Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

CPO Chief People Officer HR-директор Директор по персоналу

СОБЫТИЯ


12.11.2025 «Магнит» запустил CPO-платформу для продвижения

ADS», рекламная платформа российского ритейлера «Магнит», объявила о запуске бета-тестирования рекламного кабинета. Это первое решение на рынке ритейла, где реализована модель оплаты cost-per-order (CPO) – за совершенный заказ, а не просмотры или клики. В рамках закрытого теста поставщикам «Магнита» доступна принципиально новая версия performance-инструмента «Продвижение в топ» в кабинете

16.09.2025 К команде «Авито» присоединился Илья Филоненко в роли CPO Fintech

Илья Филоненко занял позицию Chief Product Officer (CPO, продуктовый директор) финтех-направления «Авито». Он будет отвечать за развитие продуктовой линейки финансовых сервисов компании и масштабирование встроенных решений, повышение удобства и

28.02.2020 В Orange Business Services в России и СНГ назначен HR-директор

B2B-подразделение группы Orange объявило о назначении Натальи Комаровой на позицию HR-директора в России и СНГ. Главными задачами Натальи станут внедрение лучших HR-практик в работу компании и дальнейшая трансформация Orange в России в сервис-провайдера. «Мы рады, что Наталья
09.10.2012 В Maykor — новый HR-директор

Maykor, группа компаний федерального масштаба в области сервиса и аутсорсинга ИТ- и инженерных систем, объявила о назначении на позицию HR-директора Ирины Васильевой. На сегодняшний день группа компаний Maykor имеет в штате более 3 тыс. квалифицированных инженеров на всей территории России. Компания ведет агрессивную политику с
28.03.2012 Топ-менеджер «Собинбанка» перешел в Optima на пост директора по персоналу

о 2005 гг. возглавляла департамент по работе с персоналом розничной сети «Техносила». С 2006 г. работала директором по персоналу отеля «Балчуг Кемпински Москва», с 2007 г. занимала пост регионального директора по персоналу стран Восточной Европы и России международной отельной сети «Кемпински». С 2009 по 2012 гг. была начальником департамента по работе с персоналом «Собинбанка». «В дочерних

Публикаций - 413, упоминаний - 436

CPO и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 41
9594 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 35
Microsoft Corporation 25775 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
Oracle Corporation 7074 17
SAP SE 5601 16
Softline - Софтлайн 3743 16
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 14
Ростелеком 10948 12
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
Telegram Group 2940 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
Directum - Директум 1268 8
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 8
Google LLC 12688 7
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 7
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 7
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 6
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
HP Inc. 5883 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 6
Navicon - Навикон 339 6
Рексофт - Reksoft 488 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 5
К2Тех - K2Tech 354 5
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 5
Cisco Systems 5372 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Intel Corporation 12811 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 28
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Альфа-Банк 1979 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Superjob - Суперджоб 858 7
Почта России ПАО 2370 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Газпром нефть 725 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 4
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 4
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 3
Группа Самолет 106 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
Евросеть 1421 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Unilever - Юнилевер Русь 171 3
ФосАгро 176 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
Русский стандарт Банк 509 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 3
Согласие СК - Согласие-Вита 47 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 39 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Ассоциация менеджеров 107 4
Российский клуб финансовых директоров 32 3
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WIT - Women in Tech 4 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Демократическая политическая партия США 122 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 148
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 107
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 107
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 103
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 90
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 70
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 52
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 44
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 43
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 40
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 39
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 38
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 34
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 33
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 29
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 28
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 28
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 25
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 25
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 25
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 24
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 22
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 19
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 19
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 19
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 18
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 18
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 17
DevOps - Development и Operations 1240 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 23
1С:ERP Управление предприятием 841 21
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 19
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 18
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 16
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 12
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 12
1С:Корпорация 57 11
Google Android 15243 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Microsoft Office 4170 8
1С:Аналитика 30 7
FreePik 1841 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 7
Новые облачные технологии - МойОфис 958 7
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 145 7
1С:Документооборот КОРП 90 7
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 6
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 6
Apple iOS 8583 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 79 5
VK HR Tek 65 5
OpenAI - ChatGPT 719 5
1С:Шина 17 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 5
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 95 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 31 4
Linux OS 11533 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 4
Нуралиев Борис 298 20
Махлин Дмитрий 123 8
Колесникова Екатерина 24 7
Атрепьев Григорий 37 6
Коскова Ксения 6 6
Потапенко Илья 7 6
Игнатова Мария 143 5
Золотухина Дарья 9 5
Горин Роман 8 5
Воронин Павел 196 4
Калашников Евгений 13 4
Балыкина Екатерина 5 4
Бунина Елена 35 4
Крылов Александр 13 3
Ливанов Дмитрий 62 3
Краснов Михаил 87 3
Алешин Владимир 21 3
Гиацинтова Светлана 19 3
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 3
Кутузов Александр 40 3
Соколов Игорь 25 3
Лазарев Николай 21 3
Хабарова Полина 8 3
Алудаури Екатерина 6 3
Лебедева Ольга 21 3
Аверин Александр 10 3
Писаренко Николай 5 3
Кондратьева Елена 10 3
Машкова Вера 6 3
Худобко Екатерина 4 3
Кораблев Денис 22 3
Нерадовский Константин 18 3
Кобзарь Екатерина 3 3
Дюгуров Данила 4 3
Чудновский Максим 4 3
Галиев Марат 3 3
Конотопов Павел 3 3
Унтила Дмитрий 22 3
Свергуненко Анна 3 3
Звонова Александра 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 262
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 91
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 30
Европа 24964 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Европа Восточная 3138 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Индия - Bharat 5869 6
Казахстан - Республика 6048 5
Армения - Республика 2449 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Ближний Восток 3154 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Япония 13807 3
Польша - Республика 2031 3
Сингапур - Республика 1953 3
Америка - Американский регион 2206 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Израиль 2856 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Франция - Французская Республика 8177 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 130
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 108
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 106
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 73
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 67
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 61
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 60
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 50
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 42
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 37
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 30
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 25
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 25
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 25
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 25
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 19
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 17
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 17
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 15
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 14
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 12
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 11
HRM - HR брендинг 136 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 11
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 11
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 11
Образование в России 2893 11
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 4
Ведомости 1466 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Forbes - Форбс 1002 2
Bloomberg 1627 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
TechSpot 188 1
Android Authority 62 1
Главбух 13 1
Альтаир медиа - Пикабу 21 1
CNews Северо-Запад 24 1
Инфобизнес 24 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
9to5Google 60 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Ars Technica 450 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 22
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 21
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
Gartner - Гартнер 3658 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Future Workplace 4 3
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 1
IMARC Group 7 1
Aberdeen Group 53 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 1
FMI - Future Market Insights 11 1
VIUM - ВИУМ 1 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Microsoft Research 144 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
Goethe-Universität Frankfurt - Goethe University Frankfurt - Франкфуртский университет имени Гёте 5 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
РГУ - Ростовский государственный университет 8 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 6 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 13
1С:Проект года 28 8
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
День молодёжи - 27 июня 1087 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Oracle AppsForum 24 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
Oracle Modern Business Summit 2 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
BitByte ИТ-фестиваль 5 2
Oracle OpenWorld 65 2
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
VK All Cups 18 1
South HUB 2 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще