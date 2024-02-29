Qlik - QlikTech

«К2Тех» заместил Qlik для российского страховщика отечественным решением . «К2Тех» перевел одну из страховых компаний России с системы бизнес-аналитики QLik на отечественную BI-платформу от Visiology. Российское решение позволило сократить время анализа данных с нескольких часов до пары минут и повысить прогнозируемость финансовых результатов.

«Первый бит» завершила проект по миграции на отечественную систему Pix BI в аналитической компании «Капитал сервис» Компания «Первый бит» (новосибирский офис) завершила проект по миграции аналитической компании «Капитал сервис» с Qlik Sense на отечественную систему бизнес-анализа Pix BI. Ежедневно система Pix BI обрабатывает более миллиарда строк данных в понятные дашборды. «Капитал сервис» оказывает исследовательско-ин

Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qlik. Приглашаем на обзорный вебинар 29 июня воения (self-service) и возможностью интеграции в сторонние ИТ-системы в качестве модуля аналитики. Имеет высокий импортозамещающий потенциал на замену зарубежных self-service BI: Power BI, Tableau и Qlik. Для более детального ознакомления с системой 29 июня в 11:00 (Мск) приглашаем всех на открытый вебинар: Analytic Workspace — российский self-service BI на смену Power BI, Tableau и Qli

Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner в области аналитики и BI-платформ 2022 Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms. Компания Qlik удерживает позиции в секторе лидеров магического квадранта исследовательской компании Gartner уже двенадцатый год подряд. «Qlik поставляет клиентам решения, позволяющие компаниям в

Sephora реформирует глобальную HR-стратегию с помощью Qlik Sephora реформирует свою HR-систему с помощью решения для аналитики на базе Qlik Sense. Быстрый международный рост бренда за последнее десятилетие заставил Sephora объединить свои глобальные практики управления персоналом на одной платформе, чтобы анализировать динамик

Платформа Qlik Data Integration стала доступна на Google Cloud Marketplace Qlik объявила о расширении стратегического партнерства с Google Cloud: решения Qlik Data Integration теперь доступны на Google Cloud Marketplace. Клиенты Google Cloud смогут использовать решения по интеграции данных Qlik, повышая эффективность работы с данными. Зап

Qlik представила решение Qlik Application Automation Qlik объявила о запуске Qlik Application Automation, no-code решения для управления действиями на основе контекстно-зависимой аналитической информации благодаря оптимизации рабочих процессов между приложениями SaaS и

Группа «Акрон» оптимизирует расходы с Qlik Qlik объявляет, что Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, выбрала Qlik, чтобы поддержать программу цифровой трансформации. Qlik присоединится к ИТ-инфраструктуре компании, чтобы способствовать повышению эффективности и снижению расходов за счет анализа

Qlik объявила о приобретении Nodegraph Qlik объявила о приобретении компании Nodegraph, разработчика кастомизированных решений для управления метаданными. Интеграция решения Nodegraph расширит возможности интеграционной платформы Qlik за счет интерактивного отображения происхождения данных (Data Lineage), анализа эффективности и управления данными (Data Governance). Это способствует реализации концепции «объяснимого BI»

«Вымпелком» применяет Qlik Sense для демократизации данных в масштабах предприятия и оптимизации бизнес-процессов Qlik объявила, что российский телекоммуникационный оператор «Вымпелком» использует Qlik Sense для демократизации данных в масштабах предприятия и оптимизации бизнес-процессов.

