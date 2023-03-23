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China Telecom China Telecommunications Corporation Чайна Телеком

China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком

УПОМИНАНИЯ


23.03.2023 Китай раскидывает сети. China Telecom хочет нарастить присутствие в России

China Telecom ищет российского топ-менеджера Крупнейший в мире телеком-оператор China Telecom опубликовала в социальной сети LinkedIn вакансию заместителя гендиректора росси
16.09.2022 Небоскреб крупнейшего в мире оператора вспыхнул и сгорел дотла за считанные минуты. Видео

Был небоскреб, и нет небоскреба На юго-востоке Китая полностью выгорело 42-этажное здание – офис оператора связи China Telecom. Огню хватило всего 20 минут, чтобы полностью уничтожить строение, несмотря на то, что его высота составляет около 220 метров. Небоскреб, в котором располагался офис China Tele
03.02.2021 «Транстелеком» предоставил China Telecom три канала связи по 100 Гбит/с между Азией и Европой

«Транстелеком» организовала в интересах China Telecom, одного из трех крупнейших китайских телекоммуникационных провайдеров, три канала передачи данных емкостью 100 Гбит/с каждый. Каналы свяжут Монголию с Лондоном и Амстердамом, а та
28.01.2020 ZTE и China Telecom провели удаленную 5G-диагностику коронавирусной пневмонии

ZTE Corporation и подразделение телекоммуникационного провайдера China Telecom в Сычуани осуществили первый сеанс удаленной диагностики нового коронавируса при поддержке инновационных технологий 5G. Благодаря высокой пропускной способности и чрезвычайно мало
07.03.2018 China Telecom и Huawei создали Коммерческий центр совместных инноваций

Huawei и China Telecom создали Коммерческий центр совместных инноваций (Business Joint Innovation Center (BJIC)) для разработки дифференцированных новаторских продуктов и решений, обеспечивающих работу

12.02.2018 Fronthaul-решение Huawei прошло 5G-тестирование China Telecom

еских транспортных сетей (Optical Transport Network,OTN) прошло первую фазу испытаний в лаборатории China Telecom в рамках первого в мире тестирования параметров передачи 25G eCPRI-интерфейсов.
26.10.2017 «Транстелеком» и China Telecom запустили первый 100-гигабитный канал Европа-Китай

Первый 100-гигабитный канал Китай-Европа Компания «Транстелеком» (ТТК) и China Telecom, крупнейший оператор сетей фиксированной связи в мире, успешно завершили масштабный проект по созданию первого наземного высокоскоростного телекоммуникационного маршрута емкостью

05.07.2017 Orange Business Services и Сhina Telecom предоставят непрерывный доступ к IoT-услугам

Orange Business Services и China Telecom объявили о расширении стратегического партнерства в сфере интернета вещей (IoT). Об этом было объявлено в ходе мероприятия eSurfing on the Silk Road, IoT with the World, состоявше
14.03.2014 Delta поставит ИБП большой мощности для China Telecom

Подразделение Delta Electronics в Китае объявило о победе в тендере, по результатам которого будет заключен контракт с China Telecom на поставку источников бесперебойного питания (ИБП) большой мощности. Delta в третий раз подряд завоевывает это право, что, по мнению компании, открывает перед ней возможность укр
13.09.2013 «Билайн» и China Telecom подписали соглашение о присоединении сетей

Компания «ВымпелКом» (ТЗ «Билайн») и китайская государственная телекоммуникационная компания China Telecom подписали соглашение о прямом присоединении сетей международной и междугородной связи и установлении межсетевого взаимодействия. В рамках взаимодействия с China Telecom орг
23.05.2012 «Казахтелеком» и China Telecom подписали меморандум о строительстве второго телекоммуникационного стыка

