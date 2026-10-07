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Нерадовский Константин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 19
Нерадовский Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 81 4
|Натрусов Артем 320 8
|Шадаев Максут 1230 8
|Евсеев Артем 55 7
|Михалев Евгений 98 7
|Галкин Николай 141 7
|Федечкин Эдуард 58 7
|Ульянов Николай 177 7
|Воронин Павел 203 7
|Гуденко Илья 28 6
|Аксенов Олег 64 6
|Новиков Денис 29 6
|Замаруев Владимир 43 6
|Оберемок Надежда 46 6
|Аникин Дмитрий 70 6
|Лукавенко Олег 48 6
|Милованов Андрей 47 6
|Ванюшкин Дмитрий 15 6
|Солдатенкова Ксения 42 6
|Белан Иван 42 6
|Желнова Алина 43 6
|Желтухин Вадим 76 6
|Челидзе Джимшер 44 6
|Артюхов Сергей 68 6
|Кудашев Михаил 46 6
|Лукьянов Олег 21 6
|Кирпо Александр 9 6
|Грязнов Илья 8 6
|Сысуев Андрей 16 6
|Пунин Андрей 14 6
|Завьялов Максим 24 6
|Суровец Дмитрий 115 6
|Чаркин Евгений 318 6
|Глазков Александр 151 6
|Абакумов Евгений 230 6
|Нестеров Алексей 180 6
|Малышев Сергей 100 6
|Батай Илья 59 6
|Краснов Александр 91 6
|Беляев Владислав 104 6
|Гимранов Ринат 126 6
|РАН - Российская академия наук 2144 6
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 6
|Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.