Китай - Пекин - Beijing

«Экстра Синема» оснастит Российский культурный центр в Пекине Компания «Экстра Синема» и Российский культурный центр в Пекине заключили соглашение о внедрении отечественной технологии кинопоказа. Соглашение о реализации пилотного проекта подписали руководитель компании «Экстра Синема» Пётр Чиряев и директор Рос

Главный американский поставщик БПЛА для Украины столкнулся с блокировкой поставок из-за санкций cial Times, в Белом доме подозревают, что Skydio мог стать объектом воздействия санкций поскольку в Пекине его рассматривают как конкурента китайскому производителю DJI, чьи дроны активно испол

Браузер Opera становится китайским. Пекин овладевает его разработчиками и технологиями ер Opera. Как пишет портал cnTechPost, в список инвесторов войдет компания Hong Kong Kunlun – она готова заплатить $80,145 млн за 8,47% акций Opera. Hong Kong Kunlun – это дочерняя компания китайской Beijing Kunlun Tech Co., Ltd, входящей в список акционеров Opera с 2016 г. Таким образом, ее суммарная доля в Opera Software составит 53,88%, а сама Opera войдет в консолидированную финансовую

В Международном аэропорту Пекина внедрена система SITA Smart Path о положительно скажется на росте пассажиропотока и развитии отрасли. Международный аэропорт Шоуду в Пекине – крупнейший в Китае аэропорт, пассажиропоток которого в период с 2018 по 2020 г. прев

Beijing Unicom и Huawei объявили о проведении первого в мире теста iFIT в сети 5G Beijing Unicom (филиал China Unicom в Пекине) и Huawei объявили об успешном проведении первого в мире теста технологии iFIT в сети

«Ростелеком» устранил аварию на магистральной линии связи «Москва – Пекин» «Ростелеком» устранил аварию на высокоскоростной магистральной линии связи с условным названием «Москва – Пекин», которая осуществляет пропуск трафика с западного направления на восток. По легенде транспортная сеть федерального и международного значения повреждена сильнейшим паводком, возникшим всл

В Пекине запретили продавать iPhone 6 и iPhone 6 Plus аж iPhone 6 и iPhone 6 Plus Компании Apple запретили продавать смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus в Пекине из-за нарушения патента на дизайн мобильных телефонов местной компании 100+, которая н

Lenovo откроет новый инновационный центр высокопроизводительных вычислений в Пекине Компания Lenovo в рамках конференции по суперкомпьютерным технологиям SC15 объявила об открытии в Пекине в начале 2016 г. своего нового инновационного центра высокопроизводительных вычислений. Кроме того, представители компании рассказали о расширении сотрудничества с Центром суперкомпьютер

Пекин развертывает проект e-invoicing озничная торговля, телекоммуникации, финансы или страхование. Потенциальный участник должен иметь в Пекине постоянное представительство и выставлять относительно большое количество счетов. В ИТ

Недалеко от Пекина нашли ДНК-следы индейцев и азиатов Древняя ДНК показала, что от людей, живших около 40000 лет назад неподалеку от огромного Пекина – одной из ведущих мировых столиц - произошли многие современные азиаты и коренные американцы. Международная команда исследователей, в том числе, Сванте Паабо и Куао Мей Фу из Института

Олимпиада в Пекине открыла глаза на глобальное потепление сокращение трафика приводит к снижению выбросов углекислого газа, однако точные цифры в реальной городской местности получить крайне сложно. Уникальной "экспериментальной площадкой" стала Олимпиада в Пекине 2008 года. Китайские власти ввели ограничение на передвижение автотранспорта, и ученые впервые могли наблюдать и измерить снижение загрязненности воздуха, в частности уменьшение выбросов

Магазин Apple в Пекине закидан сырыми яйцами Apple приостановила продажи iPhone 4S в своих фирменных магазинах в Пекине и Шанхае. Об этом представитель компании сообщил изданию All Things Digital. Приостановить продажи компанию вынудила гигантская толпа желающих приобрести устройство, которая начила собир

