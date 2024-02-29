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Qlik QlikTech
Компания Qlik предоставляет комплексную облачную платформу для интеграции данных и аналитики в режиме реального времени, которая устраняет пробелы между данными, аналитикой и действием. Преобразуя данные в ценный актив, компании получают возможность принимать обоснованные решения, повышать доход и прибыльность бизнеса, а также оптимизировать взаимодействие с клиентами. География Qlik представлена 100 странами, где компания работает с более 50 000 клиентов.
СОБЫТИЯ
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|29.02.2024
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«К2Тех» заместил Qlik для российского страховщика отечественным решением .
«К2Тех» перевел одну из страховых компаний России с системы бизнес-аналитики QLik на отечественную BI-платформу от Visiology. Российское решение позволило сократить время анализа данных с нескольких часов до пары минут и повысить прогнозируемость финансовых результатов.
|14.08.2023
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«Первый бит» завершила проект по миграции на отечественную систему Pix BI в аналитической компании «Капитал сервис»
Компания «Первый бит» (новосибирский офис) завершила проект по миграции аналитической компании «Капитал сервис» с Qlik Sense на отечественную систему бизнес-анализа Pix BI. Ежедневно система Pix BI обрабатывает более миллиарда строк данных в понятные дашборды. «Капитал сервис» оказывает исследовательско-ин
|27.06.2023
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Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня
воения (self-service) и возможностью интеграции в сторонние ИТ-системы в качестве модуля аналитики. Имеет высокий импортозамещающий потенциал на замену зарубежных self-service BI: Power BI, Tableau и Qlik. Для более детального ознакомления с системой 29 июня в 11:00 (Мск) приглашаем всех на открытый вебинар: Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qli
|01.04.2022
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Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner
Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner в области аналитики и BI-платформ 2022 Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms. Компания Qlik удерживает позиции в секторе лидеров магического квадранта исследовательской компании Gartner уже двенадцатый год подряд. «Qlik поставляет клиентам решения, позволяющие компаниям в
|02.02.2022
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Sephora реформирует глобальную HR-стратегию с помощью Qlik
Sephora реформирует свою HR-систему с помощью решения для аналитики на базе Qlik Sense. Быстрый международный рост бренда за последнее десятилетие заставил Sephora объединить свои глобальные практики управления персоналом на одной платформе, чтобы анализировать динамик
|09.11.2021
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Платформа Qlik Data Integration стала доступна на Google Cloud Marketplace
Qlik объявила о расширении стратегического партнерства с Google Cloud: решения Qlik Data Integration теперь доступны на Google Cloud Marketplace. Клиенты Google Cloud смогут использовать решения по интеграции данных Qlik, повышая эффективность работы с данными. Зап
|30.09.2021
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Qlik представила решение Qlik Application Automation
Qlik объявила о запуске Qlik Application Automation, no-code решения для управления действиями на основе контекстно-зависимой аналитической информации благодаря оптимизации рабочих процессов между приложениями SaaS и
|13.09.2021
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Группа «Акрон» оптимизирует расходы с Qlik
Qlik объявляет, что Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, выбрала Qlik, чтобы поддержать программу цифровой трансформации. Qlik присоединится к ИТ-инфраструктуре компании, чтобы способствовать повышению эффективности и снижению расходов за счет анализа
|13.08.2021
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Qlik объявила о приобретении Nodegraph
Qlik объявила о приобретении компании Nodegraph, разработчика кастомизированных решений для управления метаданными. Интеграция решения Nodegraph расширит возможности интеграционной платформы Qlik за счет интерактивного отображения происхождения данных (Data Lineage), анализа эффективности и управления данными (Data Governance). Это способствует реализации концепции «объяснимого BI»
|11.03.2021
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«Вымпелком» применяет Qlik Sense для демократизации данных в масштабах предприятия и оптимизации бизнес-процессов
Qlik объявила, что российский телекоммуникационный оператор «Вымпелком» использует Qlik Sense для демократизации данных в масштабах предприятия и оптимизации бизнес-процессов.
