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АТК Консультационная группа АТК КГ
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 1 969 534 ₽*
СОБЫТИЯ
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|19.07.2021
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«Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой
Как «Ростелеком» покупал «Архангельскую телевизионную компанию» «Ростелеком» раскрыл условия осуществленной в 2020 г. сделки по приобретению «Архангельской телевизионной компании» (АТК). За 99,99% долю в компанию было заплачено 732 млн руб. Из этой суммы 647 млн руб. было выплачено в момент сделки, еще 85 млн руб. покупатель должен был заплатить в течение года. Сделка был
|22.08.2016
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«ТТК-Волга» предоставил каналы связи оператору АТК «Реал»
«ТТК-Волга», региональное предприятие компании «ТрансТелеКом», предоставил магистральные каналы связи астраханскому телекоммуникационному оператору АТК «Реал». В рамках договора «ТТК-Волга» предоставил АТК «Реал» три канала связи пропускной способностью 1 Гбит/с каждый на базе магистральной цифровой волоконно-оптической сети компани
|11.10.2011
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«Консультационная Группа АТК» завершила внедрение Micorosft Dynamics NAV в гостинице Radisson Blu Belorusskaya
«Консультационная Группа АТК» завершила внедрение системы Microsoft Dynamics NAV в гостинице Radisson Blu Belorusskaya
|04.08.2008
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АТК автоматизировала управление персоналом в Aviva Россия
Консультационная группа АТК завершила внедрение информационной системы управления персоналом и расчета зарплаты на ба
|19.12.2007
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Microsoft Dynamics AX + TradeX: комплексное решение для Quiksilver в России
Консультационная группа АТК и компания Borlas Retail объявляют о завершении проекта по созданию комплексного ИТ-решен
|25.06.2007
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«ЭКиТ» управляет закупками и продажами на базе Microsoft Dynamics NAV
На базе Microsoft Dynamics NAV эксперты консультационной группы АТК автоматизировали управление покупками и продажами в компании-дистрибьюторе электронных комплектующих «ЭКиТ». Существовавшей в «ЭКиТ» информационной системе не хватало гибкости и функционала
|09.06.2007
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Gallery управляет рекламным бизнесом вместе с Microsoft Dynamics NAV
Консультационная группа АТК завершила внедрение Microsoft Dynamics NAV 4.0 в компании Gallery. Необходимость управлят
|31.01.2007
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«Флоусерв» оптимизирует бухгалтерский и управленческий учет
На базе ИС Microsoft Dynamics NAV (Navision) эксперты консультационной группы АТК автоматизировали бухгалтерский и управленческий учет для российской дочерней компании мир
|25.06.2004
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В Санкт-Петербурге открылся административно-технический комплекс МТТ
24 июня 2004 г. в Санкт-Петербурге состоялось открытие административно-технического комплекса (АТК) ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» по адресу ул. Стрельбищенская, д. 17. Административно-технический комплекс – это новая форма регионального представительства МТТ в Северо-Западном реги
|06.02.2004
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BioLink обновил решение для систем массовой идентификации
k Authenteon Connection Toolkit 1.2.2 (ATK 1.2.2) в качестве ядра для построения, развертывания и управления любой крупномасштабной системы биометрической идентификации. Операционная среда разработки АТК 1.2.2 позволяет строить биометрические приложения на базе кластера серверов Authenteon Cluster Array (ACA), обеспечивая отказоустойчивость, высокую производительностью и надежность конечных
|11.06.2003
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ATK 1.2 - "конструктор" для разработки биометрических решений
Компания BioLink Technologies объявила сегодня о выпуске новой версии программного продукта - Authenteon Toolkit 1.2 (ATK 1.2). АТК 1.2 представляет собой набор программных средств разработчика для построения, развертывания и управления системами биометрической идентификации на базе высокопроизводительных серверов серии
АТК Консультационная группа и организации, системы, технологии, персоны:
|Краснопольский Андрей 10 10
|Громов Владимир 14 3
|Терехов Андрей 40 3
|Раевский Роман 16 3
|Михалин Борис 8 3
|Артеменко Алексей 17 2
|Сотниченко Сергей 5 2
|Волис Григорий 7 2
|Колчин Вячеслав 5 2
|Предтеченский Петр 18 2
|Воронов Александр 10 2
|Хургес Михаил 13 2
|Наумов Сергей 42 2
|Борисов Пётр 10 2
|Розанов Максим 6 2
|Медведев Андрей 23 2
|Спивак Александр 5 2
|Мурадова Зумрат 4 2
|Larson Blake - Ларсон Блэйк 2 2
|Баранов Роман 14 2
|Заржецкий Александр 37 1
|Ильин Евгений 12 1
|Борисов Александр 39 1
|Сушин Александр 6 1
|Назаров Алексей 73 1
|Тюренков Алексей 6 1
|Галков Алексей 1 1
|Байбутов Андрей 12 1
|Нугманов Андрей 8 1
|Манойло Андрей 5 1
|Селиванов Максим 28 1
|Селиванов Юрий 5 1
|Румянцев Михаил 3 1
|Жаданов Михаил 2 1
|Потапенко Михаил 45 1
|Николаев Айсен 57 1
|Васильев Владимир 40 1
|Энкельман Дмитрий 2 1
|Алексеев Антон 37 1
|Сергеев Вячеслав 10 1
|Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 3
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Ведомости 1466 1
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