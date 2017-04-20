Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NCSoft Lineage
|20.04.2017
|«Ростелеком» закупил на 150 млн снаряжение для Lineage 2 и других легендарных игр
|27.05.2010
|Darkness Within 2: The Dark Lineage. Демо
|25.12.2008
|Lineage II в продаже
|17.09.2008
|Мышиная охота в Lineage 2
|15.08.2008
|Качаться в Lineage 2 теперь быстрее!
|12.08.2008
|Регистрация в бету русской Lineage 2
|21.07.2008
|Lineage 2 официально в России
|17.06.2008
|L2, но не Lineage
|08.04.2008
|Стальная цитадель Lineage2
|01.04.2008
|Официальный сайт Lineage 2: Hellbound
|26.02.2008
|Конкурс видео по Lineage 2
|14.12.2007
|Состоялся релиз нового дополнения к Lineage II
|07.11.2007
|Lineage 2: The Kamael готов к тестированию
|09.08.2007
|Доходы NCsoft генерирует Lineage
|25.05.2007
|Lineage II Interlude в продаже
|10.05.2007
|Lineage III: утечка на $1 млрд
|28.03.2007
|Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude. Скриншоты
|23.03.2007
|Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude. Скриншоты
|02.03.2007
|Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude. Видео
|22.02.2007
|Новый виток во вселенной Lineage II
Публикаций - 83, упоминаний - 135
NCSoft Lineage упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Corrons Luis - Корронс Луис 106 5
|Доля Алексей 67 2
|Медведев Дмитрий 1594 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Пономаренко Александр 2 1
|Матросов Александр 44 1
|Зенкин Денис 262 1
|Орловский Сергей 32 1
|Костарев Валерий 8 1
|Брузкин Александр 1 1
|Ботвинкина Татьяна 1 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 2
|Korea Times 129 2
|Reddit 216 1
|Bloomberg 987 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 600 1
|The Independent 27 1
|Vnunet 225 1
|РС Рro 87 1
|Independent 94 1
|Times 404 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru