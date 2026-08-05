Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года интернет-магазинов и маркетплейсов, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих цифровые решения в ритейле, а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость

HRlink: лидерами по динамике найма в первом полугодии стали компании из ритейла, агробизнеса и строительства дарского (+33%) краев. В Московской области найм вырос во многом благодаря ритейлу – в этом регионе розничные сети наняли на 55% больше сотрудников, чем годом ранее. «Наши данные показывают – к

«ДАР» создал ИИ-помощника для розничной сети «Подружка» который всегда под рукой», — отметил Дмитрий Мамонтов, ИТ-директор розничной сети «Подружка». «Сегодня искусственный интеллект становится не экспериментом, а необходимым инструментом для современного ритейла, особенно если речь идет о крупной сети с большим ассортиментом, множеством каналов продаж и высоким объемом клиентских запросов. Без таких технологий уже сложно обеспечивать тот уровен

Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы в логистике и ритейле бигтеха мпьютерное зрение, датчики и радиочастотная идентификация. Сама компания продвигает Just Walk Out в супермаркеты, кафе, на стадионы и в точки быстрого обслуживания. Компьютерное зрение здесь ре

Ученые МФТИ разработали систему для честной проверки торговых стратегий криптовалют Об этом CNews сообщили представители МФТИ. Моментум-стратегии — популярный подход в алгоритмической торговле. Он основан на том, что цена актива может некоторое время продолжать движение в преж

Исследование Molver: покупатели общаются с ИИ-киосками в магазинах от 2 до 4 минут ему шуму. Согласно исследованию Gartner, в 2026 г. около 60% компаний используют ИИ для автоматизации продаж. Эксперты McKinsey уверены, что к 2030 г. ИИ-агенты смогут автоматизировать до 14% задач в ритейле, в том числе обработку заказов и коммуникацию с клиентами. Около 40% сотрудников магазинов готовы использовать цифровых ассистентов и помощь роботов в своей работе, — об этом говорят ре

«Т-Технологии» и «Обит» выводят ритейл на новый уровень аналитики с сталкивается с нестабильной экономической ситуацией, в частности это касается торговых сетей, где средний чек падает, затраты на ФОТ растут, а качество продаж на местах остается в «серой зоне

Аналитика Bronevik.com: средний чек за бронирование туристического жилья на бархатный сезон снизился на 9% ась на 9%. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com. По данным на конец июля, туристы бронируют туристическое жилье на бархатный сезон в среднем за 6,2 тыс. руб. за ночь, тогда как год назад средний чек на этом этапе продаж составлял 6,8 тыс. руб. Наиболее заметное снижение стоимости бронирования наблюдается в пятизвездочных объектах – на 17%, с 21,2 тыс. до 17,5 тыс. руб. за ночь.

В сфере розничной торговли 65% вакансий приходится на продавцов ансию, что означает низкую конкуренцию среди кандидатов. Наиболее востребованными у работодателей в ритейле, как и в 2025 г., остаются продавцы-консультанты и кассиры, хотя спрос на них немного

ИИ-совместимая платформа Ensi вошла в топ-50 рейтинга «Цифровизация ритейла» по версии CNews Компания «Гринсайт», разработчик платформы Ensi вошла в топ крупнейших поставщиков ИТ в розницу по версии CNews. Все проекты компании реализованы на собственной платформе Ensi, которую недавно перевели в статус ИИ-совместимой. Решение о переходе Ensi в ИИ-совместимый статус полнос

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года интернет-магазинов и маркетплейсов, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих цифровые решения в ритейле, а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость

«Магнит» внедрил компьютерное зрение в магазинах больших форматов для контроля выкладки и улучшения сервиса дач для улучшения доступности товаров и клиентского сервиса. Об этом CNews сообщили представители компании «Магнит». Технология была внедрена на базе действующей инфраструктуры систем видеонаблюдения в магазинах силами команды Magnit Tech – технологического блока «Магнита». Уже внедренные алгоритмы позволяют контролировать качество выкладки и доступности товаров в определенных категориях, п

«Персональное промо» теперь доступно для всех поставщиков торговых сетей Х5 ли малого и среднего бизнеса. Это открывает для поставщиков новые возможности продвижения товаров в торговых сетях X5.

TCL открыла первый фирменный розничный магазин в России в партнёрстве с Polaris етней историей и развитой розничной сетью (130 магазинов), объявили об открытии первого совместного розничного пространства в России — “Polaris | TCL”, расположенного в торгово-развлекательном

Боты есть, решения нет: исследование Naumen показало разрыв в автоматизации ритейлеров яют ботов в клиентский сервис, однако скорость распространение автоматизации пока опережает их способность закрывать вопросы без участия человека. По данным исследования Naumen, голосовые помощники в ритейле самостоятельно решают около 35% предметных вопросов, в медицине — около 16%; в авторизованных чатах ритейлеров чат-боты успешно закрывают 58% запросов, тогда как оставшиеся 42% заканчив

ГК Softline заняла первое место среди крупнейших ИТ-поставщиков в российском ритейле по версии CNews на инновации, в рейтинге CNews заняла первое место среди крупнейших ИТ-поставщиков в отечественном ритейле по итогам 2025 г. Выручка группы компаний в этом сегменте составила 36,6 млрд руб. По

ПСБ выбрал три лучших стартапа для развития розничного бизнеса ьга Мямлина, советник председателя ПСБ Артур Очеретный и старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса Алексей Щавелев. ПСБ выбрал стартапы для совместной разработки новых проду

Не точечно, а в ключевых бизнес-процессах: в России продолжается экспансия ИИ в ритейле ормировать индивидуальные рекомендации, что может значительно повысить долю дополнительных продаж и средний чек», — отмечает Александр Мышкин, коммерческий директор «Эвотор». Тренд на глубокую

Российский ритейл меняет подход к ИТ-проектам енее важные драйверы — дальнейшая автоматизация бизнес-процессов и продолжающееся импортозамещение. Сфера розничной торговли во многом не попадает под закон о критической информационной инфраст

МТС и FCG изучили трафик московских торговых центров овместно с Fashion Consulting Group (FCG) объявляют результаты исследования посещаемости крупнейших торговых центров Москвы с помощью геоаналитической платформы МТС «Геоэффект». Анализ показал,

«Авито Подработка» запустила профиль и рейтинг торговых точек на основе отзывов исполнителей «Авито Подработка» запустила профили и рейтинги торговых точек. Новые инструменты позволяют заранее оценить бытовые условия и обстановку в то

Сеть торговых центров «Мега» перевела кадровые процессы и корпоративный портал в Saby Федеральная сеть из 14 торговых центров в 12 регионах России перевела кадровые процессы и внутренние коммуникации в единое цифровое пространство на базе Saby. Решение объединило корпоративный портал и КЭДО для более

Банк «Русский Стандарт»: средний чек за интернет в 2026 г. вырос Банк «Русский Стандарт» узнал особенности платежей за мобильную связь и интернет у россиян. Средний чек платежа за услуги сотовых операторов в 2026 г. снизился. Об этом CNews сообщили представители АО «Банк Русский Стандарт». В число самых популярных категорий трат россиян традиционно

«Авито Подработка»: спрос на исполнителей в рознице вырос на 33% год к году оддержанием стандартов представленности продукции в торговом зале. Вместе с тем устойчивое развитие розницы по-прежнему во многом опирается на профессиональные постоянные команды. Поэтому при и

Фирма «1С» и разработчик решения DD FLOW объявили о создании совместного предприятия ООО «Порядок действий» для внедрения методологии Demand Driven MRP (MRP 3.0) на платформе «1С:Предприятие» для производственных и торговых компаний зработчик решения DD FLOW объявили о создании совместного предприятия ООО «Порядок действий» для внедрения методологии Demand Driven MRP (MRP 3.0) на платформе «1С:Предприятие» для производственных и торговых компаний. Об этом CNews сообщили представители «1С». Методология Demand Driven MRP (DDMRP или MRP 3.0) – международная методология управления торговыми и производственными компаниями в

Исследование: жители более 70% городов России тратят на электронику больше москвичей По данным исследования международного онлайн-ритейлера «Дубайский экспресс», у жителей 71% российских городов средний чек на заказ электроники в интернете выше, чем в Москве. Об этом CNews сообщили представители «Дубайского экспресса». Самые высокие онлайн-траты на эту категорию зафиксированы на Дальне

