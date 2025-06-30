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Хабарова Полина


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Дарья Гайтрова назначена новым HR-директором «Крок» 1
Тренд на комплексность, альтернативные решения и контракты на 5-7 лет – реалии рынка сервиса? 1
07.04.2022 «Крок» помогла 200 начинающим ИТ-специалистам приоритизировать навыки, опираясь на новые условия рынка 1
09.11.2020 Россияне выяснили, почему женщины почти не становятся начальницами в ИТ 1
08.07.2020 «КРОК» и Women in Tech помогут девушкам построить карьеру в ИТ 1
08.09.2016 Департамент вычислительных систем «Крок» возглавил Валентин Губарев 1
09.08.2016 «Крок» начинает обучать персонал и клиентов с помощью SAP SuccessFactors 1
29.01.2015 «Крок» открыл свою корпоративную соцсеть для заказчиков 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Хабарова Полина и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1787 7
SAP SE 5345 1
Intel Corporation 12339 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 16 1
Jive Software 22 1
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 17 1
Telegram Group 2268 1
Альфа-Банк 1804 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2057 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
WIT - Women in Tech 4 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9731 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22018 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12990 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13954 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11481 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1146 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2105 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6611 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1906 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10888 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12926 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3019 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9468 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3255 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2287 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4138 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10794 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13045 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 253 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 1
Web 2.0 - Веб 2.0 397 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 816 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1351 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1031 1
Wiki - Вики - режим Википедии 243 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 213 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1630 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2008 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4777 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 228 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2565 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4124 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1321 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21257 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16495 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Statista 241 1
Крок Диск 4 1
Крок Live - многофункциональная деловая соцсеть 2 1
Крок Backup 1 1
Крок Cyberia СХД 1 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Губарев Валентин 16 2
Бобровников Борис 104 1
Лебедев Владимир 73 1
Шарак Андрей 66 1
Алексеева Марина 24 1
Андреев Максим 40 1
Тараба Вероника 29 1
Валеева Элина 1 1
Пауков Сергей 16 1
Гайтрова Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17969 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1042 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8022 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 313 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14280 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3014 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1783 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11336 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2532 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 190 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 548 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1135 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 797 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1981 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7077 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 179 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 634 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 395 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 55 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 229 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 262 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 31 1
МЭИ - Московский энергетический институт 151 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
День молодёжи - 27 июня 948 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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