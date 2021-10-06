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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань


06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 2
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
18.06.2021 MCN Telecom выполнила план строительства сети MVNO во II квартале 2021 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
25.12.2020 Konica Minolta перевела российские и зарубежные офисы Ancor на аутсорсинг печати 1
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
06.10.2020 Аналитика ТТК: бесплатный Wi-Fi на вокзалах стали использовать на 40% чаще 1
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
17.09.2020 Концерн «Созвездие» и холдинг «Сибер» начали сотрудничество в сфере комплексной безопасности 1
11.09.2020 НПП «Александр» построило систему управления бизнес-процессами на базе SAP Business One 1
03.09.2020 «Билайн» купил одного из последних независимых операторов Москвы 1
10.08.2020 «Росэлектроника» запустила серийное производство новых DMR-радиостанций 1
27.07.2020 «Ростелеком» разработал цифровое решение по контролю за вывозом мусора 1
25.05.2020 «Туполев» использует видеоконференции VideoMost 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
13.05.2020 Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе 1
07.05.2020 Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей 1
13.04.2020 «Техносерв консалтинг» создала маркетплейс продажи непрофильных активов ВТБ 1
11.03.2020 D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора DIR-615 1
11.12.2019 Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию 1
04.12.2019 «Связной» запустил сервис по ремонту устройств от 30 минут в собственных магазинах 1
25.11.2019 D-Link представила беспроводной маршрутизатор ADSL2+ DSL-2750U/R 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
19.06.2019 Сбербанк и «Ростелеком» заключили крупнейший в России лизинговый контракт на ИТ-оборудование 1
06.06.2019 Tele2 инвестирует в цифровизацию экономики в регионах 1
30.05.2019 «Дом.ru» в семь раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON 1
15.05.2019 Государство как сервис: в регионах цифровизируют госуслуги 2
26.04.2019 Школьники из Tinkoff Generation победили во Всероссийской олимпиаде по информатике 1
08.04.2019 Алгоритм распознавания лиц Ntechlab в лидерах конкурса Национального института стандартов и технологий США 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 5
24.01.2019 РВК отобрала команды для участия в первых в России испытаниях беспилотных автомобилей для зимних дорог 2
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
17.12.2018 Cisco: В России умные устройства захватят больше половины интернета 1

