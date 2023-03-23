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China Telecom China Telecommunications Corporation Чайна Телеком
УПОМИНАНИЯ
|23.03.2023
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Китай раскидывает сети. China Telecom хочет нарастить присутствие в России
China Telecom ищет российского топ-менеджера Крупнейший в мире телеком-оператор China Telecom опубликовала в социальной сети LinkedIn вакансию заместителя гендиректора росси
|16.09.2022
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Небоскреб крупнейшего в мире оператора вспыхнул и сгорел дотла за считанные минуты. Видео
Был небоскреб, и нет небоскреба На юго-востоке Китая полностью выгорело 42-этажное здание – офис оператора связи China Telecom. Огню хватило всего 20 минут, чтобы полностью уничтожить строение, несмотря на то, что его высота составляет около 220 метров. Небоскреб, в котором располагался офис China Tele
|03.02.2021
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«Транстелеком» предоставил China Telecom три канала связи по 100 Гбит/с между Азией и Европой
«Транстелеком» организовала в интересах China Telecom, одного из трех крупнейших китайских телекоммуникационных провайдеров, три канала передачи данных емкостью 100 Гбит/с каждый. Каналы свяжут Монголию с Лондоном и Амстердамом, а та
|28.01.2020
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ZTE и China Telecom провели удаленную 5G-диагностику коронавирусной пневмонии
ZTE Corporation и подразделение телекоммуникационного провайдера China Telecom в Сычуани осуществили первый сеанс удаленной диагностики нового коронавируса при поддержке инновационных технологий 5G. Благодаря высокой пропускной способности и чрезвычайно мало
|07.03.2018
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China Telecom и Huawei создали Коммерческий центр совместных инноваций
Huawei и China Telecom создали Коммерческий центр совместных инноваций (Business Joint Innovation Center (BJIC)) для разработки дифференцированных новаторских продуктов и решений, обеспечивающих работу
|12.02.2018
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Fronthaul-решение Huawei прошло 5G-тестирование China Telecom
еских транспортных сетей (Optical Transport Network,OTN) прошло первую фазу испытаний в лаборатории China Telecom в рамках первого в мире тестирования параметров передачи 25G eCPRI-интерфейсов.
|26.10.2017
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«Транстелеком» и China Telecom запустили первый 100-гигабитный канал Европа-Китай
Первый 100-гигабитный канал Китай-Европа Компания «Транстелеком» (ТТК) и China Telecom, крупнейший оператор сетей фиксированной связи в мире, успешно завершили масштабный проект по созданию первого наземного высокоскоростного телекоммуникационного маршрута емкостью
|05.07.2017
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Orange Business Services и Сhina Telecom предоставят непрерывный доступ к IoT-услугам
Orange Business Services и China Telecom объявили о расширении стратегического партнерства в сфере интернета вещей (IoT). Об этом было объявлено в ходе мероприятия eSurfing on the Silk Road, IoT with the World, состоявше
|14.03.2014
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Delta поставит ИБП большой мощности для China Telecom
Подразделение Delta Electronics в Китае объявило о победе в тендере, по результатам которого будет заключен контракт с China Telecom на поставку источников бесперебойного питания (ИБП) большой мощности. Delta в третий раз подряд завоевывает это право, что, по мнению компании, открывает перед ней возможность укр
|13.09.2013
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«Билайн» и China Telecom подписали соглашение о присоединении сетей
Компания «ВымпелКом» (ТЗ «Билайн») и китайская государственная телекоммуникационная компания China Telecom подписали соглашение о прямом присоединении сетей международной и междугородной связи и установлении межсетевого взаимодействия. В рамках взаимодействия с China Telecom орг
|23.05.2012
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«Казахтелеком» и China Telecom подписали меморандум о строительстве второго телекоммуникационного стыка
Руководство компаний «Казахтелеком» и China Telecom обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития совместного сотрудничества компаний. По итогам двусторонней встречи был подписан меморандум о строительстве второго стыка на гран
|06.06.2011
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«Ростелеком» и China Telecom подписали соглашение о расширении проекта «Транзит Европа – Азия»
Компании «Ростелеком» и China Telecom подписали соглашение о масштабном расширении пропускной способности системы «Транзит Европа – Азия» (ТЕА). Подписи под cоглашением поставили вице-президент – коммерческий директор
|22.04.2010
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ТТК и China Telecom создают новую транзитную магистраль между Западной Европой и Индией
