750 тыс. часов Как сообщает пресс-служба Raytheon, налёт гиперспектального разведкомплекса воздушного базирования превысил 750 тыс. часов. Система предназначена для обеспечения частей на передовой, командования и специальных пользоват

Raytheon модернизирует сегмент управления GPS Компания Raytheon получила контракт ВВС США в размере $886 млн. Им предусматривается разработка элемен

Raytheon обеспечит ситуационную осведомлённость наркоконтролю Компания Raytheon объявила о получении контракта стоимостью $4,8 млн. управления по борьбе с наркотерр

Raytheon: новые контракты на Patriot и Maverick Компания Raytheon получила новые контракты на модификацию ракет ПВО/ПРО Patriot до уровня (GEM-T), а т

"Операция Bold Quest": успешно испытана система дискриминации целей TVS Raytheon Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, система автоматической дискриминации потенциальных целей TVS (Target Verification System) успешно испытана в ходе исследовательских учений "Операция Bold Quest". В ходе учений техноло

Raytheon модернизирует ПРО Тайваня Компания Raytheon получила контракт в размере $1,1 млрд. на производство новых, усовершенствованных ко

США поставят на Тайвань ракетные комплексы Patriot Американская компания Raytheon Co., разработчик высокотехнологичной продукции и подрядчик оборонных программ США, п

Situational Awareness поля боя: тактические приложения Raytheon для iPhone Компания Raytheon разработала и представила на конференции Intelligence Warfighting, прошедшей в г. Та

Raytheon получила заказ на ПО для эсминца DDG-1000 Zumwalt Компания Raytheon получила заказ ВМС США стоимостью $241,3 млн. на разработку дополнительного ПО с отк

Raytheon: АФАР-радар RACR выходит на международный рынок Компания Raytheon объявила о предстоящем подписании контрактов на поставку за рубеж (в как минимум две

Raytheon разрабатывает единый комплекс РЭБ для ВМС Компания Raytheon объявила об успешном переходе на очередной этап в конкурсе на перспективную единую с

Новые датчики радарного облучения для ВВС США поставит Raytheon Компания Raytheon получила контракт на продолжение производства и поставок модернизационных комплектов

Raytheon получил заказ на ПКР Evolved SeaSparrow Компания Raytheon получила заказ ВМС США стоимостью $151 млн., предусматривающий производство 186 ПКР

Raytheon представил комбинированный радар AN/SPY-5 Компания Raytheon предствила новый радар х-диапазона для надводных кораблей малого и среднего классов

Raytheon произвёл тысячную ESSM Компания Raytheon поставила заказчику тысячную ракету ESSM SeaSparrow (Evolved SeaSparrow Missile). Ра

Индийский "глонасс" будет строить Raytheon Компания Raytheon получила контракт Индийского агентства космических исследований (ISRO) стоимостью $8

Raytheon разрабатывает боевую беспроводную сеть Компания Raytheon объявила о получении контракта агентства передовых оборонных исследований DARPA стои

Raytheon приступает к сетецентричной интеграции сухопутных войск США Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, в рамках пятилетнего контракта на разработку системы боевого управления сухопутных войск США (ABCS, Army Battle Command System) общей стоимостью $777,4 млн. заказчик - Командование ср

Raytheon приступает к модернизации артсистем Phalanx Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, ВМС США предоставили компании контракт стоимостью 259,9 млн., предусматривающий модернизацию и восстановление боеспособности 57 автоматических артиллерийских комплексов ближнего радиу

Тактический БПЛА: Raytheon выбирает BWB-компоновку Пресс-служба Raytheon сообщает о приобретении компанией прав на технологию БПЛА KillerBee разработки компании Northrop Grumman, а также соответствующей торговой марки. Аппарат KillerBee будет предложен ВМС

Raytheon усовершенствует систему управления РЭБ ВВС США Компания Raytheon получила трехлётний контракт Исследовательской лаборатории ВВС США стоимостью $3,5 м

Raytheon поставит комплексы панорамного наблюдения для БМП Bradley Как сообщает пресс-служба Raytheon, компания получила контракт стоимостью 4163,5 млн., предусматривающий поставку 822 комплектов панорамного наблюдения Independent Viewer Block 1 units для БМП Bradley A3. Комплект предс

Raytheon продвинулась в разработке сегмента управления GPS следующего поколения Компания Raytheon объявила об успешном завершении рассмотрения архитектуры сегмента управления GPS сле