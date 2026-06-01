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Россия ЦФО Рязанская область Рязань

Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань

«Рязань - город», 1967 год. Художник — Якушевский Станислав Фаустинович. «Рязань - город», 1967 год. Художник — Якушевский Станислав Фаустинович.
«Рязань - город», 1967 год. Художник — Якушевский Станислав Фаустинович.

СОБЫТИЯ


01.06.2026 Axelot WMS тиражирована на складе «Технониколь» в Рязани

Специалисты Axelot развернули тиражное решение Axelot WMS на складском комплексе бизнес-единицы «Полимерная Изоляция» корпорации «Технониколь» в Рязани. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Предприятие полного цикла производит утеплители для жилых и коммерческих объектов, включая гражданское, промышленное и транспортно-дорожное

10.12.2025 Администрация Рязани и «Ред Софт» запускают совместный проект цифровой трансформации муниципальной ИТ-инфраструктуры

Администрацией Рязани и ИТ-компания «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет на
03.09.2025 «Сбер», «Удобный маршрут» и «Ресурсы Партнёров Рязань» начали тестировать технологию оплаты проезда по биометрии в наземном городском пассажирском транспорте

Партнёров Рязань» начал тестировать технологию оплаты проезда по биометрии в наземном городском пассажирском транспорте. Первые троллейбусы, оснащённые биотерминалами «Сбера», вышли на маршрут 16А в Рязани. Каждый день они перевозят 1,5 тыс. пассажиров. Это первый подобный проект в России, утверждают в «Сбере». Тестирование завершится в октябре 2025 г. По итогам будет принято решение о рас
29.05.2025 Simetra разработала модель движения транспорта в Рязани

вижения транспорта более чем в два раза и снизит время его задержки. Об этом CNews сообщили представители Simetra. Заказчиком работ выступило управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани. Расчеты проводились в рамках подготовки капитального ремонта дороги на участке Московского шоссе от выезда с ТК «Барс» до пересечения Первомайского проспекта и Вокзальной улицы. Перед S
17.01.2025 Первая партия серверного оборудования OpenYard на базе процессоров четвертого/пятого поколений произведена на заводе в Рязани

ля OpenYard. Запрос на данные продукты давно формировался на рынке, и мы рады, что можем объявить о том, что первая партия серверного оборудования уже произведена в нашем производственном комплексе в Рязани. Мы ожидаем, что решения на базе процессоров четвертого/пятого поколения станут флагманскими в линейке 19-корпоративных серверов. Следующим логичным шагом для нас станет внесение в реест
11.10.2024 МТС Travel: Рязань, Пятигорск и Владимир — самые бюджетные направления для отдыха с детьми на осенних каникулах

илье для отдыха в период осенних школьных каникул. Так, дешевле всего обойдется проживание в отелях Рязани — в среднем 4200 руб. в сутки на двоих. Об этом CNews сообщили представители МТС Trave
11.07.2024 «Технониколь» продолжает автоматизацию складской логистики – Axelot WMS внедрена в еще одном бизнес-подразделении Корпорации в Рязани

«Технониколь» совместно с Axelot автоматизировали склад готовой продукции бизнес-подразделения «Монтажные пены» в Рязани. В ходе проекта, помимо уже реализованного на других площадках «Технониколь» функционала Axelot WMS, была добавлена возможность фотофиксации внешнего вида собранного товара с помощью моб
02.07.2024 МТС проложила «цифровую дорожку» к затерянному дворянскому дому-минарету в Дивово под Рязанью

, делать заказы на маркетплейсах, оплачивать коммунальные услуги, а в ожидании электропоезда Москва-Рязань смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре KION, общаться в соцсетях и читать новости в интер
28.06.2024 МТС модернизировала связь на «качающей» железнодорожной платформе Слемы под Рязанью

т как местные жители, дачники, туристы, так и пассажиры проходящих электропоездов сообщением Москва-Рязань. На платформе отсутствует билетная касса, есть терминал продажи билетов. Теперь пассаж
26.06.2024 Рязанцы распробовали балтийскую кухню и стали ездить в Калининград на 35% чаще

зучила путешествия жителей Рязанской области в Калининград в 2024 г. Количество поездок в регион за шесть месяцев 2024 г. выросло на 35% в годовом сопоставлении. В числе прочих туристических моментов рязанцы распробовали балтийскую кухню, по ней МТС составил гастрономический путеводитель. Об этом CNews сообщили представители МТС. В гастрогиде собраны более 50 ресторанов и кафе Калининграда

