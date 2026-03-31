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Китай Пекин Beijing

Китай - Пекин - Beijing

СОБЫТИЯ


31.03.2026 «Экстра Синема» оснастит Российский культурный центр в Пекине

Компания «Экстра Синема» и Российский культурный центр в Пекине заключили соглашение о внедрении отечественной технологии кинопоказа. Соглашение о реализации пилотного проекта подписали руководитель компании «Экстра Синема» Пётр Чиряев и директор Рос
02.11.2024 Главный американский поставщик БПЛА для Украины столкнулся с блокировкой поставок из-за санкций

cial Times, в Белом доме подозревают, что Skydio мог стать объектом воздействия санкций поскольку в Пекине его рассматривают как конкурента китайскому производителю DJI, чьи дроны активно испол
28.10.2020 Браузер Opera становится китайским. Пекин овладевает его разработчиками и технологиями

ер Opera. Как пишет портал cnTechPost, в список инвесторов войдет компания Hong Kong Kunlun – она готова заплатить $80,145 млн за 8,47% акций Opera. Hong Kong Kunlun – это дочерняя компания китайской Beijing Kunlun Tech Co., Ltd, входящей в список акционеров Opera с 2016 г. Таким образом, ее суммарная доля в Opera Software составит 53,88%, а сама Opera войдет в консолидированную финансовую

24.08.2020 В Международном аэропорту Пекина внедрена система SITA Smart Path

о положительно скажется на росте пассажиропотока и развитии отрасли. Международный аэропорт Шоуду в Пекине – крупнейший в Китае аэропорт, пассажиропоток которого в период с 2018 по 2020 г. прев
09.07.2019 Beijing Unicom и Huawei объявили о проведении первого в мире теста iFIT в сети 5G

Beijing Unicom (филиал China Unicom в Пекине) и Huawei объявили об успешном проведении первого в мире теста технологии iFIT в сети

19.04.2017 «Ростелеком» устранил аварию на магистральной линии связи «Москва – Пекин»

«Ростелеком» устранил аварию на высокоскоростной магистральной линии связи с условным названием «Москва – Пекин», которая осуществляет пропуск трафика с западного направления на восток. По легенде транспортная сеть федерального и международного значения повреждена сильнейшим паводком, возникшим всл
16.06.2016 В Пекине запретили продавать iPhone 6 и iPhone 6 Plus

аж iPhone 6 и iPhone 6 Plus Компании Apple запретили продавать смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus в Пекине из-за нарушения патента на дизайн мобильных телефонов местной компании 100+, которая н
17.11.2015 Lenovo откроет новый инновационный центр высокопроизводительных вычислений в Пекине

Компания Lenovo в рамках конференции по суперкомпьютерным технологиям SC15 объявила об открытии в Пекине в начале 2016 г. своего нового инновационного центра высокопроизводительных вычислений. Кроме того, представители компании рассказали о расширении сотрудничества с Центром суперкомпьютер
10.12.2014 Пекин развертывает проект e-invoicing

озничная торговля, телекоммуникации, финансы или страхование. Потенциальный участник должен иметь в Пекине постоянное представительство и выставлять относительно большое количество счетов. В ИТ
24.01.2013 Недалеко от Пекина нашли ДНК-следы индейцев и азиатов

Древняя ДНК показала, что от людей, живших около 40000 лет назад неподалеку от огромного Пекина – одной из ведущих мировых столиц - произошли многие современные азиаты и коренные американцы. Международная команда исследователей, в том числе, Сванте Паабо и Куао Мей Фу из Института

03.08.2012 Олимпиада в Пекине открыла глаза на глобальное потепление

сокращение трафика приводит к снижению выбросов углекислого газа, однако точные цифры в реальной городской местности получить крайне сложно. Уникальной "экспериментальной площадкой" стала Олимпиада в Пекине 2008 года. Китайские власти ввели ограничение на передвижение автотранспорта, и ученые впервые могли наблюдать и измерить снижение загрязненности воздуха, в частности уменьшение выбросов
13.01.2012 Магазин Apple в Пекине закидан сырыми яйцами

Apple приостановила продажи iPhone 4S в своих фирменных магазинах в Пекине и Шанхае. Об этом представитель компании сообщил изданию All Things Digital. Приостановить продажи компанию вынудила гигантская толпа желающих приобрести устройство, которая начила собир
29.09.2011 «1С-Рарус» автоматизировал учет в баре гостиницы «Пекин»

