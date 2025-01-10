Proxima
Proxima и организации, системы, технологии, персоны:
|Березин Максим 112 4
|Гавриленко Александр 16 4
|Родионова Любовь 6 3
|Мерещенко Сергей 5 2
|Морарь Максим 17 2
|Волков Роман 18 1
|Клейменов Геннадий 3 1
|Королюк Алексей 86 1
|Молибог Николай 17 1
|Татарчук Владимир 5 1
|Виноградов Вадим 5 1
|Садуов Ерлан 1 1
|van Horvat Melinda - Хорват Мелинда ван 3 1
|Шмаков Антон 45 1
|Ильин Никита 1 1
|Пирогова Ирина 28 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Лазуков Станислав 29 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Панченко Иван 138 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Баулин Валерий 43 1
|Глазков Александр 137 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Козырев Алексей 321 1
|Урусов Виктор 127 1
|Геллерман Михаил 34 1
|Султангалиев Тимурбулат 10 1
|Анпилов Антон 17 1
|Самойленко Дмитрий 16 1
|Масляный Константин 18 1
|Семенов Михаил 22 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Глухов Иван 27 1
|Давиденко Алексей 15 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 2
|КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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