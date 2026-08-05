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Торговля розничная Ритейл Шопинг Розница Retail торговые компании

Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании

«Мы против хмурого лица, Мы за улыбку продавца!» Говорков В., 1956 год. «Мы против хмурого лица, Мы за улыбку продавца!» Говорков В., 1956 год.
«Культурно торговать - почетный труд!» Говорков В., 1949 год. «Культурно торговать - почетный труд!» Говорков В., 1949 год.
«Работники легкой промышленности и торговли!» Иванов В., Бурова О., 1955 год. «Работники легкой промышленности и торговли!» Иванов В., Бурова О., 1955 год.
За отличное обслуживание населения. (Царев Ю.В.) За отличное обслуживание населения. (Царев Ю.В.)
«Вас много, я одна!», 1975 Худ. Ковенчук Георгий Васильевич «Вас много, я одна!», 1975 Худ. Ковенчук Георгий Васильевич
«Мы против хмурого лица, Мы за улыбку продавца!» Говорков В., 1956 год.

СОБЫТИЯ


05.08.2026 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года

интернет-магазинов и маркетплейсов, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих цифровые решения в ритейле, а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость

03.08.2026 HRlink: лидерами по динамике найма в первом полугодии стали компании из ритейла, агробизнеса и строительства

дарского (+33%) краев. В Московской области найм вырос во многом благодаря ритейлу – в этом регионе розничные сети наняли на 55% больше сотрудников, чем годом ранее. «Наши данные показывают – к
03.08.2026 «ДАР» создал ИИ-помощника для розничной сети «Подружка»

который всегда под рукой», — отметил Дмитрий Мамонтов, ИТ-директор розничной сети «Подружка». «Сегодня искусственный интеллект становится не экспериментом, а необходимым инструментом для современного ритейла, особенно если речь идет о крупной сети с большим ассортиментом, множеством каналов продаж и высоким объемом клиентских запросов. Без таких технологий уже сложно обеспечивать тот уровен
30.07.2026 Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы в логистике и ритейле бигтеха

мпьютерное зрение, датчики и радиочастотная идентификация. Сама компания продвигает Just Walk Out в супермаркеты, кафе, на стадионы и в точки быстрого обслуживания. Компьютерное зрение здесь ре
30.07.2026 Ученые МФТИ разработали систему для честной проверки торговых стратегий криптовалют

Об этом CNews сообщили представители МФТИ. Моментум-стратегии — популярный подход в алгоритмической торговле. Он основан на том, что цена актива может некоторое время продолжать движение в преж
30.07.2026 Исследование Molver: покупатели общаются с ИИ-киосками в магазинах от 2 до 4 минут

ему шуму. Согласно исследованию Gartner, в 2026 г. около 60% компаний используют ИИ для автоматизации продаж. Эксперты McKinsey уверены, что к 2030 г. ИИ-агенты смогут автоматизировать до 14% задач в ритейле, в том числе обработку заказов и коммуникацию с клиентами. Около 40% сотрудников магазинов готовы использовать цифровых ассистентов и помощь роботов в своей работе, — об этом говорят ре
30.07.2026 «Т-Технологии» и «Обит» выводят ритейл на новый уровень аналитики

с сталкивается с нестабильной экономической ситуацией, в частности это касается торговых сетей, где средний чек падает, затраты на ФОТ растут, а качество продаж на местах остается в «серой зоне
29.07.2026 Аналитика Bronevik.com: средний чек за бронирование туристического жилья на бархатный сезон снизился на 9%

ась на 9%. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com. По данным на конец июля, туристы бронируют туристическое жилье на бархатный сезон в среднем за 6,2 тыс. руб. за ночь, тогда как год назад средний чек на этом этапе продаж составлял 6,8 тыс. руб. Наиболее заметное снижение стоимости бронирования наблюдается в пятизвездочных объектах – на 17%, с 21,2 тыс. до 17,5 тыс. руб. за ночь.
24.07.2026 В сфере розничной торговли 65% вакансий приходится на продавцов

ансию, что означает низкую конкуренцию среди кандидатов. Наиболее востребованными у работодателей в ритейле, как и в 2025 г., остаются продавцы-консультанты и кассиры, хотя спрос на них немного
23.07.2026 ИИ-совместимая платформа Ensi вошла в топ-50 рейтинга «Цифровизация ритейла» по версии CNews

Компания «Гринсайт», разработчик платформы Ensi вошла в топ крупнейших поставщиков ИТ в розницу по версии CNews. Все проекты компании реализованы на собственной платформе Ensi, которую недавно перевели в статус ИИ-совместимой. Решение о переходе Ensi в ИИ-совместимый статус полнос
22.07.2026 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года

интернет-магазинов и маркетплейсов, ИТ-компаний, разрабатывающих или внедряющих цифровые решения в ритейле, а также аналитики и независимые эксперты. Для представителей ИКТ-компаний стоимость

22.07.2026 «Магнит» внедрил компьютерное зрение в магазинах больших форматов для контроля выкладки и улучшения сервиса

дач для улучшения доступности товаров и клиентского сервиса. Об этом CNews сообщили представители компании «Магнит». Технология была внедрена на базе действующей инфраструктуры систем видеонаблюдения в магазинах силами команды Magnit Tech – технологического блока «Магнита». Уже внедренные алгоритмы позволяют контролировать качество выкладки и доступности товаров в определенных категориях, п
21.07.2026 «Персональное промо» теперь доступно для всех поставщиков торговых сетей Х5

ли малого и среднего бизнеса. Это открывает для поставщиков новые возможности продвижения товаров в торговых сетях X5.
14.07.2026 TCL открыла первый фирменный розничный магазин в России в партнёрстве с Polaris

етней историей и развитой розничной сетью (130 магазинов), объявили об открытии первого совместного розничного пространства в России — “Polaris | TCL”, расположенного в торгово-развлекательном

10.07.2026 Боты есть, решения нет: исследование Naumen показало разрыв в автоматизации ритейлеров

яют ботов в клиентский сервис, однако скорость распространение автоматизации пока опережает их способность закрывать вопросы без участия человека. По данным исследования Naumen, голосовые помощники в ритейле самостоятельно решают около 35% предметных вопросов, в медицине — около 16%; в авторизованных чатах ритейлеров чат-боты успешно закрывают 58% запросов, тогда как оставшиеся 42% заканчив
06.07.2026 ГК Softline заняла первое место среди крупнейших ИТ-поставщиков в российском ритейле по версии CNews

на инновации, в рейтинге CNews заняла первое место среди крупнейших ИТ-поставщиков в отечественном ритейле по итогам 2025 г. Выручка группы компаний в этом сегменте составила 36,6 млрд руб. По
03.07.2026 ПСБ выбрал три лучших стартапа для развития розничного бизнеса

ьга Мямлина, советник председателя ПСБ Артур Очеретный и старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса Алексей Щавелев. ПСБ выбрал стартапы для совместной разработки новых проду
03.07.2026 Не точечно, а в ключевых бизнес-процессах: в России продолжается экспансия ИИ в ритейле

ормировать индивидуальные рекомендации, что может значительно повысить долю дополнительных продаж и средний чек», — отмечает Александр Мышкин, коммерческий директор «Эвотор». Тренд на глубокую

03.07.2026 Российский ритейл меняет подход к ИТ-проектам

енее важные драйверы — дальнейшая автоматизация бизнес-процессов и продолжающееся импортозамещение. Сфера розничной торговли во многом не попадает под закон о критической информационной инфраст
02.07.2026 МТС и FCG изучили трафик московских торговых центров

овместно с Fashion Consulting Group (FCG) объявляют результаты исследования посещаемости крупнейших торговых центров Москвы с помощью геоаналитической платформы МТС «Геоэффект». Анализ показал,
02.07.2026 «Авито Подработка» запустила профиль и рейтинг торговых точек на основе отзывов исполнителей

«Авито Подработка» запустила профили и рейтинги торговых точек. Новые инструменты позволяют заранее оценить бытовые условия и обстановку в то
30.06.2026 Сеть торговых центров «Мега» перевела кадровые процессы и корпоративный портал в Saby

Федеральная сеть из 14 торговых центров в 12 регионах России перевела кадровые процессы и внутренние коммуникации в единое цифровое пространство на базе Saby. Решение объединило корпоративный портал и КЭДО для более

29.06.2026 Банк «Русский Стандарт»: средний чек за интернет в 2026 г. вырос

Банк «Русский Стандарт» узнал особенности платежей за мобильную связь и интернет у россиян. Средний чек платежа за услуги сотовых операторов в 2026 г. снизился. Об этом CNews сообщили представители АО «Банк Русский Стандарт». В число самых популярных категорий трат россиян традиционно
25.06.2026 «Авито Подработка»: спрос на исполнителей в рознице вырос на 33% год к году

оддержанием стандартов представленности продукции в торговом зале. Вместе с тем устойчивое развитие розницы по-прежнему во многом опирается на профессиональные постоянные команды. Поэтому при и
24.06.2026 Фирма «1С» и разработчик решения DD FLOW объявили о создании совместного предприятия ООО «Порядок действий» для внедрения методологии Demand Driven MRP (MRP 3.0) на платформе «1С:Предприятие» для производственных и торговых компаний

зработчик решения DD FLOW объявили о создании совместного предприятия ООО «Порядок действий» для внедрения методологии Demand Driven MRP (MRP 3.0) на платформе «1С:Предприятие» для производственных и торговых компаний. Об этом CNews сообщили представители «1С». Методология Demand Driven MRP (DDMRP или MRP 3.0) – международная методология управления торговыми и производственными компаниями в
18.06.2026 Исследование: жители более 70% городов России тратят на электронику больше москвичей

По данным исследования международного онлайн-ритейлера «Дубайский экспресс», у жителей 71% российских городов средний чек на заказ электроники в интернете выше, чем в Москве. Об этом CNews сообщили представители «Дубайского экспресса». Самые высокие онлайн-траты на эту категорию зафиксированы на Дальне
16.06.2026 Россияне стали чаще использовать рассрочку для крупных покупок: средний чек вырос на 50%

одним из главных инструментов финансового планирования для российских семей. По данным Сбербанка, использование рассрочки позволяет не только совершать более крупные покупки, но и заметно увеличивает средний чек. В апреле-мае 2026 г. он оказался на 49,9% выше обычной карточной транзакции (15,6 тыс. руб. против 10,4 тыс. руб.). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Наибольший рост

10.06.2026 Опыт применения ИИ в ритейле: как система распознавания товаров меняет кассовые процессы

делают 5–10 снимков каждого товара и система готова к работе. Быстро обучается и выходит на нужные ритейлеру результаты: статистика по точности распознавания — до 98%. Устройства на кассах обм
08.06.2026 Россияне игнорируют отечественную розницу. Закупки одежды и обуви в зарубежном интернете взлетели на 22% – там дешевле и лучше

, отмечает издание. Здесь они стоят примерно 11,5 тыс. руб., то есть более чем вдвое дешевле, чем в российской рознице. Свою роль играет и тот факт, что у россиян в целом остается ощутимо меньш
08.06.2026 Евгений Вилков, Владимир Носиков -

От интуиции к ИИ: Data Sapience о том, как современная розница работает с аналитикой

CNews: Российский ритейл (предприятия розничной торговли) одновременно решает две задачи: избавляется от иностранных си
28.05.2026 Сеть гипермаркетов «Леонардо» подключилась к сервису самовывоза Wildberries

сотрудничество с Wildberries и видим в сервисе Click&Collect стратегический потенциал для развития розничного бизнеса. Интеграция с маркетплейсом выступает для нас мощным драйвером трафика в ф
28.05.2026 «Атол» представил Frontol Cloud — платформу для централизованного управления кассовой инфраструктурой розничных сетей

азины, а также получить доступ к отчетам по аналитике продаж. Целевая аудитория решения — средние и крупные розничные сети, моно- и мультибрендовые магазины, франчайзинговые сети, компании с це
27.05.2026 Как ИИ и омниканальный подход меняют массовый наем в ритейле: опыт «Азбуки вкуса»

На фоне высокой конкуренции за персонал работодатели в ритейле все чаще сталкиваются не только с необходимостью повышать зарплатные предложения, но и с задачей быстро и стабильно выстраивать коммуникацию с кандидатами. В этих условиях компании акти
25.05.2026 «Яндекс Карты» помогут туристам сориентироваться в аэропортах и торговых центрах Турции

