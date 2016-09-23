Получите все материалы CNews по ключевому слову
Подъемное оборудование лифт лифтостроительные предприятия
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|23.09.2016
|
«Акадо-Екатеринбург» оснастил видеонаблюдением лифты в Юго-Западном районе города
ера и доступны для скачивания и просмотра в любое время. Компания использовала камеры купольного типа, применив антивандальную систему монтажа: камера пропускается через специальное отверстие в крыше лифта и крепится к ней со стороны шахты. Таким образом, ее попросту невозможно снять. «Планируя данный проект, мы руководствовались двумя главными целями. Во-первых, жители не должны платить ни
|14.06.2016
|
Новая концепция общественного транспорта: в метро прямо из офиса
но на 50 %. Система организована таким образом, что одновременно несколько кабин будет двигаться вверх и вниз непрерывно, подобно круговому челноку. Для пассажиров разница будет лишь в том, что дверь лифта будет открываться каждые 15 или 30 секунд. Пассажиры лифта будут прибывать прямо на платформу метро Лифты MULTI изначально были разработаны для высотных зданий: требовалось уве
|11.01.2011
|
Индия разрабатывает космический лифт
Недалек тот день, когда с помощью лифта можно будет попасть на низкую околоземную или геостационарную орбиту. По мнению индийск
|15.10.2010
|
«СНК-Синтез» разработала новые лифты для мониторов
оложениях мониторная платформа и крышка модуля предотвращают попадание посторонних предметов внутрь лифта. Верхняя панель модуля выполнена из алюминиевого сплава, толщина 3 мм черного цвета. Па
|15.11.2006
|
Проект космического лифта: проблемы множатся
Как сообщает New Scientist, идею пассажирского космического лифта могут погубить радиационные пояса, самая опасная часть которых находится на высотах от 1 тыс. до 20 тыс. км над Землей. Об этом предупреждает автор нового исследования Андерс Йоргенсен (A
|15.11.2006
|
Проект космического лифта: проблемы множатся
Как сообщает New Scientist, идею пассажирского космического лифта могут погубить радиационные пояса, самая опасная часть которых находится на высотах от 1 тыс. до 20 тыс. км над Землей. Об этом предупреждает автор нового исследования Андерс Йоргенсен (A
|25.05.2006
|
Космический лифт: обречен и опасен
В 2000 году доктор Брэдли Эдвардс (Bradley Edwards) выпустил отчет, в котором сообщалось о проведении предварительных исследований по построению космического лифта. Затем в Сиэтле была основана компания HighLift Systems, которой NASA выделила финансирование для разработки и постройки космического лифта. Согласно планам компании LiftPort, косм
|25.05.2006
|
Космический лифт: обречен и опасен
В 2000 году доктор Брэдли Эдвардс (Bradley Edwards) выпустил отчет, в котором сообщалось о проведении предварительных исследований по построению космического лифта. Затем в Сиэтле была основана компания HighLift Systems, которой NASA выделила финансирование для разработки и постройки космического лифта. Согласно планам компании LiftPort, косм
|24.04.2006
|
"Космический лифт" свяжет Марс и Землю
. Исследователи из NASA и компания LiftPort Inc. предлагают упростить вывод крупных объектов на орбиту, используя систему, названную ими "Космическим лифтом". Вот как объясняет концепцию космического лифта доктор Брэдли Эдвардс в отчете NIAC: "Космический лифт - это лента, один конец которой присоединен к поверхности Земли, а другой находится на геосинхронизированной орбите в космосе (на вы
|24.04.2006
|
"Космический лифт" свяжет Марс и Землю
. Исследователи из NASA и компания LiftPort Inc. предлагают упростить вывод крупных объектов на орбиту, используя систему, названную ими "Космическим лифтом". Вот как объясняет концепцию космического лифта доктор Брэдли Эдвардс в отчете NIAC: "Космический лифт - это лента, один конец которой присоединен к поверхности Земли, а другой находится на геосинхронизированной орбите в космосе (на вы
|24.10.2005
|
NASA провела конкурс на создание космического лифта
NASA и некоммерческий "Космический фонд" (Spaceward Foundation) объявили конкурс на создание космического лифта. Космический лифт – это сверхпрочная лента, "космическое шоссе", по которому роботы будут перевозить материалы с Земли на орбиту. Для того, чтобы построить лифт, необходимо подобрать соот
Подъемное оборудование и организации, системы, технологии, персоны:
|Гарбузов Анатолий 167 6
|Собянин Сергей 538 6
|Фролов Борис 32 5
|Edwards Bradley - Эдвардс Брэдли 4 4
|Путин Владимир 3454 4
|Овчинский Владислав 230 2
|Бирюков Олег 40 2
|Barton Joe - Бартон Джо 7 2
|Brouwer Fred - Броуэр Фред 2 2
|Горячева Алевтина 3 2
|Jorgensen Anders - Йоргенсен Андерс 2 2
|Windle Alan - Уиндл Алан 3 2
|Акимов Максим 192 2
|Орловский Виктор 408 2
|Петров Михаил 139 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Иванов Сергей 405 2
|Савицкий Андрей 35 2
|Ликсутов Максим 245 2
|Блинов Дмитрий 50 2
|Бяков Юрий 42 2
|Власов Иван 56 2
|Кучма Леонид 29 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Михайлов Владимир 40 2
|Бендин Сергей 10 2
|Пузанов Сергей 4 2
|Савинов Максим 1 1
|Bozkurt Alper - Боцкурт Алпер 1 1
|Малахова Елена 1 1
|Берёзкин Максим 15 1
|Миронов Вадим 2 1
|Кузьменко Юрий 5 1
|Тришин Юрий 1 1
|Костина Светлана 16 1
|Верба Геннадий 1 1
|Мовтян Борис 8 1
|Губанов Денис 1 1
|Томилина Татьяна 1 1
|Милек Татьяна 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.