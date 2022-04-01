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Qlik Application Automation
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|01.04.2022
|Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner 1
|30.09.2021
|Qlik представила решение Qlik Application Automation 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Qlik Application Automation и организации, системы, технологии, персоны:
|Qlik - QlikTech 173 2
|Salesforce 498 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
|Salesforce - Tableau Software 123 1
|Philips 2099 1
|БАРС Груп - Analytic Workspace - AW BI - ОСТ 27 1
|SAP SE 5601 1
|Microsoft Corporation 25775 1
|IBM - International Business Machines Corp 9699 1
|Oracle Corporation 7074 1
|SAS Institute 1082 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
|Швеция - Королевство 3782 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.