«1С-Рарус» автоматизировал учет в баре гостиницы «Пекин» Компания «1С-Рарус» объявила о завершении проекта по автоматизации бара «Гостинично-офисного комплекса «Пекин». Руководству отеля, принявшему решение об автоматизации бара, требовался программный продукт для повышения качества и скорости обслуживания клиентов. Выбор был сделан в пользу программы

Производители смартфонов не поддержали атаку Google на Пекин тороны китайских хакеров, Google объявила о намерении закрыть все свои офисы в этой стране и, кроме того, о намерении в ближайшее время выключить цензуру на поисковом сервере Google.cn, раскритиковав Пекин за ограничение свободного распространения информации. В ответ на это китайские власти заявили, что если иностранная компания желает работать в их стране, она должна соблюдать местные зако

В Пекине открывается Международная конференция по ядерной энергетике Как сообщает центр новостей центр новостей ООН, 20-22 апреля в Пекине под эгидой МАГАТЭ пройдет Международная конференция по ядерной энергетике в XXI столетии. В ней примут участие 30 министров и ряд других представителей из 65 стран мира. Учитывая тенденц

В Пекине осуществлено увеличение осадков с использованием самолетов и ракет Как сообщает агентство Синьхуа, 12 февраля в Пекине прошел долгожданный дождь. Для увеличения осадков были проведены операции по засеву облаков с использованием самолетов и ракет. Средний объем осадков в городе составил 1 мм, максимальный

Intel и Huawei открыли WiMAX-лабораторию в Пекине Компания Huawei Technologies (Huawei) и корпорация Intel объявили о начале работы новой лаборатории по тестированию устройств WiMAX на совместимость. Лаборатория, расположенная в Пекине укомплектована инфраструктурой WiMAX и решениями, поставленными соответственно Huawei и Intel. Как отмечается, для проведения испытаний в ней имитируется реальная среда, которая помогает

Численность населения Пекина приближается к предельному показателю Площадь Пекина составляет 16,4 тыс кв. км, однако равнинные районы занимают лишь 6 тыс кв. км. Китайская столица может вместить 18 млн человек. А сейчас в ней проживает 16,33 млн. человек, сообщает аге

В Пекине начала работу конференция по сейсмоинженерии В Пекине открылась 14-я Всемирная конференция по сейсмологической инженерии Как сообщает агентство Синьхуа, под девизом "Инновации, безопасность, применение" 13 октября 2008 года в китайской стол

Неогеография: разрабатываются 3D-модели олимпийских объектов Пекина Совместная группа разработчиков компаний DigitalGlobe и AEgisTG создаст для компании NBC комплекс 3D-моделей объектов спортивной инфраструктуры Пекина в форматах KMZ для отображения в геоинтерфейсах класса Google Earth. Модели в соответствии с принципами неогеографии представлеются без отрыва от географического контекста реальных объек

«Синтерра Медиа» обеспечит доставку ТВ-сигналов с Олимпиады в Пекине «Синтерра Медиа» примет участие в телекоммуникационном обеспечении прямых телевизионных трансляций для российских телекомпаний с Летних Олимпийских Игр-2008, которые будут проходить в Пекине с 8 по 25 августа 2008 г. В течение всей Олимпиады-2008 «Синтерра Медиа» будет обеспечивать подачу ТВ-сигналов от сети Европейского Вещательного Союза для «Первого канала», ВГТРК и «НТВ

Lenovo предоставит «зеленое» оборудование для Олимпийских игр в Пекине На время проведения Олимпийских игр в Пекине компания Lenovo предоставит 600 инженеров и 30 тыс. единиц оборудования, в том числе настольные компьютеры и ноутбуки, серверы и мониторы, которые были тщательно протестированы до начала

Олимпийский Пекин из Lego Группа китайских специалистов по контруктору Lego собрала вот такой макет олимпийского комплекса в Пекине. Для этого понадобилось порядка 100 часов работы.