Softline помогла «Тамбовскому бекону» внедрить цифровое аналитическое решение на основе BI-платформы Qlik Sense ния для интерактивного анализа данных, автоматизированной подготовки отчетности и визуализации количественных показателей деятельности. Продукт, разработанный специалистами Softline на базе платформы Qlik Sense, будет использоваться департаментом производства живка для проведения комплексной экономической оценки работы и внутреннего бенчмаркинга своих свинокомплексов. Решение позволит сотру

«Делойт» запустила сервис мониторинга мировых тенденций и анализа данных в централизованном хабе Qlik Sense «Делойт» в СНГ, «Qlik Россия и СНГ» и QUBData совместно разработали и запустили сервис Risk Monitor 2020 на ба

Accenture и Qlik: бизнес теряет миллиарды из-за неумения работать с данными Accenture и Qlik представили исследование «Человеческий фактор в управлении данными» (Human Impact of Data Literacy), в котором было установлено, что низкий уровень компетенций сотрудников в области примен

BI Consult начал продажи Qlik Data Catalyst в России Петербургская консалтинговая компания BI Consult объявила о том, что первой в России начинает реализацию проектов с применением Qlik Data Catalyst – платформы для каталогизации и управления корпоративными данными компании Qlik. Qlik Data Catalyst появилась в линейке компании Qlik благодаря приобрете

«Первый бит» помог Philips разработать BI-систему на базе Qlik Sense «Первый бит» внедрил в московском офисе Philips программу Qlik Sense и разработал на ее базе BI-систему. Это позволило компании повысить эффективность управления продаж. Компания Philips работает на российском рынке практически с момента основания: в

ГК «КОРУС Консалтинг» внедрила оперативную отчетность на «Загорском трубном заводе» ГК «КОРУС Консалтинг» разработала аналитическое решение для оперативной отчетности о деятельности всех производственных подразделений «Загорского трубного завода». Созданная на платформе Qlik Sense и собственном BPM-решении K-Point комплексная система дает возможность руководству «Загорского трубного завода» получать полное представление о работе предприятия в любой момент врем

«Корус Консалтинг» получил от Qlik специализацию «Oil & Gas» ГК «Корус Консалтинг» получила специализацию «Oil & Gas» от компании Qlik. Специализация подтверждает соответствие опыта интегратора набору компетенций по отраслевому направлению вендора, а также подчеркивает глубокую экспертизу компании в области решения бизнес

«Первый Бит» разработал систему бизнес-аналитики на базе Qlik Sense для ресторанов «Папа Джонс» Международный интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» внедрил в управляющей компании «Папа Джонс» систему бизнес-аналитики на базе платформы Qlik Sense. С ее помощью можно оперативно анализировать и контролировать изменения показателей деятельности ресторанов предприятия и его партнеров по франшизе. Автоматизация проходила в несколь

«Росгосстрах» внедрит Qlik Sense в качестве основной аналитической системы «Росгосстрах», одна из ведущих отечественных страховых компаний, и консультационная группа АТК, партнер Qlik на территории России и стран СНГ, совместно с Qlik, одним из лидеров в разработке систем бизнес-анализа для конечных пользователей, объявили о старте проекта по внедрению Qlik

BI Partner внедрила платформу Qlik Sense в «Хендэ Мотор СНГ». BI Partner (входит в группу «АйТеко») завершила работы по внедрению платформы Qlik Sense в «Хендэ Мотор СНГ». Набор аналитических приложений, разработанных в рамках проекта, поможет одному из ведущих автопроизводителей управлять политикой и отслеживать статистику ремонто

BI Partner выпустила решение для формирования регламентной отчетности Reports4Qlik аментной отчетности Reports4Qlik. Разработанный компанией BI Partner программный компонент Reports4Qlik позволяет встраивать функциональность систем регламентной отчетности в BI-приложения QlikView и Qlik Sense. Будучи альтернативой «оригинальному» модулю, Reports4Qlik позиционируется как оптимальное решение для компаний среднего и малого бизнеса, сообщили CNews в «Ай-Теко». В настоящее вре

BI Consult будет использовать в проектах новые возможности платформ QlikView и Qlik Sense компания BI Consult, специализирующаяся на консультационных услугах в области построения систем бизнес-анализа, объявила о расширении возможностей использования геоаналитики на платформах QlikView и Qlik Sense. Карты станут более детальными и информационно насыщенными, что позволит пользователям получать информацию в новых географических разрезах. В конечном итоге это приведет к росту рент

