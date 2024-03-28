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Рив Гош Rive Gauche Парфюм Стандарт

Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт

Премиальная сеть магазинов парфюмерии и косметики РИВ ГОШ является одной из крупнейших федеральных сетей в индустрии красоты, существует на рынке с 1995 года. Название РИВ ГОШ переводится с французского языка как «Левый берег» - это известный модный квартал в Париже, где собиралась столичная богема и высшее общество. В 2021 году компания РИВ ГОШ насчитывает 250 магазинов по всей России и занимает 2 место на рынке розничных продаж парфюмерии и косметики. В ассортименте ритейла более 500 мировых брендов, включая эксклюзивные, нишевые и собственные торговые марки.

 

 

"Особенности цифровизации парфюмерно-косметического ритейла"  Сергей Помирчий, Директор департамента информационных технологий, Рив Гош, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва


28.03.2024 «Рив Гош» стартовал новый проект по изменению ценообразования вместе с KeepRise

Компания «Рив Гош» стартовала проект по оптимизации и автоматизации ценообразования с российским вендором KeepRise. Уже во II квартале 2024 г. «Рив Гош» будет производить полную переоценку товаров
25.01.2024 «Рив Гош» переходит на «1С:Itilium»

Сеть «Рив Гош» использует «Service Desk Итилиум», разработанный «Деснол Софт», как основную систему для управления ИТ-услугами внутри компании. Миграция предусмотрена в рамках выхода нового релиза —

24.10.2023 Косметическая сеть «Рив гош» автоматизировала процесс найма кандидатов, увеличив закрытие вакансий на 20%

Автоматизировав большой блок работы HR-департамента, косметическая сеть «Рив гош» уменьшила на 15% время HR-специалиста на подбор персонала. Теперь для обработки подходящего кандидата требуется три минуты. Об этом CNews сообщили представители компании «Поток». Перед
18.09.2023 VK автоматизировала кадровый документооборот в «Рив гош»

Парфюмерно-косметическая сеть «Рив гош» перешла на кадровый электронный документооборот от VK. Благодаря внедрению VK HR Tek удалось ускорить кадровые процессы в компании: время от подачи заявки до согласования документа сок
04.08.2023 Модернизация мобильного приложения «Рив гош» позволила увеличить объем продаж в 3,5 раза

ов через мобильное приложение на 75%», — отметили представители департамента электронной коммерции «Рив гош». Развитие продукта в соответствии с концепцией омниканальности и бесшовного клиентск
16.06.2023 «Рив гош» вместе с «Корус консалтинг» реализует масштабную цифровую программу

«Рив гош» запустил проект по трансформации ИТ-ландшафта. Изменения коснутся товародвижения, управления финансами, собственного производства, ценообразования и других бизнес-функций. Эксперты «Ко
14.06.2023 «Рив гош» внедрила платформу управления мобильностью UEM SafeMobile

«Рив гош» внедрила отечественную платформу управления мобильными устройствами UEM SafeMobile вместо зарубежного MDM, прекратившего обслуживание на территории России. Это позволило реализовать пр
02.02.2023 «Рив гош»: рост объема заказов в магазинах составил 44% благодаря цифровому помощнику

«Рив гош» запустил новое мобильное приложение для консультантов магазинов. Digital sales assis
17.12.2021 Андрей Шкатов -

Каждое удаленное место работы сотрудника для ИТ-службы становится новым офисом компании

«Получать доступ к приложениям и при этом не зависеть от инфраструктуры» CNews: Что представляет собой проект, реализованный «Рив Гош» на базе технологий Citrix? Какие задачи обсуждались на начальном его этапе? Андрей Шкатов: Нам нужно было создать цифровые рабочие места, обеспечив доступ к приложениям как офисным, та
22.10.2021 «Рив гош» внедряет machine learning в цифровые продукты

В сентябре 2021 г. «Рив гош» и Napoleon IT заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве по расширению функциональности мобильного приложения. Главная задача — поддержать концепцию омниканальности и бесшовн
05.07.2021 Сеть «Рив гош» перешла на SAP Commerce Cloud

