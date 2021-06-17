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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дарбинян Саркис
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Публикаций - 35, упоминаний - 55
Дарбинян Саркис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
|Единая Россия - Политическая партия 176 1
|АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
|Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
|Интернет-видео - ассоциация 9 1
|Дерипаска Олег 19 3
|Навальный Алексей 58 3
|Путин Владимир 1831 2
|Савельев Александр 29 2
|Ющенко Александр 25 2
|Бырдин Алексей 21 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Волин Алексей 113 2
|Ситников Сергей 51 1
|Вашукевич Анастасия 2 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Волк Ирина 10 1
|Колесников Олег 13 1
|Хомак Дмитрий 2 1
|Глуховский Дмитрий 19 1
|Абашина Екатерина 1 1
|Тонкошкуров Николай 1 1
|Белова Светлана 7 1
|Рябыко Максим 9 1
|Айбашева Анна 91 1
|Binns Robert - Биннс Роберт 1 1
|Евдокимов Леонид 1 1
|Рыбка Анастасия 3 1
|Saar Marcus - Саар Маркус 2 1
|Донцова Дарья 7 1
|Yen Andy - Йен Энди 4 1
|Парфенчиков Артур 8 1
|Арсеньев Андрей 1 1
|Гавришев Алексей 2 1
|Клецкин Алексей 2 1
|Порошенко Петр 17 1
|Рейман Леонид 425 1
|Лугов Андрей 32 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Малофеев Константин 98 1
|Давыдов Денис 32 1
|Дуров Павел 216 1
|Жаров Александр 165 1
|Панков Александр 61 1
|Кулин Филипп 39 1
|CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 1
|Библиотека конгресса США - The Library of Congress 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru