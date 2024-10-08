Эскалация торговой войны. Nvidia хотят выгнать из Китая – власти приказали местным компаниям отказаться от ее «железа» на радость Huawei

Власти КНР требуют от местных компаний полного отказа от ИИ-ускорителей американской компании Nvidia. Вместо них нужно закупать их аналоги, созданные китайскими производителями, в частности, Huawei. Для Nvidia это потенциально большой удар – она отгружает в Китай ускорители на миллиарды долларов США. Но китайские компании не спешат подчиняться и наращивают объемы закупок продукции Nvidia.

Сделано в Китае

Китайские власти обратились к местным компаниям с неофициальными рекомендациями по отказу от ИИ-ускорителей, основанных на чипах американской корпорации Nvidia – лидера на этом рынке, пишет South China Morning Post со ссылкой на два неназванных источника. До официального запрета пока не дошло, но уже известно, ускорители какой именно китайской компании власти КНР предлагают в качестве альтернативы.

Компаниям из Китая рекомендовано обратить свой взор на продукцию Huawei – некогда всемирно известного производителя техники входящего в топ-3 мировых производителей смартфонов. Huawei с 2019 г. находится под постоянно усиливающимися санкциями США, но продолжает работать и выпускать различную технику, в том числе центральные процессоры и ускорители искусственного интеллекта.

Как сообщал CNews, Nvidia отгружает в Китай ускорители ИИ на миллиарды долларов США, и новые требования властей Китая могут нанести ощутимый удар по ее выручке и прибыли. В начале 2024 г. Nvidia заявила, что в 2023 г. Китай был ее третьим по величине рынком.

Американские власти со своей стороны тоже делают все, чтобы поток продукции Nvidia в Китай прекратился. Однако Nvidia со своей стороны постоянно модифицирует свои ускорители таким образом, чтобы на те не распространялись новые экспортные ограничения США.

Что не запрещено, то разрешено

К моменту выхода материала она поставляла в Китай ускорители Н20. Ни власти США, ни чиновники Китая пока не наложили вето на эти поставки. Но, судя по всему, гайки начинают закручиваться, потому что впервые о негласных правилах Китая против продукции Nvidia стало известно в мае 2024 г.

Издание The Information сообщало тогда , что китайские регуляторы попросили местные компании сократить закупки чипов Nvidia и отдавать предпочтение продукции китайских вендоров, в особенности Huawei. В конце сентября 2024 г. об этом написало и агентство Bloomberg – его эксперты утверждают, что Китай призвал местных покупателей держаться подальше от Nvidia.

Министерство промышленности и информационных технологий КНР, курирующее внутренние секторы полупроводников и ИИ, пока не делало никаких публичных заявлений по этому поводу.

Nvidia также не ответила на просьбу прокомментировать информацию об ограничениях в Китае. Но компания явно следит за развитием событий – 28 сентября 2024 г. генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) на вопрос о его взглядах на торговые ограничения США в отношении Китая, заявил американским СМИ, что правительство США «делает восхитительную работу» (doing a wonderful job) по поиску правильного баланса между контролем и экспортом американских технологий по всему миру.

«Это действительно здорово, что мир построен по американским стандартам, – сказал тогда Хуанг. – Nvidia – американская компания, и наше правительство и администрация хотели бы видеть наш успех».

Рекомендации – это не требования

Покуда власти Китая не ввели официальный запрет на покупку ИИ-ускорителей Nvidia, компании из КНР совершенно не торопятся отказываться от них. Напротив, они наращивают их закупки, даже несмотря на то, что упомянутый Н20 сильно урезан по производительности, чтобы его можно было отгружать в Китай без нарушения американских законов.

С момента дебюта Н20 в начале 2024 г. его продажи постоянно растут, пишет South China Morning Post. Издание связывает это с тем, что в комплекте с ускорителями также поставляется доступ к технической поддержке и обслуживанию Nvidia.

По прогнозам издания, по итогам 2024 г. Nvidia поставит в Китай более 1 млн ускорителей H20. Это принесет ей выручку в размере $12 млрд.

Но, несмотря на бешеную популярность ускорителей Nvidia, внедрение альтернативных ИИ-чипов китайского производства в Поднебесной постепенно растет. В качестве примера издание приводит заявление государственного телеком-оператора Китая China Telecom, в котором он сообщил о разработке двух больших языковых моделей для генеративного ИИ. Они обе были полностью обучены на чипах ИИ местного производства.

Называть поставщика ускорителей China Telecom не стал. Но велика вероятность, что это компания Huawei, поскольку у оператора уже есть опыт сотрудничества с ней.

Добавим также, что в конце сентября 2024 г. Huawei начала предлагать образцы своего нового процессора Ascend 910C крупным китайским серверным компаниям для тестирования и настройки оборудования. Как пишет South China Morning Post, Huawei также приблизилась к коммерческому запуску ее обновленного чипа 910B, который находится на одном уровне с популярными чипами Nvidia A100.

А100, как и Н100 – это одни из самых востребованных ИИ-чипов Nvidia, но власти США еще в августе 2022 г. запретили отгружать их в Китай. В ответ на это Nvidia выпустила их упрощенные версии под названием A800 и H800 соответственно, которые свободно обходили новые ограничения. Но власти США продолжили закручивать гайки – А800 и Н800 попали под запрет на продажу в Китай в октябре 2023 г.

Новым шагом Nvidia стала разработка чипов H20, L20 и L2. На них запреты американских чиновников пока не действуют.