|27.01.2021
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Softline помогла «Тамбовскому бекону» внедрить цифровое аналитическое решение на основе BI-платформы Qlik Sense
ния для интерактивного анализа данных, автоматизированной подготовки отчетности и визуализации количественных показателей деятельности. Продукт, разработанный специалистами Softline на базе платформы Qlik Sense, будет использоваться департаментом производства живка для проведения комплексной экономической оценки работы и внутреннего бенчмаркинга своих свинокомплексов. Решение позволит сотру
|08.10.2020
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«Делойт» запустила сервис мониторинга мировых тенденций и анализа данных в централизованном хабе Qlik Sense
«Делойт» в СНГ, «Qlik Россия и СНГ» и QUBData совместно разработали и запустили сервис Risk Monitor 2020 на ба
|07.02.2020
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Accenture и Qlik: бизнес теряет миллиарды из-за неумения работать с данными
Accenture и Qlik представили исследование «Человеческий фактор в управлении данными» (Human Impact of Data Literacy), в котором было установлено, что низкий уровень компетенций сотрудников в области примен
|17.12.2019
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BI Consult начал продажи Qlik Data Catalyst в России
Петербургская консалтинговая компания BI Consult объявила о том, что первой в России начинает реализацию проектов с применением Qlik Data Catalyst – платформы для каталогизации и управления корпоративными данными компании Qlik. Qlik Data Catalyst появилась в линейке компании Qlik благодаря приобрете
|16.12.2019
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«Первый бит» помог Philips разработать BI-систему на базе Qlik Sense
«Первый бит» внедрил в московском офисе Philips программу Qlik Sense и разработал на ее базе BI-систему. Это позволило компании повысить эффективность управления продаж. Компания Philips работает на российском рынке практически с момента основания: в
|16.12.2019
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ГК «КОРУС Консалтинг» внедрила оперативную отчетность на «Загорском трубном заводе»
ГК «КОРУС Консалтинг» разработала аналитическое решение для оперативной отчетности о деятельности всех производственных подразделений «Загорского трубного завода». Созданная на платформе Qlik Sense и собственном BPM-решении K-Point комплексная система дает возможность руководству «Загорского трубного завода» получать полное представление о работе предприятия в любой момент врем
|06.05.2019
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«Корус Консалтинг» получил от Qlik специализацию «Oil & Gas»
ГК «Корус Консалтинг» получила специализацию «Oil & Gas» от компании Qlik. Специализация подтверждает соответствие опыта интегратора набору компетенций по отраслевому направлению вендора, а также подчеркивает глубокую экспертизу компании в области решения бизнес
|07.12.2018
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«Первый Бит» разработал систему бизнес-аналитики на базе Qlik Sense для ресторанов «Папа Джонс»
Международный интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» внедрил в управляющей компании «Папа Джонс» систему бизнес-аналитики на базе платформы Qlik Sense. С ее помощью можно оперативно анализировать и контролировать изменения показателей деятельности ресторанов предприятия и его партнеров по франшизе. Автоматизация проходила в несколь
|26.07.2018
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«Росгосстрах» внедрит Qlik Sense в качестве основной аналитической системы
«Росгосстрах», одна из ведущих отечественных страховых компаний, и консультационная группа АТК, партнер Qlik на территории России и стран СНГ, совместно с Qlik, одним из лидеров в разработке систем бизнес-анализа для конечных пользователей, объявили о старте проекта по внедрению Qlik
|07.09.2017
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BI Partner внедрила платформу Qlik Sense в «Хендэ Мотор СНГ».
BI Partner (входит в группу «АйТеко») завершила работы по внедрению платформы Qlik Sense в «Хендэ Мотор СНГ». Набор аналитических приложений, разработанных в рамках проекта, поможет одному из ведущих автопроизводителей управлять политикой и отслеживать статистику ремонто
|19.05.2017
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BI Partner выпустила решение для формирования регламентной отчетности Reports4Qlik
аментной отчетности Reports4Qlik. Разработанный компанией BI Partner программный компонент Reports4Qlik позволяет встраивать функциональность систем регламентной отчетности в BI-приложения QlikView и Qlik Sense. Будучи альтернативой «оригинальному» модулю, Reports4Qlik позиционируется как оптимальное решение для компаний среднего и малого бизнеса, сообщили CNews в «Ай-Теко». В настоящее вре
|16.01.2017
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BI Consult будет использовать в проектах новые возможности платформ QlikView и Qlik Sense
компания BI Consult, специализирующаяся на консультационных услугах в области построения систем бизнес-анализа, объявила о расширении возможностей использования геоаналитики на платформах QlikView и Qlik Sense. Карты станут более детальными и информационно насыщенными, что позволит пользователям получать информацию в новых географических разрезах. В конечном итоге это приведет к росту рент
|01.06.2016
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Сеть обувных магазинов Zenden внедрила BI-систему Qlik Sense
Торговая сеть Zenden при поддержке консультационной группы АТК завершила первый этап проекта по внедрению системы Qlik Sense. В рамках проекта была разработана детальная аналитика по розничным продажам более 200 магазинов компании, включающая контроль KPI торговых точек, эффективность промо-акций и анализ
|21.10.2015
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AT Consulting пополнила портфель BI-решений продуктами Qlik
Компания AT Consulting стала партнером Qlik — разработчика BI-продуктов для визуализации данных. Об этом CNews сообщили в AT Consulting. Как провайдер решений (Solution Provider) AT Consulting получила право продавать системы Qli
|07.08.2015
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«Магнит» расширяет использование QlikView
Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и российская розничная продуктовая сеть «Магнит» подписали соглашение, благодаря которому «Магнит» увеличит количество лиценз
|15.06.2015
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Qlik Sense + ArcGIS: решение по геоанализу от Esri CIS и BI Consult
я компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий), совместно с компанией BI Consult (официальный российский партнер компании Qlik, разработчика программного обеспечения для систем Business Intelligence) впервые представили российскому рынку новое программное решение для проведения профессионального геоанализа. Как со
|26.11.2014
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Qlik оценил эффективность BI-систем в розничных сетях
Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, опубликовала результаты исследования, проводившегося в августе и сентябре 2014 г. совместно с порталом Retail.ru и при поддер
|11.11.2014
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Qlik представила Qlik Sense своим российским клиентам и партнерам
Компания Qlik, разработчик систем исследования данных, в ходе конференции Qlik Visualize Your W
|28.10.2014
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Qlik совместно с Frank Research Group выпустил приложение «Банковская аналитика» в помощь вкладчикам
Компания Qlik совместно с Frank Research Group, исследовательской компанией в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг, объявила о выходе приложения «Банковская аналитика»,
|17.09.2014
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Qlik выпустила новый продукт для бизнес-анализа и визуализации данных
Компания Qlik объявила о выпуске продукта Qlik Sense — аппаратно-независимой системы для самостоятельной визуализации и исследования данных, обеспечивающей управляемость и производительность корп
|25.07.2014
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Qlik Sense Desktop для визуализации данных доступен для бесплатной загрузки
Компания Qlik, игрок рынка систем исследования данных, представила Qlik Sense Desktop — бесплатную версию приложения для визуализации данных нового поколения, с помощью которого бизнес-пользовате
|29.04.2014
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Скрининг-центры в немецкой Саксонии используют QlikView для анализа данных
Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, объявила о том, что пять центров по выявлению рака груди в земле Саксония, Германия, внедрили QlikView, чтобы получать целост
|28.03.2014
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Платформа QlikView Business Discovery обзаведется функцией прогнозной аналитики от Alteryx
Компания Alteryx, разработчик решений для комбинирования данных и углубленной аналитики, и компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, объявили начале партнерства, целью которого является обеспечение специалистов по анализу данных и бизнес-пользователей широки
|25.10.2013
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QlikTech и TAdviser изучили опыт использования BI-систем в России
Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, и деловой портал TAdviser провели исследование «Практический опыт использования B
|24.01.2013
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QlikTech и Attivio обеспечат возможность использования QlikView Direct Discovery для анализа «больших данных»
Компания QlikTech, разработчик систем для бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, и компания Attivio объявили об объединении усилий в рамках проекта, благодаря которому функции для работы
|23.01.2013
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В QlikTech назначен вице-президент направления Global Services
Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, объявила о назначении Марка Фром-Полсена (Mark From-Poulsen) на пост старшего виц
|14.11.2012
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QlikView Direct Discovery интегрирована с Cloudera Impala для анализа «больших данных»
Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, объявила об интеграции инструмента QlikView Direct Discovery с Cloudera Impala, с
|23.10.2012
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QlikTech расширила возможности QlikView на мобильных устройствах
Компания QlikTech объявила о расширении возможностей QlikView на мобильных устройствах, выпустив новое приложение для операционной системы iOS с широкими возможностями как для онлайнового, так и автоном
|23.10.2012
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QlikTech и Teradata предложат новый инструмент для анализа «Больших данных»
Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, и компания Teradata, производитель аналитических решений для работы с данными, об
|20.09.2012
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QlikTech запустил магазин решений для бизнес-аналитики QlikMarket
Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, объявила о запуске интернет-магазина QlikMarket, с помощью которого заказчики
Qlik и организации, системы, технологии, персоны:
|Артеменко Алексей 17 15
|Громов Сергей 20 6
|Deighton Anthony - Дейтон Энтони 6 5
|Федечкин Эдуард 58 4
|Байбутов Андрей 12 4
|Громов Владимир 14 4
|Аверина Мария 24 4
|Предтеченский Петр 18 4
|Хорин Максим 4 4
|Шаблыков Никита 29 3
|Петров Юрий 12 3
|Белостоцкий Сергей 17 3
|Харитонова Анна 5 3
|Нанеишвили Георгий 4 3
|Раевский Роман 16 3
|Краснопольский Андрей 10 3
|Благирев Алексей 24 3
|Михалев Александр 26 3
|Скакунов Александр 29 3
|Рыбкина Елена 4 3
|Чукарин Алексей 59 2
|Вахмянин Иван 32 2
|Семенов Александр 166 2
|Ибрагимов Рустем 23 2
|Свердлов Алексей 19 2
|Виноградов Александр 65 2
|Данилов Александр 21 2
|Попков Андрей 24 2
|Харлак Андрей 2 2
|Козлов Михаил 182 2
|Колчин Вячеслав 5 2
|Пургин Денис 9 2
|Катюшин Денис 7 2
|Шестаков Сергей 18 2
|Гольдберг Юлий 27 2
|Леушев Андрей 75 2
|Чиков Сергей 18 2
|Петренко Василий 2 2
|Катчан Илья 8 2
|Кожевников Дмитрий 18 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|Fortune 211 1
|Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
|Information Age 2 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Ведомости 1466 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|Crunchbase 74 1
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