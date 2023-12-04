Исследование «Крок»: 87% ритейлеров заинтересованы во внедрении искусственного интеллекта

Компания «Крок» провела исследование среди ИТ-директоров крупных ритейлеров, целью которого было выяснить роль информационных технологий для предприятий сферы ритейла и FMCG, а также сформулировать прогноз по цифровому развитию в отрасли. Исследователи пришли к выводу, что бюджеты предприятий на цифровизацию увеличили 55% респондентов, а более 80% ритейлеров готовы инвестировать во внедрение аналитических систем.

В рамках исследования «ИТ в ритейле 2023» аналитики «Крок» опросили более 50 ИТ-директоров, директоров по инфраструктуре и руководителей ИТ-направлений из крупных и средних компаний различных сегментов ритейла.

Исследование продемонстрировало увеличение оборота за первое полугодие 2023 года на 1,1%, после сокращения на 6,7% в 2022 г. Наибольший рост показали сегменты продуктового ритейла, электроннйо коммерции и маркетплейсы. Также отмечается активное замещение покинувших Россию брендов локальными производителями и ритейлерами. Выручка у крупных местных ритейлеров товаров для дома, одежды и косметики выросла на 13%, растет число новых офлайн-магазинов. Так, онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.ру» планирует в ближайшей перспективе открыть 250 розничных магазинов, «Глория джинс» – более 130 магазинов, КАРИ – 200 магазинов.

Главным приоритетом бизнеса продолжает оставаться привлечение и удержание клиентов, что вызвано высокой конкуренцией и низким уровнем лояльности к новым брендам. Также 36% опрошенных заявили о необходимости роста и расширения бизнеса. В 2022 г. о расширении говорили только 25% ритейлеров, пока 75% были сосредоточены на сохранении ранее занятых позиций. 27% компаний заинтересованы в расширении партнёрств: поиске новых поставщиков и проведении совместных проектов. 23% ритейлеров назвали в качестве приоритетов обеспечение спроса, замещение ушедших брендов, оптимизацию расходов, сокращение издержек и увеличение среднего чека. Сохранение бизнеса как фокусную задачу отметили только 9% респондентов.

«Первый приоритет для нас – это наши клиенты, возможность предоставить им качественный сервис. Второй приоритет – это развитие, которое приносит экономическую эффективность. И третий приоритет – развитие целевых продуктов, повышение удобства процессов. Для достижения этих целей мы видим «цифру» одним из самых эффективных инструментов», – отметил ИТ-директор «Винлаб» Евгений Шингарёв.

В контексте ИТ-приоритетов главными задачами продолжают оставаться обеспечение непрерывности бизнеса и борьба с уязвимостями инфраструктуры. Решение проблемы локализации и замещения вендоров стало менее актуальными по сравнению с 2022 г. благодаря отечественным продуктам и иностранному оборудованию, доступному на российском рынке, но продолжает оставаться значимым приоритетом в ритейле. Задачи по оптимизации процессов с помощью внедрения ИТ-решений выделяют 32% респондентов.

За 2023 г. 15% всех кибератак приходились на сферу ритейла. Сейчас большинство компаний используют или переходят на российские решения для обеспечения защиты ИТ-ландшафта. В то же время почти половина опрошенных респондентов не испытывает проблем с используемыми системами, часть интервьюируемых отмечает, что у них возникают сложности из-за отсутствия комплексных решений и высоких цен на отечественные продукты, представленные на рынке.

В отличие от 2022 г., когда многие компании находились в состоянии неопределенности и планировали на несколько месяцев вперед, в 2023 г. увеличился горизонт планирования. Только 10% компаний планируют менее чем на год, в то время как 40% опрошенных ритейлеров имеют горизонт планирования 2-3 года. Оставшиеся 50% компаний планируют на год.

Бюджеты на ИТ увеличили 55% компаний, опрошенных аналитиками «Крок», при этом 32% компаний увеличили бюджеты на цифровизацию и автоматизацию более чем на 20%. В первую очередь это связывают с инфляцией и курсовой разницей, а также вынужденной локализацией и вендорозамещением. Бюджеты на инновации и рисковые проекты имеют лишь единичные компании.

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«Ежегодно мы проводим опросы среди ИТ-директоров и руководителей ИТ-направлений, работающих в компаниях розничной торговли, и видим, что любой кризис просто подстегивает ситуацию, но основные тенденции остаются практически неизменными – оптимизация и борьба за каждого клиента. Для сетевых ритейлеров ИТ – не профильный бизнес, но уже и не просто статья расходов. Это инструмент, который направлен на достижение приоритетной цели – сокращение затрат, поэтому заказчики из отрасли достаточно критично оценивают инвестиции и внимательно считают каждый рубль, вложенный в ИТ, ожидая измеримых эффектов», – сказал директор по развитию бизнеса в ритейле и FMCG «Крок» Дмитрий Смирнов.

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) интересны 87% респондентов, однако в том или ином виде их использует только 30%. Большинство опрошенных компаний ритейла использует технологии ИИ для работы с текстами и картинками вместо оптического распознавания символов (OCR), составления аналитических прогнозов, анализа рисков и выявления мошеннических действий, а также в маркетинге и рекламе. В качестве барьеров для использования ИИ ритейлеры назвали отсутствие информации о релевантных рабочих кейсах, отсутствие полной и прозрачной законодательной базы, малое количество квалифицированных специалистов, а также сложности в обосновании бюджета на внедрение ИИ внутри компании. Несмотря на проблемные вопросы, все респонденты видят большой потенциал технологии в области оптимизации бизнес и производственных процессов.

«Пока ритейлеры используют ИИ в основном в качестве эксперимента, так как для получения наибольшей эффективности нейросети необходимо обучить на достаточном количестве качественных и свежих данных, что ещё просто не успели сделать. Кроме того, нужны большие вычислительные мощности и надежная и гибкая инфраструктура для обработки и анализа информации. Развертывать ее on-premise очень долго, дорого и сложно, поэтому размещать ИИ-проекты ритейлеры будут преимущественно в облаках. Это станет одним из важнейших драйверов развития облачного рынка. Чтобы соответствовать ожиданиям рынка мы активно развиваем свою облачную экспертизу в отдельном бизнес-юните «Крок облачные сервисы», – сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Крок» Валентин Губарев.

Почти все опрошенные планируют развивать мобильные приложения, особенно системы лояльности и интеграции и маркетплейсы. При этом респонденты отмечают, что готовых решений, отвечающих их запросам, на рынке пока нет. Это заставляет большинство компаний разрабатывать кастомные решения самостоятельно.

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Более 80% ритейлеров используют аналитические системы, считая это «необходимым базисом для работы». При этом стоит отметить, что большинство компаний не смогли перейти на российские решения и ведут внутреннюю разработку систем отчетности. Big Data и хранилища данных используют реже, в основном крупные ритейлеры, имеющие дата-центры. Ритейлеры, которые занимают небольшую долю рынка, до 2022 г. считали Big Data одним из ИТ-приоритетов. Сейчас они приняли решение временно отказаться от этого направления в связи с высокой стоимостью внедрения и сложно прогнозируемой экономической эффективностью.

По итогам исследования 2021 г. управление логистикой и складом были обозначены респондентами в качестве драйвера развития предприятий отрасли на 3-5 лет. К 2023 г. только 25% ритейлеров имеют оцифрованные и роботизированные склады. Большинство компаний пока сосредоточили свое внимание на модернизации или вендорозамещении систем и модулей автоматизации.

К середине 2023 г. 80% компаний, принимавших участие в опросе, смогли найти решение проблемы в области ИТ-инфраструктуры, перейдя на российский и китайский софт. Сотрудничество с технологическими партнерами помогло бизнесу быстро отреагировать на изменения рынка и обеспечить бесперебойность процессов бесшовно и с минимальными рисками. Сегодня только крупные ИТ-компании могут предоставить системный и комплексный подход к обслуживанию ИТ, поэтому заказчики из отрасли очень внимательно относятся к выбору партнера, с которым будут выстроены долгосрочные отношения.