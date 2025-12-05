Получите все материалы CNews по ключевому слову
Gloria Jeans Глория Джинс
«Глория Джинс» — вертикально интегрированный ритейлер и лидер в сегменте fast fashion в России и странах СНГ. С 1988 года компания разрабатывает дизайн одежды и аксессуаров для детей и взрослых. Свыше 680 розничных магазинов «Глория Джинс» работает в более чем 300 городах России, Беларуси и Казахстана.
