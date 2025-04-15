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Kyodo



15.04.2025 Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android 1
16.02.2023 Мировую экономику ждет встряска из-за санкций против производства чипов в Китае. Последствия могут быть необратимыми 1
11.03.2011 Sony и другие японские компании остановили работу из-за землетрясения 1
13.11.2009 Япония: денег на ИТ, суперкомпьютер и венчурные фонды больше нет 1
02.02.2009 Извержение вулкана накрыло Токио 1
18.05.2007 КНДР подозревают в испытании новой ракеты в Иране 1
14.02.2007 Япония будет следить за соседями из космоса 1
31.03.2006 Электронные письма довели до отставки японских топ-демократов 1
21.12.2005 Астронавты будут работать на Луне в японских скафандрах 1
21.12.2005 Астронавты будут работать на Луне в японских скафандрах 1
28.11.2005 В Японии арестован программист, использовавший Yahoo News для разжигания войны с Китаем 1
31.08.2005 Япония разработает собственную ракету для полета к МКС 1
23.08.2005 Nintendo возьмет реванш на игровом рынке 1
25.07.2005 Япония намерена разработать самый скоростной в мире суперкомпьютер 1
25.07.2005 Япония намерена разработать самый скоростной в мире суперкомпьютер 1
16.05.2005 В Японии появился 3,4-метровый робот Land-Walker 1
16.05.2005 В Японии появился 3,4-метровый робот Land-Walker 1
12.05.2005 Электромобиль от Mitsubishi Motors оснастили двигателями в колесах 1
12.05.2005 Электромобиль от Mitsubishi Motors оснастили двигателями в колесах 1
13.04.2005 Kyocera поставила точку в производстве камер Contax 1
06.04.2005 Робота назначили главой полицейского участка 1
06.04.2005 Робота назначили главой полицейского участка 1
03.03.2005 В Японии создали искусственные мышцы 1
03.03.2005 В Японии создали искусственные мышцы 1
26.01.2005 В Японии изобрели сгибающийся дисплей 1
26.01.2005 В Японии изобрели сгибающийся дисплей 1
29.12.2004 Туристов в Японии будут "укомплектовывать" экскурсионными КПК 1
16.12.2004 Лифт от Toshiba попал в книгу рекордов Гиннеса 1
03.12.2004 Toyota анонсировала робота-музыканта 1
10.11.2004 Теннисистка Мария Шарапова будет представлять Canon 1
29.10.2004 Hitachi, Matsushita и Toshiba создадут совместное предприятие по выпуску ЖК-дисплеев 1
26.11.2003 Япония и Китай тестируют 4G-телефон 1
26.11.2003 Япония и Китай тестируют 4G-телефон 1
18.08.2003 Япония до конца 2007 г. выведет на орбиту 17 спутников с помощью собственных ракет-носителей 1
18.08.2003 Япония до конца 2007 г. выведет на орбиту 17 спутников с помощью собственных ракет-носителей 1
26.03.2003 США воюют в Ираке с помощью «микроволновок» 1
26.03.2003 США воюют в Ираке с помощью «микроволновок» 1
20.01.2003 Третий клонированный ребенок родится сегодня? 1
20.01.2003 Третий клонированный ребенок родится сегодня? 1
06.11.2002 В японских компаниях нередки утечки персональных данных клиентов, собранных через интернет 1

Публикаций - 47, упоминаний - 47

Kyodo и организации, системы, технологии, персоны:

Fujitsu 2043 4
Toshiba Corporation 2934 3
Sony 6565 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 3
IBM - International Business Machines Corp 9463 2
Hitachi - Хитачи 1468 2
Canon 1402 2
Pioneer Corporation 423 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Microsoft Corporation 24773 1
Intel Corporation 12264 1
Kyocera 241 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Yahoo! 3699 1
Nintendo 773 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 129 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 1
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 258 1
KG Telecom - KG Telecommunications 25 1
China Mobile 407 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 120 1
IBM Japan 52 1
Шахты 0 1
China United Telecom - China United Telecommunications - Great Wall Telecommunications 36 1
Yashica - JNC Datum Tech International 6 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
Panasonic Corporation - IPS Alpha Technology 12 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 2
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 25 2
Mitsubishi Motors 24 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 2
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 44 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 273 1
Mitsubishi Heavy Industries 34 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1072 1
Bridgestone 16 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 40 1
All Nippon Airways 11 1
Kansai Electric Power Company - KEPCO - Kansai Denryoku - Кансай Электрик Пауэр Ко 7 1
Резонанс НПП 372 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 130 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 4
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 69 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1806 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3020 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3317 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1412 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1020 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 34 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1543 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 609 1
Демократическая политическая партия США 116 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 1
IPTC - International Press Telecommunications Council - Международный Совет по Прессе и Телекоммуникациям 6 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9837 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5421 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7024 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5569 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1639 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16292 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12168 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2258 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13959 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12596 2
Clone - Клонирование 501 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9380 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9765 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14043 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1678 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 390 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4246 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1133 2
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Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 512 2
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6441 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2992 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7492 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21041 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6894 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12882 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7149 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9439 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17277 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12916 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1838 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4046 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 1
Apple iPhone 6 4863 1
JAXA TNSC - Tanegashima Space Center - Танегасима Космический центр - космодром 21 1
Тонхэ (космодром) - Мусуданни - Квандай - ракетный испытательный полигон 10 1
Toyota Partner Robots 2 1
Nintendo Game Boy 107 1
Шарапова Мария 16 1
Манкевич Виталий 10 1
Япония 13342 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 6
Россия - РФ - Российская федерация 147350 4
Земля - планета Солнечной системы 10440 4
Япония - Токио 995 4
Китай - Тайвань 4021 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 560 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 2
Южная Корея - Республика 6705 2
Луна - спутник Земли 1485 2
Ирак - Республика 698 2
США - Флорида 767 2
Япония - Иокогама 37 2
Нидерланды 3549 2
Европа 21870 2
Китай - Пекин - Beijing 1004 2
Греция - Греческая Республика 984 2
Исландия 242 1
Иран - Исламская Республика Иран 1096 1
Швейцария - Женева 326 1
Тихий океан - Восточно-китайском море 10 1
КНДР - Пхеньян 73 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1355 1
Сингапур - Республика 1865 1
Азия - Азиатский регион 5589 1
Германия - Федеративная Республика 12753 1
Япония - Окинава 26 1
Япония - Хонсю - Фудзияма, Фудзи, Фудзисан 29 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5264 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 4
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Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 525 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6807 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5942 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 521 2
NEWSru.com 229 2
Kyodo News 25 2
Times 627 2
РИА Новости 935 1
NYT - The New York Times 1060 1
Yonhap News Agency 41 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
USA Today 126 1
Dow Jones Business News 88 1
South China Morning Post 61 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1934 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 16 1
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