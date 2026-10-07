Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202460
ИКТ 15698
Организации 11892
Ведомства 1509
Ассоциации 1131
Технологии 3595
Системы 27090
Персоны 88381
География 3153
Статьи 1593
Пресса 1342
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Нерадовский Константин

СОБЫТИЯ


07.10.2026 Российские лидеры оптимизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2026 1
02.12.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
24.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
15.03.2024 Как цифровые решения в HR-помогают бороться с дефицитом кадров 1
08.02.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1
30.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
05.06.2023 Когда программисты не нужны. Приглашаем принять участие в секции Low-code в рамках CNews FORUM Кейсы 1
19.05.2023 Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
19.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
07.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Нерадовский Константин и организации, системы, технологии, персоны:

9709 9
Diasoft - Диасофт 1182 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16143 7
Скала^р - ранее InterLab IBS 300 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 842 7
Терн ГК - Tern Group 82 7
Hoff Tech - Хофф Тех 47 6
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 250 6
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 153 6
Аусферр ИТЦ 45 6
МегаФон 10951 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 671 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1842 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2154 6
R-Vision - Р-Вижн 279 6
Ланит Интеграция 221 6
Polymedia - Полимедиа 162 6
Газинформсервис - ГИС 516 6
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 109 6
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 122 6
Innovative People - Инновейтив Пипл 52 6
ФинГрад - FinGrad 49 6
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 102 6
AutoFAQ - ДипХакЛаб 47 6
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 456 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 93 5
Сбер - Сбер2В - Сбер2В Аналитика - ранее ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 66 5
Picvario - Пикварио 23 5
Ростелеком 11050 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 448 4
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 16 3
ИАС Диджитал 7 3
Directum - Директум 1290 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 141 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 3
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 51 3
Анкор - Ancor - Кадровая компания 45 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб - МКФ - Москабель-Фуджикура 66 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 54 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 368 18
Альфа-Банк 1992 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9064 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 632 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 565 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 642 8
Savina Legal - Савина Лигал 15 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 554 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 245 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 7
Алроса АК - Алмазы России — Саха 303 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 636 7
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 231 7
Cotton Club - Коттон Клаб 30 6
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 44 6
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 6
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 6
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 64 6
РЖД - Российские железные дороги 2108 6
ВТБ - Почта Банк 515 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 199 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 6
ФосАгро 178 6
Альфа-Капитал УК 161 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 304 6
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 218 6
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 6
Сургутнефтегаз - СНГ 289 6
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 6
Восток-Сервис ГК 57 6
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 150 6
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 73 6
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 6
Sokolov - Лакса Трейдинг 87 6
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз - Digital Evolution Ventures - DEV 18 6
Finn Flare - ФФ Стайл 46 6
Hansa - Ханса 119 6
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13899 9
Федеральное казначейство России 1957 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2094 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2375 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1931 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2900 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2904 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 367 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 131 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5832 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5474 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3466 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
Правительство Челябинской области 78 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 57 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 81 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26913 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36796 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54825 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35884 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26404 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5742 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23875 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8396 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24757 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3704 9
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 934 9
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5267 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7877 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6332 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7847 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12461 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9435 7
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1960 7
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 767 7
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1443 7
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2867 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4939 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7610 6
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1173 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5916 6
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 834 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13814 6
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 360 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2943 6
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 215 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1399 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13815 6
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1167 6
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 246 6
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1254 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10055 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18361 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11960 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8777 5
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics - Цифровой юрист 129 5
НКТ - Р7-Офис 561 7
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 306 7
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 81 6
НКТ - Р7-графика 48 6
БИС - ITQuick - Jumse 52 6
Аусферр ИТЦ - AF MDM 42 6
Новые облачные технологии - МойОфис 970 6
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 380 6
Протек - Здравсити 33 6
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 97 6
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 73 6
Бизнес Технологии - Global-ERP 98 6
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 120 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Сбер - Sberworks 7 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1070 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 636 4
Synplity Platform - Synplity AI 5 3
Microsoft Office 4228 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 803 2
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 84 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1843 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 45 2
OpenAI - ChatGPT 773 2
Broadcom - VMware - Spring Cloud 2 1
Геном-ИТ - Системный Геном 1 1
Терн ГК - ТернЮниверс - Терн Юниверс - BI-платформа 9 1
Axelot SCM 9 1
Think Cell 6 1
Pega Platform 10 1
Слайдер Презентации - Slider AI 7 1
Manticore Search 2 1
Клевер Системс - Конвертум - Convertum 5 1
Московская Биржа - Финуслуги 65 1
Laravel 10 1
Vue.js 30 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1329 1
Натрусов Артем 320 8
Шадаев Максут 1230 8
Евсеев Артем 55 7
Михалев Евгений 98 7
Галкин Николай 141 7
Федечкин Эдуард 58 7
Ульянов Николай 177 7
Воронин Павел 203 7
Гуденко Илья 28 6
Аксенов Олег 64 6
Новиков Денис 29 6
Замаруев Владимир 43 6
Оберемок Надежда 46 6
Аникин Дмитрий 70 6
Лукавенко Олег 48 6
Милованов Андрей 47 6
Ванюшкин Дмитрий 15 6
Солдатенкова Ксения 42 6
Белан Иван 42 6
Желнова Алина 43 6
Желтухин Вадим 76 6
Челидзе Джимшер 44 6
Артюхов Сергей 68 6
Кудашев Михаил 46 6
Лукьянов Олег 21 6
Кирпо Александр 9 6
Грязнов Илья 8 6
Сысуев Андрей 16 6
Пунин Андрей 14 6
Завьялов Максим 24 6
Суровец Дмитрий 115 6
Чаркин Евгений 318 6
Глазков Александр 151 6
Абакумов Евгений 230 6
Нестеров Алексей 180 6
Малышев Сергей 100 6
Батай Илья 59 6
Краснов Александр 91 6
Беляев Владислав 104 6
Гимранов Ринат 126 6
Россия - РФ - Российская федерация 168510 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48087 6
Европа 25030 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1682 2
Германия - Федеративная Республика 13300 1
Россия - УФО - Челябинская область 1534 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 154 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6687 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54115 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58473 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11992 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5833 8
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 546 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22045 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5164 7
Экономический эффект 1408 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6684 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27675 6
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 538 6
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1528 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4615 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9246 5
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5968 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3547 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8575 4
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 432 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6617 3
Металлы - Никель - Nickel 363 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12438 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3958 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2368 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16359 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 768 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8983 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8914 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 287 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Велоспорт 303 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4471 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3818 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4013 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 504 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3821 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2523 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10555 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2805 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 232 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2776 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8676 8
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 77 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4076 2
CNews Инновация года - награда 157 2
РАН - Российская академия наук 2144 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 6
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1291 8
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 7
CNews AWARDS - награда 577 7
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 98 6
CNews FORUM Кейсы 317 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 405 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2693 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще