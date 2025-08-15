Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ющенко Александр
УПОМИНАНИЯ
Ющенко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Николаев Олег 16 9
|Кудрявцев Максим 41 9
|Рыжак Николай 10 9
|Путин Владимир 3284 7
|Козлюк Артем 39 6
|Жигарев Сергей 16 3
|Гутенёв Владимир 13 3
|Канаев Алексей 4 3
|Левин Леонид 131 3
|Чиндяскин Сергей 5 3
|Чернышенко Дмитрий 574 2
|Володин Вячеслав 92 2
|Горелкин Антон 101 2
|Толстых Петр 3 2
|Мукабенова Марина 2 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Яровая Ирина 71 2
|Дарбинян Саркис 37 2
|Луговой Андрей 17 2
|Ходорковский Михаил 43 2
|Мукабенова Мария 2 2
|Ксензов Максим 14 2
|Soros George - Сорос Джордж 50 2
|Макабенова Марина 2 2
|Швыткин Юрий 2 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
|Комиссаров Дмитрий 232 1
|Мантуров Денис 116 1
|Хинштейн Александр 145 1
|Гусков Антон 5 1
|Лукьянов Роман 6 1
|Пирожков Артур 1 1
|Волин Алексей 121 1
|Казаков Александр 57 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Дуров Павел 299 1
|Сергеев Сергей 156 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 57 1
|Молодых Владимир 29 1
|IDC - International Data Corporation 4927 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3393 1
