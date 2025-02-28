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Никитчук Сергей
Никитчук Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
|Шадаев Максут 1018 5
|Завьялов Максим 14 5
|Желтухин Вадим 32 4
|Урусов Виктор 129 4
|Кирьянова Александра 138 4
|Пирогова Ирина 29 4
|Галкин Николай 107 4
|Суровец Дмитрий 77 4
|Панченко Иван 142 4
|Кибалко Кирилл 38 4
|Глазков Александр 138 4
|Мельникова Алиса 91 4
|Нестеров Алексей 144 4
|Цыганков Дмитрий 37 4
|Клявин Владимир 49 4
|Погорелова-Триппель Наталья 28 4
|Ермаков Иван 28 4
|Тятенкова Елена 25 4
|Глухов Иван 29 4
|Ионов Андрей 15 4
|Цыганков Роман 15 4
|Гуденко Илья 26 4
|Аникин Дмитрий 45 4
|Сысуев Андрей 14 4
|Аксенов Олег 44 3
|Федечкин Эдуард 55 3
|Походня Андрей 6 3
|Гордиенко Ростислав 28 3
|Погорелов Руслан 8 3
|Талипов Руслан 7 3
|Руденко Антон 7 3
|Лукьянов Олег 15 3
|Князев Андрей 15 3
|Замаруев Владимир 40 3
|Чернаков Ростислав 9 3
|Натрусов Артем 284 3
|Подбуцкий Георгий 44 3
|Солдатенкова Ксения 26 3
|Нерадовский Константин 18 3
|Павлов Вадим 21 3
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 170 3
|РАН - Российская академия наук 1886 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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