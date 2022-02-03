Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

На «Яндекс.маркет» пришли крупные бренды одежды и обуви масс-сегмента

На «Яндекс.маркете» покупателям теперь доступно еще больше одежды, обуви и аксессуаров крупнейших в России брендов. Ассортимент сервиса пополнился товарами Gloria Jeans, Zolla, Rendez-Vous, GEOX и MEXX. Таким образом, сервис продолжает развивать направление одежды и обуви, которое запустил прошлой осенью. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс.маркета».

С начала 2022 г. число продавцов одежды и обуви на «Маркете» выросло на 25%. До конца 2022 г. сервис планирует суммарно увеличить ассортимент в этих категориях как минимум в пять раз.

Помимо наращивания ассортимента, «Маркет» развивает направление одежды и обуви другими способами, чтобы пользователям было удобнее заказывать такие товары. Сервис расширил список регионов, где пользователям доступны частичный выкуп одежды и обуви, а также примерка таких товаров при курьерской доставке или получении в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Теперь эти возможности действуют почти в 60 регионах страны. Сейчас примерка и частичный выкуп работают для товаров, которые отгружаются со склада «Маркета». Скоро это будет доступно и для товаров, которые продаются на сервисе со складов магазинов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Путин вступился за криптовалюты, а Минфин написал для россиян правила обращения с биткоинами

Обрушив биткоин, Россия спасла рынок видеокарт

В России резко взлетел спрос на ПК: «удаленщики» массово скупают ноутбуки и компьютеры

Россия обрушила биткоин

Закрывается крупнейший в мире онлайн-магазин ворованных кредиток

Самый популярный в мире антивирус тайком майнит криптовалюту на ПК своих пользователей. Как защититься

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Кофе для занятых и ленивых: выбираем самую функциональную кофемашину

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

10 приложений для хранения бонусных карт магазинов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022