Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Рязанская область
Рязань
Публикаций - 365, упоминаний - 472
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 8
|Кореш Виктор 73 7
|Калинин Денис 66 6
|Путин Владимир 1840 6
|Мельников Александр 63 4
|Брыкин Арсений 37 4
|Гурко Александр 129 4
|Рылов Дмитрий 45 3
|Иванов Сергей 179 3
|Смятских Алексей 47 3
|Кузяев Андрей 59 3
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Поповский Александр 86 3
|Любимов Николай 5 3
|Иванников Дмитрий 31 3
|Слизень Виталий 154 3
|Приданцев Сергей 84 3
|Ляк Александр 6 3
|Оганесян Артак 30 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Шибанов Кирилл 12 2
|Багдасарян Дмитрий 22 2
|Иванов Михаил 63 2
|Тюрина Мария 39 2
|Рогозин Дмитрий 79 2
|Строкович Антон 45 2
|Морошкин Александр 106 2
|Самойленко Максим 65 2
|Гвардейцев Сергей 2 2
|Анкилов Константин 62 2
|Дремач Кирилл 7 2
|Ивашенцева Елена 8 2
|Свердлов Денис 163 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Макаров Андрей 18 2
|Кухлев Владимир 1 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Кулик Вадим 113 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Кузьмич Андрей 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786394, в очереди разбора - 690070.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786394, в очереди разбора - 690070.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru