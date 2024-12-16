Лихницкий Павел

Kept и DIS Group договорились о сотрудничестве в области управления данными 1

DIS Group и 2D Systems договорились о продвижении российских решений для управления данными 1

Управляющим партнером DIS Group назначен Дмитрий Финк 1

DIS Group и Axoft договорились о продвижении российских решений для управления данными 1

Axenix и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации 1

Решения DIS Group теперь доступны партнерам OCS 1

Rubytech и DIS Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными 1

IBS и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1

ГК Softline и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1

Решение для репликации данных от DIS Group вошло в реестр ПО Минцифры 1

Merlion и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1

DIS Group обеспечит полный цикл управления данными на российских технологиях 1

Платформа управления данными Plus7 EDM включена в реестр российского ПО 1

Три продукта линейки Plus7 вошли в реестр российского ПО Минцифры 1

DIS Group анонсировала комплексное российское решение по управлению данными и информацией 1

DIS Group представила пакет решений для автоматизации корпоративных процессов 1

DIS Group анонсировала российское решение для формирования сложноструктурированных документов и интеграции данных 1

Импортозамещенный аналог системы управления знаниями KMS Lighthouse анонсирован в России 1