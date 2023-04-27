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Торговля розничная Ритейл Шопинг Розница Retail торговые компании

Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании


27.04.2023 Цифровизация ритейла: что ждет ИТ-проекты в отрасли
17.02.2023 Нейросеть Cubic Media помогает ритейлерам избежать штрафов за неправомерное использование фоновой музыки
08.02.2023 В России массово закрываются магазины электроники
07.02.2023 В России начали продавать белорусские ноутбуки «Горизонт» с процессорами трехлетней давности по завышенной цене
02.02.2023 «Рив гош»: рост объема заказов в магазинах составил 44% благодаря цифровому помощнику
02.02.2023 Витамины и БАДы собственных торговых марок iHerb появились в продаже на «Яндекс маркете»
01.02.2023 «Сберкорус» перевел на российское программное обеспечение 170 торговых сетей и 4000 их поставщиков
19.01.2023 В России вопреки планам разработчиков начались розничные продажи продвинутых отечественных мониторов. Цены не радуют
19.01.2023 В «Сколково» разработали технологическую карту решений для ритейла
12.01.2023 «Мегафон» завалит Россию супердешевыми кнопочными мобильниками под собственным брендом. На подходе восемь моделей
12.01.2023 «Мегафон» запустил собственный бренд кнопочных телефонов
27.12.2022 Глаз да глаз: как «умные» весы стали частью антифрод-систем в ритейле, или Как вежливо сообщать о том, что кто-то не прав
20.12.2022 Х5 запустила сервис по аналитике персональных трат на продукты
19.12.2022 «Сбермаркет» и Metro запустили «Виртуальные кассы» для оплаты заказов
14.12.2022 ВТБ перевел обслуживание клиентов на новую отечественную платформу
14.12.2022 «Норбит» запустил мобильное приложение для Галерей «Времена года»
13.12.2022 Голосовые помощники страховых компаний по уровню диалоговых навыков опережают ботов в банках и ритейле — исследование Naumen
13.12.2022 «ГПМ дата» и розничная сеть «Магнит» объявили о партнёрстве в сфере больших данных
09.12.2022 «М.видео-Эльдорадо» тестирует новый формат магазинов, объединяющих оба бренда
07.12.2022 Руководителем розничной сети МТС назначен Андрей Губанов
02.12.2022 «Детский мир» усовершенствовал автоматизированную систему контроля торгового зала
29.11.2022 Исследование «Крок»: автоматизация процессов – главный фокус ИТ-директора в ритейле в 2022 году
28.11.2022 «Юнайз» улучшила управляемость продажами с помощью «1С:Управление торговлей»
24.11.2022 Исследование МТС: спрос на решения Big Data со стороны ритейла вырос в шесть раз
23.11.2022 «Сбераналитика» с помощью ИИ помогает девелоперам адаптироваться к новым условиям
15.11.2022 «М.Видео» и «Эльдорадо» в своих магазинах открыли 1000 бренд-зон ведущих и новых игроков бытовой техники и электроники
09.11.2022 Consid.WMS внедрена на новом распределительном центре розничной сети «Победа» в Волгограде
07.11.2022 После громкого ухода Intel из России в магазинах тихо и тайно появились ее недоделанные видеокарты
28.10.2022 «Мегафон» запустил в рознице сервис оплаты частями «Яндекс сплит»
27.10.2022 «М.Видео-Эльдорадо» запустила первые розничные продажи зарядных станций «Витязь» для электрокаров
26.10.2022 Retail Analytics Box от Ivideon: новый аналитический сервис для сетевого ритейла
20.10.2022 Россияне переходят на бытовую технику собственных торговых марок
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022
Цифровизация ритейла 2022
06.10.2022 Электронный документооборот российских торговых сетей вырос на 11% за две недели
06.10.2022 Салоны связи «Ростелекома» закрываются по всей стране. Сеть ликвидируется, сотрудники попали под сокращение
04.10.2022 «Мегафон» и Yota объединяют розничные сети
03.10.2022 «М.Видео-Эльдорадо» запускает розничные продажи смарт-часов Apple Watch Series 8
29.09.2022 Tele2 открыла новые зоны продаж в рознице
26.09.2022 «М.Видео-Эльдорадо» запустила первые официальные розничные продажи iPhone 14

Публикаций - 20248, упоминаний - 28346

Торговля розничная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23527 1630
Apple Inc 11219 1298
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9477 1244
Samsung Electronics 9745 1177
7021 1024
1С-ИжТиСи 6337 981
Intel Corporation 11677 804
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8063 745
SAP SE 4884 740
Google LLC 10963 729
IBM - International Business Machines Corp 9199 726
Oracle Corporation 6316 718
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6967 600
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10098 570
Yandex - Яндекс 5698 555
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6271 499
Sony 6484 495
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 485
HP Inc. 5525 442
Amazon Inc - Amazon.com 2806 421
Huawei 3514 410
Cisco Systems 4881 399
Xiaomi 1310 371
LG Electronics 3543 361
Dell EMC 4921 324
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2423 309
Lenovo Motorola 3504 287
AMD - Advanced Micro Devices 3868 282
Meta Platforms - Facebook 4341 282
Корус Консалтинг ГК 1071 269
HP - Hewlett-Packard 3600 267
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2514 263
Крок - Croc 1711 247
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1804 247
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 243
VK - Mail.ru Group 3208 229
Nvidia Corp 3214 226
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4165 224
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2676 220
Lenovo Group 2176 218
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1836 1110
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5837 911
Связной ГК 1339 618
Евросеть 1401 617
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6204 571
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2400 514
X5 Group 821 425
Visa International 1874 412
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 411
Альфа-Банк 1603 408
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1903 376
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 316
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 288
Лента - Сеть розничной торговли 1705 274
Почта России ПАО 1997 272
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6642 266
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 887 266
X5 Group - Перекрёсток 454 232
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1192 229
