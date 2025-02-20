Qlik Sense
Qlik Sense и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1436 1
|Громов Сергей 15 3
|Артеменко Алексей 17 2
|Гузанов Денис 11 2
|Яскевич Михаил 3 2
|Deighton Anthony - Дейтон Энтони 6 2
|Шаппо Илья 2 2
|Рыбкина Елена 4 2
|Зайцев Евгений 14 1
|Провоторов Александр 157 1
|Ильин Евгений 9 1
|Ермошин Алексей 1 1
|Галков Алексей 1 1
|Кудряшов Сергей 15 1
|Володькина Ирина 2 1
|Харитонова Анна 5 1
|Нанеишвили Георгий 3 1
|Ромашевский Роман 4 1
|Раевский Роман 15 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Краснопольский Андрей 8 1
|Зубов Евгений 12 1
|Пшиченко Дмитрий 46 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Волков Александр 26 1
|Шумков Александр 7 1
|Сарычев Александр 3 1
|Стародубов Александр 1 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Огурцов Юрий 13 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Воронин Петр 35 1
|Гребельный Антон 21 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Бова Светлана 7 1
|Байбутов Андрей 12 1
|Харлак Андрей 2 1
|Комаров Михаил 20 1
|Громов Владимир 14 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Сотниченко Сергей 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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