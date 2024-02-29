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Qlik QlikTech

Qlik - QlikTech

Компания Qlik предоставляет комплексную облачную платформу для интеграции данных и аналитики в режиме реального времени, которая устраняет пробелы между данными, аналитикой и действием. Преобразуя данные в ценный актив, компании получают возможность принимать обоснованные решения, повышать доход и прибыльность бизнеса, а также оптимизировать взаимодействие с клиентами. География Qlik представлена 100 странами, где компания работает с более 50 000 клиентов.

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29.02.2024 «К2Тех» заместил Qlik для российского страховщика отечественным решением .

«К2Тех» перевел одну из страховых компаний России с системы бизнес-аналитики QLik на отечественную BI-платформу от Visiology. Российское решение позволило сократить время анализа данных с нескольких часов до пары минут и повысить прогнозируемость финансовых результатов.
14.08.2023 «Первый бит» завершила проект по миграции на отечественную систему Pix BI в аналитической компании «Капитал сервис»

Компания «Первый бит» (новосибирский офис) завершила проект по миграции аналитической компании «Капитал сервис» с Qlik Sense на отечественную систему бизнес-анализа Pix BI. Ежедневно система Pix BI обрабатывает более миллиарда строк данных в понятные дашборды. «Капитал сервис» оказывает исследовательско-ин
27.06.2023 Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня

воения (self-service) и возможностью интеграции в сторонние ИТ-системы в качестве модуля аналитики. Имеет высокий импортозамещающий потенциал на замену зарубежных self-service BI: Power BI, Tableau и Qlik. Для более детального ознакомления с системой 29 июня в 11:00 (Мск) приглашаем всех на открытый вебинар: Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qli
01.04.2022 Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner

Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner в области аналитики и BI-платформ 2022 Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms. Компания Qlik удерживает позиции в секторе лидеров магического квадранта исследовательской компании Gartner уже двенадцатый год подряд. «Qlik поставляет клиентам решения, позволяющие компаниям в

02.02.2022 Sephora реформирует глобальную HR-стратегию с помощью Qlik

Sephora реформирует свою HR-систему с помощью решения для аналитики на базе Qlik Sense. Быстрый международный рост бренда за последнее десятилетие заставил Sephora объединить свои глобальные практики управления персоналом на одной платформе, чтобы анализировать динамик
09.11.2021 Платформа Qlik Data Integration стала доступна на Google Cloud Marketplace

Qlik объявила о расширении стратегического партнерства с Google Cloud: решения Qlik Data Integration теперь доступны на Google Cloud Marketplace. Клиенты Google Cloud смогут использовать решения по интеграции данных Qlik, повышая эффективность работы с данными. Зап
30.09.2021 Qlik представила решение Qlik Application Automation

Qlik объявила о запуске Qlik Application Automation, no-code решения для управления действиями на основе контекстно-зависимой аналитической информации благодаря оптимизации рабочих процессов между приложениями SaaS и

13.09.2021 Группа «Акрон» оптимизирует расходы с Qlik

Qlik объявляет, что Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, выбрала Qlik, чтобы поддержать программу цифровой трансформации. Qlik присоединится к ИТ-инфраструктуре компании, чтобы способствовать повышению эффективности и снижению расходов за счет анализа
13.08.2021 Qlik объявила о приобретении Nodegraph

Qlik объявила о приобретении компании Nodegraph, разработчика кастомизированных решений для управления метаданными. Интеграция решения Nodegraph расширит возможности интеграционной платформы Qlik за счет интерактивного отображения происхождения данных (Data Lineage), анализа эффективности и управления данными (Data Governance). Это способствует реализации концепции «объяснимого BI»
11.03.2021 «Вымпелком» применяет Qlik Sense для демократизации данных в масштабах предприятия и оптимизации бизнес-процессов

Qlik объявила, что российский телекоммуникационный оператор «Вымпелком» использует Qlik Sense для демократизации данных в масштабах предприятия и оптимизации бизнес-процессов.

