Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань

Axelot WMS тиражирована на складе «Технониколь» в Рязани Специалисты Axelot развернули тиражное решение Axelot WMS на складском комплексе бизнес-единицы «Полимерная Изоляция» корпорации «Технониколь» в Рязани. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Предприятие полного цикла производит утеплители для жилых и коммерческих объектов, включая гражданское, промышленное и транспортно-дорожное

Администрация Рязани и «Ред Софт» запускают совместный проект цифровой трансформации муниципальной ИТ-инфраструктуры Администрацией Рязани и ИТ-компания «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет на

«Сбер», «Удобный маршрут» и «Ресурсы Партнёров Рязань» начали тестировать технологию оплаты проезда по биометрии в наземном городском пассажирском транспорте Партнёров Рязань» начал тестировать технологию оплаты проезда по биометрии в наземном городском пассажирском транспорте. Первые троллейбусы, оснащённые биотерминалами «Сбера», вышли на маршрут 16А в Рязани. Каждый день они перевозят 1,5 тыс. пассажиров. Это первый подобный проект в России, утверждают в «Сбере». Тестирование завершится в октябре 2025 г. По итогам будет принято решение о рас

Simetra разработала модель движения транспорта в Рязани вижения транспорта более чем в два раза и снизит время его задержки. Об этом CNews сообщили представители Simetra. Заказчиком работ выступило управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани. Расчеты проводились в рамках подготовки капитального ремонта дороги на участке Московского шоссе от выезда с ТК «Барс» до пересечения Первомайского проспекта и Вокзальной улицы. Перед S

Первая партия серверного оборудования OpenYard на базе процессоров четвертого/пятого поколений произведена на заводе в Рязани ля OpenYard. Запрос на данные продукты давно формировался на рынке, и мы рады, что можем объявить о том, что первая партия серверного оборудования уже произведена в нашем производственном комплексе в Рязани. Мы ожидаем, что решения на базе процессоров четвертого/пятого поколения станут флагманскими в линейке 19-корпоративных серверов. Следующим логичным шагом для нас станет внесение в реест

МТС Travel: Рязань, Пятигорск и Владимир — самые бюджетные направления для отдыха с детьми на осенних каникулах илье для отдыха в период осенних школьных каникул. Так, дешевле всего обойдется проживание в отелях Рязани — в среднем 4200 руб. в сутки на двоих. Об этом CNews сообщили представители МТС Trave

«Технониколь» продолжает автоматизацию складской логистики – Axelot WMS внедрена в еще одном бизнес-подразделении Корпорации в Рязани «Технониколь» совместно с Axelot автоматизировали склад готовой продукции бизнес-подразделения «Монтажные пены» в Рязани. В ходе проекта, помимо уже реализованного на других площадках «Технониколь» функционала Axelot WMS, была добавлена возможность фотофиксации внешнего вида собранного товара с помощью моб

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Рязанцы распробовали балтийскую кухню и стали ездить в Калининград на 35% чаще зучила путешествия жителей Рязанской области в Калининград в 2024 г. Количество поездок в регион за шесть месяцев 2024 г. выросло на 35% в годовом сопоставлении. В числе прочих туристических моментов рязанцы распробовали балтийскую кухню, по ней МТС составил гастрономический путеводитель. Об этом CNews сообщили представители МТС. В гастрогиде собраны более 50 ресторанов и кафе Калининграда

«МегаФон» улучшил параметры сети в загруженных локациях Рязани омощи инструментов big data. «Столица нашего региона стабильно развивается. Естественно, нагрузка на базовые станции, особенно в популярных локациях, постоянно возрастает. Например, интернет-трафик в Рязани установил новый рекорд в 2024 г. и превысил показатели 2023 г. на 60%. Поэтому мы строим новые базовые станции в LTE-диапазоне, что позволяет повысить надежность мобильных услуг и ускори

МТС прокачала LTE на Центральном автовокзале Рязани МТС сообщила о модернизации сети LTE в Московском микрорайоне Рязани, где находится Центральный автовокзал. Перед длинными майскими выходными МТС установил

