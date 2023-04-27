Торговля розничная Ритейл Шопинг Розница Retail торговые компании
- Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле)
- Торговля - RetailTech - Умный магазин
- Торговля - RetailTech - Умные полки
- Торговля - RetailTech - Вендинг
- e-Commerce - Электронная коммерция
- Торговля - FMCG&Retail
- Marketplace - Маркетплейс
Торговля розничная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2736 153
|Чаркин Евгений 240 97
|Шадаев Максут 636 96
|Медведев Дмитрий 1631 85
|Чичваркин Евгений 162 78
|Гуцериев Михаил 111 73
|Натрусов Артем 193 72
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 72
|Шевченко Владимир 143 67
|Сотин Денис 145 66
|Малис Александр 157 64
|Абакумов Евгений 137 61
|Ермолаев Артем 361 56
|Сафронов Юрий 67 52
|Кусков Денис 218 51
|Серова Елена 319 51
|Виноградов Дмитрий 70 51
|Богачев Игорь 178 49
|Прохоров Фёдор 82 49
|Савин Сергей 94 49
|Путятинский Сергей 70 48
|Валчев Стоян 48 48
|Евраев Михаил 241 48
|Белоусов Максим 94 48
|Аитов Тимур 197 47
|Дьяченко Валерий 80 46
|Садовенко Илья 64 45
|Бойко Елена 152 45
|Гуральников Сергей 163 45
|Тынкован Александр 51 44
|Емельченков Сергей 110 44
|Сыкулев Андрей 69 43
|Козлов Михаил 167 43
|Леушев Андрей 69 43
|Нестеров Алексей 85 42
|Никифоров Николай 1172 41
|Попов Алексей 330 41
|Gates William Henry - Гейтс Билл 898 40
|Кулик Вадим 142 40
|Антонов Александр 76 39
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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