18.04.2024 «МегаФон» улучшил параметры сети в загруженных локациях Рязани

омощи инструментов big data. «Столица нашего региона стабильно развивается. Естественно, нагрузка на базовые станции, особенно в популярных локациях, постоянно возрастает. Например, интернет-трафик в Рязани установил новый рекорд в 2024 г. и превысил показатели 2023 г. на 60%. Поэтому мы строим новые базовые станции в LTE-диапазоне, что позволяет повысить надежность мобильных услуг и ускори
11.04.2024 МТС прокачала LTE на Центральном автовокзале Рязани

МТС сообщила о модернизации сети LTE в Московском микрорайоне Рязани, где находится Центральный автовокзал. Перед длинными майскими выходными МТС установил
20.03.2024 МТС заложила цифровой фундамент для строящихся под Рязанью «Снегирей»

тся цифровыми системами — видеонаблюдением, устройствами умного дома и другим оборудованием, для которого нужен высокоскоростной мобильный интернет. «Снегири» располагаются всего в 10 минутах езды от Рязани, поэтому многие горожане переезжают сюда на постоянное место жительства и переходят на удаленную работу и учебу», — сказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк. В резул
11.03.2024 МТС включила LTE в селе Льгово под Рязанью

о пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами, как в городе», – сказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк. Местные жители и приезжие могут оплачивать покупки на АЗС, совершать оп
13.02.2024 МТС включила LTE для новостроек «Олимпийского городка» Рязани

МТС запустила LTE в зоне нового строительства в микрорайоне «Олимпийский городок» Рязани. За счет установки дополнительного телеком-оборудования в одном из самых активно развивающихся районов города скорость передачи данных в сети МТС выросла до 100 Мбит/с. МТС усилила покры
02.02.2024 МТС «включила» LTE на Дядьковском въезде в Рязань

рытие скоростным мобильным интернетом на улице Центральной Дядькова с переходом в Касимовское шоссе Рязани с одной стороны и региональную автодорогу с другой до Глебова и Астромина. Также по эт
26.01.2024 Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна на маршруте «Рязань-2 — Ряжск-1»

Покупка билетов с автоактивацией в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» теперь доступна на участке «Рязань-2 — Ряжск-1». С учетом того, что в октябре 2023 г. компания подключила цифровую услугу на маршруте «Рязань-1 — Сасово», оплата проезда в приложении охватывает уже почти половину р
04.12.2023 «Технониколь» тиражировала Axelot WMS на новом складе в Рязани

во нового, более просторного склада, на котором требовалось тиражировать Axelot WMS, и эту задачу специалисты Axelot выполнили совместно с проектной командой «Технониколь». Новая складская площадка в Рязани почти в два раза больше предыдущих, ранее автоматизированных специалистами компании Axelot и выполняет функции распределительного центра. Ее площадь составляет 30 тыс. кв. м, обрабатывае
29.11.2023 МТС закрыла «белое пятно» на трассе Калуга-Рязань

ал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк. Ранее МТС «прокачала» сеть на трассе М5 «Урал» в Рязани, Рыбном, Шацке и Шацком районе, Шиловском районе и других территориях, где сосредоточе
27.10.2023 МТС заложила «цифровой фундамент» для строящихся коттеджных поселков под Рязанью

к правило, сразу оснащается владельцами жилья цифровыми системами - видеонаблюдением, устройствами «умного дома» и другим оборудованием, для которого нужен высокоскоростной мобильный интернет. Многие рязанцы и москвичи переезжают сюда на постоянное место жительства и переходят на удаленную работу и учебу. Наши прогнозы по росту потребления трафика оправдались по ранее «прокачанным» коттеджн
06.10.2023 МТС обеспечила связью LTE Лесопарк на Ореховом озере в Рязани

ифровая экосистема МТС сообщает о модернизации сети мобильной связи в Лесопарке на Ореховом озере в Рязани, где завершается благоустройство велодорожек и прибрежной зоны отдыха. Посетителям и в
07.09.2023 МТС раскинула сети у одного из самых красивых маяков России под Рязанью

изости расположен яхт-клуб, куда съезжаются любители парусного спорта и отдыха на воде не только из Рязани, но и из других городов и регионов. Скорости передачи данных в Шумаши и окрестностях т
28.08.2023 Один из медицинских вузов Рязани перевел цифровые ресурсы в облако МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о подключении медицинского вуза Рязани к облачной платформе МТС. Вуз провел приемную кампанию с использованием виртуального пространства CloudMTS, что позволило избежать DDoS-атак и обеспечить круглосуточный доступ к информац
21.07.2023 МТС прокачала связь в туристическом сердце Рязани

МТС модернизировала сеть в туристическом центре Рязани, где расположен один из старейших музеев России — древний Рязанский кремль, музей истории леденца, памятник Великому князю Олегу Рязанскому и другие достопримечательности. Благодаря уста
05.07.2023 МТС разогнала мобильный интернет в Железнодорожном районе Рязани

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета в Железнодорожном районе Рязани. За счет установки дополнительного телеком-оборудования в одном из крупнейших районов города скорость передачи данных в сети МТС выросла в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители

23.06.2023 МТС прокачала сеть на трассе М5 «Урал» на участке Рязань-Рыбное

«Урал» на участке Рязань-Рыбное. Также МТС модернизировала телеком-оборудование в Московском районе Рязани и в городе Рыбное. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС усилила покрытие скор
03.05.2023 В России начинается выпуск полуотечественных серверов OpenYard. За ними стоит «Яндекс»

омпании «Промобит», выпускающей серверы и СХД Bitblaze, Максим Копосов. Специально для этих целей в Рязани был построен и оборудован отдельный завод. Данный пункт плана «Яндекс» в одиночку реал
21.03.2023 МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Рязани

МТС объявила о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Рязани. Компания оцифровала два многоквартирных дома в ЖК «Паруса», где проживает 928 семей. Они получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету на скорости 500 Мбит/с. Теперь жители дв
14.03.2018 Angara открыла филиал в Рязани для оказания услуг ИБ

ГК Angara, интегратор систем и решений информационной безопасности, открыла обособленное подразделение в Рязани, призванное стать одним из ключевых элементов распределенной модели предоставления сервисов информационной безопасности (Delivery Network).Подразделение ГК Angara в Рязани предлаг
05.06.2017 Магазин комплектующих Scania и DAF в Рязани автоматизировал учет на базе решений «1С»

«1С:Управление торговлей 8». С помощью данных решений «Реал-Партс» продает запчасти и повышает уровень обслуживания, сообщили CNews в «1С-Рарусе». «Реал-Партс» — магазин комплектующих Scania и DAF в Рязани. Огромный склад и большая клиентская база нуждаются в систематизированном учете. Для автоматизации товарного и бухгалтерского учета компания выбрала два программных продукта — «1С:Бухгал
26.08.2016 «ЭР-Телеком» провел ряд M&A сделок в Санкт-Петербурге и Рязани

лл СПб» с активами в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и двух телекоммуникационных компаний в Рязани. Объединение приведет к усилению позиций холдинга в этих городах. «Вест Колл СПб» – од
01.08.2016 Администрация Рязани развивает электронный документооборот: к СЭД «Дело» подключены новые пользователи, автоматизирован архив

Поэтапное развитие созданной на базе СЭД «Дело» системы управления документами в Администрации города Рязани продолжается уже на протяжении трех лет. Окончательной целью этого проекта является создание единой системы электронного документооборота для всей «вертикали» органов местного самоуправл
08.06.2016 D-Link открыла в Рязани новый центр исследований и разработок

Компания D-Link 26 мая 2016 г. открыла новый центр исследований и разработок в Рязани. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра экономического развития и торговли Рязанской области Андрей Ворфоломеев, заместитель министра промышленности, инн
15.03.2016 «Ростелеком» обеспечил услугами связи первый крупный промышленный кластер Рязани

Рязанский филиал «Ростелекома» обеспечил оптоволоконными линиями связи первый крупный промышленный кластер Рязани - территорию Южного промышленного узла. В рамках проекта на территории Южного промышленного узла построено более 6 км волоконно-оптических линий связи, что позволило предприятиям малого

20.01.2016 Официальный дилер BMW в Рязани обслуживает клиентов с помощью «Альфа-Авто»

Компания «1С-Рарус» помогла оптимизировать работу «Стандарт Авто» — официального дилера автомобилей BMW в Рязани. Новая информационная система создана на базе «Дополнения “Альфа-Авто”:Управление взаимоотношениями с клиентами, редакция 5», автоматизировано 15 рабочих мест. Решение помогло организова
15.06.2015 Руководство Администрации Рязани работает в СЭД «Дело» через мобильное приложение «АРМ Руководителя»

Система электронного документооборота «Дело» используется в Администрации города Рязани с 2013 г. В текущем году с помощью мобильного приложения «АРМ Руководителя» был организован доступ в систему для Главы Администрации и его заместителей. Работы по развитию системы осущес
25.11.2013 11 декабря в Рязани состоится конференция «Инновационное развитие региона в условиях современного рынка»

11 декабря 2013 г. в конгресс-отеле «Форум» г. Рязань состоится информационно-практическая конференция «Инновационное развитие региона в условиях современного рынка». Организаторами мероприятия выступают Автономная некоммерческая организаци
03.08.2012 В библиотечной системе Рязани создан электронный каталог

Корпорация «Элар» создала массив библиографических записей для централизованной библиотечной системы Рязани. В частности, в рамках проекта в МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» специалисты компании выполнили работы по созданию массива машиночитаемых библиографичес
27.07.2012 «Телфин» начал подключать виртуальные телефонные номера Брянска, Рязани и Ульяновска

— дополнила свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Брянска (код 4832), Рязани (код 4912) и Ульяновска (код 8422). Номерная емкость в этих городах позволит абонентам
17.02.2012 МТС в 2012 г. обеспечит связью ряд государственных организаций Рязани

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о победе в тендерах по выбору поставщика услуг связи и мобильного интернета для администрации г. Рязани, Рязанской городской думы, правительства Рязанской области и ФГБУ «Российское энергическое агентство» Минэнерго России в 2012 г. Общая сумма контрактов составляет более 500 тыс. руб. На


Публикаций - 711, упоминаний - 760

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МегаФон 10742 31
Ростелеком 10948 30
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М2М телематика - НИС М2М 236 21
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Samsung Electronics 11064 13
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Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 19
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
WiMAX Forum 69 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
ФКР - Федерация космонавтики России 7 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Союз пенсионеров России 9 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 123
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 92
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 90
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 89
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 86
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 79
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 55
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 54
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 53
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 53
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 44
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 40
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 40
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 38
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 37
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 36
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 36
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 35
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 34
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 33
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 33
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 32
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 29
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 28
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 27
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 27
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 25
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 25
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 25
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 25
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 16
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 14
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 14
Google Android 15243 14
Microsoft Windows 2000 8678 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 11
Apple iOS 8583 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Apple iPhone 6 4861 10
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 9
Т1 Watchman Security 21 9
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 9
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 9
Intel x86 - архитектура процессора 2151 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Microsoft Windows 16882 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 8
Apple - App Store 3109 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
М2М телематика - М2М-Регион Сервис - М2М-Регион ЖКХ 14 6
Airbus EADS Astrium - IRDT - Inflatable Reentry and Descent Technology - надувная система мягкой посадки 7 6
Центр открытых разработок - OpenYard RS - OpenYard OCP-inspired - OpenYard HN203I - серия серверов 18 6
Linux OS 11533 6
Microsoft Office 4170 6
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 25 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Ляк Александр 51 38
Орловский Виктор 408 10
Путин Владимир 3454 9
Кореш Виктор 83 7
Калинин Денис 70 6
Курилина Наталья 21 6
Левитин Игорь 35 5
Артимович Дмитрий 45 4
Мельников Александр 98 4
Слизень Виталий 244 4
Гурко Александр 139 4
Артимович Игорь 31 4
Брыкин Арсений 57 4
Петросян Вадим 19 4
Пермяков Максим 31 4
Приданцев Сергей 149 4
Щелоков Евгений 4 4
Врублевский Павел 105 4
Кузяев Андрей 72 3
Иванов Сергей 405 3
Любимов Николай 6 3
Смятских Алексей 48 3
Анкилов Константин 121 3
Иванников Дмитрий 44 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Лукина Ольга 8 3
Рудычева Наталья 95 3
Рылов Дмитрий 56 3
Поповский Александр 93 3
Морошкин Александр 118 3
Перминов Анатолий 131 3
Тайнов Олег 20 3
Ратников Виктор 21 3
Гамзин Михаил 10 3
Артимовичи (братья) 23 3
Шекшня Станислав 6 3
Сазонов Семен 6 3
Бабкина Светлана 3 3
Княгинина Ольга 4 3
Ратокля Ольга 3 3
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Стрим-ТВ - телекомпания 166 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 22 3
Forbes - Форбс 1002 3
New Scientist 1448 2
The Economist 49 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Российская газета 290 1
National Geographic 95 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Лаборатория Артимовича 9 1
Mezzo - телеканал 10 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Кабардино-Балкарская правда 1 1
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 12 1
Спорт 1 HD - телеканал 44 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
Discovery Science 14 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
N+1 - Издание 188 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 17
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Рустелеком ТК 305 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 4 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Интерфакс-100 21 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Mobile Research Group 87 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Deloitte Technology Fast 16 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
TAdviser IT Prize 9 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 5
РАН - Российская академия наук 2122 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
РГУ имени С.А. Есенина - Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 3 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
Минздрав РФ - РязГМУ ФГБОУ ВО - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 4 1
Т-Банк - Тинькофф Финтех Школа 3 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 5 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 10 1
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