Руководство компаний «Казахтелеком» и China Telecom обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего развития совместного сотрудничества компаний. По итогам двусторонней встречи был подписан меморандум о строительстве второго стыка на гран
06.06.2011 «Ростелеком» и China Telecom подписали соглашение о расширении проекта «Транзит Европа – Азия»

Компании «Ростелеком» и China Telecom подписали соглашение о масштабном расширении пропускной способности системы «Транзит Европа – Азия» (ТЕА). Подписи под cоглашением поставили вице-президент – коммерческий директор
22.04.2010 ТТК и China Telecom создают новую транзитную магистраль между Западной Европой и Индией

Компании ТТК и China Telecom приступили к освоению наземного телекоммуникационного маршрута из Индии в Западную Европу. С этой целью ТТК предоставил китайскому оператору транзитную емкость 5 Гбит/с от монголь
04.12.2008 China Telecom модернизирует сеть с помощью решения Alcatel-Lucent

Компания Alcatel-Lucent объявила о том, что China Telecom, крупнейший оператор связи Китая, решил приобрести у нее комплексное коммуникационное решение для увеличения емкости и зоны покрытия мобильной сети China Telecom, передающе
02.06.2008 China Telecom приобретет беспроводную сеть China Unicom за $14 млрд

По неофициальным данным, китайская телекоммуникационная компания China Telecom и ее материнская госкомпания приобретут сеть множественного доступа с кодовым разделением, принадлежащую China Unicom, за сумму более чем в 100 млрд юаней ($14 млрд), сообщает РБК
31.03.2008 Чистая прибыль China Telecom в 2007 г. выросла до $3,22 млрд

Чистая прибыль крупнейшего китайского оператора фиксированной телефонной связи China Telecom в 2007 г. выросла на 1,1% - до 22,52 млрд юаней ($3,22 млрд) по сравнению с 22,27 млрд юаней ($3,18 млрд), полученными годом ранее, сообщает РБК. Выручка компании за 2007 г. вырос
03.07.2007 «Ростелеком» и China Telecom заключили соглашение об обмене интернет-трафиком

«Ростелеком» и один из ведущих китайских операторов связи China Telecom заключили соглашение об обмене интернет-трафиком (пиринге), сообщат РБК. Пиринг
26.03.2007 Чистая прибыль China Telecom в 2006 г. выросла на 4,9%

Чистая прибыль крупнейшего китайского оператора фиксированной телефонной связи China Telecom в 2006 г. выросла на 4,9% — до 22,17 млрд. юаней ($2,87 млрд.) по сравнению с 21,13 млрд. юаней ($2,74 млрд.), полученными годом ранее, сообщает РБК. Выручка компании за 2006
22.03.2006 Чистая прибыль China Telecom снизилась на 0,4%

Чистая прибыль крупнейшего китайского оператора фиксированной телефонной связи China Telecom в 2005 г. снизилась на 0,4% — до 27,9 млрд юаней ($3,5 млрд.) по сравнению с показателем 28 млрд юаней, сообщает РБК. Представленная цифра оказалась лучше прогнозов аналитико
16.05.2005 China Telecom внедряет услуги Triple Play

Guangdong Telecom, дочерняя компания China Telecom, приобрела решение Alcatel для расширения и модернизации своих городских сетей (MAN) и расширения ассортимента IP-услуг. Это позволит ей предложить абонентам услуги Triple Play и 
31.03.2005 Прибыль China Telecom превысила прогнозы

Рост прибыли крупнейшего в Китае оператора фиксированной телефонной связи China Telecom в 2004 году превысил прогнозы, сообщает Reuters. Чистая прибыль компании выросла за истекший период до 28,02 миллиарда юаней ($3,38 млрд.) с 13,88 миллиарда в 2003 году. Аналитики
04.02.2005 China Telecom запускает широкополосное ТВ

