Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 194885
ИКТ 15013
Организации 11590
Ведомства 1499
Ассоциации 1096
Технологии 3571
Системы 26888
Персоны 84914
География 3075
Статьи 1578
Пресса 1292
ИАА 756
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2795
Мероприятия 895

К2Тех K2Tech

К2Тех - K2Tech

К2Тех — эксперт ИТ-рынка в области системной интеграции, разработки программных решений и сервисной поддержке. К2Тех с 2008 года реализует проекты в области инженерной, аппаратной и программной инфраструктуры, информационной безопасности и бизнес-приложений.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.05.2026 «К2Тех» и «МТС Web Services» объединяют усилия для развития доверенного генеративного ИИ в российских компаниях

Компании «К2Тех» и «МТС Web Services» (далее — MWS) стали технологическими партнерами. Предметом соглашения стало совместное внедрение ИИ-сервисов MWS в российских компаниях. Речь идет как об облачных се
28.05.2026 «К2Тех» и «Береста РК» усиливают сотрудничество в области резервного копирования данных

ИТ-компания с комплексной экспертизой «К2Тех» и вендор «Береста РК» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Соглашение закрепляет намерение сторон расширять сотрудничество в области внедрения и развития отечественных реше
27.05.2026 «К2Тех» и VK Tech договорились о совместном развитии корпоративных ИТ-решений

Компании «К2Тех» и VK Tech подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Партнеры договорились вместе продвигать и внедрять экосистему корпоративных решений VK для крупного бизнеса. Об этом CNews со
25.05.2026 ИИИ МФТИ и «К2Тех» договорились о выводе наукоемких ИИ-решений на корпоративный рынок

Институт искусственного интеллекта МФТИ и «К2Тех» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны объединяют научную базу и R&D-компетенции института с экспертизой «К2Тех» в системной интеграции, чтобы выводить разрабо
20.05.2026 «К2Тех» и «Увеон – облачные технологии» развивают сотрудничество в области виртуальных рабочих мест и безопасного доступа

ИТ-компания с комплексной экспертизой «К2Тех» и российский разработчик решений для унифицированной виртуализации рабочих мест «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») объявили о подписании стратегического соглашения о
19.05.2026 «К2Тех» и CommuniGate Pro объединяют усилия для развития защищенных корпоративных коммуникаций в России

Компания «К2Тех» и CommuniGate Pro, российский разработчик платформы унифицированных коммуникаций, объя
15.05.2026 «К2Тех»: доля контрафактных деталей для зарубежного инфраструктурного оборудования может достигать почти 20%

Специалисты центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» оценили масштабы распространения контрафактных компонентов инфраструктурного оборудования ведущих иностранных вендоров. Чаще всего подделки обнаруживаются в запчастях для систем хранения
05.05.2026 Исследование «К2Тех» и VK Tech: более половины российских компаний видят будущее за платформами унифицированных коммуникаций

«К2Тех» и VK Tech провели совместное исследование, в котором приняли участие более 800 представителей крупнейших российских компаний из сферы финансов, промышленности, госсектора и ритейла. Резу
04.05.2026 «К2Тех» и Staq объединяют экспертизу в области аналитики данных для управления эксплуатацией и сервисом

ИТ-компания «К2Тех» и разработчик единой цифровой платформы Staq объявили о начале партнерства. В рамках с
29.04.2026 «К2Тех» автоматизировал HR-процессы для 25 тыс. сотрудников «Ашан» на базе Directum RX

Торговая сеть «Ашан Ритейл Россия» в партнерстве с компанией «К2Тех» реализовала масштабный проект цифровизации кадрового документооборота. Ритейлер переве
27.04.2026 «К2Тех» запускает платформу для управления ИИ-гипотезами и оценки экономического эффекта инициатив

Компания «К2Тех» объявила о запуске «ИИ-офиса» — платформы для работы с инициативами в области искусственного интеллекта. Решение ориентировано на компании, которые переходят от локальных пилотов к систе
23.04.2026 Автоматизация вместо найма: треть российских компаний меняют подход к управлению сетями из-за дефицита инженеров

ефицит компетенций главной проблемой при эксплуатации сетевой инфраструктуры. Найти и удержать специалистов с мультивендорной экспертизой становится все сложнее. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». В ответ на этот вызов бизнес перестраивает подходы: 38% организаций внедряют централизованное управление сетями, при этом 32% делают ставку на средства автоматизации, чтобы не расширять
23.04.2026 Мы подождем. Российские компании настроились годами пользоваться иностранными ИТ-решениями и не импортозамещаться

Импортозамещение их не касается Российский частный бизнес четко обрисовал свою позицию относительно перехода на отечественные ИТ-решения, в том числе оборудование. Как выяснили аналитики компании «К2Тех», многие российские предприятия продолжат пользоваться иностранным оборудованием как минимум до следующего десятилетия. Как много российских компаний будут и дальше держаться за зарубежно
14.04.2026 «АНТ-ЦС» и «К2Тех» подписали меморандум о стратегическом партнерстве

«АНТ-ЦС» и «К2Тех» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на удовле
07.04.2026 Farzoom и «К2Тех» заключили стратегическое партнерство для развития ИИ на базе платформы «Камунда.РФ»

Компания Farzoom (входит в ГК «Ростелеком») и ИТ-компания «К2Тех» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнеры объединят экспертизу для внедрения рос
02.04.2026 DIS Group и «К2Тех» расширяют сотрудничество в области управления жизненным циклом ИИ и корпоративными данными

Компании DIS Group и «К2Тех» подписали соглашение о расширении стратегического партнерства. Соглашение направлено на системное развитие подходов и инструментов для управления полным жизненным циклом систем искусстве
25.03.2026 «К2Тех»: как изменились требования бизнеса к системам резервного копирования

ение критичных для устойчивости бизнеса данных в заданные сроки», – сказал руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех» Алексей Зотов. На сегодняшний день совокупная доля инсталляций росс
23.03.2026 Российские инженерные решения впервые обогнали западные в дата-центрах

Центр экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» проанализировал состав инженерного оборудования для центров обработки данных (ЦОД), находящегося на поддержке в России. Исследование показало, что российские производители инженерных реш
18.03.2026 «К2Тех»: 70% компаний сохраняют зависимость от западных систем резервного копирования

Центр экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» представил анализ текущего состояния рынка поддержки систем резервного копирования (СРК) в России. По данным исследования, проведенного на основе анализа тендерных запросов с 2022 г. и о
16.03.2026 Уйти нельзя остаться: 70% опрошенных российских компаний продолжают использовать софт Atlassian

Эксперты «К2Тех» провели исследование об актуальном положении дел с использованием решений Atlassian ср
10.02.2026 Тренды рынка больших данных: прогноз на 2026 год от эксперта «К2Тех»

0 г. В 2026 г. основным фактором его развития станет не столько объемом данных, сколько способностью компаний извлекать из них реальную, рентабельную ценность. Руководитель направления Big Data & BI «К2Тех» Дмитрий Красников выделил пять ключевых трендов, которые сформировались по итогам 2025 г. и задают вектор развития рынка в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Тр
04.02.2026 «К2Тех» и «Пруфтек ИТ» объявляют о партнерстве по внедрению AIOps-платформы Artimate

ИТ-компания с комплексной экспертизой К2Тех и «Пруфтек ИТ», разработчик российской AIOps-платформы Artimate, заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества К2Тех будет внедрять и сопровождать передовое отечественн
04.02.2026 «К2Тех»: ключевые тренды эксплуатации ИТ-инфраструктуры в 2026 году

ании пересматривают подход к эксплуатации ИТ-инфраструктуры на фоне усложнения ИТ-ландшафтов и роста затрат на их поддержку. К таким выводам пришли эксперты центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех», изучив изменение запросов собственных 550 enterprise-клиентов с 2022 по 2025 гг, а также предложения 16 крупнейших мировых и российских сервисных провайдеров. Как показывает проведенное
29.01.2026 «К2Тех» стала партнером Nova EPM в области бюджетирования и HR-планирования

Компании «К2Тех» и Nova EPM объявили о начале партнерства в области внедрения отечественной системы бюджетирования и планирования человеческих ресурсов. В рамках сотрудничества «К2Тех» будет заним
14.01.2026 «К2Тех»: 59% запросов на поддержку западного оборудования в России приходится на решения HPE, IBM/Lenovo и Dell

Центр экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» изучил структуру спроса на техническую поддержку зарубежного вычислительного оборудования в России в 2025 г. В тройку лидеров вошли решения HPE, IBM/Lenovo и Dell – совокупно на их долю

25.12.2025 Александр Чубов -

Александр Чубов, К2Тех: Внедрять контейнеризацию «ради моды» точно не стоит

ешений. После ухода иностранных вендоров возникли вопросы к надежности оставшихся систем, и бизнесу понадобились российские продукты, способные полноценно заменить ушедшие платформы. Александр Чубов, К2Тех: Ситуация в экономике усложняется, и на первый план выходит понятный бизнес-результат от внедряемых цифровых платформ Сегодня на рынке доступно немало платформ контейнеризации, но в нашем
23.12.2025 Опрос «К2Тех»: треть компаний не готова к ужесточению требований КИИ для ERP

Компания «К2Тех» провела опрос, посвященный готовности бизнеса к потенциальному включению систем управления предприятием (ERP) в перечень критической информационной инфраструктуры (КИИ). Опрос охватил бо
22.12.2025 «К2Тех» создала высоконагруженную ИТ-инфраструктуру на российском стеке для финансовой компании

Компания «К2Тех» перевела крупную финансовую организацию на отечественный стек решений и помогла обеспечить высокий уровень безопасности инфраструктуры в соответствии с требованиями регулятора. В результ
17.12.2025 Эксперты «К2Тех» назвали главные барьеры внедрения MES в промышленности

производители активно внедряют цифровые инструменты управления заводами. Так, среди 50 опрошенных «К2Тех» ИТ-директоров крупного бизнеса 85% имеют опыт цифровизации, однако просчитать экономич
09.12.2025 «К2Тех» вывел на рынок комплексную Карту решений для строительства и модернизации объектов АПК

«К2Тех», ИТ-компания с экспертизой в ключевых отраслях экономики, представила Карту решений для проектирования и строительства объектов агропромышленного комплекса. Документ помогает на этапе пр
08.12.2025 Исследование «К2Тех» и Postgres Professional: каждая третья компания в России считает защиту тестовых сред главным вызовом в области защиты персональных данных

ИТ-компания «К2Тех» и российский разработчик СУБД и экосистемы продуктов для работы с данными Postgres Professional опросили более 100 ИТ/ ИБ-директоров из FMCG, ритейла и финансовой отрасли на предмет эффе
08.12.2025 Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

бразование, формирование насмотренности и практика. Идеальный мультимедиа-архитектор — это мост между потребностями заказчика и релевантными технологическими возможностями подрядчика. Дмитрий Хлопов, К2Тех: Ключевой тренд — это переход от интуитивного управления пространством к управлению на основе данных CNews: Если отбросить формальные сертификаты, на что должен в первую очередь обратить

04.12.2025 Orion soft и «К2Тех» объявили о полной совместимости своих решений Cloudlink и «K2 Облако»

удничества и обеспечении полной технологической совместимости между платформой для управления виртуальной и облачной ИТ-инфраструктурой Cloudlink и платформой облачного провайдера K2 Cloud (входит в «К2Тех»). Совместимость Cloudlink и платформы «K2 Облако» заключается в возможности бесшовного управления ресурсами облака непосредственно из интерфейса системы Orion soft. Это означает, что адм
04.12.2025 Рынок базовых инфраструктурных сервисов в России: фокус на устойчивость, совместимость и безопасность

Эксперты «Ред Софт» и «К2Тех» проанализировали, как меняется рынок базовых инфраструктурных сервисов и какие тренды будут определять его развитие в ближайшие два года. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех

02.12.2025 ИИ сформировал «НейроСборную» «К2Тех» из лучших игроков Winline МФЛ

ИТ-компания «К2Тех», технологический партнер «Winline Медийной футбольной лиги», представила первую в Росс
01.12.2025 «К2Тех» назвал инфраструктурные решения, которые будут востребованы у ИТ-директоров в 2026 году

В 2026 г. российские компании продолжат сталкиваться с вызовами: ужесточение требований КИИ, новые волны кибератак и дефицит комплектующих (RAM, SSD, GPU). Эксперт «К2Тех» проанализировал, как в текущих условиях меняются требования корпоративных заказчиков к разным сегментам инфраструктуры, и выделил ключевые тренды: от многопроцессорных серверов до роста

19.11.2025 Исследование «К2Тех»: 47% крупных компаний нарастили инвестиции в поддержку и безопасность ИТ-контура в 2025 году

Согласно исследованию центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех», 47% крупных компаний увеличили расходы на сопровождение и обеспечение безопасности ИТ-инфраструктуры. Еще 43% респондентов сохранили объем финансирования на уровне прошлого года. Основн
14.11.2025 В портфель решений «К2Тех» включена ИИ-платформа Visiology Cortex для бизнес-аналитики