МТС заложила цифровой фундамент для строящихся под Рязанью «Снегирей» тся цифровыми системами — видеонаблюдением, устройствами умного дома и другим оборудованием, для которого нужен высокоскоростной мобильный интернет. «Снегири» располагаются всего в 10 минутах езды от Рязани, поэтому многие горожане переезжают сюда на постоянное место жительства и переходят на удаленную работу и учебу», — сказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк. В резул

МТС включила LTE в селе Льгово под Рязанью о пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами, как в городе», – сказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк. Местные жители и приезжие могут оплачивать покупки на АЗС, совершать оп

МТС включила LTE для новостроек «Олимпийского городка» Рязани МТС запустила LTE в зоне нового строительства в микрорайоне «Олимпийский городок» Рязани. За счет установки дополнительного телеком-оборудования в одном из самых активно развивающихся районов города скорость передачи данных в сети МТС выросла до 100 Мбит/с. МТС усилила покры

МТС «включила» LTE на Дядьковском въезде в Рязань рытие скоростным мобильным интернетом на улице Центральной Дядькова с переходом в Касимовское шоссе Рязани с одной стороны и региональную автодорогу с другой до Глебова и Астромина. Также по эт

Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна на маршруте «Рязань-2 — Ряжск-1» Покупка билетов с автоактивацией в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» теперь доступна на участке «Рязань-2 — Ряжск-1». С учетом того, что в октябре 2023 г. компания подключила цифровую услугу на маршруте «Рязань-1 — Сасово», оплата проезда в приложении охватывает уже почти половину р

«Технониколь» тиражировала Axelot WMS на новом складе в Рязани во нового, более просторного склада, на котором требовалось тиражировать Axelot WMS, и эту задачу специалисты Axelot выполнили совместно с проектной командой «Технониколь». Новая складская площадка в Рязани почти в два раза больше предыдущих, ранее автоматизированных специалистами компании Axelot и выполняет функции распределительного центра. Ее площадь составляет 30 тыс. кв. м, обрабатывае

МТС закрыла «белое пятно» на трассе Калуга-Рязань ал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк. Ранее МТС «прокачала» сеть на трассе М5 «Урал» в Рязани, Рыбном, Шацке и Шацком районе, Шиловском районе и других территориях, где сосредоточе

МТС заложила «цифровой фундамент» для строящихся коттеджных поселков под Рязанью к правило, сразу оснащается владельцами жилья цифровыми системами - видеонаблюдением, устройствами «умного дома» и другим оборудованием, для которого нужен высокоскоростной мобильный интернет. Многие рязанцы и москвичи переезжают сюда на постоянное место жительства и переходят на удаленную работу и учебу. Наши прогнозы по росту потребления трафика оправдались по ранее «прокачанным» коттеджн

МТС обеспечила связью LTE Лесопарк на Ореховом озере в Рязани ифровая экосистема МТС сообщает о модернизации сети мобильной связи в Лесопарке на Ореховом озере в Рязани, где завершается благоустройство велодорожек и прибрежной зоны отдыха. Посетителям и в

МТС раскинула сети у одного из самых красивых маяков России под Рязанью изости расположен яхт-клуб, куда съезжаются любители парусного спорта и отдыха на воде не только из Рязани, но и из других городов и регионов. Скорости передачи данных в Шумаши и окрестностях т

Один из медицинских вузов Рязани перевел цифровые ресурсы в облако МТС ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о подключении медицинского вуза Рязани к облачной платформе МТС. Вуз провел приемную кампанию с использованием виртуального пространства CloudMTS, что позволило избежать DDoS-атак и обеспечить круглосуточный доступ к информац

МТС прокачала связь в туристическом сердце Рязани МТС модернизировала сеть в туристическом центре Рязани, где расположен один из старейших музеев России — древний Рязанский кремль, музей истории леденца, памятник Великому князю Олегу Рязанскому и другие достопримечательности. Благодаря уста

МТС разогнала мобильный интернет в Железнодорожном районе Рязани ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета в Железнодорожном районе Рязани. За счет установки дополнительного телеком-оборудования в одном из крупнейших районов города скорость передачи данных в сети МТС выросла в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители

МТС прокачала сеть на трассе М5 «Урал» на участке Рязань-Рыбное «Урал» на участке Рязань-Рыбное. Также МТС модернизировала телеком-оборудование в Московском районе Рязани и в городе Рыбное. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС усилила покрытие скор

