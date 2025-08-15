Разделы

Ющенко Александр


УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 Госдума решила оградить избирательные компании от влияния искусственного интеллекта 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1
24.12.2020 Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1
15.12.2020 В России впервые суд потребовал удалить пиратское ПО из магазина приложений. Под ударом Android 1
27.05.2020 Госдума запретила в России «пиратские» приложения. Просьбы участников рынка о его смягчении были проигнорированы 1
25.12.2019 Российских разработчиков хотят привлечь к ответственности за некачественное предустановленное ПО 1
03.12.2019 Путин подписал «закон против Apple» 1
13.12.2017 За нарушение закона о мессенджерах в России будут штрафовать на миллион рублей 1
13.11.2017 «Инфосистемы Джет» провела первый Российский форум по системам искусственного интеллекта 1
26.10.2017 Генпрокуратуре поручили блокировать сайты нежелательных организаций 1
26.10.2017 В России принят закон о блокировке сайтов без суда 1
29.08.2017 Анонимайзеры в России будут блокировать за 3 дня 1
01.08.2017 Российский реестр блогеров закрыт 1
31.07.2017 Путин запретил в России анонимайзеры и VPN 1
20.07.2017 Искоренять VPN и анонимайзеры в России будут ФСБ и МВД 1
20.07.2017 Госдума приказала мессенджерам фильтровать разговоры пользователей 1
14.07.2017 Китай оставит «в живых» часть VPN 1
11.07.2017 Названа дата запрета VPN в Китае 1
26.06.2017 Депутаты запретили анонимайзерам и поисковикам давать доступ к запрещенным сайтам 1
14.06.2017 Депутаты начали гонения на мессенджеры в России 1
09.06.2017 Власти решили отменить «Закон о блогерах»: В нем нет смысла 1
08.06.2017 Процесс пошел: В России запрещают Tor и VPN 1
24.05.2017 В Думу внесен закон об ограничении мессенджеров в России. Непослушным грозит «незамедлительная» блокировка 1
10.06.2016 Госдума приняла закон о регулировании новостных агрегаторов 1
02.07.2014 Депутаты запрещают интернет-компаниям хранить персональные данные россиян за границей 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Ющенко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12360 7
Yandex - Яндекс 8001 6
Meta Platforms - Facebook 4490 6
Huawei 4083 5
VK - Mail.ru Group 3499 5
Google LLC 12055 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4302 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5109 3
X Corp - Twitter 2893 3
Zello 25 3
Samsung Electronics 10443 2
Mirabilis 27 2
Ростелеком 10074 2
Telegram Group 2344 2
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 284 2
China Mobile 413 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 283 2
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 67 2
МегаФон 9502 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13574 1
LG Electronics 3649 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 397 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2223 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Philips 2069 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 327 1
Fly 205 1
Fly - Explay - Эксплей 241 1
Xiaomi 1861 1
IBM - International Business Machines Corp 9502 1
Новые облачные технологии (НОТ) 458 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1166 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
VNET Group - 21Vianet 6 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 266 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 394 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2584 2
Walt Disney Company 631 2
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 2
Sony Music Entertainment 158 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 220 1
Runa Capital 158 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
Резонанс НПП 376 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 42 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 25
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2867 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4687 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1111 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 349 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12359 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3278 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6166 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2220 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3396 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5644 3
Администрация Президента РФ - Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 9 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5135 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 723 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1304 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5071 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3222 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1955 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 713 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 300 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 94 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 806 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4601 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1059 1
Судебная власть - Judicial power 2360 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 448 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 102 21
Единая Россия - Политическая партия 307 20
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 19
РосКомСвобода - Общественная организация 86 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 118 4
ЛДПР 108 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 3
Организация черноморского экономического сотрудничества - Черноморский фонд регионального сотрудничества 2 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 760 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9529 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3872 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21457 9
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3005 9
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4263 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7866 7
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1190 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21666 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11784 6
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3024 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3031 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25016 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12501 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16517 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16496 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5002 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11009 4
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 91 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30052 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14750 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16677 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13126 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7937 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54601 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7627 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3207 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25147 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14158 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1058 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7230 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2103 3
Умные платформы 1805 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26448 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3052 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12626 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11828 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8557 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28512 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1441 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 449 7
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 277 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 636 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5598 5
Opera Browser - Браузер 1028 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7208 4
Apple iPad 3893 4
Apple iOS 8048 4
Apple - App Store 2960 4
Новые облачные технологии - МойОфис 836 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 183 3
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 125 3
Huawei P30 - Серия смартфонов 176 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 109 3
Google Android 14428 2
Google Play - Google Store - Android Market 3381 2
Apple macOS 2162 2
Microsoft Office 3869 2
Apple FaceTime 177 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 222 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - мессенджер 60 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 561 2
Microsoft Windows 16073 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 58 2
Huawei AppGallery 308 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 192 1
Music Downloader 2 1
Free MP3 Downloader 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 2843 1
Linux OS 10553 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 1
Samsung Galaxy Note 696 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1861 1
Kaspersky Internet Security 464 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 332 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 57 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 77 1
Николаев Олег 16 9
Кудрявцев Максим 41 9
Рыжак Николай 10 9
Путин Владимир 3284 7
Козлюк Артем 39 6
Жигарев Сергей 16 3
Гутенёв Владимир 13 3
Канаев Алексей 4 3
Левин Леонид 131 3
Чиндяскин Сергей 5 3
Чернышенко Дмитрий 574 2
Володин Вячеслав 92 2
Горелкин Антон 101 2
Толстых Петр 3 2
Мукабенова Марина 2 2
Никифоров Николай 1136 2
Яровая Ирина 71 2
Дарбинян Саркис 37 2
Луговой Андрей 17 2
Ходорковский Михаил 43 2
Мукабенова Мария 2 2
Ксензов Максим 14 2
Soros George - Сорос Джордж 50 2
Макабенова Марина 2 2
Швыткин Юрий 2 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Комиссаров Дмитрий 232 1
Мантуров Денис 116 1
Хинштейн Александр 145 1
Гусков Антон 5 1
Лукьянов Роман 6 1
Пирожков Артур 1 1
Волин Алексей 121 1
Казаков Александр 57 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Дуров Павел 299 1
Сергеев Сергей 156 1
Худавердян Тигран 91 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 57 1
Молодых Владимир 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 152036 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17735 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52888 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1111 2
Китай - Пекин - Beijing 1025 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2019 2
Израиль 2770 2
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 253 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44770 1
Казахстан - Республика 5708 1
Армения - Республика 2345 1
Беларусь - Белоруссия 5922 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1325 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14336 1
Украина 7714 1
Сатурн - планета Солнечной системы 136 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18143 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8364 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53573 20
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 718 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6479 11
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 523 10
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4315 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8102 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9577 5
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 261 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25218 4
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 583 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4831 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6638 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3493 3
Федеральный закон 425-ФЗ - Закон о предустановке российского ПО 32 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 640 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1611 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1702 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16982 2
Пропаганда и агитация 194 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1781 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3093 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 227 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2459 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2738 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14505 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5339 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6048 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10378 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50022 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9307 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 643 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2128 1
Теория вероятностей - Распределение Вейбулла 3 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2043 3
Bloomberg 1347 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1042 2
РИА Новости 959 1
NYT - The New York Times 1069 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
The Washington Post 341 1
South China Morning Post 67 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
IDC - International Data Corporation 4927 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3393 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 131 3
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