27.01.2021 Softline помогла «Тамбовскому бекону» внедрить цифровое аналитическое решение на основе BI-платформы Qlik Sense

ния для интерактивного анализа данных, автоматизированной подготовки отчетности и визуализации количественных показателей деятельности. Продукт, разработанный специалистами Softline на базе платформы Qlik Sense, будет использоваться департаментом производства живка для проведения комплексной экономической оценки работы и внутреннего бенчмаркинга своих свинокомплексов. Решение позволит сотру
08.10.2020 «Делойт» запустила сервис мониторинга мировых тенденций и анализа данных в централизованном хабе Qlik Sense

«Делойт» в СНГ, «Qlik Россия и СНГ» и QUBData совместно разработали и запустили сервис Risk Monitor 2020 на ба
07.02.2020 Accenture и Qlik: бизнес теряет миллиарды из-за неумения работать с данными

Accenture и Qlik представили исследование «Человеческий фактор в управлении данными» (Human Impact of Data Literacy), в котором было установлено, что низкий уровень компетенций сотрудников в области примен
17.12.2019 BI Consult начал продажи Qlik Data Catalyst в России

Петербургская консалтинговая компания BI Consult объявила о том, что первой в России начинает реализацию проектов с применением Qlik Data Catalyst – платформы для каталогизации и управления корпоративными данными компании Qlik. Qlik Data Catalyst появилась в линейке компании Qlik благодаря приобрете
16.12.2019 «Первый бит» помог Philips разработать BI-систему на базе Qlik Sense

«Первый бит» внедрил в московском офисе Philips программу Qlik Sense и разработал на ее базе BI-систему. Это позволило компании повысить эффективность управления продаж. Компания Philips работает на российском рынке практически с момента основания: в

16.12.2019 ГК «КОРУС Консалтинг» внедрила оперативную отчетность на «Загорском трубном заводе»

ГК «КОРУС Консалтинг» разработала аналитическое решение для оперативной отчетности о деятельности всех производственных подразделений «Загорского трубного завода». Созданная на платформе Qlik Sense и собственном BPM-решении K-Point комплексная система дает возможность руководству «Загорского трубного завода» получать полное представление о работе предприятия в любой момент врем
06.05.2019 «Корус Консалтинг» получил от Qlik специализацию «Oil & Gas»

ГК «Корус Консалтинг» получила специализацию «Oil & Gas» от компании Qlik. Специализация подтверждает соответствие опыта интегратора набору компетенций по отраслевому направлению вендора, а также подчеркивает глубокую экспертизу компании в области решения бизнес
07.12.2018 «Первый Бит» разработал систему бизнес-аналитики на базе Qlik Sense для ресторанов «Папа Джонс»

Международный интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» внедрил в управляющей компании «Папа Джонс» систему бизнес-аналитики на базе платформы Qlik Sense. С ее помощью можно оперативно анализировать и контролировать изменения показателей деятельности ресторанов предприятия и его партнеров по франшизе. Автоматизация проходила в несколь
26.07.2018 «Росгосстрах» внедрит Qlik Sense в качестве основной аналитической системы

«Росгосстрах», одна из ведущих отечественных страховых компаний, и консультационная группа АТК, партнер Qlik на территории России и стран СНГ, совместно с Qlik, одним из лидеров в разработке систем бизнес-анализа для конечных пользователей, объявили о старте проекта по внедрению Qlik

07.09.2017 BI Partner внедрила платформу Qlik Sense в «Хендэ Мотор СНГ».

BI Partner (входит в группу «АйТеко») завершила работы по внедрению платформы Qlik Sense в «Хендэ Мотор СНГ». Набор аналитических приложений, разработанных в рамках проекта, поможет одному из ведущих автопроизводителей управлять политикой и отслеживать статистику ремонто
19.05.2017 BI Partner выпустила решение для формирования регламентной отчетности Reports4Qlik

аментной отчетности Reports4Qlik. Разработанный компанией BI Partner программный компонент Reports4Qlik позволяет встраивать функциональность систем регламентной отчетности в BI-приложения QlikView и Qlik Sense. Будучи альтернативой «оригинальному» модулю, Reports4Qlik позиционируется как оптимальное решение для компаний среднего и малого бизнеса, сообщили CNews в «Ай-Теко». В настоящее вре
16.01.2017 BI Consult будет использовать в проектах новые возможности платформ QlikView и Qlik Sense