China Telecom готовится к запуску платформы широкополосного ТВ, что создаст конкуренцию развитой сети операторов местного кабельного телевидения в Китае. Компания China Telecom, являющаяся ведущим игроком рынка фиксированной связи, стала партнером Shanghai Cultural and Broadcasting Media, одной из трех китайских фирм, получивших лицензию на предоставлени
15.07.2004 "Ростелеком" и China Telecom создадут кабельную систему связи между Россией и Китаем

ОАО "Ростелеком" и телекоммуникационная компания China Telecom сегодня подписали соглашение о строительстве кабельной системы связи между Россией и Китаем, информирует РБК. Кабельная система связи пройдет по маршруту Благовещенск-Хэйхэ. Плани
14.04.2004 China Telecom потратит $3 млрд. на расширение

Крупнейший в Китае оператор фиксированной связи China Telecom сообщил о своих планах по дальнейшему приобретению провинциальных операторов у родительской компании. Компания планирует выкупить 10 сетей за $3,34 млрд., сообщает пресс-служба. С
17.03.2004 Чистая прибыль China Telecom 2003 г. увеличилась в 2,5 раза

Чистая прибыль крупнейшего китайского телекоммуникационного оператора China Telecom Corp. увеличилась по результатам 2003 г. до 24,69 млрд. юаней ($2,98 млрд.), то
02.03.2004 China Telecom ищет средства для новых покупок

Китайский телекоммуникационный оператор China Telecom намерен получить до $1 млрд. от продажи акций и облигаций. На продажу будут выс
05.08.2003 Nokia обеспечит China Telecom DSL-линиями

Финская корпорация Nokia сообщила о подписании рамочного соглашения с China Telecom на поставку DSL-линий в четыре провинции Китая для местных филиалов телефонного оператора. В общей сложности финская компания обеспечит провинции Ухань, Гуандонг, Хунан и Янцзы 10
15.07.2003 China Telecom планирует расширение

Представители оператора мобильной связи China Telecom признали факт ведения переговоров по приобретению 6 сетей мобильной связи в про
04.04.2003 China Telecom предпочтет W-CDMA

В своем докладе "Управление и развитие China Telecom в 2003 году" производитель телекоммуникационного оборудования Zhongxing Telecom (ZTE) заявил, что оператор China Telecom выберет в качестве стандарта сотовой связи 3-го пок
04.04.2003 China Telecom предпочтет W-CDMA

В своем докладе "Управление и развитие China Telecom в 2003 году" производитель телекоммуникационного оборудования Zhongxing Telecom (ZTE) заявил, что оператор China Telecom выберет в качестве стандарта сотовой связи 3-го пок
14.01.2003 China Telecom и Netcom продолжат инвестиции в низкобюджетный сервис мобильной связи

Несмотря на высокую вероятность получения лицензий на право предоставления услуг мобильной связи 3G к концу текущего года, китайские операторы China Telecom Group и China Netcom Group продолжат инвестиции в низкобюджетный сервис мобильной связи под названием "Xiaolingtong", считают аналитики пекинского агентства Norson Telecom Consult
14.01.2003 China Telecom и China Netcom заключают контракт с Nortel Networks

Две ведущие телекоммуникационные компании КНР - China Telecom и China Netcom - заключили контракт с североамериканской Nortel Networks, крупнейшей мировой корпорацией, занимающейся разработкой и построением телекоммуникационных и IP-оптимизи
04.01.2003 China Telecom давит конкурентов почти бесплатной переадресацией мобильных звонков

Филиал китайского оператора China Telecom в провинции Гуангдонг - Guangdong Telecom - ввел услугу переадресации входящих звонков на мобильные телефоны на любой местный номер проводной связи в трех городах. Услуга, которая
25.12.2002 Guangdong Telecom подписал с Alcatel контракт о расширении своей мультисервисной сети

ия Alcatel объявила о подписании многомиллионного контракта с Guangdong Telecom, дочерней компанией China Telecom Group. Контракт подписала зарегистрированная в Китае дочерняя структура Alcatel
12.11.2002 Lucent Technologies поставит China Telecom системы DACS II

