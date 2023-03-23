China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком

Китай раскидывает сети. China Telecom хочет нарастить присутствие в России China Telecom ищет российского топ-менеджера Крупнейший в мире телеком-оператор China Telecom опубликовала в социальной сети LinkedIn вакансию заместителя гендиректора росси

Небоскреб крупнейшего в мире оператора вспыхнул и сгорел дотла за считанные минуты. Видео Был небоскреб, и нет небоскреба На юго-востоке Китая полностью выгорело 42-этажное здание – офис оператора связи China Telecom. Огню хватило всего 20 минут, чтобы полностью уничтожить строение, несмотря на то, что его высота составляет около 220 метров. Небоскреб, в котором располагался офис China Tele

«Транстелеком» предоставил China Telecom три канала связи по 100 Гбит/с между Азией и Европой «Транстелеком» организовала в интересах China Telecom, одного из трех крупнейших китайских телекоммуникационных провайдеров, три канала передачи данных емкостью 100 Гбит/с каждый. Каналы свяжут Монголию с Лондоном и Амстердамом, а та

ZTE и China Telecom провели удаленную 5G-диагностику коронавирусной пневмонии ZTE Corporation и подразделение телекоммуникационного провайдера China Telecom в Сычуани осуществили первый сеанс удаленной диагностики нового коронавируса при поддержке инновационных технологий 5G. Благодаря высокой пропускной способности и чрезвычайно мало

China Telecom и Huawei создали Коммерческий центр совместных инноваций Huawei и China Telecom создали Коммерческий центр совместных инноваций (Business Joint Innovation Center (BJIC)) для разработки дифференцированных новаторских продуктов и решений, обеспечивающих работу

Fronthaul-решение Huawei прошло 5G-тестирование China Telecom еских транспортных сетей (Optical Transport Network,OTN) прошло первую фазу испытаний в лаборатории China Telecom в рамках первого в мире тестирования параметров передачи 25G eCPRI-интерфейсов.

«Транстелеком» и China Telecom запустили первый 100-гигабитный канал Европа-Китай Первый 100-гигабитный канал Китай-Европа Компания «Транстелеком» (ТТК) и China Telecom, крупнейший оператор сетей фиксированной связи в мире, успешно завершили масштабный проект по созданию первого наземного высокоскоростного телекоммуникационного маршрута емкостью

Orange Business Services и Сhina Telecom предоставят непрерывный доступ к IoT-услугам Orange Business Services и China Telecom объявили о расширении стратегического партнерства в сфере интернета вещей (IoT). Об этом было объявлено в ходе мероприятия eSurfing on the Silk Road, IoT with the World, состоявше

Delta поставит ИБП большой мощности для China Telecom Подразделение Delta Electronics в Китае объявило о победе в тендере, по результатам которого будет заключен контракт с China Telecom на поставку источников бесперебойного питания (ИБП) большой мощности. Delta в третий раз подряд завоевывает это право, что, по мнению компании, открывает перед ней возможность укр

«Билайн» и China Telecom подписали соглашение о присоединении сетей Компания «ВымпелКом» (ТЗ «Билайн») и китайская государственная телекоммуникационная компания China Telecom подписали соглашение о прямом присоединении сетей международной и междугородной связи и установлении межсетевого взаимодействия. В рамках взаимодействия с China Telecom орг

«Казахтелеком» и China Telecom подписали меморандум о строительстве второго телекоммуникационного стыка Руководство компаний «Казахтелеком» и China Telecom обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития совместного сотрудничества компаний. По итогам двусторонней встречи был подписан меморандум о строительстве второго стыка на гран

«Ростелеком» и China Telecom подписали соглашение о расширении проекта «Транзит Европа – Азия» Компании «Ростелеком» и China Telecom подписали соглашение о масштабном расширении пропускной способности системы «Транзит Европа – Азия» (ТЕА). Подписи под cоглашением поставили вице-президент – коммерческий директор

ТТК и China Telecom создают новую транзитную магистраль между Западной Европой и Индией Компании ТТК и China Telecom приступили к освоению наземного телекоммуникационного маршрута из Индии в Западную Европу. С этой целью ТТК предоставил китайскому оператору транзитную емкость 5 Гбит/с от монголь

