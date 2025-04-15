Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android 1

Извержение вулкана накрыло Токио 1

КНДР подозревают в испытании новой ракеты в Иране 1

Япония будет следить за соседями из космоса 1

Астронавты будут работать на Луне в японских скафандрах 1

Астронавты будут работать на Луне в японских скафандрах 1

Япония разработает собственную ракету для полета к МКС 1

Nintendo возьмет реванш на игровом рынке 1

Япония намерена разработать самый скоростной в мире суперкомпьютер 1

Япония намерена разработать самый скоростной в мире суперкомпьютер 1

Электромобиль от Mitsubishi Motors оснастили двигателями в колесах 1

Электромобиль от Mitsubishi Motors оснастили двигателями в колесах 1

Kyocera поставила точку в производстве камер Contax 1

Робота назначили главой полицейского участка 1

Робота назначили главой полицейского участка 1

В Японии создали искусственные мышцы 1

В Японии создали искусственные мышцы 1

В Японии изобрели сгибающийся дисплей 1

В Японии изобрели сгибающийся дисплей 1

Лифт от Toshiba попал в книгу рекордов Гиннеса 1