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 355 226
eBay Inc 1599 223
РЖД - Российские железные дороги 1625 220
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 890 214
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 846 202
Россети Ленэнерго 2351 200
ПСБ - Промсвязьбанк 734 196
Walmart - Wal-Mart Stores 366 187
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 567 186
ВТБ - ВТБ24 660 185
ГПБ - Газпромбанк 943 181
Dixis - Диксис 360 178
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 164
Белый Ветер 353 162
Техносила - СервисТрейд 241 161
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 437 156
Auchan Holding - Ашан Ритейл 232 154
Societe Generale - Росбанк АКБ 508 153
МКБ - Московский кредитный банк 415 134
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 348 133
AliExpress 381 126
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18001 1142
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3710 637
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10397 547
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9151 465
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2406 328
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2397 310
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 260
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3000 244
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3064 217
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 208
Президент Российской Федерации 3722 206
Федеральное казначейство России 1551 192
Правительство Москвы 1996 184
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1658 167
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2026 158
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2709 155
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 140
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1398 139
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 132
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1660 121
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2870 119
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1549 117
Судебная власть - Judicial power 2098 111
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1178 104
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2347 103
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 102
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 865 95
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 823 92
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 85
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 85
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1317 84
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2513 83
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 80
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1040 70
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 695 69
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 60
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 58
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 942 58
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 289 55
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 55
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 363
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 320
4CIO 708 114
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 99
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 90
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 69
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 62
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 61
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 58
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 53
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 555 44
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 438 37
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 36
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 30
АРБ - Ассоциация российских банков 205 29
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 27
8K Association - Ассоциация 8K 161 25
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 24
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 188 22
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 19
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 17
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 17
Русский Щит - ассоциация 37 16
Ассоциация менеджеров 97 15
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 15
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 15
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 14
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 14
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 14
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 189 13
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 13
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 12
Linux Foundation 174 12
Единая Россия - Политическая партия 264 12
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 50 11
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 10
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 10
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 9
АФТ - Ассоциация Финтех 60 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79336 6321
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53468 4850
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39130 3603
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26029 3297
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21420 2946
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9945 2434
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25062 2048
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3682 1829
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17273 1783
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22280 1734
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13042 1602
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22006 1563
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25804 1535
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13597 1485
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17354 1463
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19254 1417
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11315 1406
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11397 1375