Публикаций - 365, упоминаний - 472

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 34
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 20
М2М телематика 165 18
D-Link 199 17
SAP SE 3272 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 14
Синтерра - Synterra 602 13
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 13
Скай Линк - Skylink 548 12
Yandex - Яндекс 4129 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 11
ЛайфТелеком - Телфин 97 10
3934 10
Oracle Corporation 3466 9
Комстар Регионы 89 9
Apple Inc - Эппл Рус 7861 8
Microsoft Corporation 11628 8
Samsung Electronics 5878 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 7
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Yota - Скартел 623 6
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 6
VK - Mail.ru Group 2508 6
Orange S.A. 468 6
Huawei 2750 6
ВестКолл - WestCall 40 5
АФК Система ПАО 1057 5
IBM 3677 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
Intel Corporation 4335 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 303 5
Интертелеком - Intertelecom 31 5
Крок 1230 4
Ланит ГК 1185 4
Xiaomi 904 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 15
ТНК-ВР Холдинг 155 5
HeadHunter Group - HH Group 339 5
Связной ГК 897 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 5
МКБ - Московский кредитный банк 269 5
Евросеть 939 4
РЖД - Российские железные дороги 1093 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 3
Почта России ПАО 1586 3
Uber 257 3
Fix Price - Сеть магазинов 24 3
Auchan Holding - Ашан 148 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 3
Citigroup 117 3
Uber Technologies 258 3
РусГидро ПАО 129 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 219 2
Мосэнергосбыт АО 78 2
S7 Airlines 81 2
Русский стандарт Банк 307 2
Росгосстрах 184 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Яндекс.Еда 93 2
Газпромбанк - ГПБ 696 2
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 2
Uber Russia 3 2
Восточный Банк 108 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Citibank - Ситибанк 174 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 138 2
СберЛогистика 42 2
СберЗдоровье - DocDoc 37 2
Яндекс.Такси 271 2
Avon - Косметическая компания 22 2
Фаберлик - Faberlic 63 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 6
Правительство РФ 2226 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 154 3
Правительство Москвы 660 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 3
Правительство Рязанской области 10 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 3
Президент Российской Федерации 1447 3
IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 5 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 21 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Правительство Ставропольского края 23 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
World Bank Group - Всемирный банк 137 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 106 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 84 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 97 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 111 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 4 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 14
3G - Стандарт мобильной связи 3835 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 12
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 8
Gigabit Ethernet 379 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 6
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 5
Web Interface - Веб-интерфейс 180 5
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 142 5
PoE - Power over Ethernet 286 5
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 730 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 4
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 153 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 4
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
IPv6 - Internet Protocol version 6 215 3
IPv4 - Internet Protocol version 4 137 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 118 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 17
СПАРК-Интерфакс 106 11
Google Android 10752 8
Apple iOS 5744 6
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 6
Java - Язык программирования 1221 5
Microsoft Windows 10 6810 4
ЭОС Дело СЭД 649 4
Microsoft Office 2004 4
МТС Мобильные сотрудники 40 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 3
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 10 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Яндекс.Карты и Транспорт 293 3
Tele2 Praktik 6 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Linux OS 4386 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 3
Apple Mac 1491 3
Apple - App Store 2199 3
1С:Бухгалтерия 412 3
Apple iPhone 6 547 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
NtechLab FindFace Security 11 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 10 2
Smart-Soft Traffic Inspector Next Generation 38 2
D-Link Assistant 7 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 2
IBM WebSphere 85 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 2
Microsoft Skype 1501 2
Apple Pay 385 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 2
ESET NOD32 - Антивирусная программа 345 2
D-Link LBD - Loopback Detection 22 2
Орловский Виктор 229 8
Кореш Виктор 73 7
Калинин Денис 66 6
Путин Владимир 1840 6
Мельников Александр 63 4
Брыкин Арсений 37 4
Гурко Александр 129 4
Рылов Дмитрий 45 3
Иванов Сергей 179 3
Смятских Алексей 47 3
Кузяев Андрей 59 3
Медведев Дмитрий 1437 3
Поповский Александр 86 3
Любимов Николай 5 3
Иванников Дмитрий 31 3
Слизень Виталий 154 3
Приданцев Сергей 84 3
Ляк Александр 6 3
Оганесян Артак 30 2
Рудычева Наталья 81 2
Шибанов Кирилл 12 2
Багдасарян Дмитрий 22 2
Иванов Михаил 63 2
Тюрина Мария 39 2
Рогозин Дмитрий 79 2
Строкович Антон 45 2
Морошкин Александр 106 2
Самойленко Максим 65 2
Гвардейцев Сергей 2 2
Анкилов Константин 62 2
Дремач Кирилл 7 2
Ивашенцева Елена 8 2
Свердлов Денис 163 2
Валяева Елизавета 72 2
Макаров Андрей 18 2
Кухлев Владимир 1 1
Соколов Дмитрий 45 1
Кулик Вадим 113 1
Ожгихин Иван 30 1
Кузьмич Андрей 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 204
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 172
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 123
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 89
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 86
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 84
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 78
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 75
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 69
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 64
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 57
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 237 57
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 56
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 55
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 55
Россия - ПФО - Казань 1548 51
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 49
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 164 49
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 48
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 48
Россия - ЦФО - Тульская область 760 47
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 45
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 242 44
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 41
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 41
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 253 40
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 222 40
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Россия - Тула 182 36
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Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 34
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Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 31
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 3
Образование в России 381 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 317 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 335 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Trade-in 54 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 2
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 10 1
Русский язык 1028 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 73 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 128 1
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 5 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
Частный сектор 7 1
Трейд-ин - Trade-in 4 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 106 1
Пиратство - Авторское право 216 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 86 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
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