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Qlik Application Automation

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.04.2022 Qlik вошла в число лидеров магического квадранта Gartner 1
30.09.2021 Qlik представила решение Qlik Application Automation 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Qlik Application Automation и организации, системы, технологии, персоны:

Qlik - QlikTech 173 2
Salesforce 498 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Salesforce - Tableau Software 123 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 1
Microsoft Teams - MS Teams 670 1
Qlik Qlikview 120 1
Statista 263 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
NCSoft Lineage 103 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 76 1
Qlik AutoML - Big Squid 2 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
Qlik Cloud 2 1
Capone Mike - Майк Капоне 2 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
Gartner - Гартнер 3658 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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