Получите все материалы CNews по ключевому слову
Губарев Валентин
Губарев Валентин и организации, системы, технологии, персоны:
|Пауков Сергей 14 4
|Дьяконова Наталия 19 4
|Леонов Владимир 17 2
|Чиндяскин Дмитрий 9 2
|Бухар Виктория 12 2
|Хабарова Полина 7 2
|Сысоев Александр 41 2
|Смирнов Дмитрий 94 2
|Гарусев Максим 6 1
|Андронов Сергей 27 1
|Шестаков Иван 3 1
|Кочетов Иван 1 1
|Лебедев Владимир 70 1
|Бобровников Борис 104 1
|Шадаев Максут 1026 1
|Калганов Игорь 51 1
|Паршин Максим 317 1
|Попов Сергей 137 1
|Пономарев Михаил 18 1
|Чернякова Анна 5 1
|Злобин Вадим 6 1
|Бурмистрова Вероника 1 1
|Ротарь Эдуард 1 1
|Ласьков Дмитрий 3 1
|Шингарев Евгений 7 1
|Зинкевич Сергей 59 1
|Мелькова Екатерина 4 1
|IDC - International Data Corporation 4912 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8172 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3262 3
|Global Market Insights 13 1
|Juniper Research 529 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351170, в очереди разбора - 760800.
Создано именных указателей - 172270.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.