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8052 1333
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17547 1276
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15103 1267
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11918 1265
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3766 1240
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13250 1232
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7991 1230
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12618 1185
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11864 1177
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16090 1152
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10243 1118
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19934 1116
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11534 1110
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5462 1082
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6370 1052
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12531 1047
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10873 1015
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5407 1004
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8186 985
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10070 944
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10956 944
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5202 908
Google Android 12587 1365
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6543 996
Microsoft Windows 2000 12690 896
Microsoft Windows 14466 749
Apple iOS 6820 715
Apple iPhone - серия смартфонов 6632 696
Apple iPhone 6 6184 620
Google Play - Google Store - Android Market 2950 447
Apple - App Store 2609 391
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4361 372
Apple iPad 3741 360
Linux OS 8278 333
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1974 331
Microsoft Office 3445 290
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 282
Age of Kings 3447 250
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 249
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4124 235
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 229
Microsoft Dynamics 1171 196
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2513 180
Apple Mac - Apple Macintosh 2871 177
Samsung Galaxy 1058 174
Intel Core - Семейство процессоров 1745 169
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 400 164
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2909 161
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 159
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3945 157
Oracle Java - язык программирования 2770 153
Google YouTube - Видеохостинг 2435 151
Apple Pay 460 136
Яндекс.Маркет 574 135
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 767 134
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 383 132
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 406 132
1С:Бухгалтерия 849 130
Microsoft SQL Server 1479 126
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1283 124
Microsoft Azure 1321 124
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 649 123
Путин Владимир 2736 153
Чаркин Евгений 240 97
Шадаев Максут 636 96
Медведев Дмитрий 1631 85
Чичваркин Евгений 162 78
Гуцериев Михаил 111 73
Натрусов Артем 193 72
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 72
Шевченко Владимир 143 67
Сотин Денис 145 66
Малис Александр 157 64
Абакумов Евгений 137 61
Ермолаев Артем 361 56
Сафронов Юрий 67 52
Кусков Денис 218 51
Серова Елена 319 51
Виноградов Дмитрий 70 51
Богачев Игорь 178 49
Прохоров Фёдор 82 49
Савин Сергей 94 49
Путятинский Сергей 70 48
Валчев Стоян 48 48
Евраев Михаил 241 48
Белоусов Максим 94 48
Аитов Тимур 197 47
Дьяченко Валерий 80 46
Садовенко Илья 64 45
Бойко Елена 152 45
Гуральников Сергей 163 45
Тынкован Александр 51 44
Емельченков Сергей 110 44
Сыкулев Андрей 69 43
Козлов Михаил 167 43
Леушев Андрей 69 43
Нестеров Алексей 85 42
Никифоров Николай 1172 41
Попов Алексей 330 41
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 40
Кулик Вадим 142 40
Антонов Александр 76 39
Россия - РФ - Российская федерация 123240 11822
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39436 3999
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50230 3425
Европа 21324 1732
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15020 1714
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13184 1521
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 1432
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15115 1363
Германия - Федеративная Республика 12021 804
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6320 781
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12823 781
Япония 12886 686
Украина 7282 669
Казахстан - Республика 4859 527
Южная Корея - Республика 6294 516
Россия - УФО - Екатеринбург 3330 450
Беларусь - Белоруссия 4283 449
Франция - Французская Республика 7088 448
Россия - СФО - Новосибирск 3720 445
Азия - Азиатский регион 4664 379
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2505 352
Европа Восточная 3001 334
Индия - Республика 5078 322
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2379 321
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1808 288
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2869 288
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2332 288
Китай - Тайвань 3748 287
Италия - Итальянская Республика 4228 284
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2558 281
Канада 4711 271
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1541 263
Финляндия - Финляндская Республика 3477 257
США - Нью-Йорк 2810 253
Африка - Африканский регион 3272 243
Испания - Королевство 3602 242
Ближний Восток 2650 236
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 229
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3430 224
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 214
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42122 5764
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24051 1133
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РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 63 19
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PC Data 51 18
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 14
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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