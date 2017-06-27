RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|27.06.2017
|
Rockwell Collins внедряет платформу Dassault Systèmes 3Dexrerience
Dassault Systèmes объявила о продлении соглашения с Rockwell Collins, направленного на расширение применения PLM с использованием платформы 3Dexrerience в качестве основы для управления жизненным циклом изделий. Компания Rockwell Collins
|20.11.2016
|
Компания Raytheon представила микроволновую пушку рекордной мощности
На прошлой неделе Raytheon представила мощную микроволновую пушку, названную «Phaser» в честь одноименного лучевого оружия из вселенной Star Trek. Эта пушка, прежде всего, предназначена для борьбы с БПЛА и други
|20.07.2015
|
Печать ракет на поле боя
Оборонная компания Raytheon Missile Systems заявляет, что уже можно напечатать практически каждый компонент раке
|13.02.2013
|
Создана программа для тотальной слежки за гражданами через соцсети. ВИДЕО
Международная компания из американского штата Массачусетс Raytheon, пятый по величине поставщик решений для национальной безопасности, совместно с амер
|12.02.2013
|
Военные и геймеры обменялись технологиями
Компания Raytheon на тестовой площадке в Плано, штат Техас, представила военным и спецслужбам полноцен
|04.02.2013
|
Лучшие «микроволновки» страны. Выбор ZOOM
Если кто не знает, первая микроволновая печь появилась в 1947 году в США. Произвела её компания Raytheon по заказу оборонного ведомства Соединённых Штатов. Печь стоила примерно $ 3000 (очен
|19.07.2010
|
Raytheon: второй этап разработки системы автоматической посадки JPALS
Компания Raytheon приступает к реализации очередного, второго (Increment 2) этапа реализации программы
|18.06.2010
|
Raytheon представила тактическую сеть связи
Компания Raytheon представила систему сетевой радиосвязи тактического звена EMARS (Enhanced Mobile Ad-
|10.06.2010
|
Raytheon создаст полевую систему связи для Allegheny Power
Компания Raytheon получила контракт стоимостью $12,7 млн. на разработку системы мобильной связи для ко
|09.06.2010
|
Raytheon разрабатывает масштабируемую аналитическую среду военного назначения
Как сообщает пресс-служба Raytheon, компания возглавит коллаборацию по разработке новой аналитической системы военного и специального назначения, которая будет отличаться непревзойдённой масштабируемостью, межплатформен
|23.04.2010
|
Raytheon поставит авиации ВМС США пусковые установки
Компания Raytheon получила контракт управления авиационных систем ВМС США стоимостью $18,9 млн., преду
|15.04.2010
|
Орбитальный ресурс DigitalGlobe оптимизирует Raytheon
Компания DigitalGlobe объявила 13 апреля 2010 года о заключении с компанией Raytheon контракта, предусматривающего разработку последней системы управления орбитальным ре
|26.03.2010
|
Операция Burn Frost: перехват спутника отмечен премиями
Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, трое сотрудников компании Raytheon отмечены специальными премиями агентства
|22.03.2010
|
Raytheon концентрируется на аэрокосмической обороне и сетецентричности
Подразделение ракетных систем (Missile System) компании Raytheon приняло решении о формировании новой производственно-технологической структуры Air and Missile Defense Systems product line, ориентированной на определённого заказчика - агентство прот
|12.03.2010
|
Виртуальная реальность: Raytheon станет реселлером VIRTSIM
Компания Raytheon объявила о заключении с компанией Motion Reality Inc (MRI) соглашения, предусматрива
|05.03.2010
|
Raytheon разворачивает производство SLAMRAAM
Компания Raytheon получила контракт Пентагона на организацию долгосрочных закупок материалов, необходи
|01.03.2010
|
Гиперспектральная разведка: сенсор Raytheon налетал 750 тыс. часов
Как сообщает пресс-служба Raytheon, налёт гиперспектального разведкомплекса воздушного базирования превысил 750 тыс. часов. Система предназначена для обеспечения частей на передовой, командования и специальных пользоват
|27.02.2010
|
Raytheon модернизирует сегмент управления GPS
Компания Raytheon получила контракт ВВС США в размере $886 млн. Им предусматривается разработка элемен
|24.02.2010
|
Raytheon обеспечит ситуационную осведомлённость наркоконтролю
Компания Raytheon объявила о получении контракта стоимостью $4,8 млн. управления по борьбе с наркотерр