Компания «1С-Рарус» объявила о завершении проекта по автоматизации бара «Гостинично-офисного комплекса «Пекин». Руководству отеля, принявшему решение об автоматизации бара, требовался программный продукт для повышения качества и скорости обслуживания клиентов. Выбор был сделан в пользу программы

22.01.2010 Производители смартфонов не поддержали атаку Google на Пекин

тороны китайских хакеров, Google объявила о намерении закрыть все свои офисы в этой стране и, кроме того, о намерении в ближайшее время выключить цензуру на поисковом сервере Google.cn, раскритиковав Пекин за ограничение свободного распространения информации. В ответ на это китайские власти заявили, что если иностранная компания желает работать в их стране, она должна соблюдать местные зако
20.04.2009 В Пекине открывается Международная конференция по ядерной энергетике

Как сообщает центр новостей центр новостей ООН, 20-22 апреля в Пекине под эгидой МАГАТЭ пройдет Международная конференция по ядерной энергетике в XXI столетии. В ней примут участие 30 министров и ряд других представителей из 65 стран мира. Учитывая тенденц
13.02.2009 В Пекине осуществлено увеличение осадков с использованием самолетов и ракет

Как сообщает агентство Синьхуа, 12 февраля в Пекине прошел долгожданный дождь. Для увеличения осадков были проведены операции по засеву облаков с использованием самолетов и ракет. Средний объем осадков в городе составил 1 мм, максимальный
13.02.2009 Intel и Huawei открыли WiMAX-лабораторию в Пекине

Компания Huawei Technologies (Huawei) и корпорация Intel объявили о начале работы новой лаборатории по тестированию устройств WiMAX на совместимость. Лаборатория, расположенная в Пекине укомплектована инфраструктурой WiMAX и решениями, поставленными соответственно Huawei и Intel. Как отмечается, для проведения испытаний в ней имитируется реальная среда, которая помогает
04.12.2008 Численность населения Пекина приближается к предельному показателю

Площадь Пекина составляет 16,4 тыс кв. км, однако равнинные районы занимают лишь 6 тыс кв. км. Китайская столица может вместить 18 млн человек. А сейчас в ней проживает 16,33 млн. человек, сообщает аге
15.10.2008 В Пекине начала работу конференция по сейсмоинженерии

В Пекине открылась 14-я Всемирная конференция по сейсмологической инженерии Как сообщает агентство Синьхуа, под девизом "Инновации, безопасность, применение" 13 октября 2008 года в китайской стол
14.08.2008 Неогеография: разрабатываются 3D-модели олимпийских объектов Пекина

Совместная группа разработчиков компаний DigitalGlobe и AEgisTG создаст для компании NBC комплекс 3D-моделей объектов спортивной инфраструктуры Пекина в форматах KMZ для отображения в геоинтерфейсах класса Google Earth. Модели в соответствии с принципами неогеографии представлеются без отрыва от географического контекста реальных объек
07.08.2008 «Синтерра Медиа» обеспечит доставку ТВ-сигналов с Олимпиады в Пекине

«Синтерра Медиа» примет участие в телекоммуникационном обеспечении прямых телевизионных трансляций для российских телекомпаний с Летних Олимпийских Игр-2008, которые будут проходить в Пекине с 8 по 25 августа 2008 г. В течение всей Олимпиады-2008 «Синтерра Медиа» будет обеспечивать подачу ТВ-сигналов от сети Европейского Вещательного Союза для «Первого канала», ВГТРК и «НТВ

07.08.2008 Lenovo предоставит «зеленое» оборудование для Олимпийских игр в Пекине

На время проведения Олимпийских игр в Пекине компания Lenovo предоставит 600 инженеров и 30 тыс. единиц оборудования, в том числе настольные компьютеры и ноутбуки, серверы и мониторы, которые были тщательно протестированы до начала
30.07.2008 Олимпийский Пекин из Lego

Группа китайских специалистов по контруктору Lego собрала вот такой макет олимпийского комплекса в Пекине. Для этого понадобилось порядка 100 часов работы.
07.07.2008 Beijing 2008: Видео

