К2Тех - K2Tech

«К2Тех» и «МТС Web Services» объединяют усилия для развития доверенного генеративного ИИ в российских компаниях Компании «К2Тех» и «МТС Web Services» (далее — MWS) стали технологическими партнерами. Предметом соглашения стало совместное внедрение ИИ-сервисов MWS в российских компаниях. Речь идет как об облачных се

«К2Тех» и «Береста РК» усиливают сотрудничество в области резервного копирования данных ИТ-компания с комплексной экспертизой «К2Тех» и вендор «Береста РК» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Соглашение закрепляет намерение сторон расширять сотрудничество в области внедрения и развития отечественных реше

«К2Тех» и VK Tech договорились о совместном развитии корпоративных ИТ-решений Компании «К2Тех» и VK Tech подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Партнеры договорились вместе продвигать и внедрять экосистему корпоративных решений VK для крупного бизнеса. Об этом CNews со

ИИИ МФТИ и «К2Тех» договорились о выводе наукоемких ИИ-решений на корпоративный рынок Институт искусственного интеллекта МФТИ и «К2Тех» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны объединяют научную базу и R&D-компетенции института с экспертизой «К2Тех» в системной интеграции, чтобы выводить разрабо

«К2Тех» и «Увеон – облачные технологии» развивают сотрудничество в области виртуальных рабочих мест и безопасного доступа ИТ-компания с комплексной экспертизой «К2Тех» и российский разработчик решений для унифицированной виртуализации рабочих мест «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») объявили о подписании стратегического соглашения о

«К2Тех» и CommuniGate Pro объединяют усилия для развития защищенных корпоративных коммуникаций в России Компания «К2Тех» и CommuniGate Pro, российский разработчик платформы унифицированных коммуникаций, объя

«К2Тех»: доля контрафактных деталей для зарубежного инфраструктурного оборудования может достигать почти 20% Специалисты центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» оценили масштабы распространения контрафактных компонентов инфраструктурного оборудования ведущих иностранных вендоров. Чаще всего подделки обнаруживаются в запчастях для систем хранения

Исследование «К2Тех» и VK Tech: более половины российских компаний видят будущее за платформами унифицированных коммуникаций «К2Тех» и VK Tech провели совместное исследование, в котором приняли участие более 800 представителей крупнейших российских компаний из сферы финансов, промышленности, госсектора и ритейла. Резу

«К2Тех» и Staq объединяют экспертизу в области аналитики данных для управления эксплуатацией и сервисом ИТ-компания «К2Тех» и разработчик единой цифровой платформы Staq объявили о начале партнерства. В рамках с

«К2Тех» автоматизировал HR-процессы для 25 тыс. сотрудников «Ашан» на базе Directum RX Торговая сеть «Ашан Ритейл Россия» в партнерстве с компанией «К2Тех» реализовала масштабный проект цифровизации кадрового документооборота. Ритейлер переве

«К2Тех» запускает платформу для управления ИИ-гипотезами и оценки экономического эффекта инициатив Компания «К2Тех» объявила о запуске «ИИ-офиса» — платформы для работы с инициативами в области искусственного интеллекта. Решение ориентировано на компании, которые переходят от локальных пилотов к систе

Автоматизация вместо найма: треть российских компаний меняют подход к управлению сетями из-за дефицита инженеров ефицит компетенций главной проблемой при эксплуатации сетевой инфраструктуры. Найти и удержать специалистов с мультивендорной экспертизой становится все сложнее. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». В ответ на этот вызов бизнес перестраивает подходы: 38% организаций внедряют централизованное управление сетями, при этом 32% делают ставку на средства автоматизации, чтобы не расширять

Мы подождем. Российские компании настроились годами пользоваться иностранными ИТ-решениями и не импортозамещаться Импортозамещение их не касается Российский частный бизнес четко обрисовал свою позицию относительно перехода на отечественные ИТ-решения, в том числе оборудование. Как выяснили аналитики компании «К2Тех», многие российские предприятия продолжат пользоваться иностранным оборудованием как минимум до следующего десятилетия. Как много российских компаний будут и дальше держаться за зарубежно

