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Подъемное оборудование лифт лифтостроительные предприятия

СОБЫТИЯ

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23.09.2016 «Акадо-Екатеринбург» оснастил видеонаблюдением лифты в Юго-Западном районе города

ера и доступны для скачивания и просмотра в любое время. Компания использовала камеры купольного типа, применив антивандальную систему монтажа: камера пропускается через специальное отверстие в крыше лифта и крепится к ней со стороны шахты. Таким образом, ее попросту невозможно снять. «Планируя данный проект, мы руководствовались двумя главными целями. Во-первых, жители не должны платить ни
14.06.2016 Новая концепция общественного транспорта: в метро прямо из офиса

но на 50 %. Система организована таким образом, что одновременно несколько кабин будет двигаться вверх и вниз непрерывно, подобно круговому челноку. Для пассажиров разница будет лишь в том, что дверь лифта будет открываться каждые 15 или 30 секунд.    Пассажиры лифта будут прибывать прямо на платформу метро Лифты MULTI изначально были разработаны для высотных зданий: требовалось  уве
11.01.2011 Индия разрабатывает космический лифт

Недалек тот день, когда с помощью лифта можно будет попасть на низкую околоземную или геостационарную орбиту. По мнению индийск
15.10.2010 «СНК-Синтез» разработала новые лифты для мониторов

оложениях мониторная платформа и крышка модуля предотвращают попадание посторонних предметов внутрь лифта. Верхняя панель модуля выполнена из алюминиевого сплава, толщина 3 мм черного цвета. Па
15.11.2006 Проект космического лифта: проблемы множатся

Как сообщает New Scientist, идею пассажирского космического лифта могут погубить радиационные пояса, самая опасная часть которых находится на высотах от 1 тыс. до 20 тыс. км над Землей. Об этом предупреждает автор нового исследования Андерс Йоргенсен (A
15.11.2006 Проект космического лифта: проблемы множатся

Как сообщает New Scientist, идею пассажирского космического лифта могут погубить радиационные пояса, самая опасная часть которых находится на высотах от 1 тыс. до 20 тыс. км над Землей. Об этом предупреждает автор нового исследования Андерс Йоргенсен (A
25.05.2006 Космический лифт: обречен и опасен

В 2000 году доктор Брэдли Эдвардс (Bradley Edwards) выпустил отчет, в котором сообщалось о проведении предварительных исследований по построению космического лифта. Затем в Сиэтле была основана компания HighLift Systems, которой NASA выделила финансирование для разработки и постройки космического лифта. Согласно планам компании LiftPort, косм
25.05.2006 Космический лифт: обречен и опасен

В 2000 году доктор Брэдли Эдвардс (Bradley Edwards) выпустил отчет, в котором сообщалось о проведении предварительных исследований по построению космического лифта. Затем в Сиэтле была основана компания HighLift Systems, которой NASA выделила финансирование для разработки и постройки космического лифта. Согласно планам компании LiftPort, косм
24.04.2006 "Космический лифт" свяжет Марс и Землю

. Исследователи из NASA и компания LiftPort Inc. предлагают упростить вывод крупных объектов на орбиту, используя систему, названную ими "Космическим лифтом". Вот как объясняет концепцию космического лифта доктор Брэдли Эдвардс в отчете NIAC: "Космический лифт - это лента, один конец которой присоединен к поверхности Земли, а другой находится на геосинхронизированной орбите в космосе (на вы
24.04.2006 "Космический лифт" свяжет Марс и Землю

. Исследователи из NASA и компания LiftPort Inc. предлагают упростить вывод крупных объектов на орбиту, используя систему, названную ими "Космическим лифтом". Вот как объясняет концепцию космического лифта доктор Брэдли Эдвардс в отчете NIAC: "Космический лифт - это лента, один конец которой присоединен к поверхности Земли, а другой находится на геосинхронизированной орбите в космосе (на вы
24.10.2005 NASA провела конкурс на создание космического лифта

NASA и некоммерческий "Космический фонд" (Spaceward Foundation) объявили конкурс на создание космического лифта. Космический лифт – это сверхпрочная лента, "космическое шоссе", по которому роботы будут перевозить материалы с Земли на орбиту. Для того, чтобы построить лифт, необходимо подобрать соот

Публикаций - 264, упоминаний - 279

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Миронов Вадим 2 1
Кузьменко Юрий 5 1
Тришин Юрий 1 1
Костина Светлана 16 1
Верба Геннадий 1 1
Мовтян Борис 8 1
Губанов Денис 1 1
Томилина Татьяна 1 1
Милек Татьяна 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 114
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 73
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 41
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Европа 24963 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 10
Индия - Bharat 5869 9
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 9
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 6
Япония 13807 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Канада 5081 6
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
Солнечная система - Solar system 2569 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Украина 7928 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 5
Украина - Киев 1151 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Китай - Тайвань 4245 4
Испания - Королевство 3839 4
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 4
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Казахстан - Республика 6047 3
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Южная Корея - Республика 7051 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 42
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 30
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