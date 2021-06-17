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Дарбинян Саркис


17.06.2021 В России начались блокировки VPN. Первые жертвы - Opera VPN и VyprVPN 2
17.06.2021 В России создадут базы данных пиратских сайтов для их скоростной блокировки 1
29.04.2021 Российский ИТ-бизнес защитят от проверок и уголовных дел 2
26.04.2021 «Сжег гимназию и упразднил науки». Власти запрещают россиянам делиться знаниями через интернет 2
24.03.2021 «Билайн» выставил на продажу данные об абонентах по номерам их телефонов 2
10.03.2021 Роскомнадзор начал войну с Twitter и первым же пострадал 3
11.01.2021 Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках 1
24.08.2020 Власти Москвы хотят продавать и транслировать в интернет видео с камер наблюдения 1
29.01.2020 В России заблокировали сверхзащищенную «почту для параноиков» 2
27.11.2019 МТС, «Билайн» и «Мегафон» обвинили власти России в нарушении конституционных прав своих абонентов 1
15.11.2019 В Москве строят систему цифрового контроля 2
23.08.2019 «Архив интернета» могут навечно заблокировать в России 1
09.07.2019 Прокуратура сдалась: Дважды заблокированный в России VPN-сервис победил 1
04.06.2019 «Яндекс» оставил ФСБ без ключей шифрования к данным своих пользователей 1
22.11.2018 Впервые в российской истории прокуратуру наказали рублем за блокировку сайта 3
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
13.04.2018 Власти поручили судебным приставам зачистить Рунет 2
30.03.2018 Скандальное приложение GetContact договорилось с властями о легализации в России 2
07.03.2018 Как из интернета вычищают компромат на известных лиц 2
16.06.2017 Минкомсвязи дали право внесудебной расправы с «пиратами» в Рунете 1
14.06.2017 Депутаты начали гонения на мессенджеры в России 2
08.06.2017 Процесс пошел: В России запрещают Tor и VPN 1
23.01.2017 В России впервые снята блокировка с порносайта 2
01.12.2016 Власти придумали хороший повод блокировать сайты турфирм 1
10.10.2016 В России идет зачистка «модных» интернет-магазинов 3
23.05.2016 Минкомсвязи заставит «Яндекс» и Google блокировать «зеркала» торрентов 2
10.05.2016 Разработчики российского Linux потребовали убрать его с торрентов 2
26.04.2016 Конец «халяве»: Власти заблокируют сайты на пиратском движке. Опрос 1
08.04.2016 Знаменитый торрент-трекер пожизненно заблокировали за бесплатные советские фильмы 1
23.12.2013 Россия: Обвиняемому в пиратстве грозят 200-миллионный штраф и тюрьма 2
16.10.2013 Антипиратский закон может спровоцировать «бегство» сайтов из России 1
26.06.2013 Существуют ли эффективные интернет-фильтры? 1
24.06.2013 Авторское право и свободный файлообмен: взгляд из Европы 1
19.06.2013 Кто и как фильтрует интернет? Обзор мировых практик 1
10.06.2013 Право на запрет: ваш сайт заблокирован 1

Публикаций - 35, упоминаний - 55

Дарбинян Саркис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4106 9
VK - Mail.ru Group 2490 4
Rambler Group - Рамблер ГК 491 3
Telegram Group 702 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 2
Google LLC 7198 2
Facebook 3768 2
Comodo 25 1
ДейтаВебГлобал Групп 1 1
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 15 1
Proton Technologies 17 1
inCloak Network Ltd 1 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
IDX - Системы управления идентификацией 11 1
Zello 20 1
Cloudflare 50 1
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 1
3799 1
Abbyy 800 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Twitter 2204 1
Alibaba Group 298 1
Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 9
Флибуста 27 2
РУСАЛ - Объединённая компания 26 2
LinkedIn 521 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 318 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Эксмо-АСТ - издательство 50 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Аудиокнига 4 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 4
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 204 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Президент Российской Федерации 1443 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 258 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 431 1
Арбитражный суд города Москвы 340 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
МКС - Международная космическая станция 101 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга 3 1
Президент Украины 14 1
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 6 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 452 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 501 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 49 1
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 3
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 2
Google YouTube - Видеохостинг 1742 2
Opera - Браузер 640 2
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
Яндекс.Новости 29 1
Linux OS 4288 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
Apple macOS 935 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 23 1
HideMy.name - VPN-сервис 4 1
StartMail - почтовый сервис 3 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
GetContact 3 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
Pornolab - BitTorrent-трекер 11 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 17 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 376 1
Hideme.ru - VPN-сервис 6 1
Snapchat 89 1
NtechLab FindFace 26 1
Tinder 24 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10752 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Дерипаска Олег 19 3
Навальный Алексей 58 3
Путин Владимир 1831 2
Савельев Александр 29 2
Ющенко Александр 25 2
Бырдин Алексей 21 2
Никифоров Николай 1126 2
Волин Алексей 113 2
Ситников Сергей 51 1
Вашукевич Анастасия 2 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Волк Ирина 10 1
Колесников Олег 13 1
Хомак Дмитрий 2 1
Глуховский Дмитрий 19 1
Абашина Екатерина 1 1
Тонкошкуров Николай 1 1
Белова Светлана 7 1
Рябыко Максим 9 1
Айбашева Анна 91 1
Binns Robert - Биннс Роберт 1 1
Евдокимов Леонид 1 1
Рыбка Анастасия 3 1
Saar Marcus - Саар Маркус 2 1
Донцова Дарья 7 1
Yen Andy - Йен Энди 4 1
Парфенчиков Артур 8 1
Арсеньев Андрей 1 1
Гавришев Алексей 2 1
Клецкин Алексей 2 1
Порошенко Петр 17 1
Рейман Леонид 425 1
Лугов Андрей 32 1
Щеголев Игорь 676 1
Малофеев Константин 98 1
Давыдов Денис 32 1
Дуров Павел 216 1
Жаров Александр 165 1
Панков Александр 61 1
Кулин Филипп 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - Красноярский край 671 2
Украина 3417 2
Казахстан - Республика 2661 2
Россия - Ростовская область 869 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Япония 2827 1
Европа 3798 1
Россия - Йошкар-Ола 109 1
Эстония - Эстонская Республика 422 1
Россия - Волгоградская область 402 1
Россия - Костромская область 230 1
Россия - Республика Марий Эл 205 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 504 1
США - Сан-Франциско 699 1
США - Калифорния 984 1
Россия - Краснодар 1043 1
Турция - Турецкая республика 957 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 765 1
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Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 1
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Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 3
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Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
PornHub 23 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
РосПравосудие 10 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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