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Proxima



10.01.2025 Модульное оборудование AVERES от EKF с новыми номиналами для промышленности 1
18.12.2024 Совместимость продуктов «Гарда» и СУБД Proxima DB повысит защищенность баз данных клиентов 1
16.12.2024 Циклон угроз: эксперты F.A.C.C.T. назвали основные тренды вымогателей, утечек и фишинга в 2024 году 1
28.11.2024 Совместимость Low-code платформы ELMA365 с продуктами Nova Container Platform и Proxima DB позволит эффективно автоматизировать бизнес-процессы 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
29.10.2024 «Форсайт. Аналитическая платформа» совместима с СУБД Proxima DB 1
09.10.2024 «Электрорешения» обновила линейку модульного оборудования Proxima 1
02.10.2024 Совместимость СУБД Proxima DB и S3-хранилища «Закрома.Хранение» обеспечит сохранность данных и упростит администрирование систем 1
26.09.2024 Вышла Astra Linux 1.8: что нового? 1
17.09.2024 Подтверждена совместимость решений Visiology и Orion soft 1
27.08.2024 SL Soft и Orion soft подтвердили совместимость BI-платформы Polymatica и СУБД Proxima DB 1
01.08.2024 Вышло новое поколение самой популярной российской ОС. Что изменилось 1
26.07.2024 Протестирована совместимость СУБД Proxima DB Advanced с интеграционной шиной Roc Integration 1
22.12.2023 Orion soft стал партнером программы «Федерация» 1
22.12.2023 Вымогатели, утечки, фишинг: эксперты F.A.C.C.T. назвали основные киберугрозы 2023 года 1
03.10.2023 Максим Березин: В 2023 году мы сделаем три больших технологических шага, чтобы оторваться от ближайших преследователей 1
03.10.2023 Михаил Орловский: Очень важно иметь четкую модель отбора технологических партнеров 1
03.10.2023 Любовь Родионова: Мы специально сделали акцент на простоте внедрения 1
03.10.2023 Максим Морарь: Рынок платформ контейнеризации в России только зарождается, но у нас огромные перспективы 1
09.06.2023 Orion soft представила экосистему продуктов для построения ИТ-инфраструктуры 1
01.06.2023 Orion soft представила ПО для построения ИТ-инфраструктуры 1
27.09.2021 РБК привлек партнера для развития RU-Сenter 1
08.07.2010 NetApp открыла офис в Казахстане 1
26.01.2005 Самый легкий в мире DLP-проектор 1
16.07.2003 У InFocus появился эксклюзивный дистрибьютор в России 1
21.01.2000 Компания R-Style начала сборку компьютеров R-Style Proxima и открыла собственную тестовую лабораторию 1
15.04.1999 R-Style сертифицировала свои компьютеры на готовность к 2000 году 1
25.12.1998 R-Style и "МТУ-Информ" заключили договор о сотрудничестве 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Proxima и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 104 14
Broadcom - VMware 2359 6
8213 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 3
Ростелеком 9700 3
Microsoft Corporation 24625 3
Системы документооборота 498 3
Базальт СПО - BaseALT 655 3
InFocus 70 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Крок - Croc 1777 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Oracle Corporation 6688 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
Telegram Group 1983 2
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 31 2
NetApp - Network Appliance 636 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
HP Inc. 5685 1
Philips 2053 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
ASK Proxima 3 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
Регистратор R01 - Центрохост - Centrohost 15 1
PeterHost - Петерхост 8 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Fujitsu 2041 1
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 28 1
Red Hat 1305 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Ру-Веб. Инвестиции 15 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Proxima Capital 7 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Русский Стиль 44 1
Capital Group 73 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Газпром ПАО 1342 1
Tesla Motors 396 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 5
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 4
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 4
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
OpenStack 488 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 3
Orion soft - Proxima DB 36 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 10
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 6
Huawei nova - Серия смартфона 63 5
Linux OS 9936 5
Orion soft - Nova Container Platform 35 4
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 35 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 3
R-Style Proxima 6 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Orion soft - Cloudlink 17 2
Huawei Cloud 60 2
Red Hat OpenShift 132 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 2
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 2
Microsoft Windows 15656 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
ASK Proxima M - серия проекторов 2 1
R-Style Marshall 14 1
InFocus ScreenPlay 10 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
OpenNebula 39 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Nvidia Tesla GPU 156 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 77 1
SUSE Rancher 23 1
Березин Максим 112 4
Гавриленко Александр 16 4
Родионова Любовь 6 3
Мерещенко Сергей 5 2
Морарь Максим 17 2
Волков Роман 18 1
Клейменов Геннадий 3 1
Королюк Алексей 86 1
Молибог Николай 17 1
Татарчук Владимир 5 1
Виноградов Вадим 5 1
Садуов Ерлан 1 1
van Horvat Melinda - Хорват Мелинда ван 3 1
Шмаков Антон 45 1
Ильин Никита 1 1
Пирогова Ирина 28 1
Шадаев Максут 1008 1
Лазуков Станислав 29 1
Ермаков Валерий 124 1
Панченко Иван 138 1
Суровец Дмитрий 76 1
Баулин Валерий 43 1
Глазков Александр 137 1
Кубарев Алексей 52 1
Мельникова Алиса 90 1
Козырев Алексей 321 1
Урусов Виктор 127 1
Геллерман Михаил 34 1
Султангалиев Тимурбулат 10 1
Анпилов Антон 17 1
Самойленко Дмитрий 16 1
Масляный Константин 18 1
Семенов Михаил 22 1
Кирьянова Александра 135 1
Глухов Иван 27 1
Давиденко Алексей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Казахстан - Республика 5525 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Европа Восточная 3075 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Европа 21767 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Америка Латинская 1812 1
Нидерланды 3517 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 3
Аудит - аудиторский услуги 2657 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Список системообразующих предприятий РФ 281 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 280 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 131 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 2
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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