«АНТ-ЦС» и «К2Тех» подписали меморандум о стратегическом партнерстве «АНТ-ЦС» и «К2Тех» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на удовле

Farzoom и «К2Тех» заключили стратегическое партнерство для развития ИИ на базе платформы «Камунда.РФ» Компания Farzoom (входит в ГК «Ростелеком») и ИТ-компания «К2Тех» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнеры объединят экспертизу для внедрения рос

DIS Group и «К2Тех» расширяют сотрудничество в области управления жизненным циклом ИИ и корпоративными данными Компании DIS Group и «К2Тех» подписали соглашение о расширении стратегического партнерства. Соглашение направлено на системное развитие подходов и инструментов для управления полным жизненным циклом систем искусстве

«К2Тех»: как изменились требования бизнеса к системам резервного копирования ение критичных для устойчивости бизнеса данных в заданные сроки», – сказал руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех» Алексей Зотов. На сегодняшний день совокупная доля инсталляций росс

Российские инженерные решения впервые обогнали западные в дата-центрах Центр экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» проанализировал состав инженерного оборудования для центров обработки данных (ЦОД), находящегося на поддержке в России. Исследование показало, что российские производители инженерных реш

«К2Тех»: 70% компаний сохраняют зависимость от западных систем резервного копирования Центр экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» представил анализ текущего состояния рынка поддержки систем резервного копирования (СРК) в России. По данным исследования, проведенного на основе анализа тендерных запросов с 2022 г. и о

Уйти нельзя остаться: 70% опрошенных российских компаний продолжают использовать софт Atlassian Эксперты «К2Тех» провели исследование об актуальном положении дел с использованием решений Atlassian ср

Тренды рынка больших данных: прогноз на 2026 год от эксперта «К2Тех» 0 г. В 2026 г. основным фактором его развития станет не столько объемом данных, сколько способностью компаний извлекать из них реальную, рентабельную ценность. Руководитель направления Big Data & BI «К2Тех» Дмитрий Красников выделил пять ключевых трендов, которые сформировались по итогам 2025 г. и задают вектор развития рынка в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Тр

«К2Тех» и «Пруфтек ИТ» объявляют о партнерстве по внедрению AIOps-платформы Artimate ИТ-компания с комплексной экспертизой К2Тех и «Пруфтек ИТ», разработчик российской AIOps-платформы Artimate, заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества К2Тех будет внедрять и сопровождать передовое отечественн

«К2Тех»: ключевые тренды эксплуатации ИТ-инфраструктуры в 2026 году ании пересматривают подход к эксплуатации ИТ-инфраструктуры на фоне усложнения ИТ-ландшафтов и роста затрат на их поддержку. К таким выводам пришли эксперты центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех», изучив изменение запросов собственных 550 enterprise-клиентов с 2022 по 2025 гг, а также предложения 16 крупнейших мировых и российских сервисных провайдеров. Как показывает проведенное

«К2Тех» стала партнером Nova EPM в области бюджетирования и HR-планирования Компании «К2Тех» и Nova EPM объявили о начале партнерства в области внедрения отечественной системы бюджетирования и планирования человеческих ресурсов. В рамках сотрудничества «К2Тех» будет заним

«К2Тех»: 59% запросов на поддержку западного оборудования в России приходится на решения HPE, IBM/Lenovo и Dell Центр экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» изучил структуру спроса на техническую поддержку зарубежного вычислительного оборудования в России в 2025 г. В тройку лидеров вошли решения HPE, IBM/Lenovo и Dell – совокупно на их долю

Александр Чубов - Александр Чубов, К2Тех: Внедрять контейнеризацию «ради моды» точно не стоит ешений. После ухода иностранных вендоров возникли вопросы к надежности оставшихся систем, и бизнесу понадобились российские продукты, способные полноценно заменить ушедшие платформы. Александр Чубов, К2Тех: Ситуация в экономике усложняется, и на первый план выходит понятный бизнес-результат от внедряемых цифровых платформ Сегодня на рынке доступно немало платформ контейнеризации, но в нашем

Опрос «К2Тех»: треть компаний не готова к ужесточению требований КИИ для ERP Компания «К2Тех» провела опрос, посвященный готовности бизнеса к потенциальному включению систем управления предприятием (ERP) в перечень критической информационной инфраструктуры (КИИ). Опрос охватил бо

