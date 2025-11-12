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CPO Chief People Officer HR-директор Директор по персоналу
СОБЫТИЯ
|12.11.2025
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«Магнит» запустил CPO-платформу для продвижения
ADS», рекламная платформа российского ритейлера «Магнит», объявила о запуске бета-тестирования рекламного кабинета. Это первое решение на рынке ритейла, где реализована модель оплаты cost-per-order (CPO) – за совершенный заказ, а не просмотры или клики. В рамках закрытого теста поставщикам «Магнита» доступна принципиально новая версия performance-инструмента «Продвижение в топ» в кабинете
|16.09.2025
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К команде «Авито» присоединился Илья Филоненко в роли CPO Fintech
Илья Филоненко занял позицию Chief Product Officer (CPO, продуктовый директор) финтех-направления «Авито». Он будет отвечать за развитие продуктовой линейки финансовых сервисов компании и масштабирование встроенных решений, повышение удобства и
|28.02.2020
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В Orange Business Services в России и СНГ назначен HR-директор
B2B-подразделение группы Orange объявило о назначении Натальи Комаровой на позицию HR-директора в России и СНГ. Главными задачами Натальи станут внедрение лучших HR-практик в работу компании и дальнейшая трансформация Orange в России в сервис-провайдера. «Мы рады, что Наталья
|09.10.2012
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В Maykor — новый HR-директор
Maykor, группа компаний федерального масштаба в области сервиса и аутсорсинга ИТ- и инженерных систем, объявила о назначении на позицию HR-директора Ирины Васильевой. На сегодняшний день группа компаний Maykor имеет в штате более 3 тыс. квалифицированных инженеров на всей территории России. Компания ведет агрессивную политику с
|28.03.2012
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Топ-менеджер «Собинбанка» перешел в Optima на пост директора по персоналу
о 2005 гг. возглавляла департамент по работе с персоналом розничной сети «Техносила». С 2006 г. работала директором по персоналу отеля «Балчуг Кемпински Москва», с 2007 г. занимала пост регионального директора по персоналу стран Восточной Европы и России международной отельной сети «Кемпински». С 2009 по 2012 гг. была начальником департамента по работе с персоналом «Собинбанка». «В дочерних
CPO и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 298 20
|Махлин Дмитрий 123 8
|Колесникова Екатерина 24 7
|Атрепьев Григорий 37 6
|Коскова Ксения 6 6
|Потапенко Илья 7 6
|Игнатова Мария 143 5
|Золотухина Дарья 9 5
|Горин Роман 8 5
|Воронин Павел 196 4
|Калашников Евгений 13 4
|Балыкина Екатерина 5 4
|Бунина Елена 35 4
|Крылов Александр 13 3
|Ливанов Дмитрий 62 3
|Краснов Михаил 87 3
|Алешин Владимир 21 3
|Гиацинтова Светлана 19 3
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 3
|Кутузов Александр 40 3
|Соколов Игорь 25 3
|Лазарев Николай 21 3
|Хабарова Полина 8 3
|Алудаури Екатерина 6 3
|Лебедева Ольга 21 3
|Аверин Александр 10 3
|Писаренко Николай 5 3
|Кондратьева Елена 10 3
|Машкова Вера 6 3
|Худобко Екатерина 4 3
|Кораблев Денис 22 3
|Нерадовский Константин 18 3
|Кобзарь Екатерина 3 3
|Дюгуров Данила 4 3
|Чудновский Максим 4 3
|Галиев Марат 3 3
|Конотопов Павел 3 3
|Унтила Дмитрий 22 3
|Свергуненко Анна 3 3
|Звонова Александра 6 3
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