компания BI Consult, специализирующаяся на консультационных услугах в области построения систем бизнес-анализа, объявила о расширении возможностей использования геоаналитики на платформах QlikView и Qlik Sense. Карты станут более детальными и информационно насыщенными, что позволит пользователям получать информацию в новых географических разрезах. В конечном итоге это приведет к росту рент
01.06.2016 Сеть обувных магазинов Zenden внедрила BI-систему Qlik Sense

Торговая сеть Zenden при поддержке консультационной группы АТК завершила первый этап проекта по внедрению системы Qlik Sense. В рамках проекта была разработана детальная аналитика по розничным продажам более 200 магазинов компании, включающая контроль KPI торговых точек, эффективность промо-акций и анализ

21.10.2015 AT Consulting пополнила портфель BI-решений продуктами Qlik

Компания AT Consulting стала партнером Qlik — разработчика BI-продуктов для визуализации данных. Об этом CNews сообщили в AT Consulting. Как провайдер решений (Solution Provider) AT Consulting получила право продавать системы Qli
07.08.2015 «Магнит» расширяет использование QlikView

Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и российская розничная продуктовая сеть «Магнит» подписали соглашение, благодаря которому «Магнит» увеличит количество лиценз
15.06.2015 Qlik Sense + ArcGIS: решение по геоанализу от Esri CIS и BI Consult

я компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий), совместно с компанией BI Consult (официальный российский партнер компании Qlik, разработчика программного обеспечения для систем Business Intelligence) впервые представили российскому рынку новое программное решение для проведения профессионального геоанализа. Как со
26.11.2014 Qlik оценил эффективность BI-систем в розничных сетях

Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, опубликовала результаты исследования, проводившегося в августе и сентябре 2014 г. совместно с порталом Retail.ru и при поддер
11.11.2014 Qlik представила Qlik Sense своим российским клиентам и партнерам

Компания Qlik, разработчик систем исследования данных, в ходе конференции Qlik Visualize Your W
28.10.2014 Qlik совместно с Frank Research Group выпустил приложение «Банковская аналитика» в помощь вкладчикам

Компания Qlik совместно с Frank Research Group, исследовательской компанией в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг, объявила о выходе приложения «Банковская аналитика»,

17.09.2014 Qlik выпустила новый продукт для бизнес-анализа и визуализации данных

Компания Qlik объявила о выпуске продукта Qlik Sense — аппаратно-независимой системы для самостоятельной визуализации и исследования данных, обеспечивающей управляемость и производительность корп
25.07.2014 Qlik Sense Desktop для визуализации данных доступен для бесплатной загрузки

Компания Qlik, игрок рынка систем исследования данных, представила Qlik Sense Desktop — бесплатную версию приложения для визуализации данных нового поколения, с помощью которого бизнес-пользовате
29.04.2014 Скрининг-центры в немецкой Саксонии используют QlikView для анализа данных

Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, объявила о том, что пять центров по выявлению рака груди в земле Саксония, Германия, внедрили QlikView, чтобы получать целост
28.03.2014 Платформа QlikView Business Discovery обзаведется функцией прогнозной аналитики от Alteryx

Компания Alteryx, разработчик решений для комбинирования данных и углубленной аналитики, и компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, объявили начале партнерства, целью которого является обеспечение специалистов по анализу данных и бизнес-пользователей широки
25.10.2013 QlikTech и TAdviser изучили опыт использования BI-систем в России

Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, и деловой портал TAdviser провели исследование «Практический опыт использования B
24.01.2013 QlikTech и Attivio обеспечат возможность использования QlikView Direct Discovery для анализа «больших данных»

Компания QlikTech, разработчик систем для бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, и компания Attivio объявили об объединении усилий в рамках проекта, благодаря которому функции для работы
23.01.2013 В QlikTech назначен вице-президент направления Global Services

Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, объявила о назначении Марка Фром-Полсена (Mark From-Poulsen) на пост старшего виц
14.11.2012 QlikView Direct Discovery интегрирована с Cloudera Impala для анализа «больших данных»

Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, объявила об интеграции инструмента QlikView Direct Discovery с Cloudera Impala, с
23.10.2012 QlikTech расширила возможности QlikView на мобильных устройствах

Компания QlikTech объявила о расширении возможностей QlikView на мобильных устройствах, выпустив новое приложение для операционной системы iOS с широкими возможностями как для онлайнового, так и автоном
23.10.2012 QlikTech и Teradata предложат новый инструмент для анализа «Больших данных»

Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, и компания Teradata, производитель аналитических решений для работы с данными, об
20.09.2012 QlikTech запустил магазин решений для бизнес-аналитики QlikMarket

Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, объявила о запуске интернет-магазина QlikMarket, с помощью которого заказчики


Публикаций - 173, упоминаний - 180

Qlik и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce - Tableau Software 123 58
SAP SE 5601 40
Microsoft Corporation 25775 40
Oracle Corporation 7074 39
IBM - International Business Machines Corp 9699 31
SAS Institute 1082 26
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 12
Крок - Croc 1964 11
АТК Консультационная группа - АТК КГ 55 9
MicroStrategy 65 9
Ростелеком 10948 9
9594 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 9
Navicon - Навикон 339 9
Salesforce 498 9
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 8
BI Consult - Би Ай Консалт 22 8
Softline - Софтлайн 3743 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
БАРС Груп 579 8
Softline - Polymatica - Полиматика 201 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 6
BI Partner - БиАй Партнер 36 6
Tibco Software 94 6
Google LLC 12688 6
Huawei 4676 6
Visiology - Визиолоджи 90 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 6
МегаФон 10742 5
Yandex - Яндекс 9216 5
HP Inc. 5883 5
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 5
МТ-Интеграция - GMCS 374 5
Teradata - Терадата 225 5
БАРС Груп - Analytic Workspace - AW BI - ОСТ 27 4
Tibco Software - Jaspersoft - JasperReports - JasperSoft BI Suite - JasperSoft Business Intelligence Suite 20 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Apple Inc 13154 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Газпром ПАО 1493 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 6
ВТБ - ВТБ24 671 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 3
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Альфа-Банк 1979 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Газпром нефть 725 3
АльфаСтрахование СГ 394 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
ВТБ Страхование 61 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 2
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 2
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 20 2
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Связной ГК 1401 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 136
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 58
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 47
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 32
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 29
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 26
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 25
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 23
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 23
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 19
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 452 18
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 18
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Google Android 15243 4
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Statista 263 3
МТС Big Data 324 3
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SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 3
Артеменко Алексей 17 15
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Петров Юрий 12 3
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Нанеишвили Георгий 4 3
Раевский Роман 16 3
Краснопольский Андрей 10 3
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Скакунов Александр 29 3
Рыбкина Елена 4 3
Чукарин Алексей 59 2
Вахмянин Иван 32 2
Семенов Александр 166 2
Ибрагимов Рустем 23 2
Свердлов Алексей 19 2
Виноградов Александр 65 2
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Попков Андрей 24 2
Харлак Андрей 2 2
Козлов Михаил 182 2
Колчин Вячеслав 5 2
Пургин Денис 9 2
Катюшин Денис 7 2
Шестаков Сергей 18 2
Гольдберг Юлий 27 2
Леушев Андрей 75 2
Чиков Сергей 18 2
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Кожевников Дмитрий 18 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
Европа 24964 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Франция - Французская Республика 8177 4
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Украина 7928 3
Нидерланды 3746 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Россия - ДФО - Магаданская область 533 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 2
Казахстан - Республика 6048 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Япония 13807 2
Швеция - Королевство 3782 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 2
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
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Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 1
Куба - Республика 417 1
США - Массачусетс 517 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 144 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
США - Вермонт - Берлингтон 27 1
Германия - Саксония 23 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 43
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РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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