China Telecom модернизирует сеть с помощью решения Alcatel-Lucent Компания Alcatel-Lucent объявила о том, что China Telecom, крупнейший оператор связи Китая, решил приобрести у нее комплексное коммуникационное решение для увеличения емкости и зоны покрытия мобильной сети China Telecom, передающе

China Telecom приобретет беспроводную сеть China Unicom за $14 млрд По неофициальным данным, китайская телекоммуникационная компания China Telecom и ее материнская госкомпания приобретут сеть множественного доступа с кодовым разделением, принадлежащую China Unicom, за сумму более чем в 100 млрд юаней ($14 млрд), сообщает РБК

Чистая прибыль China Telecom в 2007 г. выросла до $3,22 млрд Чистая прибыль крупнейшего китайского оператора фиксированной телефонной связи China Telecom в 2007 г. выросла на 1,1% - до 22,52 млрд юаней ($3,22 млрд) по сравнению с 22,27 млрд юаней ($3,18 млрд), полученными годом ранее, сообщает РБК. Выручка компании за 2007 г. вырос

«Ростелеком» и China Telecom заключили соглашение об обмене интернет-трафиком «Ростелеком» и один из ведущих китайских операторов связи China Telecom заключили соглашение об обмене интернет-трафиком (пиринге), сообщат РБК. Пиринг

Чистая прибыль China Telecom в 2006 г. выросла на 4,9% Чистая прибыль крупнейшего китайского оператора фиксированной телефонной связи China Telecom в 2006 г. выросла на 4,9% — до 22,17 млрд. юаней ($2,87 млрд.) по сравнению с 21,13 млрд. юаней ($2,74 млрд.), полученными годом ранее, сообщает РБК. Выручка компании за 2006

Чистая прибыль China Telecom снизилась на 0,4% Чистая прибыль крупнейшего китайского оператора фиксированной телефонной связи China Telecom в 2005 г. снизилась на 0,4% — до 27,9 млрд юаней ($3,5 млрд.) по сравнению с показателем 28 млрд юаней, сообщает РБК. Представленная цифра оказалась лучше прогнозов аналитико

China Telecom внедряет услуги Triple Play Guangdong Telecom, дочерняя компания China Telecom, приобрела решение Alcatel для расширения и модернизации своих городских сетей (MAN) и расширения ассортимента IP-услуг. Это позволит ей предложить абонентам услуги Triple Play и

Прибыль China Telecom превысила прогнозы Рост прибыли крупнейшего в Китае оператора фиксированной телефонной связи China Telecom в 2004 году превысил прогнозы, сообщает Reuters. Чистая прибыль компании выросла за истекший период до 28,02 миллиарда юаней ($3,38 млрд.) с 13,88 миллиарда в 2003 году. Аналитики

China Telecom запускает широкополосное ТВ China Telecom готовится к запуску платформы широкополосного ТВ, что создаст конкуренцию развитой сети операторов местного кабельного телевидения в Китае. Компания China Telecom, являющаяся ведущим игроком рынка фиксированной связи, стала партнером Shanghai Cultural and Broadcasting Media, одной из трех китайских фирм, получивших лицензию на предоставлени

"Ростелеком" и China Telecom создадут кабельную систему связи между Россией и Китаем ОАО "Ростелеком" и телекоммуникационная компания China Telecom сегодня подписали соглашение о строительстве кабельной системы связи между Россией и Китаем, информирует РБК. Кабельная система связи пройдет по маршруту Благовещенск-Хэйхэ. Плани

China Telecom потратит $3 млрд. на расширение Крупнейший в Китае оператор фиксированной связи China Telecom сообщил о своих планах по дальнейшему приобретению провинциальных операторов у родительской компании. Компания планирует выкупить 10 сетей за $3,34 млрд., сообщает пресс-служба. С

