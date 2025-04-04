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Губарев Валентин



04.04.2025 «Крок»: порядка 30% компаний отмечают увеличение числа сбоев и поломок ИТ-оборудования и системного ПО за последние два года 1
Тренд на комплексность, альтернативные решения и контракты на 5-7 лет – реалии рынка сервиса? 1
15.02.2024 Эксперты «Крок»: Что ждет рынок ИТ в 2024 году 1
04.12.2023 Исследование «Крок»: 87% ритейлеров заинтересованы во внедрении искусственного интеллекта 1
23.11.2023 России срочно потребовались ремонтники базовых станций Huawei. Сейчас их некому чинить 1
29.08.2023 «Крок»: две трети компаний испытывают сложности с обеспечением бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов 1
28.12.2022 Как выбрать подходящего сервисного партнера для обслуживания ИТ-инфраструктуры 1
07.11.2022 «Крок»: спрос на техподдержку с начала 2022 года вырос в несколько раз 1
31.05.2022 Что ждет российский рынок ИТ в новых условиях 2
28.12.2020 Затраты на облачную инфраструктуру впервые опередили расходы на традиционную 1
28.12.2020 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос после трех лет падения 1
12.05.2020 «Крок» представила бизнесу комплексный портфель антикризисных решений 1
16.10.2018 «Крок» объявил о наборе новых стартапов в свой акселератор 1
14.12.2017 «Крок» открыл обучающую программу совместно с Hitachi Vantara 1
24.11.2017 «Крок» и HPE анонсировали новые технологии для цифровой трансформации 1
08.09.2016 Департамент вычислительных систем «Крок» возглавил Валентин Губарев 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Губарев Валентин и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1781 16
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 3
AMT Group - АМТ-Груп 358 2
Ланит Интеграция 194 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 2
Hitachi - Хитачи 1467 2
HP - Hewlett-Packard 3626 2
IBM - International Business Machines Corp 9459 2
Huawei 3982 2
Oracle Corporation 6740 2
Dell EMC 5038 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 871 2
8358 2
Ростелеком 9835 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 221 1
МФИ Софт 123 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 285 1
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 16 1
Dasha.AI - Даша.АИ 6 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 1
Cisco Systems 5137 1
Samsung Electronics 10327 1
Microsoft Corporation 24748 1
Broadcom - VMware 2390 1
Lenovo Group 2300 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
LG Electronics 3631 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Citrix Systems 819 1
Fujitsu 2043 1
Extron Electronics 62 1
Альфа-Банк 1786 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 202 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1058 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 201 1
Daikin Industries 46 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 41 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11881 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5032 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 847 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 297 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 480 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4587 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67720 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51805 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21536 8
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Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 118 1
Крок Диск 4 1
Крок Backup 1 1
Крок Cyberia СХД 1 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 80 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 65 1
Hitachi HNAS Platform - Hitachi Network-Attached Storage Platform - Hitachi High-performance NAS Platform 15 1
Hitachi Command Suite - HCS 6 1
Крок - Croc Digital Insight 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5350 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 307 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 184 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 76 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3267 1
Новые облачные технологии - МойОфис 802 1
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Азия - Азиатский регион 5582 6
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43739 1
Нидерланды 3545 1
Германия - Федеративная Республика 12746 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1170 1
США - Колорадо - Форт-Коллинс 4 1
Швеция - Королевство 3635 1
Финляндия - Финляндская Республика 3619 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 567 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24478 7
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8900 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2161 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6484 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 412 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 892 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1287 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1926 1
IDC - International Data Corporation 4912 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8172 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3262 3
Global Market Insights 13 1
Juniper Research 529 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 1
Крок ОК - учебный центр 4 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
РГБ - Российская государственная библиотека 105 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1102 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 82 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
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День молодёжи - 27 июня 916 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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