В России начинается выпуск полуотечественных серверов OpenYard. За ними стоит «Яндекс» омпании «Промобит», выпускающей серверы и СХД Bitblaze, Максим Копосов. Специально для этих целей в Рязани был построен и оборудован отдельный завод. Данный пункт плана «Яндекс» в одиночку реал

МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Рязани МТС объявила о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Рязани. Компания оцифровала два многоквартирных дома в ЖК «Паруса», где проживает 928 семей. Они получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету на скорости 500 Мбит/с. Теперь жители дв

Angara открыла филиал в Рязани для оказания услуг ИБ ГК Angara, интегратор систем и решений информационной безопасности, открыла обособленное подразделение в Рязани, призванное стать одним из ключевых элементов распределенной модели предоставления сервисов информационной безопасности (Delivery Network).Подразделение ГК Angara в Рязани предлаг

Магазин комплектующих Scania и DAF в Рязани автоматизировал учет на базе решений «1С» «1С:Управление торговлей 8». С помощью данных решений «Реал-Партс» продает запчасти и повышает уровень обслуживания, сообщили CNews в «1С-Рарусе». «Реал-Партс» — магазин комплектующих Scania и DAF в Рязани. Огромный склад и большая клиентская база нуждаются в систематизированном учете. Для автоматизации товарного и бухгалтерского учета компания выбрала два программных продукта — «1С:Бухгал

«ЭР-Телеком» провел ряд M&A сделок в Санкт-Петербурге и Рязани лл СПб» с активами в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и двух телекоммуникационных компаний в Рязани. Объединение приведет к усилению позиций холдинга в этих городах. «Вест Колл СПб» – од

Администрация Рязани развивает электронный документооборот: к СЭД «Дело» подключены новые пользователи, автоматизирован архив Поэтапное развитие созданной на базе СЭД «Дело» системы управления документами в Администрации города Рязани продолжается уже на протяжении трех лет. Окончательной целью этого проекта является создание единой системы электронного документооборота для всей «вертикали» органов местного самоуправл

D-Link открыла в Рязани новый центр исследований и разработок Компания D-Link 26 мая 2016 г. открыла новый центр исследований и разработок в Рязани. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра экономического развития и торговли Рязанской области Андрей Ворфоломеев, заместитель министра промышленности, инн

«Ростелеком» обеспечил услугами связи первый крупный промышленный кластер Рязани Рязанский филиал «Ростелекома» обеспечил оптоволоконными линиями связи первый крупный промышленный кластер Рязани - территорию Южного промышленного узла. В рамках проекта на территории Южного промышленного узла построено более 6 км волоконно-оптических линий связи, что позволило предприятиям малого

Официальный дилер BMW в Рязани обслуживает клиентов с помощью «Альфа-Авто» Компания «1С-Рарус» помогла оптимизировать работу «Стандарт Авто» — официального дилера автомобилей BMW в Рязани. Новая информационная система создана на базе «Дополнения “Альфа-Авто”:Управление взаимоотношениями с клиентами, редакция 5», автоматизировано 15 рабочих мест. Решение помогло организова

Руководство Администрации Рязани работает в СЭД «Дело» через мобильное приложение «АРМ Руководителя» Система электронного документооборота «Дело» используется в Администрации города Рязани с 2013 г. В текущем году с помощью мобильного приложения «АРМ Руководителя» был организован доступ в систему для Главы Администрации и его заместителей. Работы по развитию системы осущес

11 декабря в Рязани состоится конференция «Инновационное развитие региона в условиях современного рынка» 11 декабря 2013 г. в конгресс-отеле «Форум» г. Рязань состоится информационно-практическая конференция «Инновационное развитие региона в условиях современного рынка». Организаторами мероприятия выступают Автономная некоммерческая организаци

В библиотечной системе Рязани создан электронный каталог Корпорация «Элар» создала массив библиографических записей для централизованной библиотечной системы Рязани. В частности, в рамках проекта в МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» специалисты компании выполнили работы по созданию массива машиночитаемых библиографичес

«Телфин» начал подключать виртуальные телефонные номера Брянска, Рязани и Ульяновска — дополнила свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Брянска (код 4832), Рязани (код 4912) и Ульяновска (код 8422). Номерная емкость в этих городах позволит абонентам