Компания «К2Тех» пополнила портфель решений агентской ИИ-системой Visiology Cortex в составе платформы Visiology, предназначенной для автоматизации работы с данными и поддержки принятия решений. Функцион
24.10.2025 Эксперты «К2Тех» оценили рынок сетевой инфраструктуры ЦОД

Компания «К2Тех» совместно с независимыми экспертами провела анализ рынка сетевой инфраструктуры ЦОД. Большинство компаний продолжает использовать решения ушедших вендоров, однако аналитики отмечают тенд
21.10.2025 «Айсорс» и «К2Тех» подписали меморандум о стратегическом партнерстве

«Айсорс» и «К2Тех» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Компании подписали меморандум о стр

Публикаций - 318, упоминаний - 385

К2Тех и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 225 48
K2 - К2РУ - SourceCode 138 43
К2Тех - К2 НейроТех 50 38
9396 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2873 27
Orion soft - Орион софт - 270 22
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1359 22
Ростелеком 10758 20
К2Тех - К2 Кибербезопасность 44 19
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 740 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1675 17
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 183 17
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1049 16
Softline - Софтлайн 3590 14
Cisco Systems 5323 12
SAP SE 5555 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 283 11
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 395 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5501 10
Microsoft Corporation 25627 10
Ред Софт - Red Soft 1166 9
К2Тех - K2 Human 8 8
Dell EMC 5156 8
Yandex - Яндекс 8992 8
IBM - International Business Machines Corp 9657 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2351 8
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1112 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 609 7
ИКС 492 7
Oracle Corporation 7031 7
Крок - Croc 1926 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4803 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1064 7
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 321 7
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 475 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15360 6
Intel Corporation 12736 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1441 6
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 535 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8626 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1661 7
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 83 6
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 110 6
Айсберри ТД - Iceberry 10 6
КуйбышевАзот 17 6
ГалоПолимер 13 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 471 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3108 4
Газпром нефть 696 4
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 62 4
Почта России ПАО 2320 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1209 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1868 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1472 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1185 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 147 3
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 141 3
А-Восток 3 2
Гротекс - Solopharm 5 2
РЖД - Российские железные дороги 2053 2
Газпром ПАО 1456 2
НСПК - Национальная система платежных карт 927 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 604 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1038 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 190 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 364 2
ВкусВилл - Избёнка 210 2
Лента - Сеть розничной торговли 2367 2
АльфаСтрахование СГ 378 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 284 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 244 2
ФосАгро 167 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 130 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 188 2
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 48 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 181 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13478 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3743 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5407 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5539 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4907 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6466 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2289 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3244 6
Федеральное казначейство России 1924 5
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 207 4
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 25 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3551 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3035 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5370 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 950 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2114 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3376 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5893 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1518 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 423 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 393 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 271 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 163 2
Судебная власть - Judicial power 2462 2
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3531 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1141 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 746 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 801 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1693 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 556 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 398 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 284 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2307 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 4
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 20 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 266 2
РСХ - Российский Союз Химиков 2 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
Росхимреактив 2 1
АЛРИИ - Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта 6 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 326 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 261 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 399 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 267 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 37 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Ассоциация менеджеров 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77181 249
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24713 166
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 20989 124
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33837 113
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60219 105
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35339 87
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32873 75
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23871 73
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15673 60
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11949 55
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12569 52
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17774 51
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7714 44
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11962 44
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10463 42
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6344 42
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12804 34
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7657 34
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13578 34
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13721 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27832 31
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6982 30
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6517 30
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6500 28
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8486 27
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3225 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26926 25
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5515 23
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7474 23
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4897 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22569 22
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1076 21
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8054 21
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2289 21
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3098 20
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3073 20
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4462 20
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1656 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12913 19
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4006 19
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2288 29
FreePik 1744 15
К2Тех - К2 НейроТех ПАК-ML - К2 НейроТех ПАК-AI - К2 НейроТех ПАК-HPC 17 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5509 15
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 228 10