Чтобы ей воспользоваться, необходимо обновить приложение до последней версии. В России эта технология работает в важных зданиях крупных городов страны: в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах и торговых центрах. В планах компании — и дальше расширять покрытие навигации внутри помещений в Турции: добавить стадионы, базары и другие популярные общественные места.
21.05.2026 Утечки данных в ритейле: онлайн-торговля вышла на первый план

экономики. В мировом рейтинге Россия по итогам 2025 г. занимает второе место после США по утечкам в торговле, причем за год доля нашей страны выросла с 15,3% до 23,3%. Самым распространенным ти
19.05.2026 «Магнит» и «Росатом» запустили первые проекты по раннему применению квантовых вычислений в ритейле

е и маршрутизации транспортных средств с учетом динамических ограничений, формирование ассортимента торговых точек, планирование и балансировки загрузки персонала и многих других». Екатерина Со
18.05.2026 Х5 завершила перевод касс во всех торговых сетях на собственную ИТ-систему

X5 объявила о завершении внедрения собственной кассовой системы во всех магазинах торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Решение разработано командой X5 Tech в рамках программы импортозамещения и поэтапно заменило зарубежное кассовое ПО. Сегодня на платформе ра
15.05.2026 Продажи российских ноутбуков в розницу рухнули втрое за год

сумму 8–9,5 млрд руб. По сравнению с 2024 г. продажи снизились на 65-69%. Для справки: в 2024 г. в рознице было продано около 450 тыс. российских ноутбуков. «В потребительском сегменте российс
12.05.2026 Efsol построила геораспределённый отказоустойчивый ИТ-контур для компании сферы розничной торговли

геораспределённый отказоустойчивый контур, в котором отказ одной площадки не останавливает торговлю в магазинах и отгрузку онлайн заказов. Бизнес видит всегда актуальные остатки товаров», — отм
08.05.2026 Банк «Русский Стандарт»: в I квартале 2026 г. средний чек перевода через СБП вырос на 22%

ь чрез СБП не только чаще, но и на более высокие средние чеки. Так, в I квартале 2026 г. средняя сумма такого перевода выросла до 18 767 руб. с 16 143 руб. в аналогичном периоде 2025 г. Самый высокий средний чек перевода через СБП в I квартале 2026 г. был отмечен в праздничном марте – 19 733 руб. На втором месте оказался февраль со средним чеком в 18 700 руб., а на третьем – новогодний янва

