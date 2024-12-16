Лихницкий Павел
Лихницкий Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Путятинский Сергей 86 2
|Каменский Владислав 16 2
|Кананыхин Роман 5 1
|Якименко Андрей 4 1
|Руднева Ольга 1 1
|Малиновский Сергей 14 1
|Молотков Денис 2 1
|Анохин Сергей 64 1
|Лихарев Сергей 25 1
|Лядов Кирилл 17 1
|Муромец Юлия 28 1
|Хромов Андрей 12 1
|Дятлов Сергей 18 1
|Булгаков Виктор 12 1
|Вихров Сергей 8 1
|Смирнов Максим 44 1
|Свердлов Алексей 19 1
|Черных Сергей 15 1
|Мусин Антон 2 1
|Кононов Михаил 4 1
|Кулина Анастасия 11 1
|Яковлев Сергей 45 1
|Шведов Дмитрий 10 1
|Рубанов Роман 4 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Skowronski Piotr - Сковронски Петр 1 1
|Кулагин Дмитрий 14 1
|Вайсблюм Игорь 17 1
|Чернявский Леонид 11 1
|Орлов Олег 7 1
|Панкратов Илья 6 1
|Молчанов Олег 1 1
|Чиженко Михаил 1 1
|Ухин Иван 1 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Горбунов Александр 54 1
|Игнатов Сергей 47 1
|Носов Сергей 16 1
|Малькова Лариса 16 1
|Силуянов Дмитрий 6 1
|Gartner - Гартнер 3556 5
|Forrester Research 821 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Fortune Global 100 140 1
|Ventana Research 7 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
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