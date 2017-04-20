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NCSoft Lineage
СОБЫТИЯ
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|20.04.2017
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«Ростелеком» закупил на 150 млн снаряжение для Lineage 2 и других легендарных игр
гейм») компании Innova. Опция обеспечивает пользователям преимущества при прохождении таких игр как Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank. Кроме того, при ее подключении игроки получают специ
|06.10.2011
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Россиянин арестован за кражу персонажа из онлайн-игры
е впервые столкнулись с расследованием виртуального воровства. Заявление о краже своего персонажа в Lineage 2 подал живущий в Мурманске опытный геймер. По его словам, он потратил несколько лет
|27.05.2010
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Darkness Within 2: The Dark Lineage. Демо
Компания Iceberg Interactive опубликовала демоверсию игры Darkness Within 2: The Dark Lineage от студии Zoetrope Interactive.Скачать демоверсию можно с нашего сервера (272 МБ).Продолжение хоррор-адвенчуры в духе знаменитого Лавкрафта. Действие происхо
|14.11.2009
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Фильм Assassin's Creed: Lineage. Полная версия
Компания Ubisoft опубликовала полную версию короткометражного фильма Assassin's Creed: Lineage, предваряющего выход игры Assassin's Creed 2. Релиз игры для консолей состоится 17 ноября. РС-версия перенесена на начало 2010 года.Скачать фильм Assassin's Creed: Lineage
|25.12.2008
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Lineage II в продаже
, что 25 декабря 2008 г. в продажу поступила игра Lineage IIСверхпопулярная онлайновая ролевая игра Lineage II – это миллионы преданных поклонников, огромный волшебный мир и множество увлекател
|17.09.2008
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Мышиная охота в Lineage 2
NCSoft приглашает всех поклонников Lineage 2 принять участие в большой охоте на мышей. Как говорится на официальном сайте:«Ужасный пиратский капитан Закен наложил древнее проклятие на свою команду, после того как они стащили его
|15.08.2008
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Качаться в Lineage 2 теперь быстрее!
У Lineage 2 есть ряд достоинств, которые делают игру очень популярной в России. Но есть и один
|12.08.2008
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Регистрация в бету русской Lineage 2
Компания Innova Systems объявила о начале регистрации в бету русской версии Lineage 2. Как говорится на форуме локализации: «Бета-тест даст возможность протестировать ин
|21.07.2008
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Lineage 2 официально в России
ии договора на издание в России одной из наиболее популярных многопользовательских онлайновых игр – Lineage 2. Согласно подписанному соглашению Innova получает права на полную локализацию и изд
|17.06.2008
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L2, но не Lineage
Корейские разработчики из T-Entertainment объявили о лицензировании движка Unreal Engine 3 для создания новой MMORPG L2. Выбор названия странный, ведь в Корее все привыкли так называть Lineage 2. Не много ли будет путаницы? По словам создателей, игра будет симбиозом традиционных RPG и RTS, «футуристическим фэнтези с привкусом мыльной оперы». Работа над проектом только началас
|08.04.2008
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Стальная цитадель Lineage2
пресс-релиз, в котором рассказала о некоторых особенностях выходящего скоро обновления к Lineage 2: Hellbound. Особый интерес для поклонников представляет Стальная цитадель — место для охоты на
|01.04.2008
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Официальный сайт Lineage 2: Hellbound
Компания NCSoft запустила новый раздел на официальном сайте Lineage 2, посвященный дополнению Hellbound. Там посетители могут увидеть CGI ролик с главным
|26.02.2008
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Конкурс видео по Lineage 2
NCSoft анонсировала проведение первого официального конкурса на лучшее игровое видео по Lineage 2. Игрокам предлагается с помощью встроенной функции записи повторов, запечатлеть зрелищную осаду крепости или замка и прислать ее разработчикам до 7 марта. Победителей ждут ценные приз
|14.12.2007
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Состоялся релиз нового дополнения к Lineage II
Случилось то, чего на протяжении последних месяцев ждали все поклонники Lineage II. 12 декабря NCSoft приступила к установке на игровые сервера дополнения The 1st Th
|07.11.2007
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Lineage 2: The Kamael готов к тестированию
Хотя новое глобальное обновление Lineage 2: The Kamael было официально объявлено всего пару недель назад, его уже установили н
|09.08.2007
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Доходы NCsoft генерирует Lineage
тый доход компании, до уровня $11.5 млн., что объясняется аналитиками падением продаж на игры серии Lineage, которые являются основным источником доходов. Точнее говоря, аналитики отмечают не с
|25.05.2007
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Lineage II Interlude в продаже
ъявляет о поступлении в продажу английской продолжения глобальной многопользовательской онлайн игры Lineage II Interlude.Lineage II предлагает лучшим в мире игрокам в многопользовательск
|10.05.2007
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Lineage III: утечка на $1 млрд
раммистов из компании NCsoft в том, что разработчики перепродали исходный код новой онлайновой игры Lineage III конкурирующей японской фирме. Семь человек из команды NCsoft прежде чем покинуть
|28.03.2007
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Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из MMORPG Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude, разработкой которой занята NCsoft Corporation. В России игру выпустит компания "Бука".В Interlude вы попадете на архипелаг, населенный неизвестными н
|23.03.2007
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Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude. Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из MMORPG Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude, разработкой которой занята NCsoft Corporation. В России игру выпустит компания "Бука".В Interlude вы попадете на архипелаг, населенный неизвестными н
|02.03.2007
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Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude. Видео
Склад "Боевого Народа" пополнился двумя видеороликами из игры Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude, разработкой которой занята NCsoft Corporation. В России игру выпустит компания "Бука". Скачать ролики можно по следующим ссылкам: видео 1 (123 МБ) и
|22.02.2007
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Новый виток во вселенной Lineage II
Компания "Бука" распространила пресс-релиз, рассказывающий о новом аддоне к Lineage II. Дополнение, получившее подзаголовок INTERLUDE, станет одновременно прощанием с Th
|29.12.2005
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Южная Корея стала лидером рынка онлайновых игр
н. чистой прибыли при операционном доходе $243 млн. Самые популярные игры компании — Lineage и Lineage 2. В них, по данным KCCA, играет до 4 млн. человек по всему миру. В ассортимент NCsof
NCSoft Lineage и организации, системы, технологии, персоны:
|IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 2
|РС Рro 91 2
|Korea Times 132 2
|Reddit 398 1
|Bloomberg 1627 1
|Ведомости 1466 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
|The Independent 32 1
|Vnunet 224 1
|Times 661 1
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