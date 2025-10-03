Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184022
ИКТ 14308
Организации 11109
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26288
Персоны 79073
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Nvidia H серия графических процессоров (GPU)


УПОМИНАНИЯ


03.10.2025 Видеокарты Nvidia H200 стали доступны для аренды в Selectel 1
19.09.2025 DeepSeek потратила на обучение модели R1 только $294 тыс. Учить ChatGPT пришлось за $100 миллионов 1
Market.CNews. Провайдеры GPU Cloud 2024 1
01.09.2025 Nvidia угодила в зависимость от трех загадочных компаний. Они дают более 50% выручки от продаж ИИ-ускорителей 2
20.08.2025 SpaceVM прошла тестирование на совместимость с сервером Delta Serval компании Delta Computers 1
18.08.2025 План Трампа по пополнению казны за счет Китая терпит фиаско. Страна начинает запрещать американские ИИ-ускорители в дата-центрах 1
11.08.2025 CorpSoft24 предоставила клиенту сервера для нужд машинного обучения 1
31.07.2025 Трамп заваливает Китай дырявыми ИИ-ускорителями с функциями отслеживания и удаленной блокировки 1
22.07.2025 У Nvidia заканчиваются запасы специальных замедленных ИИ-ускорителей, разрешенных для продажи в Китай. Новые версии будут еще медленнее 1
21.07.2025 Передовые ускорители Nvidia H200 теперь доступны для аренды в Itglobal.com 1
17.07.2025 Чтобы подгадить Huawei, США разрешили продавать китайцам ИИ-ускорители 1
09.07.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: полное импортозамещение возможно 1
01.07.2025 Биотехнологическая компания ускорила НИОКР с помощью сервера ITPOD 1
27.06.2025 Выход новой версии DeepSeek с рекордной производительностью отложен. Из-за санкций США не хватает чипов Nvidia 1
26.06.2025 VK Tech открывает доступ к сервису Bare Metal в дата-центрах Tier IV 1
07.05.2025 Nvidia и партнеры разворачивают суперкомпьютерное производство в США 1
18.04.2025 Глава Nvidia: Мы будем использовать малейшую возможность для обслуживания интересов своих клиентов в Китае 1
24.03.2025 По итогам 2024 года выручка Т1 выросла на 29% и составила более 249 млрд: в фокусе была продажа ПО и оборудования 1
12.03.2025 Хозяева Facebook** и Instagram*** тестируют собственные чипы для нейросетей. Они уменьшат расходы на инфраструктуру 1
06.03.2025 Альянс Figura и HPC Park откроет доступ к мощностям для ИИ без существенных начальных инвестиций 1
13.02.2025 Инновационные бионические роботы от брендов Omoda и Jaecoo переходят на нейросети DeepSeek 1
12.02.2025 ITPod представил сервер для задач ИИ и компьютерного зрения 1
04.02.2025 Законопроект США: Сажать на 20 лет и штрафовать на миллионы долларов за помощь Китаю в развитии ИИ 1
03.01.2025 Китай ввел контрсанкции против 28 компаний из США, включая General Dynamics, Boeing и Lockheed Martin 1
27.12.2024 Мировой рынок оперативной памяти на грани ценовой войны. Дерзкий новичок положил глаз на доли Samsung, Micron и Sk Hynix 1
26.12.2024 «DатаРу» увеличила объем выручки в два раза и стала группой компаний 1
18.12.2024 Новое решение в e-commerce: как искусственный интеллект и серверные мощности меняют игру? 1
16.12.2024 Роман Гоц -

Роман Гоц, «DатаРу»: Отечественная ИТ-инфраструктура движется от импортозамещения к поставкам под проекты заказчиков

 1
03.12.2024 Delta Computers представила первый в России восьмипроцессорный сервер 1
25.11.2024 США могут ввести санкции против еще 200 китайских производителей чипов 1
15.11.2024 Microsoft впустую тратит сотни миллионов долларов на GPT-4. Его конкурента построили и обучили за копейки, и он ничем не хуже 1
14.11.2024 В «Панорама Фото» ускорена обработка данных БПЛА за счет использования возможностей новейших видеокарт 1
01.11.2024 Провайдер «Т1 Облако» вошел в топ-3 рейтинга CNews SLA IaaS 2024 1
12.09.2024 «Т1 Облако» представил инструменты на базе технологий ИИ и машинного обучения для ритейлеров 1
09.09.2024 Санкции США не помеха. Китай без проблем покупает передовые GPU Nvidia дешевле, чем американцы 1
10.07.2024 В Samsung Electronics объявлена бессрочная забастовка. Рабочие грозятся остановить производство чипов 1
04.06.2024 «Т1 Облако» – лидер рейтинга провайдеров GPU Cloud от CNews 1
27.05.2024 Андрей Никитин, T1 Облако: Наличие новейших видеокарт NVIDIA H100 — одно из ключевых преимуществ использования GPU в нашем облаке 1
27.05.2024 Чем отличаются провайдеры GPU Cloud друг от друга? 3 фактора 1
24.05.2024 Nvidia больше не тянет. Она вынуждена снижать цены на новейшие уникальные ускорители, чтобы поспеть за китайскими конкурентами 1

Публикаций - 49, упоминаний - 50

Nvidia H и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 27
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 906 2
Россия - РФ - Российская федерация 153796 24
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2496 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще