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NCSoft Lineage

СОБЫТИЯ

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20.04.2017 «Ростелеком» закупил на 150 млн снаряжение для Lineage 2 и других легендарных игр

гейм») компании Innova. Опция обеспечивает пользователям преимущества при прохождении таких игр как Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank. Кроме того, при ее подключении игроки получают специ
06.10.2011 Россиянин арестован за кражу персонажа из онлайн-игры

е впервые столкнулись с расследованием виртуального воровства. Заявление о краже своего персонажа в Lineage 2 подал живущий в Мурманске опытный геймер. По его словам, он потратил несколько лет

27.05.2010 Darkness Within 2: The Dark Lineage. Демо

Компания Iceberg Interactive опубликовала демоверсию игры Darkness Within 2: The Dark Lineage от студии Zoetrope Interactive.Скачать демоверсию можно с нашего сервера (272 МБ).Продолжение хоррор-адвенчуры в духе знаменитого Лавкрафта. Действие происхо
14.11.2009 Фильм Assassin's Creed: Lineage. Полная версия

Компания Ubisoft опубликовала полную версию короткометражного фильма Assassin's Creed: Lineage, предваряющего выход игры Assassin's Creed 2. Релиз игры для консолей состоится 17 ноября. РС-версия перенесена на начало 2010 года.Скачать фильм Assassin's Creed: Lineage

25.12.2008 Lineage II в продаже

, что 25 декабря 2008 г. в продажу поступила игра Lineage IIСверхпопулярная онлайновая ролевая игра Lineage II – это миллионы преданных поклонников, огромный волшебный мир и множество увлекател
17.09.2008 Мышиная охота в Lineage 2

NCSoft приглашает всех поклонников Lineage 2 принять участие в большой охоте на мышей. Как говорится на официальном сайте:«Ужасный пиратский капитан Закен наложил древнее проклятие на свою команду, после того как они стащили его
15.08.2008 Качаться в Lineage 2 теперь быстрее!

У Lineage 2 есть ряд достоинств, которые делают игру очень популярной в России. Но есть и один

12.08.2008 Регистрация в бету русской Lineage 2

Компания Innova Systems объявила о начале регистрации в бету русской версии Lineage 2. Как говорится на форуме локализации: «Бета-тест даст возможность протестировать ин
21.07.2008 Lineage 2 официально в России

ии договора на издание в России одной из наиболее популярных многопользовательских онлайновых игр – Lineage 2. Согласно подписанному соглашению Innova получает права на полную локализацию и изд
17.06.2008 L2, но не Lineage

Корейские разработчики из T-Entertainment объявили о лицензировании движка Unreal Engine 3 для создания новой MMORPG L2. Выбор названия странный, ведь в Корее все привыкли так называть Lineage 2. Не много ли будет путаницы? По словам создателей, игра будет симбиозом традиционных RPG и RTS, «футуристическим фэнтези с привкусом мыльной оперы». Работа над проектом только началас
08.04.2008 Стальная цитадель Lineage2

пресс-релиз, в котором рассказала о некоторых особенностях выходящего скоро обновления к Lineage 2: Hellbound. Особый интерес для поклонников представляет Стальная цитадель — место для охоты на
01.04.2008 Официальный сайт Lineage 2: Hellbound

Компания NCSoft запустила новый раздел на официальном сайте Lineage 2, посвященный дополнению Hellbound. Там посетители могут увидеть CGI ролик с главным
26.02.2008 Конкурс видео по Lineage 2

NCSoft анонсировала проведение первого официального конкурса на лучшее игровое видео по Lineage 2. Игрокам предлагается с помощью встроенной функции записи повторов, запечатлеть зрелищную осаду крепости или замка и прислать ее разработчикам до 7 марта. Победителей ждут ценные приз
14.12.2007 Состоялся релиз нового дополнения к Lineage II

Случилось то, чего на протяжении последних месяцев ждали все поклонники Lineage II. 12 декабря NCSoft приступила к установке на игровые сервера дополнения The 1st Th
07.11.2007 Lineage 2: The Kamael готов к тестированию

Хотя новое глобальное обновление Lineage 2: The Kamael было официально объявлено всего пару недель назад, его уже установили н
09.08.2007 Доходы NCsoft генерирует Lineage

тый доход компании, до уровня $11.5 млн., что объясняется аналитиками падением продаж на игры серии Lineage, которые являются основным источником доходов. Точнее говоря, аналитики отмечают не с
25.05.2007 Lineage II Interlude в продаже

ъявляет о поступлении в продажу английской продолжения глобальной многопользовательской онлайн игры Lineage II Interlude.Lineage II предлагает лучшим в мире игрокам в многопользовательск
10.05.2007 Lineage III: утечка на $1 млрд

раммистов из компании NCsoft в том, что разработчики перепродали исходный код новой онлайновой игры Lineage III конкурирующей японской фирме. Семь человек из команды NCsoft прежде чем покинуть

28.03.2007 Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из MMORPG Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude, разработкой которой занята NCsoft Corporation. В России игру выпустит компания "Бука".В Interlude вы попадете на архипелаг, населенный неизвестными н
23.03.2007 Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из MMORPG Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude, разработкой которой занята NCsoft Corporation. В России игру выпустит компания "Бука".В Interlude вы попадете на архипелаг, населенный неизвестными н
02.03.2007 Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude. Видео

Склад "Боевого Народа" пополнился двумя видеороликами из игры Lineage II: The Chaotic Throne – Interlude, разработкой которой занята NCsoft Corporation. В России игру выпустит компания "Бука". Скачать ролики можно по следующим ссылкам: видео 1 (123 МБ) и

22.02.2007 Новый виток во вселенной Lineage II

Компания "Бука" распространила пресс-релиз, рассказывающий о новом аддоне к Lineage II. Дополнение, получившее подзаголовок INTERLUDE, станет одновременно прощанием с Th
29.12.2005 Южная Корея стала лидером рынка онлайновых игр

н. чистой прибыли при операционном доходе $243 млн. Самые популярные игры компании — Lineage и Lineage 2. В них, по данным KCCA, играет до 4 млн. человек по всему миру. В ассортимент NCsof

Публикаций - 103, упоминаний - 137

NCSoft Lineage и организации, системы, технологии, персоны:

NCsoft 104 38
Crytek 146 8
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 7
Microsoft Corporation 25775 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 6
Бука - Buka Entertaiment 493 5
Hobby world - 4game - Фогейм 24 4
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Sony 6739 3
EA - Electronic Arts 1317 3
Google LLC 12690 3
Microsoft - Activision Blizzard 511 3
Samsung Electronics 11065 2
Yandex - Яндекс 9216 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Wargaming 161 2
Epic Games 172 2
Ponemon Institute 86 2
Blizzard Entertainment 343 2
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 2
Xerox ACS - Xerox Affiliated Computer Services 21 2
Новый диск 963 2
Square Enix 215 2
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 2
Naver 26 1
Dell Alienware Corp 149 1
BBK OnePlus 298 1
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 26 1
БАРС Груп - Analytic Workspace - AW BI - ОСТ 27 1
Innova Systems - Иннова 14 1
GDTeam - CyberCrew 46 1
Hoff Tech - Хофф Тех 47 1
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 42 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 1
Netmarble - Kabam 5 1
Vengeance Games 5 1
NCsoft - ArenaNet 13 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 19 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Hyundai Securities 4 1
Parks Associates 24 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Visa International 1993 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Block - Square 203 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
DuPont - Дюпон 101 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Стример НПО 24 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 54
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 16
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 14
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 13
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Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 11
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 11
PvP - Player versus Player 234 9
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 7
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