NCSoft Lineage

«Ростелеком» закупил на 150 млн снаряжение для Lineage 2 и других легендарных игр гейм») компании Innova. Опция обеспечивает пользователям преимущества при прохождении таких игр как Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank. Кроме того, при ее подключении игроки получают специ

Россиянин арестован за кражу персонажа из онлайн-игры е впервые столкнулись с расследованием виртуального воровства. Заявление о краже своего персонажа в Lineage 2 подал живущий в Мурманске опытный геймер. По его словам, он потратил несколько лет

Darkness Within 2: The Dark Lineage. Демо Компания Iceberg Interactive опубликовала демоверсию игры Darkness Within 2: The Dark Lineage от студии Zoetrope Interactive.Скачать демоверсию можно с нашего сервера (272 МБ).Продолжение хоррор-адвенчуры в духе знаменитого Лавкрафта. Действие происхо

Фильм Assassin's Creed: Lineage. Полная версия Компания Ubisoft опубликовала полную версию короткометражного фильма Assassin's Creed: Lineage, предваряющего выход игры Assassin's Creed 2. Релиз игры для консолей состоится 17 ноября. РС-версия перенесена на начало 2010 года.Скачать фильм Assassin's Creed: Lineage

Lineage II в продаже , что 25 декабря 2008 г. в продажу поступила игра Lineage IIСверхпопулярная онлайновая ролевая игра Lineage II – это миллионы преданных поклонников, огромный волшебный мир и множество увлекател

Мышиная охота в Lineage 2 NCSoft приглашает всех поклонников Lineage 2 принять участие в большой охоте на мышей. Как говорится на официальном сайте:«Ужасный пиратский капитан Закен наложил древнее проклятие на свою команду, после того как они стащили его

Качаться в Lineage 2 теперь быстрее! У Lineage 2 есть ряд достоинств, которые делают игру очень популярной в России. Но есть и один

Регистрация в бету русской Lineage 2 Компания Innova Systems объявила о начале регистрации в бету русской версии Lineage 2. Как говорится на форуме локализации: «Бета-тест даст возможность протестировать ин

Lineage 2 официально в России ии договора на издание в России одной из наиболее популярных многопользовательских онлайновых игр – Lineage 2. Согласно подписанному соглашению Innova получает права на полную локализацию и изд

L2, но не Lineage Корейские разработчики из T-Entertainment объявили о лицензировании движка Unreal Engine 3 для создания новой MMORPG L2. Выбор названия странный, ведь в Корее все привыкли так называть Lineage 2. Не много ли будет путаницы? По словам создателей, игра будет симбиозом традиционных RPG и RTS, «футуристическим фэнтези с привкусом мыльной оперы». Работа над проектом только началас

Стальная цитадель Lineage2 пресс-релиз, в котором рассказала о некоторых особенностях выходящего скоро обновления к Lineage 2: Hellbound. Особый интерес для поклонников представляет Стальная цитадель — место для охоты на

Официальный сайт Lineage 2: Hellbound Компания NCSoft запустила новый раздел на официальном сайте Lineage 2, посвященный дополнению Hellbound. Там посетители могут увидеть CGI ролик с главным

Конкурс видео по Lineage 2 NCSoft анонсировала проведение первого официального конкурса на лучшее игровое видео по Lineage 2. Игрокам предлагается с помощью встроенной функции записи повторов, запечатлеть зрелищную осаду крепости или замка и прислать ее разработчикам до 7 марта. Победителей ждут ценные приз

Состоялся релиз нового дополнения к Lineage II Случилось то, чего на протяжении последних месяцев ждали все поклонники Lineage II. 12 декабря NCSoft приступила к установке на игровые сервера дополнения The 1st Th

Lineage 2: The Kamael готов к тестированию Хотя новое глобальное обновление Lineage 2: The Kamael было официально объявлено всего пару недель назад, его уже установили н

Доходы NCsoft генерирует Lineage тый доход компании, до уровня $11.5 млн., что объясняется аналитиками падением продаж на игры серии Lineage, которые являются основным источником доходов. Точнее говоря, аналитики отмечают не с

Lineage II Interlude в продаже ъявляет о поступлении в продажу английской продолжения глобальной многопользовательской онлайн игры Lineage II Interlude.Lineage II предлагает лучшим в мире игрокам в многопользовательск

Lineage III: утечка на $1 млрд раммистов из компании NCsoft в том, что разработчики перепродали исходный код новой онлайновой игры Lineage III конкурирующей японской фирме. Семь человек из команды NCsoft прежде чем покинуть

Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из MMORPG Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude, разработкой которой занята NCsoft Corporation. В России игру выпустит компания "Бука".В Interlude вы попадете на архипелаг, населенный неизвестными н

Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из MMORPG Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude, разработкой которой занята NCsoft Corporation. В России игру выпустит компания "Бука".В Interlude вы попадете на архипелаг, населенный неизвестными н

Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude. Видео Склад "Боевого Народа" пополнился двумя видеороликами из игры Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude, разработкой которой занята NCsoft Corporation. В России игру выпустит компания "Бука". Скачать ролики можно по следующим ссылкам: видео 1 (123 МБ) и

Новый виток во вселенной Lineage II Компания "Бука" распространила пресс-релиз, рассказывающий о новом аддоне к Lineage II. Дополнение, получившее подзаголовок INTERLUDE, станет одновременно прощанием с Th