«Рив гош», федеральная сеть магазинов парфюмерии и косметики, перешла на облачную версию решения для электронной коммерции SAP Commerce Cloud. Перед миграцией в облако информационная on-premise

16.05.2018 «Инфосистемы Джет» разработала систему предсказания поведения покупателей для «Рив Гош»

«Инфосистемы Джет», российский системный интегратор, разработал для сети «Рив Гош» обучаемую систему предсказания поведения покупателей на базе Machine Learning (машинного обучения – ML). По первым результатам тестирования точность персональных товарных рекомендаций

13.03.2017 Dataphone внедрила мобильные кассы в сети магазинов «Рив Гош»

Dataphone объявила о завершении проекта по внедрению мобильных касс в сети магазинов «Рив Гош». Как рассказали CNews в компании, решение позволило сократить очереди, тем самым увеличив продажи и повысив лояльность покупателей товаров премиум-класса.Торговая сеть «Рив Гош»
16.05.2016 «Рив Гош» завершила внедрение e-commerce-платформы SAP Hybris

Компания SAP и российская парфюмерно-косметическая сеть «Рив Гош» объявили о завершении проекта по внедрению платформы для электронной коммерции SAP Hybris. Благодаря входящим в состав решения инструментам персонализации, встроенным библиотекам промо
12.11.2015 «Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI

Компании «Рив Гош», «Инфосистемы Джет» и представительство Oracle объявили о завершении проекта по авто
26.03.2014 «Рив Гош» повысил мобильность сотрудников с помощью R-Style

Системный интегратор R-Style завершил проект для компании «Рив Гош», который позволил повысить мобильность её сотрудников, а также оптимизировать взаимодействие компании с партнерами. В ходе проекта была выполнена интеграция системы Avaya Aura и Micros
27.11.2012 Softline поставила решения «Лаборатории Касперского» для сети парфюмерных магазинов «Рив Гош»

ия продукта Kaspersky Business Space Security «Лаборатории Касперского» в управляющей компании «ПС Групп». В результате проекта 2 тыс. рабочих мест в офисе, на складах и в сети парфюмерных магазинов «Рив Гош» (входит в состав УК «ПС Групп») были защищены от всех видов компьютерных угроз, при этом повысилась управляемость ИТ-инфраструктуры компании, сообщили CNews в Softline. «Безопасная ИТ-
28.05.2012 CNews TV. Проект по внедрению корпоративной сервисной шины на InterSystems Ensemble в РИВ ГОШ

технологии в полноправного партнера бизнеса? Об этом в интервью CNews рассказал Андрей Орлов, директор по управлению бизнес-процессами и ИТ-стратегии Управляющей компании «ПС Групп» (розничная сеть «Рив Гош»). смотреть на CNews.TV
17.08.2010 IBM Security Solutions обеспечивают защиту данных в сети «Рив Гош» в России

Корпорация IBM объявила о внедрении в промышленную эксплуатацию многоуровневой системы защиты серверов и рабочих станций для сети магазинов парфюмерии и косметики «Рив Гош». Эшелонированная система безопасности, в основе которой лежат решения IBM Security Solutions, обеспечит компании дополнительную многоуровневую защиту от программно-математических возде
03.11.2009 В «Рив Гош» внедрена СЭД «Летограф»

Компания «Летограф» сообщила о завершении проекта по внедрению решения «Летограф. Основа» в Управляющей компании «ПС Групп», развивающей в России сеть парфюмерно-косметических магазинов «Рив Гош». Система позволила решить задачи учета внешней документации и согласования проектов документов, говорится в сообщении «Летографа». Внедрение системы выполнялось специалистами «Летограф
29.05.2009 Сеть магазинов «Рив Гош» ведет расчет зарплаты с помощью «1С:Предприятия 8»

учет и Торговля» (БИТ) объявило о завершении проекта по автоматизации регламентированного расчета заработной платы в компании «ПС Групп», развивающей в России сеть парфюмерно-косметических магазинов «Рив Гош» (Rive Gauche). Проект, реализованный на базе «1С:Предприятия 8», позволил оптимизировать трудоемкий процесс расчета заработной платы в территориально-распределенной парфюмерной сети, с

