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NCSoft Lineage



20.04.2017 «Ростелеком» закупил на 150 млн снаряжение для Lineage 2 и других легендарных игр
27.05.2010 Darkness Within 2: The Dark Lineage. Демо
25.12.2008 Lineage II в продаже
17.09.2008 Мышиная охота в Lineage 2
15.08.2008 Качаться в Lineage 2 теперь быстрее!
12.08.2008 Регистрация в бету русской Lineage 2
21.07.2008 Lineage 2 официально в России
17.06.2008 L2, но не Lineage
08.04.2008 Стальная цитадель Lineage2
01.04.2008 Официальный сайт Lineage 2: Hellbound
26.02.2008 Конкурс видео по Lineage 2
14.12.2007 Состоялся релиз нового дополнения к Lineage II
07.11.2007 Lineage 2: The Kamael готов к тестированию
09.08.2007 Доходы NCsoft генерирует Lineage
25.05.2007 Lineage II Interlude в продаже
10.05.2007 Lineage III: утечка на $1 млрд
28.03.2007 Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude. Скриншоты
23.03.2007 Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude. Скриншоты
02.03.2007 Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude. Видео
22.02.2007 Новый виток во вселенной Lineage II

Публикаций - 83, упоминаний - 135

NCSoft Lineage упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

NCsoft 101 39
Microsoft Corporation 22011 8
Crytek 143 8
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 488 7
Бука - Buka 468 5
Microsoft Games 21 4
Sony 6084 2
Epic Games 131 2
Ponemon Institute 74 2
Google LLC 9819 2
Microsoft - Activision Blizzard 465 2
Nival - Нивал - Nival Interactive - Nival Online - Nival Network 167 2
Xerox ACS - Affiliated Computer Services 20 2
Новый диск 897 2
EA - Electronic Arts 1270 2
Blizzard Entertainment 319 2
Samsung Electronics 9132 2
Yandex - Яндекс 4781 2
Radware 50 1
BSL - BS lab - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб 12 1
App Annie 77 1
RBK Money 75 1
НКС - Национальные кабельные сети 95 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 69 1
Nvidia Corp 3058 1
Rovio Mobile 39 1
Square Enix 198 1
Capcom 271 1
Midway 104 1
SEGA 383 1
Rockstar Games 241 1
Eidos Interactive 217 1
Constanta 2 1
Wileyfox 10 1
Codemasters 241 1
Razer 65 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7905 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3817 1
Dr.Web - Доктор Веб 1179 1
Huawei 3084 1
Bank of America - Банк Америки 216 1
Hyatt Hotels and Resorts - Хаятт 11 1
Danske Bank 9 1
Свобода 297 1
Sony Pictures Entertainment 134 1
DuPont 94 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 53 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 336 1
Почта России ПАО 1822 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1643 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 1
МТС банк 265 1
Visa International 1671 1
KIA Motors 85 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 743 1
Открытие ФК 2016 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1605 1
Правительство РФ 7011 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1036 2
Президент Российской Федерации 3007 1
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 146 1
Верховный суд Российской Федерации 627 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7441 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1044 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30613 5
Сервер - Серверные платформы 2066 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1145 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1210 3
PvP - Player versus Player 91 3
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3675 3
Website - Вебсайт 2654 3
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 311 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5963 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7385 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6377 2
Search engine - Поисковая система 241 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры 9 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 852 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 94 1
АМТС - Автоматическая междугородная телефонная сеть 15 1
QWERTY-клавиатура 637 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6205 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6776 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 575 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 881 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 228 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2229 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 241 1
USB Type-A - USB-A 175 1
SED - self-encrypting drive - Самошифруемый диск 48 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 832 1
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 173 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 43 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1394 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4976 1
Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 80 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10200 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3027 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 155 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4206 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1543 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8992 1
ArenaNet - Guild Wars - Онлайн-игра 44 10
Blizzard - World of Warcraft 327 8
Microsoft Windows 10 11201 6
Epic Games - Unreal Engine 275 3
Google Android 11646 3
Panda ActiveScan 46 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1356 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1527 2
Wargaming World of Tanks 155 2
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 144 2
CCP Games EVE Online - Массовая многопользовательская онлайн-игра 53 2
Microsoft Edge - браузер 1872 2
Apple - App Store 2373 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 303 2
Daybreak EverQuest - онлайн-игра 79 2
EA The Sims - компьютерная игра 144 2
Rovio Mobile - Angry Birds 110 1
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 31 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 305 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 225 1
Microsoft Windows Live Hotmail 284 1
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 78 1
EA Madden NFL - Компьютерная игра 18 1
Cyanogen Mod 51 1
EA Origin 93 1
Wargaming World of Warplanes 34 1
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 41 1
Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 134 1
Sony Playstation Store 51 1
Cyanogen OS 19 1
Wargaming World of Warships 34 1
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 100 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 106 1
AMD Radeon HD 264 1
AMD Phenom 99 1
HTC Magic 30 1
AMD Game! - AMD Gaming Evolved 6 1
Nvidia nForce 39 1
Allods Team - Аллоды 44 1
Corrons Luis - Корронс Луис 106 5
Доля Алексей 67 2
Медведев Дмитрий 1594 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Пономаренко Александр 2 1
Матросов Александр 44 1
Зенкин Денис 262 1
Орловский Сергей 32 1
Костарев Валерий 8 1
Брузкин Александр 1 1
Ботвинкина Татьяна 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 101234 18
Южная Корея - Республика 3858 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44318 11
Европа 9805 11
Япония 9483 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12408 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12232 5
Земля - планета Солнечной системы 6898 5
Азия - Азиатский регион 3486 4
Америка Северная 2631 3
Китай - Тайвань 1611 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31758 3
Европа Восточная 2892 2
США - Техас 803 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10787 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1146 1
Канада - Ванкувер 132 1
США - Иллинойс 316 1
Словакия - Словацкая Республика 350 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 449 1
Южная Корея - Сеул 316 1
Того - Тоголезская Республика 8161 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 414 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 997 1
Евразия 256 1
Испания - Королевство 2752 1
Украина 5841 1
Франция - Французская Республика 5391 1
Германия - Федеративная Республика 8220 1
Канада 3071 1
Америка 1950 1
Финляндия - Финляндская Республика 1656 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1578 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 670 1
Русский язык 3855 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 286 1
Дед Мороз 157 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1352 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 133 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 434 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 791 1
Киберспорт - компьютерный спорт или электронный спорт 15 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 46 1
F2P - Free-to-play 26 1
NPC - non-player character - неигровой персонаж 60 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 2
Korea Times 129 2
Reddit 216 1
Bloomberg 987 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 600 1
The Independent 27 1
Vnunet 225 1
РС Рro 87 1
Independent 94 1
Times 404 1
IDC - International Data Corporation 4566 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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Создано именных указателей - 68684.
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