Linux OS 11323 9
Новые облачные технологии - МойОфис 942 9
Microsoft Office 4094 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1627 8
1С:ERP Управление предприятием 794 8
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 222 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1540 7
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 702 7
RockITSoft - Roc Integration 7 6
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 164 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3507 6
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 279 6
Киберпротект - Кибер Бэкап 184 6
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 84 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 76 5
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 305 5
Huawei Cloud 78 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 467 5
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 345 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 209 4
К2Тех - ROC Backup 4 4
LangFlow 8 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 973 4
Microsoft Windows 16711 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 735 4
НКТ - Р7-Офис 523 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 347 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2516 4
1С:Корпорация 56 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1684 4
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 138 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 528 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 24 3
Ред Софт - Ред Адм 125 3
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 101 3
Зотов Алексей 68 31
Зельдец Игорь 30 23
Зинкевич Сергей 71 13
Красников Дмитрий 15 11
Смирнов Святослав 9 9
Соколов Игорь 24 9
Корнильев Антон 8 8
Косцов Михаил 7 7
Силантьев Юрий 8 7
Мухин Василий 14 7
Куць Василий 6 6
Мурунов Денис 6 6
Бойко Кирилл 12 6
Дегтярев Вячеслав 8 6
Вишняк Олег 8 6
Завьялов Максим 24 6
Заикин Андрей 35 6
Верченов Сергей 7 6
Махлин Сергей 10 6
Чубов Александр 7 5
Сляднева Наталия 8 5
Бледных Александр 7 5
Загайнов Алексей 5 5
Осипов Николай 5 5
Балашов Иван 5 5
Воробьев Всеволод 21 5
Воробьев Антон 7 5
Орлов Илья 7 5
Эдер Александр 8 4
Федорова Анастасия 16 4
Стецюк Сергей 6 4
Сергеев Владимир 4 4
Кондратенков Иван 4 4
Сатаева Виктория 4 4
Захарова Анжелика 8 4
Симонов Илья 24 4
Чуканов Сергей 108 4
Павлова Татьяна 9 4
Никитчук Сергей 9 3
Лотышев Евгений 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 163201 241
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47015 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19248 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18826 17
Азия - Азиатский регион 5861 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54191 14
Европа 24854 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8426 6
Беларусь - Белоруссия 6213 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14721 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3291 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4425 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3107 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1391 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1221 2
Израиль 2825 2
Германия - Федеративная Республика 13084 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2999 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2791 2
Россия - УФО - Тюменская область 1341 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 891 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 960 2
Россия - ДФО - Амурская область 905 2
Беларусь - Минск 695 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк 49 1
Казахстан - Республика 5966 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1172 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3378 1
Япония 13719 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3107 1
Индия - Bharat 5808 1
Европа Восточная 3134 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3410 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3634 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1056 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 645 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1682 1
Африка - Африканский регион 3622 1
Ближний Восток 3120 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11181 82
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52632 71
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56632 67
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26811 47
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15710 41
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3550 40
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33044 37
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6476 32
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17883 28
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2059 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21163 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6066 23
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3894 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7616 21
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3507 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8644 21
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5068 19
Аудит - аудиторский услуги 3323 19
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2409 17
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5471 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5560 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 6402 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8390 15
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2387 14
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3392 14
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2669 13
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2931 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6593 12
Импортозамещение - параллельный импорт 602 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10072 11
Энергетика - Energy - Energetically 5723 11
Финансовые показатели - Financial indicators 2811 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6920 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12093 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6496 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8709 10
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3079 9
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4535 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3351 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6516 9
Ведомости 1404 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2307 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 311 3
Forbes - Форбс 968 2
РИА Новости 1025 2
Wikipedia - Википедия 634 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1218 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11518 1
TAdviser - Центр выбора технологий 450 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6067 1
Фонтанка 37 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3875 28
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8486 27
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 5
Juniper Research 560 4
Gartner - Гартнер 3646 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1079 4
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 21 3
IDC - International Data Corporation 4963 3
CNews Fast рейтинг 54 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 832 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 141 1
Forrester Research 832 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 353 1
CNews Мишень 180 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 282 7
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 59 3
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 57 1
МИД РФ - МГИМО - Дипломатическая академия МИД России 9 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 569 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1706 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1174 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 303 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 156 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 111 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 298 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 75 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 108 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 165 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 130 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 44 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 24 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
Positive Technologies - Positive Education 27 1
Pearson VUE 55 1
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 8 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2174 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1260 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 214 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 2
IVA DAY 2 1
CNews AWARDS - награда 563 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Docflow 148 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 67 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1445924, в очереди разбора - 730632.
Создано именных указателей - 194885.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290