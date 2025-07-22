У Nvidia заканчиваются запасы специальных замедленных ИИ-ускорителей, разрешенных для продажи в Китай. Новые версии будут еще медленнее

Прощай, H20, здравствуй, B30

Nvidia уведомила своих клиентов из Китая о том, что запасы доступных для заказа ускорителей вычислений H20 HGX, экспорт которых в Поднебесную недавно вновь разрешили США, подходят к концу, а возобновление их производства не планируется, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на издание The Information.

Американский разработчик чипов намерен продолжить выполнение заказов на поставку H20, оформленных до введения запрета, за счет накопленных складских запасов, после чего ускорители H20 со специально сниженными характеристиками более продаваться не будут. Вместо них компания хочет вывести на китайский рынок новую, экспортную версию GPU на более современной архитектуре.

В начале 2025 г. Nvidia вынуждено остановила производство чипов для ускорителей H20 ввиду экспортных ограничений, введенных властями США. Компании также пришлось отменить часть заказов на поставку продукции данного типа и отказаться от забронированных мощностей на заводах TSMC – ее производственного партнера. Кроме того, чипмейкер был вынужден списать $4,5 млрд – именно в эту сумму была оценена нераспроданные запасы готовых ускорителей вычислений, «зависших» на складах из-за экспортных ограничений. Списание отражено в отчетности компании за I квартал 2026 финансового года.

Tarik Haiga / Unsplash У Nvidia заканчиваются запасы ориентированных на клиентов из Китая «урезанных» ускорителей H20

В июле 2025 г. администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) ослабила торговые ограничения и разрешила поставки ускорителей вычислений юридическим лицам из КНР без получения специальной экспортной лицензии Минторга. Это позволило AMD и Nvidia вновь вернуться к работе с клиентами из Поднебесной, в частности, организовать поставки GPU Instinct MI308 и H20 – специальных экспортных версий ускорителей.

Одной из причин, по которой было принято решение о допуске Nvidia H20 к экспорту в КНР – стремление оказать противодействие китайскому технологическому гиганту Huawei, который в условиях американских санкций завоевывает рынок Поднебесной благодаря ускорителям Ascend собственной разработки. Во всяком случае, такого мнения придерживается директор Белого дома по вопросам искусственного интеллекта Дэвид Сакс (David Sacks),

Возобновление производства не планируется

Однако, как отмечает Tom’s Hardware, в настоящее время наблюдается некоторые признаки того, что Nvidia не намерена возобновлять производство GPU H20, поскольку в TSMC пока не получили сигнал от партнера о необходимости продолжить выпуск чипов для них.

«Мы пока не получили сигнал [о возобновлении производства H20], поэтому пока рано давать какие-либо оценки, – заявил генеральный директор TSMC Си-Си Вей (C.C. Wei) – Но, безусловно, это хорошие новости, верно? Я имею в виду то, что Китай — крупный рынок, и мой заказчик может продолжать поставлять чипы на этот крупный рынок, и это очень позитивная новость как для него, так и для TSMC. Готовы ли мы увеличить наш прогноз? Пока нет. Еще через квартал, вероятно, с большей уверенностью можно будет ответить на ваш вопрос».

The Information пишет со ссылкой на два осведомленных источника, что производственные мощности TSMC в настоящее время загружены полностью, а выделенные под ускорители H20 квоты переданы другим клиентам. Производственный цикл в рамках технологического процесса TSMC N4 – именно он используется в производстве GPU H20 – составляет около трех месяцев. Таким образом, даже если тайваньский контрактный чипмейкер решил бы возобновить производство этих микросхем, клиенты Nvidia из КНР смогли бы получить заказанное оборудование не ранее конца октября – начала ноября 2025 г. Кроме того, у Nvidia уже имеется более современная и эффективная в сравнении с Hopper архитектура – Blackwell, с использованием которой выпускаются ее передовые чипы. Поэтому, вероятно, возобновление выпуска чипов для H20 на архитектуре Hopper было бы не вполне логичным решением для Nvidia, отмечает Tom’s Hardware,

Новый ускоритель на архитектуре Blackwell

Тем не менее отказываться от китайского рынка Nvidia не планирует и, по информации Commercial Times, готовит еще один специально «заточенный» под экспорт ИИ-ускоритель B30 на базе архитектуры Blackwell. Согласно данным источника, производительность новинки будет на 10-20% ниже той, что способен продемонстрировать H20. В то же время и цена устройства окажется более привлекательной для покупателей – на 30-40% ниже, чем у предшественника.

Nvidia будет непросто

В Nvidia пока никак не комментируют информацию о ее планах по поводу расширения продуктовой линейки, удовлетворяющей экспортным требованиям США. Бизнес компании в КНР находится в затруднительном положении: Nvidia необходимо выпустить такой продукт, который одновременно удовлетворит и клиентов, и власти США, и власти Китая – с учетом возможного в дальнейшем обострения торговой войны между Пекином и Вашингтоном.

Таким образом, новый GPU на поверку должен оказаться более привлекательным для китайцев, нежели продукты местных компаний вроде Huawei и Biren, но не настолько привлекательным, чтобы его экспорт вновь ограничили США. Не стоит забывать и о властях КНР, которые пока формально не запрещают использование технологий Nvidia для обучения и инференса ИИ, но, по крайней мере, с октября 2024 г. неофициально рекомендуют от них отказываться местным участникам рынка.