Компания Lucent Technologies подписала контракт с китайским оператором China Telecom на поставку системы доступа и кросс-коммутации DACS II для расширения магистральной сети SS7 в десяти провинциях Китая. Обладающая высокой надежностью и адаптируемостью, система D
10.11.2002 China Telecom стала публичной компанией

Китайский оператор China Telecom наконец-то стал публичной компанией, осуществив первичное размещение акций (IPO). Благодаря, в основном, крупным инвестициям гонконгского магната Ли Ка Сена, компания получила от

10.11.2002 Проводная сеть китайской China Telecom стала общенациональной

Поставщик телекоммуникационного оборудования французская компания Alcatel сообщила о завершении работ по обеспечению общенационального покрытия китайского оператора проводной телефонии China Telecom. В начале этого года Министерство информационной индустрии Китая реструктуризировало China Telecom, разделив ее на две конкурирующие фирмы - северную China Netcom и южную <
05.11.2002 China Telecom снизила объём эмиссии наполовину и подняла расценки на международные звонки

Руководство гонконгского оператора China Telecom Corp. приняло решение снизить объём первоначального открытого предложения своих
04.11.2002 Продажа акций China Telecom отложена

Руководство гонконгского оператора проводной связи China Telecom признало, что изначальное открытое предложение акций компании на сумму $3 млрд. будет отложено из-за возникших проблем. Этa эмиссия могла бы стать 3-им по объему IPO в текущем год
25.10.2002 China Telecom для модернизации сетевой инфраструктуры закупит 100 тыс. км оптического волокна у Alcatel

Компания Alcatel объявила о подписании многомиллионного контракта с компанией China Telecom. Контракт предусматривает поставку в Китай высококачественного оптического волокна G655 Teralight. Это первый крупный контракт на поставку подобного продукта в Китай. Он был подпи

Публикаций - 278, упоминаний - 298

China Telecom и организации, системы, технологии, персоны:

China Mobile 409 77
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 281 76
Huawei 4027 41
China Netcom Group Corporation Limited 58 33
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 28
ZTE Corporation 754 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8907 16
Ростелеком 9949 16
Samsung Electronics 10382 15
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 14
Google LLC 11961 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3012 13
Vodafone Group 1384 12
AT&T Inc 1684 12
Telefonica - Telefónica, S.A. 559 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5704 12
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 11
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 11
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 11
Qualcomm Technologies 1854 11
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 742 10
Huawei Technologies 399 10
Siemens AG - Siemens Group 2604 10
China United Telecom - China United Telecommunications - Great Wall Telecommunications 39 10
Intel Corporation 12316 9
Deutsche Telekom 911 9
Apple Inc 12279 9
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 9
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 9
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 9
МегаФон 9302 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 8
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 152 8
Netcom 53 8
Cisco Systems 5157 7
IBM - International Business Machines Corp 9473 7
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 216 7
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 105 7
Lenovo Motorola 3508 7
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 9
SoftBank Group 263 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Газпром ПАО 1369 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7615 2
РЖД - Российские железные дороги 1942 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1119 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 2
Merrill Lynch 433 2
Россети Ленэнерго 1700 2
101Hotels.com 456 2
Walmart - Wal-Mart Stores 385 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 1
МКБ - Московский кредитный банк 580 1
Альфа-Банк 1800 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Газпром нефть 641 1
Renault Groupe 160 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
Carrefour 23 1
Intercontinental Shenzhen 1 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Barclays 121 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 1
US Bank 3 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 378 1
Ornua 2 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
Медицинский центр Западного Китая - West China Medical Center - Западно-Китайской больницы 1 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Martine Jarlgaard 1 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Почта России ПАО 2162 1
eBay Inc 1624 1
Русагро Группа Компаний 296 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 443 20
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1268 9
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 5
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 4
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 4
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 200 1
Правительство Нидерландов - Вооруженные силы Нидерландов 7 1
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Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 180 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6305 28
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 7
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 461 2
Единая Россия - Политическая партия 301 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 100 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 102 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 1
OpenChain 1 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 358 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 9 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 35 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1030 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 223 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28291 89
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21160 83
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24940 56
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16410 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 39
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9467 37
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6544 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24736 33
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10936 30
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8298 28
5G - пятое поколение мобильной связи 2254 26
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 25
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4733 22
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8649 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21861 20
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14107 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 20
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21212 19
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9401 19
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6484 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5888 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16243 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17391 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11423 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4188 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12605 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3822 13
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2145 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8889 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8141 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10266 12
Пропускная способность - Bandwidth 1779 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6898 11
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 697 11
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8383 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8088 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11492 11
Сеть передачи данных - Data transmission network 3817 11
Google Android 14289 16
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7178 7
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 7
Huawei Mate - серия смартфонов 368 6
Google YouTube - Видеохостинг 2815 5
Microsoft Windows 2000 8663 5
Apple iPhone 6 4863 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5038 4
Depositphotos - фотобанк 422 4
Microsoft Windows 15913 4
Google Play - Google Store - Android Market 3349 3
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 465 3
Huawei 5G Simplified Solution 20 3
ZTE Axon - серия смартфонов и планшетов 64 3
Opera Browser - Браузер 1028 3
Nokia Symbian OS 1401 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 3
Linux OS 10250 3
Huawei nova - Серия смартфона 66 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1581 3
Nokia Alcatel-Lucent - WaveStar TransLAN - WaveStar NMS-ТМ - WaveStar SNMS - WaveStar OpticAir - WaveStar TDM SDH - WaveStar ADM - WaveStar LambdaRouter - WaveStar OLS DWDM - WaveStar OpticGate 47 3
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 3
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 199 3
ТТК EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 3
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин 11 3
Apple iOS 7977 2
Honor - серия смартфонов 212 2
Google Android Messages 18 2
Huawei 5G CPE Pro - Маршрутизатор 8 2
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 2
ZTE Pre5G 10 2
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 449 2
Oracle Java - язык программирования 3141 2
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 2
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 2
Nokia Alcatel-Lucent RSP - Routing Switch Platform 13 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 277 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 507 9
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 157 4
Рейман Леонид 1052 3
Кузнецов Сергей 156 3
Бущик Дмитрий 5 2
Ющенко Александр 25 2
Орловский Виктор 390 2
Яковлев Сергей 46 2
Кудрявцев Максим 41 2
Патока Андрей 109 2
Солонин Виталий 89 2
Рыжак Николай 10 2
Репин Николай 18 2
Ерохин Дмитрий 20 2
Конарев Дмитрий 6 2
Кельшев Игорь 5 2
Effenberger Frank - Эффенбергер Френк 2 2
Rahman Anusha - Рахман Ануша 4 2
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 2
Dar Ishaq - Дар Ишаг 4 2
Акимов Максим 188 1
Metcalfe Robert - Меткалф Роберт 6 1
Залманов Дмитрий 22 1
Xu Eric - Эрик Сюй 13 1
Скворцова Светлана 12 1
Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 1
Шарапов Денис 5 1
Zhou Peter - Чжоу Питер 3 1
Xu Eric - Ху Эрик 3 1
Khan Imran - Хан Имран 9 1
Zhao Fred - Чжао Фред 1 1
Songlin Sun - Сунлинь Сунь 1 1
Yun Cai - Юнь Цай 2 1
Sun Golden - Сунь Голдэнь 1 1
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 1
Khandekar Sunil - Хандекар Сунил 2 1
Никифоров Николай 1136 1
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
Беляков Алексей 30 1
Ламанов Александр 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17486 241
Россия - РФ - Российская федерация 149326 74
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52612 73
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1755 39
Япония 13375 37
Европа 24392 35
Азия - Азиатский регион 5617 31
Китай - Шанхай 791 29
Южная Корея - Республика 6734 21
Китай - Пекин - Beijing 1009 21
Китай - Тайвань 4047 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 16
Германия - Федеративная Республика 12788 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13412 13
Франция - Французская Республика 7904 12
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 11
Казахстан - Республика 5652 10
Индия - Bharat 5540 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 9
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1087 8
Испания - Королевство 3736 8
США - Нью-Йорк 3106 8
Финляндия - Финляндская Республика 3626 7
Канада 4924 7
Европа Западная 1484 7
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 7
Китай - Гуандун - Гуандонг 86 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4007 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 6
Сингапур - Республика 1870 6
Украина 7670 6
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 106 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1142 6
Норвегия - Королевство 1814 6
Италия - Итальянская Республика 4383 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 690 5
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 164 5
Китай - Цзянсу 69 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 71
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 26
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5899 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19268 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 13
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6566 12
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2004 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3384 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 9
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 765 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10197 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8235 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1829 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6295 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5728 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2504 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4781 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4540 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7387 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5766 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6009 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9089 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5338 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6071 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5021 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2807 5
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 5
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 305 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8756 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3607 4
Торговля оптовая - Wholesale trade 1198 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6578 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2426 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1992 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3518 4
Blacklist - Чёрный список 638 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5956 9
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 842 8
Bloomberg 1323 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 5
FT - Financial Times 1239 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1294 4
South China Morning Post 63 4
GizChina - Издание 79 3
Total Telecom 613 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 3
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 3
РИА Новости 945 3
Engadget - Блог о технологиях 422 3
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
ZDnet 660 2
AP - Associated Press 2006 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 527 2
Dow Jones Business News 88 2
Computer.Tradeshow.Ru 59 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 292 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1021 2
Global Times 15 2
Apps4All 26 1
NYT - The New York Times 1065 1
NE Asia Online 313 1
Telecom.paper 194 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 287 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 1
DigiTimes - Издание 1316 1
The Washington Post 338 1
VentureBeat 90 1
China Daily 66 1
News Corp - News Corporation 216 1
InformationWeek 241 1
RCR News 107 1
Mercury Center 309 1
Euronews - телеканал 52 1
ComNews - Медиа-бизнес 110 1
IDC - International Data Corporation 4921 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8219 3
In-Stat 115 3
Synergy Research Group 44 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 995 2
Gartner - Гартнер 3574 2
Gartner - Dataquest 353 2
Dell'Oro Group 62 2
In-Stat/MDR 70 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3307 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Markets&Markets Research 113 1
Counterpoint Research 91 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
GSMA Intelligence 10 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
ABI Research 234 1
Forrester Research 823 1
Frost & Sullivan 203 1
eMarketer 206 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
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НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
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CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 234 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1000 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 226 1
Sichuan University - Сычуаньский университет - Университет китайской провинции Сычуань 5 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 67 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 157 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 104 1
МЭИ - Московский энергетический институт 149 1
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 3 1
BUU - Beijing Union University - Пекинский Университет Прикладных Наук 1 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 239 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 885 1
CATR - BUPT - Beijing University of Posts and Telecommunications - Пекинский университет почты и телекоммуникаций 5 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 1
CATR - China Academy of Telecommunication Research - China Academy of Telecommunications Technology - Китайская академия телекоммуникационных исследований 4 1
HUST - Huazhong University of Science and Technology - Хуачжунский университет науки и техники 2 1
GENI - Global Energy Network Institute - Global Energy Internet Research Institute - Институт глобальных энергетических интернет-исследований 1 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 8 1
CUEB - Capital University of Economics and Business - China Capital University 1 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 3
CCTV Spring Festival Gala 1 1
CSTB Telecom & Media 58 1
CeBIT 612 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
ITU - World Information Society Day - Всемирный день электросвязи и информационного общества - 17 мая 9 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
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