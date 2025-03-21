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Proton Technologies AG

Proton Technologies AG

21.03.2025 На русскоязычных любителей «читов» и «кряков» напал новый троян, ворующий логины, пароли и данные кредитных карт 1
16.12.2024 Циклон угроз: эксперты F.A.C.C.T. назвали основные тренды вымогателей, утечек и фишинга в 2024 году 1
28.10.2024 Новая жадная шифрогруппировка требует с жертв до $60 млн 1
27.08.2024 Windows всем надоела. Мир стремительно пересаживается на Linux, ее доля растет бешеными темпами и бьет мировые рекорды 1
26.08.2024 В Китае создана суверенная Windows на базе Debian Linux. Дизайн один в один, как у Windows 11, но никакой телеметрии Microsoft 1
03.07.2024 Создана бесплатная и безопасная альтернатива Google Docs и MS Office. Она не следит за пользователями и не ворует пользовательские данные 1
13.05.2024 Знаменитая почта для секретной переписки Proton сдала своего клиента полиции. Никто не защищен 2
17.01.2024 Microsoft убивает Outlook. Легендарный почтовый сервис превратился в шпиона, официально сливающего письма сотням «третьих лиц». Опрос 1
15.01.2024 Windows больше не нужна. В России научили Linux без труда запускать игры для Windows. Опрос 1
20.04.2023 Авторы «почты для параноиков» Proton Mail выпустили супернадежное хранилище паролей. Утечки ему не страшны. Россиян к нему не пустят 2
25.05.2022 «Почты для параноиков» ProtonMail больше нет. Теперь у сервиса новое имя и выросший почтовый ящик на бесплатном тарифе 1
06.09.2021 Сверхзащищенная «почта для параноиков» ProtonMail начала сдавать своих пользователей силовикам. Их арестовывают 2
02.06.2021 У браузера Firefox радикально изменился дизайн. Видео 1
08.02.2021 Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams 1
04.08.2020 Создатель «почты для параноиков»: Мы все в заложниках у Apple 1
30.03.2020 «Дыра» в iPhone и iPad делает VPN бесполезным. Защищенный трафик можно взломать 1
29.01.2020 В России заблокировали сверхзащищенную «почту для параноиков» 1
18.11.2019 Написанный на необычном языке шифровальщик нападает на Linux-серверы 1
07.06.2019 «Вега» и «НМИЦ радиологии» создадут в Калужской области центр протонной терапии для лечения онкозаболеваний 1
19.11.2018 Таинственный хакер заявил о взломе сверхзащищенной «почты для параноиков» 1
25.10.2018 Firefox будет навязывать пользователям платный VPN, созданный авторами «почты для параноиков» 2
23.10.2017 Eset выявила кибератаку на пользователей Mac 1
22.06.2017 «Почта для параноиков» ProtonMail запустила VPN-сервис 2
20.01.2017 «Почта для параноиков» открыла вход через Тор из-за госцензуры и блокировок спецслужб 2
28.10.2016 Google подорвала бизнес конкурента Gmail, убрав его из своего поиска 1
18.03.2016 «Почта для параноиков» ProtonMail открылась для всех желающих 2
15.01.2013 Мировой опыт: практика электронных услуг 1
29.06.2011 Обезьян заставят смотреть рекламу 1
16.08.2010 «Гексагон» представил новый принтер этикеток Proton DP-2205 1
02.07.2010 Подтверждена протонная природа космических лучей 1
30.12.2004 Arianespace хочет вернуть былое могущество 1
02.10.2003 Российский Acronis расширяет присутствие на японском рынке 1
15.08.2002 Испытания системы аккумуляции энергии электросамолета "Гелиос" прошли успешно 1
15.08.2002 Электросамолет на солнечной энергии сможет летать и ночью 1
15.08.2002 Испытания системы аккумуляции энергии электросамолета "Гелиос" прошли успешно 1
15.08.2002 Электросамолет на солнечной энергии сможет летать и ночью 1
12.04.2000 RIM вышла на рынок карманных компьютеров, составив конкуренцию Palm 1
10.02.2000 Разработана smart-карта, идентифицирующая пользователя по отпечатку пальца 1
25.11.1999 AMD представляет платформу EasyNow!(tm) 1

Публикаций - 41, упоминаний - 48

Proton Technologies AG и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24723 6
Yandex - Яндекс 7502 5
Apple Inc 12185 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1456 4
Telegram Group 2074 4
Valve Software 210 4
Открытые технологии 702 4
VK - Mail.ru Group 3466 3
Google LLC 11871 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 2
Yahoo! 3699 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1491 2
X Corp - Twitter 2870 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 921 1
Microsoft More Personal Computing 8 1
Mozilla Foundation 201 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4010 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Ростелеком 9807 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2051 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
Acronis - Акронис 450 1
ESET - ESET Software 1135 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 23 1
TrueConf - ТруКонф 403 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 388 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
SAP SE 5304 1
IBM - International Business Machines Corp 9453 1
AMD - Advanced Micro Devices 4263 1
Indiegogo 57 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1172 1
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 17 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12920 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8804 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2930 1
Lantern 8 1
Hola 7 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 2
AeroVironment 18 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 1
Hagens Berman 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7436 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
Boeing 1013 1
Arianespace 85 1
Lockheed Martin 759 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Proton Therapy Development s.r.o. 1 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
ОрдерКом 13 1
RAND Corporation 33 1
Unsplash 884 1
Inbursa 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5514 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2774 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3164 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4834 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 487 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 619 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 82 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1392 1
Судебная власть - Judicial power 2323 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1232 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1143 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30077 16
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21452 3
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6446 3
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