Компании ТТК и China Telecom приступили к освоению наземного телекоммуникационного маршрута из Индии в Западную Европу. С этой целью ТТК предоставил китайскому оператору транзитную емкость 5 Гбит/с от монголь
|04.12.2008
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China Telecom модернизирует сеть с помощью решения Alcatel-Lucent
Компания Alcatel-Lucent объявила о том, что China Telecom, крупнейший оператор связи Китая, решил приобрести у нее комплексное коммуникационное решение для увеличения емкости и зоны покрытия мобильной сети China Telecom, передающе
|02.06.2008
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China Telecom приобретет беспроводную сеть China Unicom за $14 млрд
По неофициальным данным, китайская телекоммуникационная компания China Telecom и ее материнская госкомпания приобретут сеть множественного доступа с кодовым разделением, принадлежащую China Unicom, за сумму более чем в 100 млрд юаней ($14 млрд), сообщает РБК
|31.03.2008
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Чистая прибыль China Telecom в 2007 г. выросла до $3,22 млрд
Чистая прибыль крупнейшего китайского оператора фиксированной телефонной связи China Telecom в 2007 г. выросла на 1,1% - до 22,52 млрд юаней ($3,22 млрд) по сравнению с 22,27 млрд юаней ($3,18 млрд), полученными годом ранее, сообщает РБК. Выручка компании за 2007 г. вырос
|03.07.2007
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«Ростелеком» и China Telecom заключили соглашение об обмене интернет-трафиком
«Ростелеком» и один из ведущих китайских операторов связи China Telecom заключили соглашение об обмене интернет-трафиком (пиринге), сообщат РБК. Пиринг
|26.03.2007
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Чистая прибыль China Telecom в 2006 г. выросла на 4,9%
Чистая прибыль крупнейшего китайского оператора фиксированной телефонной связи China Telecom в 2006 г. выросла на 4,9% — до 22,17 млрд. юаней ($2,87 млрд.) по сравнению с 21,13 млрд. юаней ($2,74 млрд.), полученными годом ранее, сообщает РБК. Выручка компании за 2006
|22.03.2006
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Чистая прибыль China Telecom снизилась на 0,4%
Чистая прибыль крупнейшего китайского оператора фиксированной телефонной связи China Telecom в 2005 г. снизилась на 0,4% — до 27,9 млрд юаней ($3,5 млрд.) по сравнению с показателем 28 млрд юаней, сообщает РБК. Представленная цифра оказалась лучше прогнозов аналитико
|16.05.2005
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China Telecom внедряет услуги Triple Play
Guangdong Telecom, дочерняя компания China Telecom, приобрела решение Alcatel для расширения и модернизации своих городских сетей (MAN) и расширения ассортимента IP-услуг. Это позволит ей предложить абонентам услуги Triple Play и
|31.03.2005
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Прибыль China Telecom превысила прогнозы
Рост прибыли крупнейшего в Китае оператора фиксированной телефонной связи China Telecom в 2004 году превысил прогнозы, сообщает Reuters. Чистая прибыль компании выросла за истекший период до 28,02 миллиарда юаней ($3,38 млрд.) с 13,88 миллиарда в 2003 году. Аналитики
|04.02.2005
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China Telecom запускает широкополосное ТВ
China Telecom готовится к запуску платформы широкополосного ТВ, что создаст конкуренцию развитой сети операторов местного кабельного телевидения в Китае. Компания China Telecom, являющаяся ведущим игроком рынка фиксированной связи, стала партнером Shanghai Cultural and Broadcasting Media, одной из трех китайских фирм, получивших лицензию на предоставлени
|15.07.2004
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"Ростелеком" и China Telecom создадут кабельную систему связи между Россией и Китаем
ОАО "Ростелеком" и телекоммуникационная компания China Telecom сегодня подписали соглашение о строительстве кабельной системы связи между Россией и Китаем, информирует РБК. Кабельная система связи пройдет по маршруту Благовещенск-Хэйхэ. Плани
|14.04.2004
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China Telecom потратит $3 млрд. на расширение
Крупнейший в Китае оператор фиксированной связи China Telecom сообщил о своих планах по дальнейшему приобретению провинциальных операторов у родительской компании. Компания планирует выкупить 10 сетей за $3,34 млрд., сообщает пресс-служба. С
|17.03.2004
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Чистая прибыль China Telecom 2003 г. увеличилась в 2,5 раза
Чистая прибыль крупнейшего китайского телекоммуникационного оператора China Telecom Corp. увеличилась по результатам 2003 г. до 24,69 млрд. юаней ($2,98 млрд.), то
|02.03.2004
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China Telecom ищет средства для новых покупок
Китайский телекоммуникационный оператор China Telecom намерен получить до $1 млрд. от продажи акций и облигаций. На продажу будут выс
|05.08.2003
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Nokia обеспечит China Telecom DSL-линиями
