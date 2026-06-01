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Россия ЦФО Рязанская область Рязань
СОБЫТИЯ
|01.06.2026
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Axelot WMS тиражирована на складе «Технониколь» в Рязани
Специалисты Axelot развернули тиражное решение Axelot WMS на складском комплексе бизнес-единицы «Полимерная Изоляция» корпорации «Технониколь» в Рязани. Об этом CNews сообщили представители Axelot. Предприятие полного цикла производит утеплители для жилых и коммерческих объектов, включая гражданское, промышленное и транспортно-дорожное
|10.12.2025
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Администрация Рязани и «Ред Софт» запускают совместный проект цифровой трансформации муниципальной ИТ-инфраструктуры
Администрацией Рязани и ИТ-компания «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет на
|03.09.2025
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«Сбер», «Удобный маршрут» и «Ресурсы Партнёров Рязань» начали тестировать технологию оплаты проезда по биометрии в наземном городском пассажирском транспорте
Партнёров Рязань» начал тестировать технологию оплаты проезда по биометрии в наземном городском пассажирском транспорте. Первые троллейбусы, оснащённые биотерминалами «Сбера», вышли на маршрут 16А в Рязани. Каждый день они перевозят 1,5 тыс. пассажиров. Это первый подобный проект в России, утверждают в «Сбере». Тестирование завершится в октябре 2025 г. По итогам будет принято решение о рас
|29.05.2025
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Simetra разработала модель движения транспорта в Рязани
вижения транспорта более чем в два раза и снизит время его задержки. Об этом CNews сообщили представители Simetra. Заказчиком работ выступило управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани. Расчеты проводились в рамках подготовки капитального ремонта дороги на участке Московского шоссе от выезда с ТК «Барс» до пересечения Первомайского проспекта и Вокзальной улицы. Перед S
|17.01.2025
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Первая партия серверного оборудования OpenYard на базе процессоров четвертого/пятого поколений произведена на заводе в Рязани
ля OpenYard. Запрос на данные продукты давно формировался на рынке, и мы рады, что можем объявить о том, что первая партия серверного оборудования уже произведена в нашем производственном комплексе в Рязани. Мы ожидаем, что решения на базе процессоров четвертого/пятого поколения станут флагманскими в линейке 19-корпоративных серверов. Следующим логичным шагом для нас станет внесение в реест
|11.10.2024
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МТС Travel: Рязань, Пятигорск и Владимир — самые бюджетные направления для отдыха с детьми на осенних каникулах
илье для отдыха в период осенних школьных каникул. Так, дешевле всего обойдется проживание в отелях Рязани — в среднем 4200 руб. в сутки на двоих. Об этом CNews сообщили представители МТС Trave
|11.07.2024
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«Технониколь» продолжает автоматизацию складской логистики – Axelot WMS внедрена в еще одном бизнес-подразделении Корпорации в Рязани
«Технониколь» совместно с Axelot автоматизировали склад готовой продукции бизнес-подразделения «Монтажные пены» в Рязани. В ходе проекта, помимо уже реализованного на других площадках «Технониколь» функционала Axelot WMS, была добавлена возможность фотофиксации внешнего вида собранного товара с помощью моб
|02.07.2024
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МТС проложила «цифровую дорожку» к затерянному дворянскому дому-минарету в Дивово под Рязанью
, делать заказы на маркетплейсах, оплачивать коммунальные услуги, а в ожидании электропоезда Москва-Рязань смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре KION, общаться в соцсетях и читать новости в интер
|28.06.2024
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МТС модернизировала связь на «качающей» железнодорожной платформе Слемы под Рязанью
т как местные жители, дачники, туристы, так и пассажиры проходящих электропоездов сообщением Москва-Рязань. На платформе отсутствует билетная касса, есть терминал продажи билетов. Теперь пассаж
|26.06.2024
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Рязанцы распробовали балтийскую кухню и стали ездить в Калининград на 35% чаще
зучила путешествия жителей Рязанской области в Калининград в 2024 г. Количество поездок в регион за шесть месяцев 2024 г. выросло на 35% в годовом сопоставлении. В числе прочих туристических моментов рязанцы распробовали балтийскую кухню, по ней МТС составил гастрономический путеводитель. Об этом CNews сообщили представители МТС. В гастрогиде собраны более 50 ресторанов и кафе Калининграда
|18.04.2024
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«МегаФон» улучшил параметры сети в загруженных локациях Рязани
омощи инструментов big data. «Столица нашего региона стабильно развивается. Естественно, нагрузка на базовые станции, особенно в популярных локациях, постоянно возрастает. Например, интернет-трафик в Рязани установил новый рекорд в 2024 г. и превысил показатели 2023 г. на 60%. Поэтому мы строим новые базовые станции в LTE-диапазоне, что позволяет повысить надежность мобильных услуг и ускори
|11.04.2024
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МТС прокачала LTE на Центральном автовокзале Рязани
МТС сообщила о модернизации сети LTE в Московском микрорайоне Рязани, где находится Центральный автовокзал. Перед длинными майскими выходными МТС установил
|20.03.2024
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МТС заложила цифровой фундамент для строящихся под Рязанью «Снегирей»
тся цифровыми системами — видеонаблюдением, устройствами умного дома и другим оборудованием, для которого нужен высокоскоростной мобильный интернет. «Снегири» располагаются всего в 10 минутах езды от Рязани, поэтому многие горожане переезжают сюда на постоянное место жительства и переходят на удаленную работу и учебу», — сказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк. В резул
|11.03.2024
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МТС включила LTE в селе Льгово под Рязанью
о пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами, как в городе», – сказал директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк. Местные жители и приезжие могут оплачивать покупки на АЗС, совершать оп
|13.02.2024
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МТС включила LTE для новостроек «Олимпийского городка» Рязани
МТС запустила LTE в зоне нового строительства в микрорайоне «Олимпийский городок» Рязани. За счет установки дополнительного телеком-оборудования в одном из самых активно развивающихся районов города скорость передачи данных в сети МТС выросла до 100 Мбит/с. МТС усилила покры
|02.02.2024
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МТС «включила» LTE на Дядьковском въезде в Рязань
рытие скоростным мобильным интернетом на улице Центральной Дядькова с переходом в Касимовское шоссе Рязани с одной стороны и региональную автодорогу с другой до Глебова и Астромина. Также по эт
|26.01.2024
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Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна на маршруте «Рязань-2 — Ряжск-1»
Покупка билетов с автоактивацией в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» теперь доступна на участке «Рязань-2 — Ряжск-1». С учетом того, что в октябре 2023 г. компания подключила цифровую услугу на маршруте «Рязань-1 — Сасово», оплата проезда в приложении охватывает уже почти половину р
|04.12.2023
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«Технониколь» тиражировала Axelot WMS на новом складе в Рязани
во нового, более просторного склада, на котором требовалось тиражировать Axelot WMS, и эту задачу специалисты Axelot выполнили совместно с проектной командой «Технониколь». Новая складская площадка в Рязани почти в два раза больше предыдущих, ранее автоматизированных специалистами компании Axelot и выполняет функции распределительного центра. Ее площадь составляет 30 тыс. кв. м, обрабатывае
|29.11.2023
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МТС закрыла «белое пятно» на трассе Калуга-Рязань
ал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк. Ранее МТС «прокачала» сеть на трассе М5 «Урал» в Рязани, Рыбном, Шацке и Шацком районе, Шиловском районе и других территориях, где сосредоточе
|27.10.2023
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МТС заложила «цифровой фундамент» для строящихся коттеджных поселков под Рязанью
к правило, сразу оснащается владельцами жилья цифровыми системами - видеонаблюдением, устройствами «умного дома» и другим оборудованием, для которого нужен высокоскоростной мобильный интернет. Многие рязанцы и москвичи переезжают сюда на постоянное место жительства и переходят на удаленную работу и учебу. Наши прогнозы по росту потребления трафика оправдались по ранее «прокачанным» коттеджн
|06.10.2023