Чистая прибыль China Telecom 2003 г. увеличилась в 2,5 раза Чистая прибыль крупнейшего китайского телекоммуникационного оператора China Telecom Corp. увеличилась по результатам 2003 г. до 24,69 млрд. юаней ($2,98 млрд.), то

China Telecom ищет средства для новых покупок Китайский телекоммуникационный оператор China Telecom намерен получить до $1 млрд. от продажи акций и облигаций. На продажу будут выс

Nokia обеспечит China Telecom DSL-линиями Финская корпорация Nokia сообщила о подписании рамочного соглашения с China Telecom на поставку DSL-линий в четыре провинции Китая для местных филиалов телефонного оператора. В общей сложности финская компания обеспечит провинции Ухань, Гуандонг, Хунан и Янцзы 10

China Telecom планирует расширение Представители оператора мобильной связи China Telecom признали факт ведения переговоров по приобретению 6 сетей мобильной связи в про

China Telecom предпочтет W-CDMA В своем докладе "Управление и развитие China Telecom в 2003 году" производитель телекоммуникационного оборудования Zhongxing Telecom (ZTE) заявил, что оператор China Telecom выберет в качестве стандарта сотовой связи 3-го пок

China Telecom предпочтет W-CDMA В своем докладе "Управление и развитие China Telecom в 2003 году" производитель телекоммуникационного оборудования Zhongxing Telecom (ZTE) заявил, что оператор China Telecom выберет в качестве стандарта сотовой связи 3-го пок

China Telecom и Netcom продолжат инвестиции в низкобюджетный сервис мобильной связи Несмотря на высокую вероятность получения лицензий на право предоставления услуг мобильной связи 3G к концу текущего года, китайские операторы China Telecom Group и China Netcom Group продолжат инвестиции в низкобюджетный сервис мобильной связи под названием "Xiaolingtong", считают аналитики пекинского агентства Norson Telecom Consult

China Telecom и China Netcom заключают контракт с Nortel Networks Две ведущие телекоммуникационные компании КНР - China Telecom и China Netcom - заключили контракт с североамериканской Nortel Networks, крупнейшей мировой корпорацией, занимающейся разработкой и построением телекоммуникационных и IP-оптимизи

China Telecom давит конкурентов почти бесплатной переадресацией мобильных звонков Филиал китайского оператора China Telecom в провинции Гуангдонг - Guangdong Telecom - ввел услугу переадресации входящих звонков на мобильные телефоны на любой местный номер проводной связи в трех городах. Услуга, которая

Guangdong Telecom подписал с Alcatel контракт о расширении своей мультисервисной сети ия Alcatel объявила о подписании многомиллионного контракта с Guangdong Telecom, дочерней компанией China Telecom Group. Контракт подписала зарегистрированная в Китае дочерняя структура Alcatel

Lucent Technologies поставит China Telecom системы DACS II Компания Lucent Technologies подписала контракт с китайским оператором China Telecom на поставку системы доступа и кросс-коммутации DACS II для расширения магистральной сети SS7 в десяти провинциях Китая. Обладающая высокой надежностью и адаптируемостью, система D

China Telecom стала публичной компанией Китайский оператор China Telecom наконец-то стал публичной компанией, осуществив первичное размещение акций (IPO). Благодаря, в основном, крупным инвестициям гонконгского магната Ли Ка Сена, компания получила от

Проводная сеть китайской China Telecom стала общенациональной Поставщик телекоммуникационного оборудования французская компания Alcatel сообщила о завершении работ по обеспечению общенационального покрытия китайского оператора проводной телефонии China Telecom. В начале этого года Министерство информационной индустрии Китая реструктуризировало China Telecom, разделив ее на две конкурирующие фирмы - северную China Netcom и южную <

China Telecom снизила объём эмиссии наполовину и подняла расценки на международные звонки Руководство гонконгского оператора China Telecom Corp. приняло решение снизить объём первоначального открытого предложения своих

Продажа акций China Telecom отложена Руководство гонконгского оператора проводной связи China Telecom признало, что изначальное открытое предложение акций компании на сумму $3 млрд. будет отложено из-за возникших проблем. Этa эмиссия могла бы стать 3-им по объему IPO в текущем год