Сергей Полехин возглавил направление развития продукта PIX BI в компании PIX Robotics 1

VK Cloud Solutions первой в России откроет доступ к аналитической базе данных Vertica в облаке 1

ВТБ потратит до 10 миллиардов на ПО хранения данных на технологиях Oracle и Arenadata 1

BI в эпоху цифровой трансформации 1

BI Partner выпустила решение для формирования регламентной отчетности Reports4Qlik 1

BI Consult будет использовать в проектах новые возможности платформ QlikView и Qlik Sense 1