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МТС обеспечила связью LTE Лесопарк на Ореховом озере в Рязани
ифровая экосистема МТС сообщает о модернизации сети мобильной связи в Лесопарке на Ореховом озере в Рязани, где завершается благоустройство велодорожек и прибрежной зоны отдыха. Посетителям и в
|07.09.2023
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МТС раскинула сети у одного из самых красивых маяков России под Рязанью
изости расположен яхт-клуб, куда съезжаются любители парусного спорта и отдыха на воде не только из Рязани, но и из других городов и регионов. Скорости передачи данных в Шумаши и окрестностях т
|28.08.2023
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Один из медицинских вузов Рязани перевел цифровые ресурсы в облако МТС
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о подключении медицинского вуза Рязани к облачной платформе МТС. Вуз провел приемную кампанию с использованием виртуального пространства CloudMTS, что позволило избежать DDoS-атак и обеспечить круглосуточный доступ к информац
|21.07.2023
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МТС прокачала связь в туристическом сердце Рязани
МТС модернизировала сеть в туристическом центре Рязани, где расположен один из старейших музеев России — древний Рязанский кремль, музей истории леденца, памятник Великому князю Олегу Рязанскому и другие достопримечательности. Благодаря уста
|05.07.2023
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МТС разогнала мобильный интернет в Железнодорожном районе Рязани
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета в Железнодорожном районе Рязани. За счет установки дополнительного телеком-оборудования в одном из крупнейших районов города скорость передачи данных в сети МТС выросла в 1,5 раза. Об этом CNews сообщили представители
|23.06.2023
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МТС прокачала сеть на трассе М5 «Урал» на участке Рязань-Рыбное
«Урал» на участке Рязань-Рыбное. Также МТС модернизировала телеком-оборудование в Московском районе Рязани и в городе Рыбное. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС усилила покрытие скор
|03.05.2023
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В России начинается выпуск полуотечественных серверов OpenYard. За ними стоит «Яндекс»
омпании «Промобит», выпускающей серверы и СХД Bitblaze, Максим Копосов. Специально для этих целей в Рязани был построен и оборудован отдельный завод. Данный пункт плана «Яндекс» в одиночку реал
|21.03.2023
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МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Рязани
МТС объявила о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Рязани. Компания оцифровала два многоквартирных дома в ЖК «Паруса», где проживает 928 семей. Они получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету на скорости 500 Мбит/с. Теперь жители дв
|14.03.2018
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Angara открыла филиал в Рязани для оказания услуг ИБ
ГК Angara, интегратор систем и решений информационной безопасности, открыла обособленное подразделение в Рязани, призванное стать одним из ключевых элементов распределенной модели предоставления сервисов информационной безопасности (Delivery Network).Подразделение ГК Angara в Рязани предлаг
|05.06.2017
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Магазин комплектующих Scania и DAF в Рязани автоматизировал учет на базе решений «1С»
«1С:Управление торговлей 8». С помощью данных решений «Реал-Партс» продает запчасти и повышает уровень обслуживания, сообщили CNews в «1С-Рарусе». «Реал-Партс» — магазин комплектующих Scania и DAF в Рязани. Огромный склад и большая клиентская база нуждаются в систематизированном учете. Для автоматизации товарного и бухгалтерского учета компания выбрала два программных продукта — «1С:Бухгал
|26.08.2016
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«ЭР-Телеком» провел ряд M&A сделок в Санкт-Петербурге и Рязани
лл СПб» с активами в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и двух телекоммуникационных компаний в Рязани. Объединение приведет к усилению позиций холдинга в этих городах. «Вест Колл СПб» – од
|01.08.2016
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Администрация Рязани развивает электронный документооборот: к СЭД «Дело» подключены новые пользователи, автоматизирован архив
Поэтапное развитие созданной на базе СЭД «Дело» системы управления документами в Администрации города Рязани продолжается уже на протяжении трех лет. Окончательной целью этого проекта является создание единой системы электронного документооборота для всей «вертикали» органов местного самоуправл
