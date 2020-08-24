Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Китай Пекин Beijing
Публикаций - 861, упоминаний - 1010
Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru