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СПбГЭУ Санкт-Петербургский государственный экономический университет Ленинградский финансово-экономический институт ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ
СОБЫТИЯ
|24.11.2021
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«билайн» и СПбГЭУ создадут лабораторию искусственного интеллекта
основе анализа больших данных, применением нейросетевых технологий в рамках цифровой трансформации СПбГЭУ. Также планируется разработка индивидуальных программ обучения и практической подготов
|29.09.2015
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СЭД «Тезис» упростила согласование документов в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете
Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПБГЭУ) успешно реализовал электронное согласование договоров на базе системы управления доку
|07.04.2008
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СПбГУСЭ закупает системные блоки
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (СПбГУСЭ) проводит запрос котировок на поставку системных блоков. Дата окончания срока подачи котировочных заявок - 15 апреля 2008 г. Максимальная цена контракта - 500 тыс. руб. Требуется постав
|19.04.2007
|СПбГУСЭ объявил конкурс на предоставление сотовой связи
|12.03.2007
|СПбГУЭФ объявил конкурс на предоставление доступа в интернет
|13.12.2006
|СПбГУЭФ закупает компьютеры
СПбГЭУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Свердлов Денис 201 19
|Медведев Дмитрий 1665 18
|Никифоров Николай 1138 5
|Дмитриев Кирилл 120 4
|Евраев Михаил 266 4
|Cuneo Peter - Кунео Питер 6 3
|Путин Владимир 3454 3
|Корня Алексей 80 3
|Bostandjiev Atanas - Бостанджиев Атанас 2 2
|Золочевский Иван 20 2
|Смородин Геннадий 16 2
|Анисимов Андрей 12 2
|Rugoobur Avinash - Ругообур Авинаш 4 2
|Волин Алексей 122 2
|Алифанов Кирилл 84 2
|Кузнецов Александр 162 2
|Слизень Виталий 244 2
|Авдолян Альберт 32 2
|Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
|Шестаков Александр 40 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
|Patel Nilay - Патель Нилай 10 1
|Доценко Алексей 4 1
|Никифоров Дмитрий 15 1
|Морозов Олег 22 1
|Топилин Максим 8 1
|Ветров Михаил 17 1
|Кумпель Артем 43 1
|Рылов Дмитрий 56 1
|Мардер Наум 116 1
|Новиков Василий 11 1
|Вотяков Кирилл 8 1
|Захаров Александр 39 1
|Локтев Александр 9 1
|Виласюк Александр 1 1
|Шмулевич Марк 90 1
|Приданцев Сергей 149 1
|Хотин Аркадий 8 1
|Яшин Валерий 80 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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