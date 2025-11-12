«Магнит» запустил CPO-платформу для продвижения ADS», рекламная платформа российского ритейлера «Магнит», объявила о запуске бета-тестирования рекламного кабинета. Это первое решение на рынке ритейла, где реализована модель оплаты cost-per-order (CPO) – за совершенный заказ, а не просмотры или клики. В рамках закрытого теста поставщикам «Магнита» доступна принципиально новая версия performance-инструмента «Продвижение в топ» в кабинете

К команде «Авито» присоединился Илья Филоненко в роли CPO Fintech Илья Филоненко занял позицию Chief Product Officer (CPO, продуктовый директор) финтех-направления «Авито». Он будет отвечать за развитие продуктовой линейки финансовых сервисов компании и масштабирование встроенных решений, повышение удобства и

В Orange Business Services в России и СНГ назначен HR-директор B2B-подразделение группы Orange объявило о назначении Натальи Комаровой на позицию HR-директора в России и СНГ. Главными задачами Натальи станут внедрение лучших HR-практик в работу компании и дальнейшая трансформация Orange в России в сервис-провайдера. «Мы рады, что Наталья

В Maykor — новый HR-директор Maykor, группа компаний федерального масштаба в области сервиса и аутсорсинга ИТ- и инженерных систем, объявила о назначении на позицию HR-директора Ирины Васильевой. На сегодняшний день группа компаний Maykor имеет в штате более 3 тыс. квалифицированных инженеров на всей территории России. Компания ведет агрессивную политику с