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Geox

Geox


10.02.2025 На «Яндекс Маркете» появилось более 40 тыс. товаров из ассортимента Lamoda 1
26.10.2022 Сервис по заказу товаров из-за рубежа CDEK Forward заработал в Казахстане 1
03.02.2022 На «Яндекс.маркет» пришли крупные бренды одежды и обуви масс-сегмента 1
22.09.2020 «Корус Консалтинг» подключил Geox к системе обязательной маркировки обуви в России 1
14.11.2011 Как региональные розничные сети внедряют ERP? 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Geox и организации, системы, технологии, персоны:

8251 1
Microsoft Corporation 24652 1
SAP SE 5280 1
1С-Рарус 887 1
Корус Консалтинг ГК 1219 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 271 1
Астор ВЦ 110 1
Ansoft - Ансофт 39 1
Yandex - Яндекс 7387 1
Rendez-Vous - Рандеву 13 1
Zolla - Золла 17 1
MEXX 10 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
Finn Flare - ФФ Стайл 43 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Башспирт - Сталк ССВК - Стерлитамакский спиртоводочный комбинат 6 1
Стройпарк 4 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Мосмарт - сеть розничной торговли 15 1
Бауцентр - Baucenter 6 1
The North Face 5 1
Furla - Фурла Рус 4 1
Продовольственная биржа - Форвард - Е-да! - Лайм - Полушка - Йомарт 14 1
Парфюмерный рай 1 1
PVH Corp - Calvin Klein 18 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6803 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6689 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 455 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15776 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1535 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4417 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11410 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3882 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12065 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8484 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 1
GPRS modem - GPRS модем 51 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10237 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11653 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2261 1
Аксессуары 3891 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11991 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 501 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10135 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3082 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3544 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 459 1
Маркировка - Marking 1062 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5069 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2377 1
Linux OS 9991 1
Microsoft Office 3739 1
Яндекс.Маркет 941 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 1
Ansoft Avarda ERP 35 1
Ansoft Avarda RetailNetwork 12 1
Сервис Плюс - СуперМаг 71 1
Ansoft Avarda WMS 5 1
Ansoft Avarda Inventory Management 4 1
СДЭК - CDEK Forward 4 1
Семичастнова Наталья 13 1
Якушкин Евгений 4 1
Комаров Сергей 16 1
Чавров Евгений 2 1
Левинский Данил 2 1
Шагорская Оксана 1 1
Кондаков Кирилл 1 1
Синицын Кирилл 6 1
Фадеев Сергей 3 1
Наумов Андрей 1 1
Жиндеев Алексей 1 1
Исмайлов Ильгар 2 1
Затопляев Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 2
Германия - Федеративная Республика 12700 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1963 2
Италия - Итальянская Республика 4356 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2973 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2914 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1292 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7468 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1231 1
Беларусь - Белоруссия 5684 1
Швеция - Королевство 3622 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1662 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1118 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 861 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 461 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1476 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1032 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 642 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 585 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 321 1
Испания - Королевство 3713 1
Франция - Французская Республика 7857 1
Казахстан - Республика 5545 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13330 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1658 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7001 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13576 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5777 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5439 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 238 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1642 1
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 11 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4990 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4894 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2261 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 90 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7860 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1181 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 903 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2171 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 327 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1986 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 265 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 311 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 313 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
Создано именных указателей - 168302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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