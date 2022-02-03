На «Яндекс.маркет» пришли крупные бренды одежды и обуви масс-сегмента

На «Яндекс.маркете» покупателям теперь доступно еще больше одежды, обуви и аксессуаров крупнейших в России брендов. Ассортимент сервиса пополнился товарами Gloria Jeans, Zolla, Rendez-Vous, GEOX и MEXX. Таким образом, сервис продолжает развивать направление одежды и обуви, которое запустил прошлой осенью. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс.маркета».

С начала 2022 г. число продавцов одежды и обуви на «Маркете» выросло на 25%. До конца 2022 г. сервис планирует суммарно увеличить ассортимент в этих категориях как минимум в пять раз.

Помимо наращивания ассортимента, «Маркет» развивает направление одежды и обуви другими способами, чтобы пользователям было удобнее заказывать такие товары. Сервис расширил список регионов, где пользователям доступны частичный выкуп одежды и обуви, а также примерка таких товаров при курьерской доставке или получении в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Теперь эти возможности действуют почти в 60 регионах страны. Сейчас примерка и частичный выкуп работают для товаров, которые отгружаются со склада «Маркета». Скоро это будет доступно и для товаров, которые продаются на сервисе со складов магазинов.