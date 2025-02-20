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Qlik Sense



20.02.2025 Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Рив Гош» строит платформу для работы с данными на базе Arenadata DB 1
06.06.2024 Сергей Полехин возглавил направление развития продукта PIX BI в компании PIX Robotics 1
29.03.2024 Киберпреступная группировка Magnet Goblin с помощью уязвимостей «нулевого дня» взламывает сервера под Linux и Windows 1
20.02.2024 Высшая степень BI: суперплатформа для бизнес-аналитики Cubisio обошла по мощности известные аналоги 1
09.02.2024 Обновление платформы Luxms BI v9.3 с HTML-документацией, фокусом на удобстве использования и стабильности 1
25.01.2024 «Ред ОС» совместима с продуктами экосистемы Pix Robotics 1
14.08.2023 «Первый бит» завершила проект по миграции на отечественную систему Pix BI в аналитической компании «Капитал сервис» 1
02.11.2022 Обзор платформы бизнес-аналитики PIX BI 1
01.07.2022 Российские решения сделали бизнес-аналитику доступнее 2
28.03.2022 Представлено полностью российское ПО для работы с большими данными и внедрения ИИ – Linkage Navigator 1
03.02.2022 VK Cloud Solutions первой в России откроет доступ к аналитической базе данных Vertica в облаке 1
02.02.2022 Sephora реформирует глобальную HR-стратегию с помощью Qlik 1
13.09.2021 Группа «Акрон» оптимизирует расходы с Qlik 1
03.08.2021 «Акрон» оптимизирует расходы на основе бизнес-аналитики 1
25.06.2021 «Гостех» превратят в маркетплейс для госзаказчиков в духе App Store и Google Play 1
11.03.2021 «Вымпелком» применяет Qlik Sense для демократизации данных в масштабах предприятия и оптимизации бизнес-процессов 1
09.02.2021 Qlever Solutions разработала аналитическое решение для сети супермаркетов «SPAR Калининград» 1
27.01.2021 Softline помогла «Тамбовскому бекону» внедрить цифровое аналитическое решение на основе BI-платформы Qlik Sense 1
08.10.2020 «Делойт» запустила сервис мониторинга мировых тенденций и анализа данных в централизованном хабе Qlik Sense 1
24.09.2020 ВТБ потратит до 10 миллиардов на ПО хранения данных на технологиях Oracle и Arenadata 1
16.12.2019 «Первый бит» помог Philips разработать BI-систему на базе Qlik Sense 1
16.12.2019 ГК «КОРУС Консалтинг» внедрила оперативную отчетность на «Загорском трубном заводе» 1
12.07.2019 VR_Bank откроет онлайн-сервисам доступ большим данным платежей 1
06.02.2019 GMCS создала BI-платформу для «Сколково» 1
07.12.2018 «Первый Бит» разработал систему бизнес-аналитики на базе Qlik Sense для ресторанов «Папа Джонс» 1
26.07.2018 «Росгосстрах» внедрит Qlik Sense в качестве основной аналитической системы 1
21.12.2017 BI Partner завершила реновацию бизнес-аналитики аптечной сети 36,6 1
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 1
18.10.2017 «Корус Консалтинг» запустила чат-бот Telegram, интегрированный с BI 2
07.09.2017 BI Partner внедрила платформу Qlik Sense в «Хендэ Мотор СНГ». 1
26.07.2017 ИТ-директор ТМК: «Цифровизация ускоряет развитие металлургии» 1
19.05.2017 BI Partner выпустила решение для формирования регламентной отчетности Reports4Qlik 1
11.05.2017 BI Consult представляет новое отраслевое решение «Анализ продаж» для ритейлеров 2
18.04.2017 BI Consult представила специализированное BI-решение для финансовых отделов 1
16.01.2017 BI Consult будет использовать в проектах новые возможности платформ QlikView и Qlik Sense 1
14.06.2016 Рынок BI: от анализа отчетности к оптимизации бизнес-процессов 2
01.06.2016 Сеть обувных магазинов Zenden внедрила BI-систему Qlik Sense 1
15.06.2015 Qlik Sense + ArcGIS: решение по геоанализу от Esri CIS и BI Consult 1
11.11.2014 Qlik представила Qlik Sense своим российским клиентам и партнерам 1
28.10.2014 Qlik совместно с Frank Research Group выпустил приложение «Банковская аналитика» в помощь вкладчикам 1

Публикаций - 42, упоминаний - 48

Qlik Sense и организации, системы, технологии, персоны:

Qlik - QlikTech 160 29
Salesforce.com - Tableau Software 110 6
Oracle Corporation 6707 4
SAP SE 5284 4
BI Consult - Би Ай Консалт 15 4
PIX Robotics - Пикс Роботикс 105 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 3
АТК Консультационная группа 53 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 3
8265 3
BI Partner - БиАй Партнер 36 3
Корус Консалтинг ГК 1226 2
Informatica 126 2
Esri CIS - Эсри СНГ 89 2
Teradata 212 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 792 2
IBM - International Business Machines Corp 9447 2
Ростелеком 9746 2
Broadcom - VMware 2374 2
Check Point Software Technologies 761 2
Luxms 82 2
Microsoft Corporation 24667 2
Philips 2056 1
Максима ГК - GMCS 359 1
QUBData 2 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 238 1
VR_Cube 2 1
Atrinity - Атринити 21 1
Softline - Polymatica - Полиматика 175 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
TietoEVRY - Tieto 138 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 507 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Ланит Интеграция 190 1
Cisco Systems 5122 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 2
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 16 2
Акрон ГК - Acron 49 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 355 1
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 14 1
VR_Bank 3 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
Почта России ПАО 2119 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 1
Hyundai Motor Company 388 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Русагро Группа Компаний 279 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
Газпром нефть 622 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 83 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 1
Локотех - Локомотивные технологии 48 1
Castorama - Касторама 31 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 53 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Papa John’s - Папа Джонс 14 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 15 1
Линзмастер 7 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 81 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
Новгороднефтепродукт 2 1
Oodji 2 1
ТМК СТЗ - Северский трубный завод 5 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
Русагро - Тамбовский бекон 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4160 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5957 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2758 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2875 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 457 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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