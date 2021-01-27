Softline помогла «Тамбовскому бекону» внедрить цифровое аналитическое решение на основе BI-платформы Qlik Sense

В сентябре 2020 г. компания Softline завершила проект по внедрению в компанию «Тамбовский бекон» цифрового решения для интерактивного анализа данных, автоматизированной подготовки отчетности и визуализации количественных показателей деятельности.

Продукт, разработанный специалистами Softline на базе платформы Qlik Sense, будет использоваться департаментом производства живка для проведения комплексной экономической оценки работы и внутреннего бенчмаркинга своих свинокомплексов. Решение позволит сотрудникам отказаться от трудоемкой ручной подготовки отчетов, а также поможет повышать конечную рентабельность производственных площадок за счет предоставления точных и своевременных сравнительных данных и их анализа на всех этапах животноводческого производства.

«Тамбовский бекон» представляет мясное бизнес-направление ГК «Русагро», которое является одним из самых динамично развивающихся в агрохолдинге. Свиноводческие комплексы «Тамбовского бекона», третьего российского производителя свинины, построены и функционируют в соответствии с мировыми стандартами и используют последние достижения науки и техники в свиноводстве.

Непрерывное развитие компании «Тамбовский бекон» в течение последних нескольких лет обусловило стремительный рост объемов данных, которые необходимо было анализировать и преобразовывать в значимую для бизнеса информацию. Она требовалась для различных целей – оценки работы производственных площадок, движения и численности животных, экологических рисков, оптимизации использования ресурсов и обеспечения соблюдения экологических норм и т.д. Компания нуждалась в мощном инструменте бизнес-аналитики, поэтому в 2017 г. руководство «Тамбовского бекона» решило внедрить Business Intelligence (BI) систему Qlik Sense. Эта система должна была обеспечивать регулярное построение аналитический отчетности и единую точку доступа к достоверной информации для повышения оперативности принятия управленческих решений.

После того, как BI-система была внедрена, компания развивала ее собственными силами. Постепенно потребности в новых аналитических инструментах стали превышать внутренние возможности по разработке, что потребовало привлечение внешней экспертизы. В мае 2020 г. выбор был сделан в пользу лидирующего глобального провайдера ИТ-решений и сервисов Softline. Перед Softline была поставлена задача разработать комплексное решение по управленческому финансовому и производственному учету на основе Qlik Sense. Аналитическое решение охватило три основных этапа производственного процесса блока свиноводства, 28 свинокомплексов, 150 управленческих показателей (стоимостных, натуральных, удельных) и учетные данные из нескольких систем за два года.

Сотрудники служб контроллинга клиента еще до старта проекта детально проработали методологию, в которой были описаны логика расчета управленческих показателей и требуемые исходные данные. На начальном этапе проекта специалисты «Тамбовского бекона» и Softline совместно выработали подход к дизайну и пользовательские свойства будущего продукта, объединив экспертизы в разных областях для достижения широты видения. На этапе разработки консультанты провайдера использовали практику быстрого прототипирования и живой демонстрации прогресса. Такой подход дал заказчику уверенность в том, что проект идет в правильном направлении, и позволил сотрудникам начать самостоятельно работать с уже готовым функционалом, не дожидаясь окончания проекта. Благодаря таким возможностям были выявлены скрытые дефекты в существующей методологии расчета показателей, и их раннее обнаружение клиентом позволило оперативно внести коррективы в ход проекта.

Функциональные возможности созданного продукта позволят руководителям и специалистам «Тамбовского бекона» использовать интеллектуальную визуализацию и сквозной полнотекстовый поиск по всему объему данных управленческого финансового и производственного учета. Благодаря механизму ассоциативного индексирования данных в оперативной памяти платформы Qlik, пользователи смогут проверять гипотезы и проводить исследования по любым траекториям, а также получать в режиме реального времени обоснованные «в числах» ответы на вопросы.

«При использовании решения данные обрабатываются в режиме реального времени, а работа с интерактивной аналитикой происходит в интуитивно понятной форме. В любом графике или таблице можно сделать выборку по интересующему элементу одним щелчком мыши или добавить новую информацию, используя drag-and-drop. При наложении фильтров Qlik мгновенно пересчитает все данные и выведет результаты на экран, одновременно с этим выявляя и «подсвечивая» связи между значениями данных. В результате пользователи могут быстро выдвигать новые гипотезы и сразу, без задержек проверять их. Это поможет быстро воспринимать важные тенденции и исключения из общих паттернов в исследуемых бизнес-процессах. Помимо этого, все процессы – от обработки данных, получаемых от учетных систем, и до выдачи конечного агрегированного числа на экране – автоматизированы, оперативны и лишены влияния человеческого фактора», – сказал Василий Петренко, архитектор департамента сервисных услуг и технической поддержки Softline.

Компания «Тамбовский бекон» высоко оценила возможности быстро настраиваемых дополнительных аналитик. Еще на уровне сценария загрузки данных сотрудники смогут добавить любое количество интересующих параметров для дальнейшей их обработки. «Используя этот продукт, руководство «Тамбовского бекона» сможет принимать тактические и стратегические решения на основе объективных данных, обработанных и визуализированных самым современным, наглядным и быстрым способом. Внедренное командой Softline решение позволит клиенту усилить data-driven менеджмент посредством интеграции интерактивной аналитики в бизнес-процессы, тем самым ускорив цифровую трансформацию всей компании», – сказал Василий Петренко.

«Современные технологии активно применяются «Русагро» («Тамбовским беконом») во всех бизнес-направлениях, начиная от используемого оборудования и заканчивая управленческими практиками. Поэтому мы не могли оставить без внимания тот факт, что подготовка аналитической отчетности с каждым годом требовала все больших временных затрат. Она производилась вручную через выгрузки данных из исходных систем в привычный, но ограниченный по возможностям Excel. Решение, реализованное командой Softline на платформе Qlik, позволит нам значительно уменьшить трудозатраты на подготовку отчетов и автоматизировать расчеты более 100 различных показателей. Благодаря специалистам Softline и передовой платформе Qlik Sense, мы получили централизованный инфоресурс, единый инструмент отчетности и анализа данных, доступ к которому возможен с любого современного цифрового устройства. С помощью этого инструмента мы собираемся включить в нашу практику исследования количественных данных о бизнес-процессах по произвольным аналитическим сценариям и выполнять объективную проверку предположений о причинно-следственных связях и факторах влияния. Рассчитываем, что с его помощью будем чаще приходить к ценным выводам, позволяющим повысить эффективность бизнес-решений, а значит и конкурентоспособность нашей компании. Решение удобно и понятно в работе не только аналитикам, но и пользователю с начальным уровнем навыков в работе с данными. Поэтому в дальнейшем мы планируем расширить область применения продукта (использовать его для продвинутой аналитики с элементами ИИ), увеличить число его пользователей, а также углубить интеграцию аналитики в ключевые бизнес-процессы», – сказала Наталья Дронова, начальник управления контроллинга «Тамбовского бекона».