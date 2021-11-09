Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Qlik
QlikTech
Публикаций - 66, упоминаний - 115
Qlik упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Артеменко Алексей 16 10
|Громов Владимир 12 4
|Громов Сергей 12 4
|Предтеченский Петр 18 4
|Шаблыков Никита 28 3
|Петров Юрий 9 3
|Благирев Алексей 22 3
|Скакунов Александр 4 3
|Чукарин Алексей 56 2
|Ибрагимов Рустем 17 2
|Свердлов Алексей 19 2
|Виноградов Александр 43 2
|Попков Андрей 24 2
|Харлак Андрей 2 2
|Козлов Михаил 167 2
|Нанеишвили Георгий 3 2
|Пургин Денис 9 2
|Леушев Андрей 69 2
|Чиков Сергей 17 2
|Краснопольский Андрей 8 2
|Михалев Александр 21 2
|Валиотти Николай 8 2
|Вигер Илья 7 2
|Потапов Олег 6 2
|Телышев Роман 5 2
|Зайцев Михаил 151 1
|Никифоров Николай 1131 1
|Бочарникова Татьяна 79 1
|Стрелков Сергей 12 1
|Кузнецов Сергей 137 1
|Шушкин Дмитрий 93 1
|Прохоров Александр 91 1
|Исанин Антон 28 1
|Зайцев Евгений 11 1
|Воронин Станислав 5 1
|Халяпин Сергей 80 1
|Иванов Дмитрий 50 1
|Тикуркин Максим 35 1
|Воронин Петр 35 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 2
|Forbes - Форбс 559 1
|Fortune 156 1
|Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
|Gartner 3180 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 8
|IDC - International Data Corporation 4519 5
|Fortune 100 86 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru