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Qlik
QlikTech

Qlik - QlikTech


09.11.2021 Платформа Qlik Data Integration стала доступна на Google Cloud Marketplace
30.09.2021 Qlik представила решение Qlik Application Automation
13.09.2021 Группа «Акрон» оптимизирует расходы с Qlik
11.03.2021 «Вымпелком» применяет Qlik Sense для демократизации данных в масштабах предприятия и оптимизации бизнес-процессов
27.01.2021 Softline помогла «Тамбовскому бекону» внедрить цифровое аналитическое решение на основе BI-платформы Qlik Sense
08.10.2020 «Делойт» запустила сервис мониторинга мировых тенденций и анализа данных в централизованном хабе Qlik Sense
07.02.2020 Accenture и Qlik: бизнес теряет миллиарды из-за неумения работать с данными
17.12.2019 BI Consult начал продажи Qlik Data Catalyst в России
16.12.2019 «Первый бит» помог Philips разработать BI-систему на базе Qlik Sense
16.12.2019 ГК «КОРУС Консалтинг» внедрила оперативную отчетность на «Загорском трубном заводе»
06.05.2019 «Корус Консалтинг» получил от Qlik специализацию «Oil & Gas»
26.07.2018 «Росгосстрах» внедрит Qlik Sense в качестве основной аналитической системы
07.09.2017 BI Partner внедрила платформу Qlik Sense в «Хендэ Мотор СНГ».
19.05.2017 BI Partner выпустила решение для формирования регламентной отчетности Reports4Qlik
16.01.2017 BI Consult будет использовать в проектах новые возможности платформ QlikView и Qlik Sense
21.10.2015 AT Consulting пополнила портфель BI-решений продуктами Qlik
07.08.2015 «Магнит» расширяет использование QlikView
15.06.2015 Qlik Sense + ArcGIS: решение по геоанализу от Esri CIS и BI Consult
26.11.2014 Qlik оценил эффективность BI-систем в розничных сетях
11.11.2014 Qlik представила Qlik Sense своим российским клиентам и партнерам
28.10.2014 Qlik совместно с Frank Research Group выпустил приложение «Банковская аналитика» в помощь вкладчикам
17.09.2014 Qlik выпустила новый продукт для бизнес-анализа и визуализации данных
25.07.2014 Qlik Sense Desktop для визуализации данных доступен для бесплатной загрузки
29.04.2014 Скрининг-центры в немецкой Саксонии используют QlikView для анализа данных
28.03.2014 Платформа QlikView Business Discovery обзаведется функцией прогнозной аналитики от Alteryx

