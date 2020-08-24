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Китай Пекин Beijing



24.08.2020 В Международном аэропорту Пекина внедрена система SITA Smart Path
19.04.2017 «Ростелеком» устранил аварию на магистральной линии связи «Москва – Пекин»
16.06.2016 В Пекине запретили продавать iPhone 6 и iPhone 6 Plus
17.11.2015 Lenovo откроет новый инновационный центр высокопроизводительных вычислений в Пекине
10.12.2014 Пекин развертывает проект e-invoicing
24.01.2013 Недалеко от Пекина нашли ДНК-следы индейцев и азиатов
03.08.2012 Олимпиада в Пекине открыла глаза на глобальное потепление
13.01.2012 Магазин Apple в Пекине закидан сырыми яйцами
29.09.2011 «1С-Рарус» автоматизировал учет в баре гостиницы «Пекин»
22.01.2010 Производители смартфонов не поддержали атаку Google на Пекин
20.04.2009 В Пекине открывается Международная конференция по ядерной энергетике
13.02.2009 В Пекине осуществлено увеличение осадков с использованием самолетов и ракет
13.02.2009 Intel и Huawei открыли WiMAX-лабораторию в Пекине
04.12.2008 Численность населения Пекина приближается к предельному показателю
15.10.2008 В Пекине начала работу конференция по сейсмоинженерии
14.08.2008 Неогеография: разрабатываются 3D-модели олимпийских объектов Пекина
07.08.2008 «Синтерра Медиа» обеспечит доставку ТВ-сигналов с Олимпиады в Пекине
07.08.2008 Lenovo предоставит «зеленое» оборудование для Олимпийских игр в Пекине
30.07.2008 Олимпийский Пекин из Lego
19.02.2008 Участникам Олимпийских игр в Пекине разрешили вести блоги
11.02.2008 Осенью 2008 года пройдет экоралли "Париж - Астана - Пекин"
24.01.2008 В дни Олимпиады-2008 число автомобилей на улицах Пекина сократится на 50%
18.09.2007 «ТрансТелеКом» открыл офис в Пекине
10.07.2007 Network Box: 40% вредоносного кода приходит из Пекина
04.06.2007 Пекин «взял первое место» по рассылке вирусов и спама
26.03.2007 Lenovo обеспечит оборудованием Олимпиаду в Пекине
17.04.2006 В Пекине запретят продажи ПК без операционной системы
19.09.2005 В Пекине представлен робот-борец
31.08.2005 Пекин откроет центр цифровых технологий
27.05.2005 Пекин встретил участников конкурса "IT-лидер"
30.11.2004 Контракт Microsoft с Пекином сорвался на последней минуте
28.01.2004 Европа стала крупнейшим импортером китайских мобильников
18.12.2003 Alcatel построит интеллектуальную сеть в Пекине
23.05.2003 Таможенные пошлины в Пекине можно платить через интернет
04.02.2003 Центр НИОКР Нuawei Тechnologies в Пекине получил международный сертификат качества
16.01.2003 Nokia расширит GSM-сеть в Пекине
22.07.2002 В Пекине снова откроются интернет-кафе
08.07.2002 В аэропорту Пекина появился огромный светодиодный дисплей
19.06.2002 Пожар, повлекший за собой закрытие всех интернет-кафе в Пекине, устроили подростки
17.06.2002 В Пекине будут закрыты все интернет-кафе

