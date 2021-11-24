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СПбГЭУ Санкт-Петербургский государственный экономический университет Ленинградский финансово-экономический институт ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ

СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ

СОБЫТИЯ


24.11.2021 «билайн» и СПбГЭУ создадут лабораторию искусственного интеллекта

основе анализа больших данных, применением нейросетевых технологий в рамках цифровой трансформации СПбГЭУ. Также планируется разработка индивидуальных программ обучения и практической подготов
29.09.2015 СЭД «Тезис» упростила согласование документов в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПБГЭУ) успешно реализовал электронное согласование договоров на базе системы управления доку
07.04.2008 СПбГУСЭ закупает системные блоки

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ) проводит запрос котировок на поставку системных блоков. Дата окончания срока подачи котировочных заявок - 15 апреля 2008 г. Максимальная цена контракта - 500 тыс. руб. Требуется постав
19.04.2007 СПбГУСЭ объявил конкурс на предоставление сотовой связи
12.03.2007 СПбГУЭФ объявил конкурс на предоставление доступа в интернет
13.12.2006 СПбГУЭФ закупает компьютеры

Публикаций - 86, упоминаний - 113

СПбГЭУ и организации, системы, технологии, персоны:

Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 19
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
IT Vision 23 16
МКД 88 15
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 15
IT Vison 15 14
Ростелеком - Связьинвест 1719 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Ростелеком 10948 7
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 4
МТС Северо-Запад макрорегион 67 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Dell EMC 5180 4
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 4
Metrocom - Метроком 89 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 3
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 3
SAP SE 5601 3
Microsoft Corporation 25775 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 19 2
ВымпелКом - Даль Телеком Интернэшнл, ДТИ - Даль Телеком Трейд 31 2
МегаФон 10742 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
HP Inc. 5883 2
9594 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Philips 2099 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
Рексофт - Reksoft 488 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Метиз завод 27 15
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 14
UPS 216 12
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 11
Hyundai Motor Company 436 11
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 8
Hyndai 16 5
Почта России ПАО 2370 5
Tesla Motors 461 5
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Uber 357 3
Kinetik 20 2
Gemcorp - Гемкорп Коммодитис Трейдинг 2 2
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 2
Marvel Entertainment 6 2
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк Тверь - Тверьуниверсалбанк 5 2
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Walt Disney Company 647 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 2
Citi - Citibank 158 2
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Nikola Corporation 9 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Yota Lab технопарк 4 1
Puma - Пума 50 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 2
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Канады 51 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - Комитет по жилищной политике, Комитет по содержанию жилищного фонда, территориальным управлениям административных районов Санкт-Петербурга 24 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ЛДПР 116 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 16
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 701 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 10
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
DDR - Double data rate 3083 3
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 3
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 2
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 571 2
Arrival Bus - электробус 28 10
Microsoft Windows 2000 8678 7
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 6
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 3
Arrival Car 15 3
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 3
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Tesla Model 3 52 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
Microsoft Authenticator 5 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
ГАЗ Группа - ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 1
Yota LTE/4G-сеть 24 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 57 1
Positive Technologies - XSpider 37 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 12 1
S8 Capital - Price.ru 60 1
Tesla Model S 79 1
Tesla Model X 32 1
Apple iPad Pro 320 1
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 15 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 1
Intersoft Lab - Контур Корпорация 71 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 118 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Помощь при переезде в рамках программы реновации 16 1
Linx Cloud 92 1
Haulmont - Тезис СЭД 99 1
Avito - Авито авто 77 1
Volkswagen Golf - Фольксваген Гольф - хэтчбэк 14 1
HPE - Juniper Networks - Juniper EX Series - Juniper MX Series - серия коммутаторов 19 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 26 1
VK Bug Bounty 9 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - HPIP - Hybrid Public Intellectual Platform - мультипротокольная платформа подвижной связи 4 1
Свердлов Денис 201 19
Медведев Дмитрий 1665 18
Никифоров Николай 1138 5
Дмитриев Кирилл 120 4
Евраев Михаил 266 4
Cuneo Peter - Кунео Питер 6 3
Путин Владимир 3454 3
Корня Алексей 80 3
Bostandjiev Atanas - Бостанджиев Атанас 2 2
Золочевский Иван 20 2
Смородин Геннадий 16 2
Анисимов Андрей 12 2
Rugoobur Avinash - Ругообур Авинаш 4 2
Волин Алексей 122 2
Алифанов Кирилл 84 2
Кузнецов Александр 162 2
Слизень Виталий 244 2
Авдолян Альберт 32 2
Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Шестаков Александр 40 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
Patel Nilay - Патель Нилай 10 1
Доценко Алексей 4 1
Никифоров Дмитрий 15 1
Морозов Олег 22 1
Топилин Максим 8 1
Ветров Михаил 17 1
Кумпель Артем 43 1
Рылов Дмитрий 56 1
Мардер Наум 116 1
Новиков Василий 11 1
Вотяков Кирилл 8 1
Захаров Александр 39 1
Локтев Александр 9 1
Виласюк Александр 1 1
Шмулевич Марк 90 1
Приданцев Сергей 149 1
Хотин Аркадий 8 1
Яшин Валерий 80 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 64
Россия - РФ - Российская федерация 166168 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
СССР - Ленинград 112 13
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 10
Европа 24964 8
Южная Корея - Республика 7052 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 8
Израиль 2856 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Великобритания - Лондон 2432 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 6
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 6
Великобритания - Банбери 6 6
Украина 7928 5
Грузия 1332 5
США - Южная Каролина 96 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 70 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск 41 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Австрия - Вена 261 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 3
Россия - Южная Сибирь 2 2
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 2
Украина Западная 15 2
Украина - Закарпатская область - Закарпатье 8 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 56
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 29
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 18
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