Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт

«Рив Гош» стартовал новый проект по изменению ценообразования вместе с KeepRise Компания «Рив Гош» стартовала проект по оптимизации и автоматизации ценообразования с российским вендором KeepRise. Уже во II квартале 2024 г. «Рив Гош» будет производить полную переоценку товаров

«Рив Гош» переходит на «1С:Itilium» Сеть «Рив Гош» использует «Service Desk Итилиум», разработанный «Деснол Софт», как основную систему для управления ИТ-услугами внутри компании. Миграция предусмотрена в рамках выхода нового релиза —

Косметическая сеть «Рив гош» автоматизировала процесс найма кандидатов, увеличив закрытие вакансий на 20% Автоматизировав большой блок работы HR-департамента, косметическая сеть «Рив гош» уменьшила на 15% время HR-специалиста на подбор персонала. Теперь для обработки подходящего кандидата требуется три минуты. Об этом CNews сообщили представители компании «Поток». Перед

VK автоматизировала кадровый документооборот в «Рив гош» Парфюмерно-косметическая сеть «Рив гош» перешла на кадровый электронный документооборот от VK. Благодаря внедрению VK HR Tek удалось ускорить кадровые процессы в компании: время от подачи заявки до согласования документа сок

Модернизация мобильного приложения «Рив гош» позволила увеличить объем продаж в 3,5 раза ов через мобильное приложение на 75%», — отметили представители департамента электронной коммерции «Рив гош». Развитие продукта в соответствии с концепцией омниканальности и бесшовного клиентск

«Рив гош» вместе с «Корус консалтинг» реализует масштабную цифровую программу «Рив гош» запустил проект по трансформации ИТ-ландшафта. Изменения коснутся товародвижения, управления финансами, собственного производства, ценообразования и других бизнес-функций. Эксперты «Ко

«Рив гош» внедрила платформу управления мобильностью UEM SafeMobile «Рив гош» внедрила отечественную платформу управления мобильными устройствами UEM SafeMobile вместо зарубежного MDM, прекратившего обслуживание на территории России. Это позволило реализовать пр

«Рив гош»: рост объема заказов в магазинах составил 44% благодаря цифровому помощнику «Рив гош» запустил новое мобильное приложение для консультантов магазинов. Digital sales assis

Андрей Шкатов - Каждое удаленное место работы сотрудника для ИТ-службы становится новым офисом компании «Получать доступ к приложениям и при этом не зависеть от инфраструктуры» CNews: Что представляет собой проект, реализованный «Рив Гош» на базе технологий Citrix? Какие задачи обсуждались на начальном его этапе? Андрей Шкатов: Нам нужно было создать цифровые рабочие места, обеспечив доступ к приложениям как офисным, та

«Рив гош» внедряет machine learning в цифровые продукты В сентябре 2021 г. «Рив гош» и Napoleon IT заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве по расширению функциональности мобильного приложения. Главная задача — поддержать концепцию омниканальности и бесшовн

Сеть «Рив гош» перешла на SAP Commerce Cloud «Рив гош», федеральная сеть магазинов парфюмерии и косметики, перешла на облачную версию решения для электронной коммерции SAP Commerce Cloud. Перед миграцией в облако информационная on-premise

«Инфосистемы Джет» разработала систему предсказания поведения покупателей для «Рив Гош» «Инфосистемы Джет», российский системный интегратор, разработал для сети «Рив Гош» обучаемую систему предсказания поведения покупателей на базе Machine Learning (машинного обучения – ML). По первым результатам тестирования точность персональных товарных рекомендаций

Dataphone внедрила мобильные кассы в сети магазинов «Рив Гош» Dataphone объявила о завершении проекта по внедрению мобильных касс в сети магазинов «Рив Гош». Как рассказали CNews в компании, решение позволило сократить очереди, тем самым увеличив продажи и повысив лояльность покупателей товаров премиум-класса.Торговая сеть «Рив Гош»

«Рив Гош» завершила внедрение e-commerce-платформы SAP Hybris Компания SAP и российская парфюмерно-косметическая сеть «Рив Гош» объявили о завершении проекта по внедрению платформы для электронной коммерции SAP Hybris. Благодаря входящим в состав решения инструментам персонализации, встроенным библиотекам промо

«Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI Компании «Рив Гош», «Инфосистемы Джет» и представительство Oracle объявили о завершении проекта по авто

«Рив Гош» повысил мобильность сотрудников с помощью R-Style Системный интегратор R-Style завершил проект для компании «Рив Гош», который позволил повысить мобильность её сотрудников, а также оптимизировать взаимодействие компании с партнерами. В ходе проекта была выполнена интеграция системы Avaya Aura и Micros

Softline поставила решения «Лаборатории Касперского» для сети парфюмерных магазинов «Рив Гош» ия продукта Kaspersky Business Space Security «Лаборатории Касперского» в управляющей компании «ПС Групп». В результате проекта 2 тыс. рабочих мест в офисе, на складах и в сети парфюмерных магазинов «Рив Гош» (входит в состав УК «ПС Групп») были защищены от всех видов компьютерных угроз, при этом повысилась управляемость ИТ-инфраструктуры компании, сообщили CNews в Softline. «Безопасная ИТ-

CNews TV. Проект по внедрению корпоративной сервисной шины на InterSystems Ensemble в РИВ ГОШ технологии в полноправного партнера бизнеса? Об этом в интервью CNews рассказал Андрей Орлов, директор по управлению бизнес-процессами и ИТ-стратегии Управляющей компании «ПС Групп» (розничная сеть «Рив Гош»). смотреть на CNews.TV

IBM Security Solutions обеспечивают защиту данных в сети «Рив Гош» в России Корпорация IBM объявила о внедрении в промышленную эксплуатацию многоуровневой системы защиты серверов и рабочих станций для сети магазинов парфюмерии и косметики «Рив Гош». Эшелонированная система безопасности, в основе которой лежат решения IBM Security Solutions, обеспечит компании дополнительную многоуровневую защиту от программно-математических возде

В «Рив Гош» внедрена СЭД «Летограф» Компания «Летограф» сообщила о завершении проекта по внедрению решения «Летограф. Основа» в Управляющей компании «ПС Групп», развивающей в России сеть парфюмерно-косметических магазинов «Рив Гош». Система позволила решить задачи учета внешней документации и согласования проектов документов, говорится в сообщении «Летографа». Внедрение системы выполнялось специалистами «Летограф