Публикаций - 861, упоминаний - 1010

Китай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9842 62
Intel Corporation 11030 56
Microsoft Corporation 22037 56
Huawei 3099 47
Apple Inc 10403 45
IBM - International Business Machines Corp 8818 43
Samsung Electronics 9149 36
Lenovo Group 2028 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5374 28
China Mobile 366 26
Yahoo! 3595 26
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 265 25
Xiaomi 1016 24
Lenovo Motorola 3442 23
Cisco Systems 4682 21
Ericsson 2689 20
Dell EMC 4657 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3829 16
Huawei Technologies 388 15
China Telecom 241 15
Qualcomm Technologies 1602 14
Meta - Facebook 4169 14
Sony 6087 14
HP Inc. 5245 14
ZTE Corporation 647 14
Alibaba Group 345 14
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1452 14
Siemens AG - Siemens Group 2269 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1856 13
LG Electronics 3260 11
China Netcom Group Corporation Limited 58 11
NEC 1734 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8626 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7930 10
AMD - Advanced Micro Devices 3561 10
Fujitsu 1881 9
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1425 9
Amazon Inc - Amazon.com 2572 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1764 9
Yandex - Яндекс 4796 8
Открытие ФК 2008 10
JD.com - Jingdong Mall 45 5
Аэрофлот 628 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5035 5
DiDi Chuxing 21 5
Почта России ПАО 1828 5
РЖД - Российские железные дороги 1403 5
Uber 277 4
Uber China 7 4
SoftBank Group 232 4
Coca-Cola Company 234 4
LinkedIn 554 4
Avito - Авито 208 3
Росатом TENEX - Техснабэкспорт 17 3
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 104 3
Связной ГК 1112 3
Kickstarter 112 3
eBay Inc 1571 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1798 3
DST Global 169 2
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 88 2
Яндекс.Такси 287 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 446 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 85 2
Royal Dutch Shell - Шелл 136 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 273 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 352 2
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 18 2
BMW 384 2
Intel Capital 149 2
Евросеть 1389 2
Visa International 1673 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2017 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 893 2
Walmart - Wal-Mart Stores 359 2
UnionPay - Платёжная система 77 2
РЖД Логистика 12 2
Tesla Motors 265 2
Uber Technologies 8 2
Правительство РФ 7005 54
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6890 48
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1549 14
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 382 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1412 11
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 436 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2931 8
Президент Российской Федерации 3017 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 923 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3292 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1555 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2316 7
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 336 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7625 6
Правительство Москвы 1487 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1269 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 474 6
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 782 5
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 554 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 167 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1040 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1893 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 89 4
People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 17 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 100 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 216 4
МКС - Международная космическая станция 1388 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 308 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2098 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2239 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 330 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 436 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 138 3
Рособоронэкспорт 88 3
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 25 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 164 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 131 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 14
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1861 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1740 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2492 5
Информация для всех ОД - Общественное движение 64 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 2
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 1
Greenpeace - Гринпис 114 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков 4 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 155 1
РПЦ - Русская православная церковь 39 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
Единая Россия - Политическая партия 241 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 1
Руссофт - Russoft 357 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30547 65
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12555 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10275 24
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5646 21
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9041 20
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6745 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4222 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6393 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4402 16
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3656 16
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5001 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7476 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3117 14
5G - Пятое поколение мобильной связи 1557 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6160 12
USB Type-C - USB-C 1020 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3592 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5082 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5969 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7316 9
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1115 8
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 594 8
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 505 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 2909 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2083 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1934 8
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4050 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1845 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3049 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1105 6
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 826 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6728 5
IPv6 - Internet Protocol version 6 339 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1079 5
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1395 5
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3347 5
Сервер - Серверные платформы 2104 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1156 5
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 510 5
Google Android 11673 43
Linux OS 7456 24
Apple iPhone - серия смартфонов 6004 24
Microsoft Windows 10 11219 22
Baidu 254 21
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 691 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1355 11
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 187 11
Apple iOS 6295 11
Apple iPad 3570 9
Microsoft Windows XP 2385 9
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 246 9
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1286 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2154 8
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 79 8
Apple iPhone 6 581 8
Apple Mac - Apple Macintosh 2581 8
Microsoft MSN - Microsoft Network 622 8
Microsoft Office 3181 7
Google Gmail 786 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu 608 7
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1716 6
Intel x86 - архитектура процессора 1273 6
GeoEye IKONOS 95 6
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 944 6
JavaScript - Язык программирования 944 5
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 5
МИК - Московский акселератор 35 5
Linux MeeGo Core Software Platform 242 5
Google Play - Google Store - Android Market 2668 5
Apple - App Store 2380 5
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 606 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 5
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 430 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3835 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1562 4
Corning Gorilla Glass 591 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 458 4
Apple iPhone X - Серия смартфонов 221 4
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 190 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 370 12
Gates William Henry - Гейтс Билл 892 11
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 10
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 155 10
Путин Владимир 2470 9
Jun Lei - Цзунь Лей 44 8
Jobs Steve - Джобс Стив 994 7
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 6
Brin Sergey - Сергей Брин 181 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 5
Сергунина Наталья 202 5
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 31 5
Фурсин Алексей 124 4
Медведев Дмитрий 1594 4
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 4
Рейман Леонид 1009 4
Лихачев Дмитрий 7 3
Меламед Леонид 149 3
Шалманов Сергей 199 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 340 3
Касперский Евгений 288 3
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 3
Beard Chris - Крис Берд 13 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 2
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 358 2
Гагарин Юрий 42 2
Митричев Петр 13 2
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 21 2
Merkel Angela - Меркель Ангела 35 2
Bush George - Буш Джордж 301 2
Kalanick Travis Cordell - Каланик Трэвис Корделл 10 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 2
Никифоров Николай 1145 2
Лысенко Эдуард 226 2
Чернышенко Дмитрий 287 2
Греф Герман 344 2
Белоусов Сергей 229 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 2
Таврин Иван 88 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12419 639
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44323 252
Россия - Российская федерация - РФ 101341 243
Китай - Шанхай 613 115
Япония 9493 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31798 79
Индия - Республика 4168 60
Азия - Азиатский регион 3492 56
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12434 54
Европа 9844 53
Япония - Токио 901 51
Германия - Федеративная Республика 8237 50
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1248 49
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10797 45
Южная Корея - Республика 3863 41
Земля - планета Солнечной системы 6904 39
Сингапур - Республика 1552 38
Китай - Тайвань 1666 38
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 77 34
Великобритания - Лондон 1986 34
Франция - Французская Республика 5398 33
Канада 3079 29
Франция - Иль-де-Франс - Париж 957 26
США - Нью-Йорк 2594 25
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1856 23
США - Колумбия - Вашингтон 1160 23
Бразилия - Федеративная Республика 1915 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11946 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12257 20
Австралия - Австралийский Союз 2693 20
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1202 20
Южная Корея - Сеул 317 19
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 115 18
США - Калифорния 3354 17
Германия - Берлин 609 16
Китай - Тяньцзинь 42 15
Луна 1171 15
Украина 5855 14
Таиланд - Королевство 670 14
Иран - Исламская Республика Иран 940 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3979 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 839 8
Образование в России 1564 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3685 6
Русский язык 3866 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1567 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 758 5
Информационное общество - Государственная программа 1151 5
Английский язык 623 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1613 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4265 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1366 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2098 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2339 3
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула 360 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5159 3
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2785 3
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1519 2
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