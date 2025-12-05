Gloria Jeans - Глория Джинс

Разделы

«Глория Джинс» — вертикально интегрированный ритейлер и лидер в сегменте fast fashion в России и странах СНГ. С 1988 года компания разрабатывает дизайн одежды и аксессуаров для детей и взрослых. Свыше 680 розничных магазинов «Глория Джинс» работает в более чем 300 городах России, Беларуси и Казахстана

05.12.2025 МТС AdTech назвал самые популярные приложения в ритейле 1
17.11.2025 Платформа Ensi вошла в число самых известных российских ИТ-решений для импортозамещения в e-commerce по версии CNews Analytics​ 1
28.07.2025 Аналитика «МТС AdTech»: ресейл-платформы замедляют темпы роста 1
24.07.2025 «Гринсайт» вошел в топ-500 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews​ 1
09.06.2025 «Авито»: российская легкая промышленность демонстрирует уверенный рост в сегменте товаров, услуг и рынка труда 1
21.03.2025 Россияне рассказали, что из одежды купят на весну и сколько потратят на покупки 1
07.03.2025 «Яндекс Маркет»: техника, аксессуары и товары для дома – какие подарки россияне выбирают и заказывают на 8 Марта 1
26.12.2024 «Систэм Электрик» нарастила объем производства и темпы локализации в 2024 году 1
18.11.2024 «Корус Консалтинг» расширит линейку решений для электронной коммерции за счет платформы Ensi 1
11.09.2024 Власти России предложили штрафовать интернет-сервисы за избыточный сбор персональных данных 1
16.07.2024 Агрохолдинг «Степь» и «Глория Джинс» перешли на программное обеспечение SUMRA – отечественную альтернативу зарубежным системам автоматизации подготовки отчетности 1
18.04.2024 Napoleon IT разработал LLM-модель для аналитики комментариев из социальных сетей и маркетплейсов 1
28.02.2024 Впервые в России ассистенты на основе искусственного интеллекта разместили резюме о поиске работы на HH.ru 1
26.02.2024 В 2024 г. в Сеть утекли 500 млн записей о россиянах. Это больше, чем за весь 2023 год 1
04.12.2023 Исследование «Крок»: 87% ритейлеров заинтересованы во внедрении искусственного интеллекта 1
27.11.2023 Luxe Retail и FIT будут поставлять торговым сетям совместное комплексное ИТ-решение 1
17.10.2023 Российские технологические компании «Сбер», «Яндекс» и Ozon впервые вошли в Топ-20 любимых брендов россиян 1
04.08.2023 Innostage проанализировал крупнейшие утечки за первое полугодие 2023 года 1
15.06.2023 В России готовится к запуску суверенный интернет с доступом по паспорту и только с проверенными сайтами 1
24.01.2023 «Глория джинс» сократила время на построение графиков операторов с помощью Naumen WFM Cloud 1
03.02.2022 На «Яндекс.маркет» пришли крупные бренды одежды и обуви масс-сегмента 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
30.09.2020 Глобальный ритейлер автоматизировал отчетность по аренде магазинов в России 1
16.03.2020 Выручка «Корус консалтинга» выросла на 28% до 5,2 млрд рублей 1
17.10.2019 «Корус консалтинг» внедрил систему финансового планирования в Gloria Jeans 1
07.08.2019 ВТБ купил одного из крупнейших операторов фискальных данных России 1
21.09.2018 Конференция Fashion Tech Day пройдет 24 октября в Москве 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
16.11.2016 «Корус Консалтинг» создал систему универсальных коммуникаций в Gloria Jeans 1
27.04.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: как выйти из кризиса» 1
03.04.2015 Выручка Maykor превысила 10 млрд рублей 1