деоролик из официальной игры летних Олимпийских игр, которые пройдут с 8 по 24 августа этого года в Пекине. Разрабатывается спортивный симулятор Beijing 2008 британской студией Eurocom при подд
02.07.2008 Beijing 2008: Скриншоты

криншоты из официальной игры летних Олимпийских игр, которые пройдут с 8 по 24 августа этого года в Пекине. Разрабатывается спортивный симулятор Beijing 2008 британской студией Eurocom при подд
25.06.2008 Beijing 2008: Видео

еоролика из официальной игры летних Олимпийских игр, которые пройдут с 8 по 24 августа этого года в Пекине. Разрабатывается спортивный симулятор Beijing 2008 британской студией Eurocom при подд
19.02.2008 Участникам Олимпийских игр в Пекине разрешили вести блоги

Международный Олимпийский Комитет в пятницу, 15 февраля, официально разрешил спортсменам, участвующим в Олимпийских играх в Пекине, вести собственные блоги. Спортсмены давно требовали права вести онлайн-дневники, однако ранее представители Олимпийского Комитета выражали свое беспокойство тем, что информация в блогах
11.02.2008 Осенью 2008 года пройдет экоралли "Париж - Астана - Пекин"

Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", осенью текущего года пройдет экоралли "Париж - Астана - Пекин". Об этом было объявлено 8 февраля во время встречи акима Астаны Аскара Мамина и министра транспорта Франции Доминика Бюсеро в рамках визита премьер-министра Франции Франсуа Фийона. В авт
24.01.2008 В дни Олимпиады-2008 число автомобилей на улицах Пекина сократится на 50%

тся более чем в два раза. По оценке экспертов, к началу августа этого года количество автомобилей в Пекине превысит 3,3 млн. единиц. Городское транспортное ведомство готово максимально ограничи
11.01.2008 Beijing 2008 - Официальная игра Олимпиады 2008

нонсировала официальную игру летних Олимпийских игр, которые пройдут с 8 по 24 августа этого года в Пекине. Разрабатывается спортивный симулятор Beijing 2008 британской студией Eurocom при подд
18.09.2007 «ТрансТелеКом» открыл офис в Пекине

Азиатско-тихоокеанском регионе. Офис будет выполнять функции центрального регионального представительства компании в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР). Основными функциями представительства ТТК в Пекине будут развитие экономических и научно-технических связей в области телекоммуникаций между компанией «ТрансТелеКом» и государственными регулирующими органами КНР, китайскими телекоммуника
10.07.2007 Network Box: 40% вредоносного кода приходит из Пекина

В июне 40% вредоносных программ были распространены из Пекина, по данным компании ИТ-безопасности Network Box. Это почти вдвое больше, чем в мае (21%). В то же время, объём спама из Пекина снизился более чем вдвое: с 11% до 5%. На втором мес
04.06.2007 Пекин «взял первое место» по рассылке вирусов и спама

ится столица Южной Кореи Сеул с 4,64%, а третье занимает Москва с 4%. В категории вредоносного кода Пекин идёт с почти четырёхкратным отрывом от следующего за ним в списке апрельского лидера Ку
20.04.2007 Ericsson строит первую коммерческую сеть IMS в Китае

о заключении соглашения с пекинским филиалом (Beijing Netcom) компании China Netcom по построению в Пекине мультимедийной сети на основе IP Multimedia Subsystem, включая решение IP-Centrex от E
26.03.2007 Lenovo обеспечит оборудованием Олимпиаду в Пекине

ания Lenovo заявила о выполнении второй из трех массовых поставок оборудования для Олимпиады-2008 в Пекине в Интеграционный испытательный центр Организационного комитета Игр XXIX Олимпиады (BOC
17.04.2006 В Пекине запретят продажи ПК без операционной системы

Продажа компьютеров без предустановленной операционной системы в Пекине будет запрещена. Об этом сообщил официальный представитель Beijing Copyright Bureau. К
19.09.2005 В Пекине представлен робот-борец

На выставке, проходящей в Пекине, был представлен робот-гуманоид, способный совершать движения, как это делает человек. В ходе представления модель боролась с воображаемым противником и осуществляла па с мечом. Робот по
31.08.2005 Пекин откроет центр цифровых технологий

здательству. План также охватит Пекинский демонстрационный комплекс индустрии цифровых развлечений (Beijing Digital Amusement Industry Demonstration Base), расположенный в том же районе. В сост
27.05.2005 Пекин встретил участников конкурса "IT-лидер"

20–23 мая 2005 года в столице КНР Пекине прошла выездная конференция в рамках третьей национальной премии «IT-Лидер». В меропри
30.11.2004 Контракт Microsoft с Пекином сорвался на последней минуте

рживается политики протекционизма для защиты собственных производителей. Даже несмотря на то, что в Пекине создана лаборатория для разработки ПО Microsoft, компания все еще считается «чужеземно

Публикаций - 1096, упоминаний - 1235

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

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Google LLC 12688 85
Apple Inc 13154 81
Microsoft Corporation 25775 78
Intel Corporation 12811 76
Samsung Electronics 11064 58
IBM - International Business Machines Corp 9699 51
Lenovo Group 2446 45
China Mobile 436 40
Nvidia Corp 4002 38
Xiaomi - Сяоми 2231 35
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 35
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 32
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 28
Yahoo! 3726 28
Alibaba Group 473 27
Dell EMC 5180 26
AMD - Advanced Micro Devices 4641 26
Qualcomm Technologies 1974 25
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 24
Lenovo Motorola 3566 24
Cisco Systems 5372 23
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 23
HP Inc. 5883 22
Meta Platforms - Facebook 4621 20
Sony 6739 19
Siemens AG - Siemens Group 2673 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 18
Yandex - Яндекс 9215 18
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 18
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 17
ZTE Corporation 800 17
Ростелеком 10948 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
LG Electronics 3735 15
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 15
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 14
МегаФон 10742 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
China Netcom Group Corporation Limited 64 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 24
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
JD.com - Jingdong Mall 101 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Почта России ПАО 2370 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
SoftBank Group 284 5
China Post Group - Почта Китая 18 5
Связной ГК 1401 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Coca-Cola Company 261 4
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 4
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 4
Uber 357 4
Lockheed Martin 777 4
Uber China 7 4
Резонанс НПП 407 4
КИФА АО - КИФАТО МК Торговый дом - Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ - Qifasilu (Bejing) Technology Development 7 4
eBay Inc 1640 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Volkswagen Group - VW 308 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 4
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Faraday Future - FF 15 3
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 3
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 3
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 3
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 12 3
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 3
101Hotels.com 456 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 102
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 57
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Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 11
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Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 16 6
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МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 25
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 15
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КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
Демократическая политическая партия США 122 4
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
ICOMOS - International Council on Monuments and Sites - ИКОМОС - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест 3 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
Инфофонд - Фонд информационной и технологической независимости 3 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 133
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 119
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 105
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 97
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 93
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 92
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 86
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 86
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 83
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 81
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 78
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 64
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 63
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 62
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 59
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 58
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 55
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 51
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 50
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 49
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 49
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 42
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 40
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 39
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 38
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 37
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 36
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 34
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 32
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 32
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 32
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 30
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 29
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 28
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 28
Google Android 15243 50
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 42
Linux OS 11533 28
Baidu 302 28
Microsoft Windows 16882 25
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 21
Microsoft Windows 2000 8678 17
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 17
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 15
Apple iOS 8583 13
Intel x86 - архитектура процессора 2151 13
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 13
Apple iPhone 6 4861 13
Apple iPad 4011 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 55 11
FreePik 1841 10
Microsoft Windows XP 2431 10
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 10
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 9
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 9
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 88 9
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
Google - Gmail 1021 9
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 9
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 8
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 8
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 8
GeoEye IKONOS 127 8
Microsoft Office 4170 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 8
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 7
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 7
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 119 7
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 6
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 45
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 23
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 20
Путин Владимир 3454 19
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 13
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 13
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 11
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 9
Jun Lei - Цзунь Лей 46 8
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 6
Raimondo Gina - Раймондо Джина 19 6
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 5
Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 5
Рейман Леонид 1065 5
Brin Sergey - Сергей Брин 193 5
Сергунина Наталья 375 5
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 4
Завадский Марк 15 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Фурсин Алексей 158 4
Тяньшу Сунь 7 4
Heyong Zhang - Хэюн Чжан 4 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Касперский Евгений 337 3
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 3
Меламед Александр 95 3
Меламед Леонид 150 3
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 3
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 3
Сюй Виктор 30 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 3
Шалманов Сергей 202 3
Кучейко Алексей 22 3
Лихачев Дмитрий 9 3
Hellstroem Kurt - Хеллстрем Курт 16 3
Шостак Кайл 3 3
Clark Duncan - Кларк Дункан 4 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 883
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 409
Россия - РФ - Российская федерация 166164 347
Китай - Шанхай 833 159
Япония 13807 129
Европа 24963 122
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 113
Азия - Азиатский регион 5920 87
Индия - Bharat 5869 87
Южная Корея - Республика 7051 81
Германия - Федеративная Республика 13221 79
Китай - Тайвань 4245 76
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 75
США - Колумбия - Вашингтон 1487 74
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 62
Земля - планета Солнечной системы 10865 62
Франция - Французская Республика 8177 60
Япония - Токио 1020 56
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 52
Сингапур - Республика 1953 46
Канада 5081 46
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 37
Великобритания - Лондон 2432 37
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 34
США - Калифорния 4829 34
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 33
США - Нью-Йорк 3180 32
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 30
Бразилия - Федеративная Республика 2520 30
Нидерланды 3745 27
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 26
Украина 7928 26
Южная Корея - Сеул 375 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Финляндия - Финляндская Республика 3697 22
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 22
Швеция - Королевство 3781 19
Иран - Исламская Республика Иран 1155 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 295
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 149
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 104
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 102
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 70
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 67
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 65
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 64
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 60
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 51
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 51
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 50
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 45
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 41
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 40
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 35
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 35
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 34
Цензура - Свобода слово 514 33
Английский язык 7030 31
Энергетика - Energy - Energetically 5855 31
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 29
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 29
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 28
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 25
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 24
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 24
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 24
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 24
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 22
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 22
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 21
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 20
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 19
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 19
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 83
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 81
Bloomberg 1627 47
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 40
Times 661 22
NYT - The New York Times 1100 22
FT - Financial Times 1295 19
South China Morning Post 93 18
The Register - The Register Hardware 1784 18
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 17
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 17
AP - Associated Press 2007 15
Computer.Tradeshow.Ru 59 15
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 14
Wikipedia - Википедия 650 12
The Washington Post 350 11
SCMP - South China Morning Post 36 11
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 11
DigiTimes - Издание 1331 10
China Daily 71 8
New Scientist 1448 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 7
Forbes - Форбс 1002 7
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 7
Space Daily 528 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
Tom’s Hardware 600 6
GizmoChina 171 5
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 5
CNET Networks - CNET News 1643 5
Beijing Morning Post 6 5
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 19 5
Straits Times - ST 14 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
The Information 83 4
Известия ИД 770 4
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
IDC - International Data Corporation 4975 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
Gartner - Гартнер 3658 7
TrendForce 187 6
Counterpoint Research 110 5
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 4
Microsoft Research 144 3
StartupBlink 5 3
StartupBlink - Global Startup Ecosystem Index 3 3
Frost & Sullivan 207 2
Tractica 7 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 2
S&P 500 565 2
Internet Stock Report 994 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 2
TechInsights 16 2
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - CCID - China Center of Information Industry Development - Китайский Центр развития информационной индустрии - CCID Consulting 7 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
SimilarWeb 62 1
Рустелеком ТК 305 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Mordor Intelligence 35 1
Vanson Bourne 49 1
Market Research Future 10 1
CNews Мишень 186 1
TIRIAS Research 4 1
comScore 379 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
In-Stat 115 1
HitWise 69 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 32
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 16
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 12
РАН - Российская академия наук 2122 9
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 7
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 4
Huawei Seeds for the Future 10 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 3
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 3
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 3
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 3
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 3
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 3
ВГБИЛ - Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино - Иностранка 4 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 2
Beihang University - Бэйханский Университет - Университет Бэйхан - Пекинский университет авиации и космонавтики 5 2
CASC - CAST - China Association for Science and Technology - China Academy of Space Technology - Китайская Академия космических технологий 6 2
CSHL - Cold Spring Harbor Laboratory - Лаборатория в Колд-Спринг-Харбор 8 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 2
CIAE - China Institute of Atomic Energy - Институт атомной энергии Китая - Китайский институт атомной энергии 3 2
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
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