Первая партия серверного оборудования OpenYard на базе процессоров четвертого/пятого поколений произведена на заводе в Рязани

Вендор серверного оборудования OpenYard объявил об успешном запуске производства серверов из 19-дюймовой корпоративной линейки на базе процессоров четвертого/пятого поколений. Новый продукт позволит расширить целевую аудиторию заказчиков продукции OpenYard и обеспечить российский рынок решениями, в основе которых лежат процессоры нового поколения. Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

Запуск производства нового поколения серверного оборудования — логичный этап в развитии собственной продукции OpenYard и продуктовой экспертизы команды бренда. Процессоры, подсистемы оперативной памяти, хранения данных и шина передачи данных нового поколения обладают увеличенной производительностью, что позволит заказчикам OpenYard более эффективно решать бизнес-задачи.

Команда OpenYard внимательно следит за спросом на рынке аппаратных решений. Серверное оборудование на базе процессоров четвертого/пятого поколений востребовано среди заказчиков из разных сфер бизнеса: ритейла, финтеха, промышленности. Внедрение нового продукта позволит компании расширить потенциальную целевую аудиторию, а также помочь бизнесу, соблюдающему требования регуляторов, усовершенствовать собственную ИТ-инфраструктуру.

Новые продукты получили названия RS102I для одноюнитовых систем и RS202I для двухюнитовых систем. В настоящее время серверное оборудование проходит тестирование на совместимость с российскими программными продуктами и ПО.

Сергей Никулин, менеджер по продуктам OpenYard: «Запуск производства нового поколения серверов — большой шаг для OpenYard. Запрос на данные продукты давно формировался на рынке, и мы рады, что можем объявить о том, что первая партия серверного оборудования уже произведена в нашем производственном комплексе в Рязани. Мы ожидаем, что решения на базе процессоров четвертого/пятого поколения станут флагманскими в линейке 19-корпоративных серверов. Следующим логичным шагом для нас станет внесение в реестр Минпромторга».