Россияне стали чаще использовать рассрочку для крупных покупок: средний чек вырос на 50% одним из главных инструментов финансового планирования для российских семей. По данным Сбербанка, использование рассрочки позволяет не только совершать более крупные покупки, но и заметно увеличивает средний чек. В апреле-мае 2026 г. он оказался на 49,9% выше обычной карточной транзакции (15,6 тыс. руб. против 10,4 тыс. руб.). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Наибольший рост

Опыт применения ИИ в ритейле: как система распознавания товаров меняет кассовые процессы делают 5–10 снимков каждого товара и система готова к работе. Быстро обучается и выходит на нужные ритейлеру результаты: статистика по точности распознавания — до 98%. Устройства на кассах обм

Россияне игнорируют отечественную розницу. Закупки одежды и обуви в зарубежном интернете взлетели на 22% – там дешевле и лучше , отмечает издание. Здесь они стоят примерно 11,5 тыс. руб., то есть более чем вдвое дешевле, чем в российской рознице. Свою роль играет и тот факт, что у россиян в целом остается ощутимо меньш

Евгений Вилков, Владимир Носиков - От интуиции к ИИ: Data Sapience о том, как современная розница работает с аналитикой CNews: Российский ритейл (предприятия розничной торговли) одновременно решает две задачи: избавляется от иностранных си

Сеть гипермаркетов «Леонардо» подключилась к сервису самовывоза Wildberries сотрудничество с Wildberries и видим в сервисе Click&Collect стратегический потенциал для развития розничного бизнеса. Интеграция с маркетплейсом выступает для нас мощным драйвером трафика в ф

«Атол» представил Frontol Cloud — платформу для централизованного управления кассовой инфраструктурой розничных сетей азины, а также получить доступ к отчетам по аналитике продаж. Целевая аудитория решения — средние и крупные розничные сети, моно- и мультибрендовые магазины, франчайзинговые сети, компании с це

Как ИИ и омниканальный подход меняют массовый наем в ритейле: опыт «Азбуки вкуса» На фоне высокой конкуренции за персонал работодатели в ритейле все чаще сталкиваются не только с необходимостью повышать зарплатные предложения, но и с задачей быстро и стабильно выстраивать коммуникацию с кандидатами. В этих условиях компании акти

«Яндекс Карты» помогут туристам сориентироваться в аэропортах и торговых центрах Турции Чтобы ей воспользоваться, необходимо обновить приложение до последней версии. В России эта технология работает в важных зданиях крупных городов страны: в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах и торговых центрах. В планах компании — и дальше расширять покрытие навигации внутри помещений в Турции: добавить стадионы, базары и другие популярные общественные места.

Утечки данных в ритейле: онлайн-торговля вышла на первый план экономики. В мировом рейтинге Россия по итогам 2025 г. занимает второе место после США по утечкам в торговле, причем за год доля нашей страны выросла с 15,3% до 23,3%. Самым распространенным ти

«Магнит» и «Росатом» запустили первые проекты по раннему применению квантовых вычислений в ритейле е и маршрутизации транспортных средств с учетом динамических ограничений, формирование ассортимента торговых точек, планирование и балансировки загрузки персонала и многих других». Екатерина Со

Х5 завершила перевод касс во всех торговых сетях на собственную ИТ-систему X5 объявила о завершении внедрения собственной кассовой системы во всех магазинах торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Решение разработано командой X5 Tech в рамках программы импортозамещения и поэтапно заменило зарубежное кассовое ПО. Сегодня на платформе ра

Продажи российских ноутбуков в розницу рухнули втрое за год сумму 8–9,5 млрд руб. По сравнению с 2024 г. продажи снизились на 65-69%. Для справки: в 2024 г. в рознице было продано около 450 тыс. российских ноутбуков. «В потребительском сегменте российс

Efsol построила геораспределённый отказоустойчивый ИТ-контур для компании сферы розничной торговли геораспределённый отказоустойчивый контур, в котором отказ одной площадки не останавливает торговлю в магазинах и отгрузку онлайн заказов. Бизнес видит всегда актуальные остатки товаров», — отм