«К2Тех» создала высоконагруженную ИТ-инфраструктуру на российском стеке для финансовой компании Компания «К2Тех» перевела крупную финансовую организацию на отечественный стек решений и помогла обеспечить высокий уровень безопасности инфраструктуры в соответствии с требованиями регулятора. В результ

Эксперты «К2Тех» назвали главные барьеры внедрения MES в промышленности производители активно внедряют цифровые инструменты управления заводами. Так, среди 50 опрошенных «К2Тех» ИТ-директоров крупного бизнеса 85% имеют опыт цифровизации, однако просчитать экономич

«К2Тех» вывел на рынок комплексную Карту решений для строительства и модернизации объектов АПК «К2Тех», ИТ-компания с экспертизой в ключевых отраслях экономики, представила Карту решений для проектирования и строительства объектов агропромышленного комплекса. Документ помогает на этапе пр

Исследование «К2Тех» и Postgres Professional: каждая третья компания в России считает защиту тестовых сред главным вызовом в области защиты персональных данных ИТ-компания «К2Тех» и российский разработчик СУБД и экосистемы продуктов для работы с данными Postgres Professional опросили более 100 ИТ/ ИБ-директоров из FMCG, ритейла и финансовой отрасли на предмет эффе

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой бразование, формирование насмотренности и практика. Идеальный мультимедиа-архитектор — это мост между потребностями заказчика и релевантными технологическими возможностями подрядчика. Дмитрий Хлопов, К2Тех: Ключевой тренд — это переход от интуитивного управления пространством к управлению на основе данных CNews: Если отбросить формальные сертификаты, на что должен в первую очередь обратить

Orion soft и «К2Тех» объявили о полной совместимости своих решений Cloudlink и «K2 Облако» удничества и обеспечении полной технологической совместимости между платформой для управления виртуальной и облачной ИТ-инфраструктурой Cloudlink и платформой облачного провайдера K2 Cloud (входит в «К2Тех»). Совместимость Cloudlink и платформы «K2 Облако» заключается в возможности бесшовного управления ресурсами облака непосредственно из интерфейса системы Orion soft. Это означает, что адм

Рынок базовых инфраструктурных сервисов в России: фокус на устойчивость, совместимость и безопасность Эксперты «Ред Софт» и «К2Тех» проанализировали, как меняется рынок базовых инфраструктурных сервисов и какие тренды будут определять его развитие в ближайшие два года. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех

ИИ сформировал «НейроСборную» «К2Тех» из лучших игроков Winline МФЛ ИТ-компания «К2Тех», технологический партнер «Winline Медийной футбольной лиги», представила первую в Росс

«К2Тех» назвал инфраструктурные решения, которые будут востребованы у ИТ-директоров в 2026 году В 2026 г. российские компании продолжат сталкиваться с вызовами: ужесточение требований КИИ, новые волны кибератак и дефицит комплектующих (RAM, SSD, GPU). Эксперт «К2Тех» проанализировал, как в текущих условиях меняются требования корпоративных заказчиков к разным сегментам инфраструктуры, и выделил ключевые тренды: от многопроцессорных серверов до роста

Исследование «К2Тех»: 47% крупных компаний нарастили инвестиции в поддержку и безопасность ИТ-контура в 2025 году Согласно исследованию центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех», 47% крупных компаний увеличили расходы на сопровождение и обеспечение безопасности ИТ-инфраструктуры. Еще 43% респондентов сохранили объем финансирования на уровне прошлого года. Основн

В портфель решений «К2Тех» включена ИИ-платформа Visiology Cortex для бизнес-аналитики Компания «К2Тех» пополнила портфель решений агентской ИИ-системой Visiology Cortex в составе платформы Visiology, предназначенной для автоматизации работы с данными и поддержки принятия решений. Функцион

Эксперты «К2Тех» оценили рынок сетевой инфраструктуры ЦОД Компания «К2Тех» совместно с независимыми экспертами провела анализ рынка сетевой инфраструктуры ЦОД. Большинство компаний продолжает использовать решения ушедших вендоров, однако аналитики отмечают тенд