|05.02.2010
|
Raytheon: новые контракты на Patriot и Maverick
Компания Raytheon получила новые контракты на модификацию ракет ПВО/ПРО Patriot до уровня (GEM-T), а т
|22.01.2010
|
"Операция Bold Quest": успешно испытана система дискриминации целей TVS Raytheon
Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, система автоматической дискриминации потенциальных целей TVS (Target Verification System) успешно испытана в ходе исследовательских учений "Операция Bold Quest". В ходе учений техноло
|28.12.2009
|
Raytheon модернизирует ПРО Тайваня
Компания Raytheon получила контракт в размере $1,1 млрд. на производство новых, усовершенствованных ко
|24.12.2009
|
США поставят на Тайвань ракетные комплексы Patriot
Американская компания Raytheon Co., разработчик высокотехнологичной продукции и подрядчик оборонных программ США, п
|22.12.2009
|
Situational Awareness поля боя: тактические приложения Raytheon для iPhone
Компания Raytheon разработала и представила на конференции Intelligence Warfighting, прошедшей в г. Та
|30.11.2009
|
Raytheon получила заказ на ПО для эсминца DDG-1000 Zumwalt
Компания Raytheon получила заказ ВМС США стоимостью $241,3 млн. на разработку дополнительного ПО с отк
|11.11.2009
|
Raytheon: АФАР-радар RACR выходит на международный рынок
Компания Raytheon объявила о предстоящем подписании контрактов на поставку за рубеж (в как минимум две
|28.10.2009
|
Raytheon разрабатывает единый комплекс РЭБ для ВМС
Компания Raytheon объявила об успешном переходе на очередной этап в конкурсе на перспективную единую с
|23.10.2009
|
Новые датчики радарного облучения для ВВС США поставит Raytheon
Компания Raytheon получила контракт на продолжение производства и поставок модернизационных комплектов
|09.09.2009
|
Raytheon получил заказ на ПКР Evolved SeaSparrow
Компания Raytheon получила заказ ВМС США стоимостью $151 млн., предусматривающий производство 186 ПКР
|09.09.2009
|
Raytheon представил комбинированный радар AN/SPY-5
Компания Raytheon предствила новый радар х-диапазона для надводных кораблей малого и среднего классов
|27.08.2009
|
Raytheon произвёл тысячную ESSM
Компания Raytheon поставила заказчику тысячную ракету ESSM SeaSparrow (Evolved SeaSparrow Missile). Ра
|21.07.2009
|
Индийский "глонасс" будет строить Raytheon
Компания Raytheon получила контракт Индийского агентства космических исследований (ISRO) стоимостью $8
|20.07.2009
|
Raytheon разрабатывает боевую беспроводную сеть
Компания Raytheon объявила о получении контракта агентства передовых оборонных исследований DARPA стои
|27.05.2009
|
Raytheon приступает к сетецентричной интеграции сухопутных войск США
Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, в рамках пятилетнего контракта на разработку системы боевого управления сухопутных войск США (ABCS, Army Battle Command System) общей стоимостью $777,4 млн. заказчик - Командование ср
|26.05.2009
|
Raytheon приступает к модернизации артсистем Phalanx
Как сообщает пресс-служба компании Raytheon, ВМС США предоставили компании контракт стоимостью 259,9 млн., предусматривающий модернизацию и восстановление боеспособности 57 автоматических артиллерийских комплексов ближнего радиу
|05.05.2009
|
Тактический БПЛА: Raytheon выбирает BWB-компоновку
Пресс-служба Raytheon сообщает о приобретении компанией прав на технологию БПЛА KillerBee разработки компании Northrop Grumman, а также соответствующей торговой марки. Аппарат KillerBee будет предложен ВМС
|13.04.2009
|
Raytheon усовершенствует систему управления РЭБ ВВС США
Компания Raytheon получила трехлётний контракт Исследовательской лаборатории ВВС США стоимостью $3,5 м
|07.04.2009
|
Raytheon поставит комплексы панорамного наблюдения для БМП Bradley
Как сообщает пресс-служба Raytheon, компания получила контракт стоимостью 4163,5 млн., предусматривающий поставку 822 комплектов панорамного наблюдения Independent Viewer Block 1 units для БМП Bradley A3. Комплект предс
|20.01.2009
|
Raytheon продвинулась в разработке сегмента управления GPS следующего поколения
Компания Raytheon объявила об успешном завершении рассмотрения архитектуры сегмента управления GPS сле
|08.09.2008
|
Raytheon провела испытание ракеты SM-6
Компания Raytheon объявила о проведении 5 сентября 2008 года на полигоне Уайт Сэндз в штате Нью Мексик