Сеть обувных магазинов Zenden внедрила BI-систему Qlik Sense Торговая сеть Zenden при поддержке консультационной группы АТК завершила первый этап проекта по внедрению системы Qlik Sense. В рамках проекта была разработана детальная аналитика по розничным продажам более 200 магазинов компании, включающая контроль KPI торговых точек, эффективность промо-акций и анализ

AT Consulting пополнила портфель BI-решений продуктами Qlik Компания AT Consulting стала партнером Qlik — разработчика BI-продуктов для визуализации данных. Об этом CNews сообщили в AT Consulting. Как провайдер решений (Solution Provider) AT Consulting получила право продавать системы Qli

«Магнит» расширяет использование QlikView Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и российская розничная продуктовая сеть «Магнит» подписали соглашение, благодаря которому «Магнит» увеличит количество лиценз

Qlik Sense + ArcGIS: решение по геоанализу от Esri CIS и BI Consult я компания Esri CIS (официальный дистрибьютор в странах СНГ компании Esri, мирового поставщика геоинформационных технологий), совместно с компанией BI Consult (официальный российский партнер компании Qlik, разработчика программного обеспечения для систем Business Intelligence) впервые представили российскому рынку новое программное решение для проведения профессионального геоанализа. Как со

Qlik оценил эффективность BI-систем в розничных сетях Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, опубликовала результаты исследования, проводившегося в августе и сентябре 2014 г. совместно с порталом Retail.ru и при поддер

Qlik представила Qlik Sense своим российским клиентам и партнерам Компания Qlik, разработчик систем исследования данных, в ходе конференции Qlik Visualize Your W

Qlik совместно с Frank Research Group выпустил приложение «Банковская аналитика» в помощь вкладчикам Компания Qlik совместно с Frank Research Group, исследовательской компанией в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг, объявила о выходе приложения «Банковская аналитика»,

Qlik выпустила новый продукт для бизнес-анализа и визуализации данных Компания Qlik объявила о выпуске продукта Qlik Sense — аппаратно-независимой системы для самостоятельной визуализации и исследования данных, обеспечивающей управляемость и производительность корп

Qlik Sense Desktop для визуализации данных доступен для бесплатной загрузки Компания Qlik, игрок рынка систем исследования данных, представила Qlik Sense Desktop — бесплатную версию приложения для визуализации данных нового поколения, с помощью которого бизнес-пользовате

Скрининг-центры в немецкой Саксонии используют QlikView для анализа данных Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, объявила о том, что пять центров по выявлению рака груди в земле Саксония, Германия, внедрили QlikView, чтобы получать целост

Платформа QlikView Business Discovery обзаведется функцией прогнозной аналитики от Alteryx Компания Alteryx, разработчик решений для комбинирования данных и углубленной аналитики, и компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, объявили начале партнерства, целью которого является обеспечение специалистов по анализу данных и бизнес-пользователей широки

QlikTech и TAdviser изучили опыт использования BI-систем в России Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, и деловой портал TAdviser провели исследование «Практический опыт использования B

QlikTech и Attivio обеспечат возможность использования QlikView Direct Discovery для анализа «больших данных» Компания QlikTech, разработчик систем для бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, и компания Attivio объявили об объединении усилий в рамках проекта, благодаря которому функции для работы

В QlikTech назначен вице-президент направления Global Services Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, объявила о назначении Марка Фром-Полсена (Mark From-Poulsen) на пост старшего виц

QlikView Direct Discovery интегрирована с Cloudera Impala для анализа «больших данных» Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, объявила об интеграции инструмента QlikView Direct Discovery с Cloudera Impala, с

QlikTech расширила возможности QlikView на мобильных устройствах Компания QlikTech объявила о расширении возможностей QlikView на мобильных устройствах, выпустив новое приложение для операционной системы iOS с широкими возможностями как для онлайнового, так и автоном

QlikTech и Teradata предложат новый инструмент для анализа «Больших данных» Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, и компания Teradata, производитель аналитических решений для работы с данными, об