Beijing 2008: Видео деоролик из официальной игры летних Олимпийских игр, которые пройдут с 8 по 24 августа этого года в Пекине. Разрабатывается спортивный симулятор Beijing 2008 британской студией Eurocom при подд

Beijing 2008: Скриншоты криншоты из официальной игры летних Олимпийских игр, которые пройдут с 8 по 24 августа этого года в Пекине. Разрабатывается спортивный симулятор Beijing 2008 британской студией Eurocom при подд

Beijing 2008: Видео еоролика из официальной игры летних Олимпийских игр, которые пройдут с 8 по 24 августа этого года в Пекине. Разрабатывается спортивный симулятор Beijing 2008 британской студией Eurocom при подд

Участникам Олимпийских игр в Пекине разрешили вести блоги Международный Олимпийский Комитет в пятницу, 15 февраля, официально разрешил спортсменам, участвующим в Олимпийских играх в Пекине, вести собственные блоги. Спортсмены давно требовали права вести онлайн-дневники, однако ранее представители Олимпийского Комитета выражали свое беспокойство тем, что информация в блогах

Осенью 2008 года пройдет экоралли "Париж - Астана - Пекин" Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", осенью текущего года пройдет экоралли "Париж - Астана - Пекин". Об этом было объявлено 8 февраля во время встречи акима Астаны Аскара Мамина и министра транспорта Франции Доминика Бюсеро в рамках визита премьер-министра Франции Франсуа Фийона. В авт

В дни Олимпиады-2008 число автомобилей на улицах Пекина сократится на 50% тся более чем в два раза. По оценке экспертов, к началу августа этого года количество автомобилей в Пекине превысит 3,3 млн. единиц. Городское транспортное ведомство готово максимально ограничи

Beijing 2008 - Официальная игра Олимпиады 2008 нонсировала официальную игру летних Олимпийских игр, которые пройдут с 8 по 24 августа этого года в Пекине. Разрабатывается спортивный симулятор Beijing 2008 британской студией Eurocom при подд

«ТрансТелеКом» открыл офис в Пекине Азиатско-тихоокеанском регионе. Офис будет выполнять функции центрального регионального представительства компании в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР). Основными функциями представительства ТТК в Пекине будут развитие экономических и научно-технических связей в области телекоммуникаций между компанией «ТрансТелеКом» и государственными регулирующими органами КНР, китайскими телекоммуника

Network Box: 40% вредоносного кода приходит из Пекина В июне 40% вредоносных программ были распространены из Пекина, по данным компании ИТ-безопасности Network Box. Это почти вдвое больше, чем в мае (21%). В то же время, объём спама из Пекина снизился более чем вдвое: с 11% до 5%. На втором мес

Пекин «взял первое место» по рассылке вирусов и спама ится столица Южной Кореи Сеул с 4,64%, а третье занимает Москва с 4%. В категории вредоносного кода Пекин идёт с почти четырёхкратным отрывом от следующего за ним в списке апрельского лидера Ку

Ericsson строит первую коммерческую сеть IMS в Китае о заключении соглашения с пекинским филиалом (Beijing Netcom) компании China Netcom по построению в Пекине мультимедийной сети на основе IP Multimedia Subsystem, включая решение IP-Centrex от E

Lenovo обеспечит оборудованием Олимпиаду в Пекине ания Lenovo заявила о выполнении второй из трех массовых поставок оборудования для Олимпиады-2008 в Пекине в Интеграционный испытательный центр Организационного комитета Игр XXIX Олимпиады (BOC

В Пекине запретят продажи ПК без операционной системы Продажа компьютеров без предустановленной операционной системы в Пекине будет запрещена. Об этом сообщил официальный представитель Beijing Copyright Bureau. К

В Пекине представлен робот-борец На выставке, проходящей в Пекине, был представлен робот-гуманоид, способный совершать движения, как это делает человек. В ходе представления модель боролась с воображаемым противником и осуществляла па с мечом. Робот по

Пекин откроет центр цифровых технологий здательству. План также охватит Пекинский демонстрационный комплекс индустрии цифровых развлечений (Beijing Digital Amusement Industry Demonstration Base), расположенный в том же районе. В сост

Пекин встретил участников конкурса "IT-лидер" 20–23 мая 2005 года в столице КНР Пекине прошла выездная конференция в рамках третьей национальной премии «IT-Лидер». В меропри