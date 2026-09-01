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Индексная книга (каталог) CNews*
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Харлак Андрей

СОБЫТИЯ


01.09.2026 Qlever Solutions завершили проект по созданию корпоративного хранилища данных для «Галс-Девелопмент» 1
09.02.2021 Qlever Solutions разработала аналитическое решение для сети супермаркетов «SPAR Калининград» 1
10.04.2019 Qlever Solutions разработала систему сбора и консолидации данных на базе Qlikview для «Энергосбыт плюс» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Харлак Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Qlever Solutions - Клевер Солюшнс 9 3
Qlik - QlikTech 177 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 299 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1210 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 113 1
Castorama - Касторама 32 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 75 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 64 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 94 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5685 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2191 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2641 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13431 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7750 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 835 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 542 1
ABC-XYZ-анализ ресурсов компании 37 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 224 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1409 1
Qlik Sense 52 1
Qlik Qlikview 120 1
Волков Александр 28 1
Погорелов Гавриил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1677 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27450 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12362 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5764 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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