|08.06.2016
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D-Link открыла в Рязани новый центр исследований и разработок
Компания D-Link 26 мая 2016 г. открыла новый центр исследований и разработок в Рязани. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель министра экономического развития и торговли Рязанской области Андрей Ворфоломеев, заместитель министра промышленности, инн
|15.03.2016
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«Ростелеком» обеспечил услугами связи первый крупный промышленный кластер Рязани
Рязанский филиал «Ростелекома» обеспечил оптоволоконными линиями связи первый крупный промышленный кластер Рязани - территорию Южного промышленного узла. В рамках проекта на территории Южного промышленного узла построено более 6 км волоконно-оптических линий связи, что позволило предприятиям малого
|20.01.2016
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Официальный дилер BMW в Рязани обслуживает клиентов с помощью «Альфа-Авто»
Компания «1С-Рарус» помогла оптимизировать работу «Стандарт Авто» — официального дилера автомобилей BMW в Рязани. Новая информационная система создана на базе «Дополнения “Альфа-Авто”:Управление взаимоотношениями с клиентами, редакция 5», автоматизировано 15 рабочих мест. Решение помогло организова
|15.06.2015
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Руководство Администрации Рязани работает в СЭД «Дело» через мобильное приложение «АРМ Руководителя»
Система электронного документооборота «Дело» используется в Администрации города Рязани с 2013 г. В текущем году с помощью мобильного приложения «АРМ Руководителя» был организован доступ в систему для Главы Администрации и его заместителей. Работы по развитию системы осущес
|25.11.2013
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11 декабря в Рязани состоится конференция «Инновационное развитие региона в условиях современного рынка»
11 декабря 2013 г. в конгресс-отеле «Форум» г. Рязань состоится информационно-практическая конференция «Инновационное развитие региона в условиях современного рынка». Организаторами мероприятия выступают Автономная некоммерческая организаци
|03.08.2012
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В библиотечной системе Рязани создан электронный каталог
Корпорация «Элар» создала массив библиографических записей для централизованной библиотечной системы Рязани. В частности, в рамках проекта в МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» специалисты компании выполнили работы по созданию массива машиночитаемых библиографичес
|27.07.2012
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«Телфин» начал подключать виртуальные телефонные номера Брянска, Рязани и Ульяновска
— дополнила свою номерную емкость городскими виртуальными телефонными номерами Брянска (код 4832), Рязани (код 4912) и Ульяновска (код 8422). Номерная емкость в этих городах позволит абонентам
|17.02.2012
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МТС в 2012 г. обеспечит связью ряд государственных организаций Рязани
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о победе в тендерах по выбору поставщика услуг связи и мобильного интернета для администрации г. Рязани, Рязанской городской думы, правительства Рязанской области и ФГБУ «Российское энергическое агентство» Минэнерго России в 2012 г. Общая сумма контрактов составляет более 500 тыс. руб. На
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Ляк Александр 51 38
|Орловский Виктор 408 10
|Путин Владимир 3454 9
|Кореш Виктор 83 7
|Калинин Денис 70 6
|Курилина Наталья 21 6
|Левитин Игорь 35 5
|Артимович Дмитрий 45 4
|Мельников Александр 98 4
|Слизень Виталий 244 4
|Гурко Александр 139 4
|Артимович Игорь 31 4
|Брыкин Арсений 57 4
|Петросян Вадим 19 4
|Пермяков Максим 31 4
|Приданцев Сергей 149 4
|Щелоков Евгений 4 4
|Врублевский Павел 105 4
|Кузяев Андрей 72 3
|Иванов Сергей 405 3
|Любимов Николай 6 3
|Смятских Алексей 48 3
|Анкилов Константин 121 3
|Иванников Дмитрий 44 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Лукина Ольга 8 3
|Рудычева Наталья 95 3
|Рылов Дмитрий 56 3
|Поповский Александр 93 3
|Морошкин Александр 118 3
|Перминов Анатолий 131 3
|Тайнов Олег 20 3
|Ратников Виктор 21 3
|Гамзин Михаил 10 3
|Артимовичи (братья) 23 3
|Шекшня Станислав 6 3
|Сазонов Семен 6 3
|Бабкина Светлана 3 3
|Княгинина Ольга 4 3
|Ратокля Ольга 3 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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