Публикаций - 51, упоминаний - 55

Рив Гош и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5276 8
8213 8
Napoleon IT - Наполеон Айти 49 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 5
Telegram Group 1983 4
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 51 4
Microsoft Corporation 24623 3
SAP CIS - САП СНГ 854 3
Корус Консалтинг ГК 1216 3
Novardis - Новардис Консалтинг 61 3
Dell EMC 5027 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Oracle Corporation 6687 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Citrix Systems 812 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 2
Yandex - Яндекс 7339 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 2
Broadcom - VMware 2359 1
HP Inc. 5685 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
Inventive Retail Group 76 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Sonos 26 1
HBI Solutions 1 1
FinStream - ФинСтрим 4 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Летограф - Letograf 80 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
Qlik - QlikTech 160 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Accenture plc 682 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Kari - Кари - сеть магазинов 72 4
Бристоль - сеть магазинов 30 4
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 3
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
ВТБ - Почта Банк 466 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 2
Спортмастер - Sportmaster 176 2
Сбер - СберЛогистика 63 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Фаберлик - Faberlic 93 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 2
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 20 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 2
Увелка 11 2
GFG - Lamoda - Купишуз 164 2
Газпром нефть 618 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
The North Face 5 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Евросеть 1404 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 1
Мосводоканал МГУП 66 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 79 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Федеральное казначейство России 1772 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 12 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 21
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 11
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 8
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 7
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Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 6
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 6
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 5
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ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 4
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 4
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 5
Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 41 4
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
Microsoft Azure 1408 2
Google Android 13994 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 94 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 58 2
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
InterSystems IRIS Data Platform 1 1
Microsoft Spark ML 3 1
Apple iOS 7809 1
Oracle Siebel CRM Loyalty Management 19 1
SAP hybris Labs Shopping with friends 1 1
Huawei nova - Серия смартфона 63 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
SAP CEC - SAP Customer Engagement & Commerce 6 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 140 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Летограф Основа 9 1
Microsoft Office Excel 1197 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 22 1
Apple iPod Touch 745 1
Qlik Sense 41 1
InterSystems Ensemble 58 1
Avaya Aura 45 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
InterSystems Cache 132 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Орлов Андрей 7 4
Костыгин Дмитрий 24 3
Хохлов Александр 7 3
Прайс Константин 16 3
Кезикова Наталья 3 3
Шкатов Андрей 3 3
Васинкевич Михаил 18 2
Скигин Михаил 9 2
Федоринов Сергей 25 2
Мейер Август 17 2
Ахтямов Руслан 10 2
Иванов Роман 21 2
Каржавин Антон 2 2
Молодых Владимир 28 1
Федоров Вадим 6 1
Лихтенберг Джо 1 1
Подолинский Дмитрий 1 1
Самойлов Андрей 8 1
Новинский Виктор 6 1
Бекмамбетов Тимур 10 1
Морозов Олег 22 1
Пронин Алексей 9 1
Волков Александр 26 1
Кирьянова Александра 135 1
Метечко Александр 10 1
Neeb Christian - Ниб Кристиан 1 1
Стрелова Ольга 36 1
Низник Александр 20 1
Харлак Андрей 2 1
Юрьев Илья 47 1
Родионов Сергей 7 1
Мейер Инна - Майор Инна 2 1
Сливка Иван 1 1
Смирнов Дмитрий 91 1
Вандышева Татьяна 7 1
Ройтенберг Марк 16 1
Наумкин Максим 6 1
Шубин Филипп 5 1
Цветков Сергей 19 1
Чиркова Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 5
Кипр - Республика 550 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 3
Казахстан - Республика 5525 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 2
Беларусь - Белоруссия 5637 2
США - Нью-Йорк 3098 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Великобритания - Виргинские Острова 231 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Монако Княжество 104 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 910 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 348 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 279 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 52 1
Америка - Американский регион 2160 1
Болгария - Республика 772 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
СССР - Ленинград 109 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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