Публикаций - 27294, упоминаний - 38529

Торговля розничная и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2003
Microsoft Corporation 25775 1799
Apple Inc 13154 1674
Samsung Electronics 11064 1521
9594 1425
Yandex - Яндекс 9216 949
МегаФон 10742 937
Intel Corporation 12811 936
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 911
Google LLC 12688 889
SAP SE 5601 879
Oracle Corporation 7074 818
IBM - International Business Machines Corp 9699 796
Ростелеком 10948 652
Xiaomi - Сяоми 2231 637
Huawei 4676 618
Sony 6739 556
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 519
Acer Group - Acer Inc 2776 512
HP Inc. 5883 510
Amazon Inc - Amazon.com 3277 489
Cisco Systems 5372 452
LG Electronics 3735 427
AMD - Advanced Micro Devices 4641 412
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 396
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 372
Dell EMC 5180 365
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 357
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 352
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 328
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 317
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 311
Softline - Софтлайн 3743 311
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 305
Meta Platforms - Facebook 4621 302
Lenovo Motorola 3566 301
Крок - Croc 1964 300
Nvidia Corp 4002 300
Telegram Group 2940 299
HP - Hewlett-Packard 3662 285
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1695
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1275
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 685
Евросеть 1421 639
Связной ГК 1401 637
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 618
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 544
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 507
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 481
Альфа-Банк 1979 474
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 455
Visa International 1993 449
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 390
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 383
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 380
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 356
Почта России ПАО 2370 354
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 347
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 338
X5 Group - Перекрёсток 640 334
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 324
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 312
РЖД - Российские железные дороги 2096 275
ГПБ - Газпромбанк 1273 245
ПСБ - Промсвязьбанк 963 240
eBay Inc 1640 235
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 234
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 226
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 220
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 218
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 217
Walmart - Wal-Mart Stores 405 206
НСПК - Национальная система платежных карт 948 204
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 200
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 196
ВТБ - ВТБ24 671 191
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 191
Dixis - Диксис - Dиксис 371 190
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 187
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 183
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 945
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 778
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 423
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 415
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 411
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 408
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 338
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 326
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 293
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 271
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 269
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 260
Федеральное казначейство России 1949 253
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 243
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 230
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 209
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 209
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 181
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 181
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 179
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 155
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 154
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 152
Судебная власть - Judicial power 2500 137
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 127
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 127
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 119
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 118
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 114
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 112
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 107
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 106
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 104
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 86
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 81
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 79
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 72
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 68
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 67
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 67
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 356
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 158
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 94
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 90
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 77
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 75
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 73
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 70
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 70
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 54
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 49
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 48
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 43
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 30
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 29
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 26
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 24
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 24
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 23
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 23
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 23
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 23
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 19
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 18
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 18
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 17
Единая Россия - Политическая партия 321 16
Ассоциация менеджеров 107 16
Русский Щит - ассоциация 39 16
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 16
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 16
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 16
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 15
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 15
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 14
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 14
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 14
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 14
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 14
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 5328
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4441
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3996
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 3963
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2642
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 2631
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 2595
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2507
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2469
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 2334
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2230
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 2220
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 2141
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2122
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 2122
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2011
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1989
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1892
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1824
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 1764
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1757
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1716
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1596
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 1589
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1571
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1564
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 1551
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1546
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1541
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1538
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1447
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1329
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1325
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1278
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1276
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1234
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1223
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1208
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1193
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1166
Google Android 15243 1780
Apple iOS 8583 935
Microsoft Windows 16882 903
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 879
Microsoft Windows 2000 8678 551
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 547
Linux OS 11533 519
Apple - App Store 3109 489
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 484
Apple iPhone 6 4861 455
Apple iPad 4011 421
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 396
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 377
Microsoft Office 4170 372
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 334
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 331
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 282
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 242
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 241
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 240
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 235
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 230
Oracle Java - язык программирования 3469 227
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 225
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 220
Samsung Galaxy 1035 218
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 213
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 201
Microsoft Dynamics 1197 200
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 194
Google YouTube - Видеохостинг 3002 193
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 182
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 175
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 173
FreePik 1841 165
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 161
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 161
Apple Pay 519 159
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 155
Microsoft Azure 1526 149
Путин Владимир 3454 192
Шадаев Максут 1210 185
Натрусов Артем 313 133
Сотин Денис 216 124
Чаркин Евгений 317 116
Медведев Дмитрий 1665 93
Бурилов Андрей 117 89
Абакумов Евгений 227 80
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 78
Гуцериев Михаил 114 74
Сергеев Сергей 179 69
Ульянов Николай 176 69
Шевченко Владимир 153 67
Нестеров Алексей 175 67
Семенов Александр 166 66
Малис Александр 158 65
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 63
Ермолаев Артем 379 62
Александров Александр 86 62
Тятюшев Максим 215 62
Дьяченко Валерий 96 61
Чурсин Дмитрий 87 60
Сыкулев Андрей 85 59
Мишустин Михаил 787 58
Губанов Андрей 117 57
Меденцев Константин 106 57
Рустамов Рустам 548 56
Леонов Алексей 96 55
Евраев Михаил 266 55
Белоусов Максим 109 54
Борзилов Давид 77 54
Гузовский Денис 79 54
Сафронов Юрий 68 53
Урьяс Вадим 98 53
Виноградов Дмитрий 74 53
Путятинский Сергей 112 52
Кусков Денис 221 51
Серова Елена 320 51
Булгаков Кирилл 133 51
Богачев Игорь 183 50
Россия - РФ - Российская федерация 166167 16858
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5131
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 3950
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2423
Европа 24964 2165
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 2001
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1827
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1081
Германия - Федеративная Республика 13221 948
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Япония 13807 797
Украина 7928 726
Беларусь - Белоруссия 6289 717
Казахстан - Республика 6048 697
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 674
Россия - СФО - Новосибирск 4876 651
Южная Корея - Республика 7052 648
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 555
Франция - Французская Республика 8177 552
Азия - Азиатский регион 5920 531
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 521
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 386
Китай - Тайвань 4245 376
Европа Восточная 3138 369
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 360
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Канада 5081 319
Африка - Африканский регион 3641 315
Италия - Итальянская Республика 4508 305
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Ближний Восток 3154 283
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Армения - Республика 2449 271
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