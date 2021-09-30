Qlik представила решение Qlik Application Automation

Qlik объявила о запуске Qlik Application Automation, no-code решения для управления действиями на основе контекстно-зависимой аналитической информации благодаря оптимизации рабочих процессов между приложениями SaaS и Qlik Cloud. Благодаря Qlik Application Automation автоматизированные рабочие процессы могут запускать оповещения или последующие процессы, значительно сокращая время обработки данных. Решение, разработанное на базе приобретенного ранее Blendr.io, помогает приблизиться к концепции Active Intelligence, когда технологии и процессы запускают непосредственные действия на основе данных в режиме реального времени.

«SaaS-приложения и связанный с ними бурный рост данных резко увеличили нагрузку на ручную интеграцию. Это мешает аналитикам и ИТ-группам реагировать на меняющуюся ситуацию в режиме реального времени, а значит, и подрывает всю работу по выстраиванию Active Intelligence, – отметил Джеймс Фишер, директор по продуктам Qlik. – Благодаря Qlik Application Automation и простому переносу данных между Qlik Cloud и сотнями SaaS-приложений, рабочие команды могут легко создавать масштабируемые соединения и потоки данных, которые позволяют оперативно задействовать аналитику на основе данных».

Как показывает опубликованное в мае исследование Statista, в 2020 г. на SaaS-приложения приходилось 70% всего глобального программного обеспечения. В среднем на одну компанию приходится 80 SaaS-приложений по сравнению лишь с восемью в 2015 г. Бурный рост SaaS, наряду с глобальным стремлением управлять данными, резко увеличили рабочие нагрузки ИТ-отделов и аналитиков. Интеграция сотен потенциальных SaaS-приложений в согласованный аналитический процесс требует большого количества времени и рабочих ресурсов, сильно ограничивая возможность принимать решения на основе данных в реальном времени.

Qlik Application Automation решает эту проблему. Отсутствие необходимости писать программный код, drag-and-drop управление данными и встроенная интеграция с Qlik Cloud создают бесшовную связь между аналитической платформой и сторонними SaaS-приложениями для управления бизнес-процессами. Благодаря автоматизированной аналитике приложениям и рабочим процессам ИТ-команда и аналитики могут помочь компании принимать значительно большее количество решений, руководствуясь данными. Другое важное преимущество решения – шаблоны Qlik Application Automation. Благодаря им команды могут обеспечить согласованность в работе и повысить производительность, особенно для таких задач как аналитика DevOps, публикация приложений и передача аналитических данных из Qlik в инструменты совместной работы, например, Slack или MS Teams.

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Qlik Application Automation сокращает время, необходимое для программирования повторяющихся задач бэк-офиса, и дает командам больше времени для подготовки аналитики в реальном времени с помощью таких решений как: смарт-подключение – Быстро подключайтесь к ведущим SaaS приложениям на рынке: Salesforce, Slack и MS Teams и др. Они представлены в виде smart-блоков, а значит, нет необходимости погружаться в технические особенности низкоуровневого API приложения; пользовательский no-code интерфейс прост и понятен для бизнес-пользователей. В то же время он предлагает расширенные функции для продвинутых специалистов: изменение условий, переменных, циклов, отображение данных, обработчики ошибок и шаблонов для ускорения разработки потоков; встроенная интеграция с Qlik Cloud – легко создавайте потоки, использующие собственные API-интерфейсы Qlik для автоматизации процессов аналитики DevOps; триггеры динамической автоматизации – используйте потоки автоматизации из различных механизмов в соответствии с вашими бизнес-задачами. Запускайте автоматизацию по запросу, используйте веб-перехватчики для активации потоков из событий или запрограммируйте выполнение в определенное время; централизованное управление и надежность – управляйте и отслеживайте автоматизацию с помощью Qlik Cloud, чтобы обеспечить выполнение потоков и соблюдение соглашений об уровне обслуживания в масштабе всей компании.