Публикаций - 66, упоминаний - 115

Qlik упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4370 14
Oracle Corporation 5806 12
Tableau Software 48 11
Microsoft Corporation 20985 11
IBM 8669 11
Крок 1551 7
BI Partner - БиАй Партнер 36 6
SAS Institute 790 6
Huawei 2984 6
Корус Консалтинг ГК 944 5
BI Consult - Би Ай Консалт 11 5
iTeco - Ай-Теко 856 5
Dell EMC 4467 5
Google LLC 9412 4
Прогноз 224 4
Softline - Софтлайн 1736 4
Amazon Inc - Amazon.com 2520 4
Abbyy 1056 3
Сбербанк Технологии - СберТех 207 3
Visiology - Визиолоджи 32 3
АТК Консультационная группа 38 3
Cisco Systems 4628 3
5017 3
Salesforce.com 343 3
Polymatica - Полиматика 45 3
Teradata 194 3
Yandex - Яндекс 4552 3
Барс груп 417 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7471 3
КНС Групп - Yadro 149 3
MicroStrategy 63 3
Apple Inc - Эппл Рус 10099 3
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 310 2
Navicon - Навикон 221 2
VK - Mail.ru Group 2809 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 2
Meta - Facebook 4119 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7769 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 249 2
Ренессанс кредит Банк 150 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1901 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 696 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 408 3
ПГК - Первая грузовая компания 113 2
Sela 15 2
Русский свет 17 2
ВТБ Страхование 55 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 175 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 2
Росгосстрах 219 2
ПСБ - Промсвязьбанк 636 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 2
РСХБ - Россельхозбанк 197 2
Газпром ПАО 747 2
Альфа-Банк 1327 2
X5 Group 648 2
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 78 1
Траско - Trasko 29 1
Деловые Линии ГК 38 1
Р-Фарм 21 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 22 1
Castorama - Касторама 19 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 25 1
Быстроденьги МФК 22 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 7 1
Мегаполис ТК 102 1
Интернэшнл Ресторант Брэндс 2 1
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 42 1
TD Bank 8 1
Т плюс - Энергосбыт плюс 15 1
Ингосстрах СПАО 278 1
WikiMart - Викимарт 41 1
СПК - Сталепромышленная компания 6 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 157 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 1
Открытие ФК 566 1
Магнит - Сеть магазинов 297 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2743 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1135 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2022 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 159 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 609 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 998 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12279 10
Big Data - Большие данные 1239 9
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 143 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1238 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 162 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2435 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 917 3
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 13 2
Data Lake - Озеро данных 94 2
Субтехнологии 8 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 88 2
DevOps - Development и Operations 343 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1454 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1203 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 71 2
e-Commerce - Электронная коммерция 379 2
Data Governance - Руководство данными 61 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 214 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1390 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 285 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 360 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 482 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 55 1
AdTech Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы 17 1
Cloud Native 24 1
SSHD - solid-state hybrid drive - гибридный твердотельный накопитель 23 1
Умные очки - смарт очки - Smart glasses 12 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 628 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 271 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 339 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 63 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 128 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 22 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 12 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 81 1
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 15 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности 5 1
Qlikview 104 23
Qlik Sense 29 19
Microsoft Office 2993 8
Apache Hadoop 353 7
Microsoft Office Excel 718 6
Microsoft Power BI 118 5
SAP BW - SAP Business Warehouse 111 4
Microsoft SQL Server 1240 3
Microsoft Office PowerPoint 613 3
Prognoz Platform 78 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 542 3
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 86 2
Microsoft Windows 10 10098 2
Google Android 11645 2
Yandex Object Storage 4 2
SQL - Язык программирования 554 2
AWS - Amazon Web Services 600 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 2
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 2
Baidu 227 2
NetApp ONTAP 38 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 100 2
БАРС.Alpha BI 34 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 104 2
Google Cloud Platform - GCP 211 2
Microsoft Azure 1214 2
Telegram - Мессенджер 81 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 46 1
Росплатформа Р-Хранилище 10 1
Microsoft ODBC - Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 68 1
Qlik Data Catalyst 1 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 6 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 29 1
Visiology ViQube - СУБД 7 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 23 1
Luxms BI 13 1
Lua - язык программирования 18 1
Deloitte Risk Monitor 1 1
Артеменко Алексей 16 10
Громов Владимир 12 4
Громов Сергей 12 4
Предтеченский Петр 18 4
Шаблыков Никита 28 3
Петров Юрий 9 3
Благирев Алексей 22 3
Скакунов Александр 4 3
Чукарин Алексей 56 2
Ибрагимов Рустем 17 2
Свердлов Алексей 19 2
Виноградов Александр 43 2
Попков Андрей 24 2
Харлак Андрей 2 2
Козлов Михаил 167 2
Нанеишвили Георгий 3 2
Пургин Денис 9 2
Леушев Андрей 69 2
Чиков Сергей 17 2
Краснопольский Андрей 8 2
Михалев Александр 21 2
Валиотти Николай 8 2
Вигер Илья 7 2
Потапов Олег 6 2
Телышев Роман 5 2
Зайцев Михаил 151 1
Никифоров Николай 1131 1
Бочарникова Татьяна 79 1
Стрелков Сергей 12 1
Кузнецов Сергей 137 1
Шушкин Дмитрий 93 1
Прохоров Александр 91 1
Исанин Антон 28 1
Зайцев Евгений 11 1
Воронин Станислав 5 1
Халяпин Сергей 80 1
Иванов Дмитрий 50 1
Тикуркин Максим 35 1
Воронин Петр 35 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Россия - Российская федерация - РФ 82237 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33964 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 3
Германия - Федеративная Республика 7779 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11596 1
Россия - Западная Сибирь 183 1
Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда 12 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 172 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9501 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 250 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 300 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 971 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1728 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1984 1
Швеция - Королевство 1811 1
Казахстан - Республика 4128 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1016 1
Франция - Французская Республика 4922 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3775 1
Австралия - Австралийский Союз 2652 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2886 1
Индия - Республика 4074 1
Сингапур - Республика 1517 1
Япония 7891 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5029 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4085 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1467 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2745 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 410 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 123 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 782 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 16 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3648 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1495 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 174 1
СРО - саморегулируемые организации 47 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 128 1
Человеческий фактор 172 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 55 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 119 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 130 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1513 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 1
Образование в России 551 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 934 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 2
Forbes - Форбс 559 1
Fortune 156 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
Gartner 3180 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 8
IDC - International Data Corporation 4519 5
Fortune 100 86 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 27 1
РАН - Российская академия наук 935 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 713 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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