Финская корпорация Nokia сообщила о подписании рамочного соглашения с China Telecom на поставку DSL-линий в четыре провинции Китая для местных филиалов телефонного оператора. В общей сложности финская компания обеспечит провинции Ухань, Гуандонг, Хунан и Янцзы 10
|15.07.2003
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China Telecom планирует расширение
Представители оператора мобильной связи China Telecom признали факт ведения переговоров по приобретению 6 сетей мобильной связи в про
|04.04.2003
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China Telecom предпочтет W-CDMA
В своем докладе "Управление и развитие China Telecom в 2003 году" производитель телекоммуникационного оборудования Zhongxing Telecom (ZTE) заявил, что оператор China Telecom выберет в качестве стандарта сотовой связи 3-го пок
|04.04.2003
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China Telecom предпочтет W-CDMA
В своем докладе "Управление и развитие China Telecom в 2003 году" производитель телекоммуникационного оборудования Zhongxing Telecom (ZTE) заявил, что оператор China Telecom выберет в качестве стандарта сотовой связи 3-го пок
|14.01.2003
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China Telecom и Netcom продолжат инвестиции в низкобюджетный сервис мобильной связи
Несмотря на высокую вероятность получения лицензий на право предоставления услуг мобильной связи 3G к концу текущего года, китайские операторы China Telecom Group и China Netcom Group продолжат инвестиции в низкобюджетный сервис мобильной связи под названием "Xiaolingtong", считают аналитики пекинского агентства Norson Telecom Consult
|14.01.2003
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China Telecom и China Netcom заключают контракт с Nortel Networks
Две ведущие телекоммуникационные компании КНР - China Telecom и China Netcom - заключили контракт с североамериканской Nortel Networks, крупнейшей мировой корпорацией, занимающейся разработкой и построением телекоммуникационных и IP-оптимизи
|04.01.2003
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China Telecom давит конкурентов почти бесплатной переадресацией мобильных звонков
Филиал китайского оператора China Telecom в провинции Гуангдонг - Guangdong Telecom - ввел услугу переадресации входящих звонков на мобильные телефоны на любой местный номер проводной связи в трех городах. Услуга, которая
|25.12.2002
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Guangdong Telecom подписал с Alcatel контракт о расширении своей мультисервисной сети
ия Alcatel объявила о подписании многомиллионного контракта с Guangdong Telecom, дочерней компанией China Telecom Group. Контракт подписала зарегистрированная в Китае дочерняя структура Alcatel
|12.11.2002
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Lucent Technologies поставит China Telecom системы DACS II
Компания Lucent Technologies подписала контракт с китайским оператором China Telecom на поставку системы доступа и кросс-коммутации DACS II для расширения магистральной сети SS7 в десяти провинциях Китая. Обладающая высокой надежностью и адаптируемостью, система D
|10.11.2002
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China Telecom стала публичной компанией
Китайский оператор China Telecom наконец-то стал публичной компанией, осуществив первичное размещение акций (IPO). Благодаря, в основном, крупным инвестициям гонконгского магната Ли Ка Сена, компания получила от
|10.11.2002
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Проводная сеть китайской China Telecom стала общенациональной
Поставщик телекоммуникационного оборудования французская компания Alcatel сообщила о завершении работ по обеспечению общенационального покрытия китайского оператора проводной телефонии China Telecom. В начале этого года Министерство информационной индустрии Китая реструктуризировало China Telecom, разделив ее на две конкурирующие фирмы - северную China Netcom и южную <
|05.11.2002
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China Telecom снизила объём эмиссии наполовину и подняла расценки на международные звонки
Руководство гонконгского оператора China Telecom Corp. приняло решение снизить объём первоначального открытого предложения своих
|04.11.2002
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Продажа акций China Telecom отложена
Руководство гонконгского оператора проводной связи China Telecom признало, что изначальное открытое предложение акций компании на сумму $3 млрд. будет отложено из-за возникших проблем. Этa эмиссия могла бы стать 3-им по объему IPO в текущем год
|25.10.2002
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China Telecom для модернизации сетевой инфраструктуры закупит 100 тыс. км оптического волокна у Alcatel
Компания Alcatel объявила о подписании многомиллионного контракта с компанией China Telecom. Контракт предусматривает поставку в Китай высококачественного оптического волокна G655 Teralight. Это первый крупный контракт на поставку подобного продукта в Китай. Он был подпи
China Telecom и организации, системы, технологии, персоны:
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