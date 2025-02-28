Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169908
ИКТ 13235
Организации 10376
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3396
Системы 25175
Персоны 72746
География 2755
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2581
Мероприятия 842

Никитчук Сергей



28.02.2025 K2 Cloud и группа «Б1» объявили о партнерстве 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 2
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
01.11.2024 K2 Cloud примет участие в CNews Forum 2024 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
09.11.2022 Российские разработчики ПО просят разрешения торговать с иностранцами в криптовалюте 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Никитчук Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 36 5
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 5
8280 4
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 78 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1214 4
Ростелеком 9768 4
Diasoft - Диасофт 887 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2047 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 197 4
R-Vision - Р-Вижн 158 4
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 54 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12815 3
МегаФон 8969 3
AutoFAQ - ДипХакЛаб 29 3
Газинформсервис - ГИС 281 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 3
Сбер - СберАналитика 30 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 3
Терн ГК - Tern Group 77 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 3
Северсталь Инфоком 65 3
Picvario - Пикварио 15 3
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 3
Ланит Интеграция 190 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 246 3
Сбер - СберБизнес Софт 57 3
Polymedia - Полимедиа 138 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 50 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 34 3
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 3
ФинГрад - FinGrad 33 3
Hoff Tech - Хофф Тех 41 3
Аусферр ИТЦ 28 3
ИАС Диджитал 7 3
Базальт СПО - BaseALT 663 2
К2Тех 136 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 416 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1933 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 214 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7395 4
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 4
Кофемания 54 4
Альфа-Банк 1778 4
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 4
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 47 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 4
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 73 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 269 3
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 25 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 3
РЖД - Российские железные дороги 1915 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2398 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 3
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 485 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 33 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 3
ГПБ - Газпромбанк 1089 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 457 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 3
ВТБ - Почта Банк 467 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 3
ФосАгро 126 3
Альфа-Капитал УК 102 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 155 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 3
Восток-Сервис ГК 52 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 3
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 3
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 3
Федеральное казначейство России 1783 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2529 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2726 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4797 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2890 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13816 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6295 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6713 4
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 764 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4909 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6859 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12121 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2961 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8104 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1072 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4757 3
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 149 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 845 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 465 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5320 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3869 3
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 221 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8632 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2156 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10593 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 529 3
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 100 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4434 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11136 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1466 1
DevOps - Development и Operations 896 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1553 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 744 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 4
Бизнес Технологии - Global-ERP 58 4
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 4
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 4
Новые облачные технологии - МойОфис 790 4
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 3
НКТ - Р7-Офис 384 3
БИС - ITQuick - Jumse 39 3
СалютДевайсы - GigaChat 202 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 3
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 3
Протек - Здравсити 26 3
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 3
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 3
НКТ - Р7-графика 31 3
NVision Барьер 659 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 958 1
Google YouTube - Видеохостинг 2763 1
Google Sheets - Google Таблицы 53 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4524 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
1С:ERP Управление предприятием 562 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
IBM FileNet 123 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1607 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 398 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 27 1
SAP ArchiveLink 8 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 73 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 123 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 63 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 45 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Акола 6 1
ITG - ITPOD Storage 11 1
Шадаев Максут 1018 5
Завьялов Максим 14 5
Желтухин Вадим 32 4
Урусов Виктор 129 4
Кирьянова Александра 138 4
Пирогова Ирина 29 4
Галкин Николай 107 4
Суровец Дмитрий 77 4
Панченко Иван 142 4
Кибалко Кирилл 38 4
Глазков Александр 138 4
Мельникова Алиса 91 4
Нестеров Алексей 144 4
Цыганков Дмитрий 37 4
Клявин Владимир 49 4
Погорелова-Триппель Наталья 28 4
Ермаков Иван 28 4
Тятенкова Елена 25 4
Глухов Иван 29 4
Ионов Андрей 15 4
Цыганков Роман 15 4
Гуденко Илья 26 4
Аникин Дмитрий 45 4
Сысуев Андрей 14 4
Аксенов Олег 44 3
Федечкин Эдуард 55 3
Походня Андрей 6 3
Гордиенко Ростислав 28 3
Погорелов Руслан 8 3
Талипов Руслан 7 3
Руденко Антон 7 3
Лукьянов Олег 15 3
Князев Андрей 15 3
Замаруев Владимир 40 3
Чернаков Ростислав 9 3
Натрусов Артем 284 3
Подбуцкий Георгий 44 3
Солдатенкова Ксения 26 3
Нерадовский Константин 18 3
Павлов Вадим 21 3
Россия - РФ - Российская федерация 145653 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 3
Азия - Азиатский регион 5559 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17155 2
Индия - Bharat 5477 2
Ближний Восток 2954 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Германия - Федеративная Республика 12712 1
Турция - Турецкая республика 2378 1
Сингапур - Республика 1857 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Казахстан - Республика 5572 1
Южная Корея - Республика 6669 1
Таиланд - Королевство 825 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1042 1
Америка Южная 854 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1121 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 999 1
Малайзия 868 1
Иран - Исламская Республика Иран 1091 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Египет - Арабская Республика 1007 1
Куба - Республика 363 1
Азия Восточная 173 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17505 1
Индонезия - Республика 961 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8593 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 5
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 275 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6004 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7051 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4692 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2941 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4027 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4872 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 379 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18706 3
Экономический эффект 1077 3
Энергетика - Energy - Energetically 5134 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1338 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7886 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 677 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 1
Минцифры РФ - цифровые атташе 19 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 196 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3447 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2399 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13683 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5467 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4694 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7009 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 741 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2324 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1249 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3220 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6184 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 822 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 606 1
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 92 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 499 1
Ведомости 1028 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 3
Gartner - Гартнер 3561 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 170 3
РАН - Российская академия наук 1886 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 5
CNews AWARDS - награда 521 4
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 3
Docflow 147 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343913, в очереди разбора - 765995.
Создано именных указателей - 169908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще