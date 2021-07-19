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АТК Консультационная группа АТК КГ

АТК Консультационная группа - АТК КГ

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 1 969 534 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 1 969 534 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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19.07.2021 «Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой

Как «Ростелеком» покупал «Архангельскую телевизионную компанию» «Ростелеком» раскрыл условия осуществленной в 2020 г. сделки по приобретению «Архангельской телевизионной компании» (АТК). За 99,99% долю в компанию было заплачено 732 млн руб. Из этой суммы 647 млн руб. было выплачено в момент сделки, еще 85 млн руб. покупатель должен был заплатить в течение года. Сделка был
22.08.2016 «ТТК-Волга» предоставил каналы связи оператору АТК «Реал»

«ТТК-Волга», региональное предприятие компании «ТрансТелеКом», предоставил магистральные каналы связи астраханскому телекоммуникационному оператору АТК «Реал». В рамках договора «ТТК-Волга» предоставил АТК «Реал» три канала связи пропускной способностью 1 Гбит/с каждый на базе магистральной цифровой волоконно-оптической сети компани
11.10.2011 «Консультационная Группа АТК» завершила внедрение Micorosft Dynamics NAV в гостинице Radisson Blu Belorusskaya

«Консультационная Группа АТК» завершила внедрение системы Microsoft Dynamics NAV в гостинице Radisson Blu Belorusskaya
04.08.2008 АТК автоматизировала управление персоналом в Aviva Россия

Консультационная группа АТК завершила внедрение информационной системы управления персоналом и расчета зарплаты на ба
19.12.2007 Microsoft Dynamics AX + TradeX: комплексное решение для Quiksilver в России

Консультационная группа АТК и компания Borlas Retail объявляют о завершении проекта по созданию комплексного ИТ-решен
25.06.2007 «ЭКиТ» управляет закупками и продажами на базе Microsoft Dynamics NAV

На базе Microsoft Dynamics NAV эксперты консультационной группы АТК автоматизировали управление покупками и продажами в компании-дистрибьюторе электронных комплектующих «ЭКиТ». Существовавшей в «ЭКиТ» информационной системе не хватало гибкости и функционала
09.06.2007 Gallery управляет рекламным бизнесом вместе с Microsoft Dynamics NAV

Консультационная группа АТК завершила внедрение Microsoft Dynamics NAV 4.0 в компании Gallery. Необходимость управлят
31.01.2007 «Флоусерв» оптимизирует бухгалтерский и управленческий учет

На базе ИС Microsoft Dynamics NAV (Navision) эксперты консультационной группы АТК автоматизировали бухгалтерский и управленческий учет для российской дочерней компании мир
25.06.2004 В Санкт-Петербурге открылся административно-технический комплекс МТТ

24 июня 2004 г. в Санкт-Петербурге состоялось открытие административно-технического комплекса (АТК) ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» по адресу ул. Стрельбищенская, д. 17. Административно-технический комплекс – это новая форма регионального представительства МТТ в Северо-Западном реги
06.02.2004 BioLink обновил решение для систем массовой идентификации

k Authenteon Connection Toolkit 1.2.2 (ATK 1.2.2) в качестве ядра для построения, развертывания и управления любой крупномасштабной системы биометрической идентификации. Операционная среда разработки АТК 1.2.2 позволяет строить биометрические приложения на базе кластера серверов Authenteon Cluster Array (ACA), обеспечивая отказоустойчивость, высокую производительностью и надежность конечных
11.06.2003 ATK 1.2 - "конструктор" для разработки биометрических решений

Компания BioLink Technologies объявила сегодня о выпуске новой версии программного продукта - Authenteon Toolkit 1.2 (ATK 1.2). АТК 1.2 представляет собой набор программных средств разработчика для построения, развертывания и управления системами биометрической идентификации на базе высокопроизводительных серверов серии

Публикаций - 55, упоминаний - 93

АТК Консультационная группа и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 23
Qlik - QlikTech 173 9
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 6
Softline - Polymatica - Полиматика 201 6
9594 5
Oracle Corporation 7074 5
Softline - Софтлайн 3743 4
Luxms 120 3
SAP SE 5601 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Крок - Croc 1964 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 3
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 116 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
ITERBI - Айтерби 14 2
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 2
Сервис Плюс 187 2
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 2
Импакт-Софт 30 2
CEO Consulting - СИО Консалтинг 6 2
Alliant Techsystems - ATK 17 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Huawei 4676 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Рексофт - Reksoft 488 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 2
InterSystems - ИнтерСистемз 137 1
Oracle Consulting 18 1
Retail Services - Ритейл Сервисез 15 1
Google LLC 12688 1
Прометей - Prometey 55 1
Koch Industries - Molex - MolexPN - Molex Premise Networks 33 1
InCity - Модный континент 14 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 2
Quiksilver 9 2
Aviva - Авива СК 11 2
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 2
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
Силовые машины 166 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 18 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 1
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Эволюция НПФ - Нефтегарант НПФ - Версия НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 9 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 12 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Нидан - Нидан Соки - Нидан-Фудс - Нидан-Гросс - торговые марки Моя семья, Чемпион, Caprice, Да! 7 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Независимость СК 1 1
Cotton Club - Коттон Клаб 30 1
Sprandi 4 1
Группа Союз Концерн 5 1
Русский шоколад ТД 3 1
Почта России ПАО 2370 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 23
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 5
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 5
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LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 538 4
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 3
Microsoft Dynamics 1197 13
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 13
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 9
Qlik Qlikview 120 8
Linux OS 11533 4
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 3
Qlik QlikView Discovery 28 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Windows 16882 3
Qlik Sense 50 3
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 2
Luxe Retail - TradeX 60 2
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 2
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 2
АТК Консультационная группа - АТК QlikView 2 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Microsoft Outlook 1506 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
Visiology ИАС BI-платформа 41 1
НКК - ГКС - SiTex 30 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет финансов Санкт-Петербурга - Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета города Санкт-Петербурга - АИС БП-ЭК - Электронное казначейство 21 1
Abbyy PDF Transformer 25 1
Luxms BI 119 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Lua - язык программирования 77 1
Dassault Systemes - Catia 84 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 40 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 48 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Краснопольский Андрей 10 10
Громов Владимир 14 3
Терехов Андрей 40 3
Раевский Роман 16 3
Михалин Борис 8 3
Артеменко Алексей 17 2
Сотниченко Сергей 5 2
Волис Григорий 7 2
Колчин Вячеслав 5 2
Предтеченский Петр 18 2
Воронов Александр 10 2
Хургес Михаил 13 2
Наумов Сергей 42 2
Борисов Пётр 10 2
Розанов Максим 6 2
Медведев Андрей 23 2
Спивак Александр 5 2
Мурадова Зумрат 4 2
Larson Blake - Ларсон Блэйк 2 2
Баранов Роман 14 2
Заржецкий Александр 37 1
Ильин Евгений 12 1
Борисов Александр 39 1
Сушин Александр 6 1
Назаров Алексей 73 1
Тюренков Алексей 6 1
Галков Алексей 1 1
Байбутов Андрей 12 1
Нугманов Андрей 8 1
Манойло Андрей 5 1
Селиванов Максим 28 1
Селиванов Юрий 5 1
Румянцев Михаил 3 1
Жаданов Михаил 2 1
Потапенко Михаил 45 1
Николаев Айсен 57 1
Васильев Владимир 40 1
Энкельман Дмитрий 2 1
Алексеев Антон 37 1
Сергеев Вячеслав 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 9
Европа 24964 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 4
Европа Восточная 3138 3
Украина 7928 3
США - Вайоминг 68 2
Казахстан - Республика 6048 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 134 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
Украина - Одесса 196 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 26 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Ахтубинск 29 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новодвинск 33 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Чудовский район - Чудово 25 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Дания - Королевство 1337 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Индия - Bharat 5869 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 1
Европа Западная 1496 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 9
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 415 2
FASTT - Freeflight Atmospheric Scramjet Test Technique 3 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 2
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 3
SpaceDaily - Space Daily 187 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Ведомости 1466 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Рустелеком ТК 305 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
Docflow 148 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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