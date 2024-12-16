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Лихницкий Павел



16.12.2024 Kept и DIS Group договорились о сотрудничестве в области управления данными   1
02.12.2024 DIS Group и «Физика сети» объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными 1
31.10.2024 DIS Group и «Бизматика-Консалтинг» займутся продвижением российской платформы для управления данными 1
10.10.2024 DIS Group и 2D Systems договорились о продвижении российских решений для управления данными 1
20.09.2024 Управляющим партнером DIS Group назначен Дмитрий Финк 1
07.08.2024 DIS Group и «Норбит» стали партнерами 1
10.06.2024 DIS Group и Axoft договорились о продвижении российских решений для управления данными 1
31.05.2024 «Ростелеком» и DIS Group расширили сотрудничество в области управления корпоративными данными 1
22.05.2024 Интегратор «ОТР 2000» пополнил свой портфель MDM-продуктами «Юниверс Дата» 1
06.05.2024 «СберТех» и DIS Group объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих флагманских продуктов 1
09.01.2024 Компания «Юниверс Дата» расширила функционал решения по управлению данными «Юниверс DG» 1
28.12.2023 «КОРУС Консалтинг» и DIS Group будут продвигать на рынке новые российские решения для управления данными 1
22.12.2023 «Юниверс Дата» расширяет функционал российского решения по управлению мастер-данными 1
14.12.2023 R-Style Softlab и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации 1
21.11.2023 Axenix и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации 1
30.10.2023 Решения DIS Group теперь доступны партнерам OCS 1
10.10.2023 Rubytech и DIS Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными 1
09.10.2023 «Лига цифровой экономики» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений в области управления данными 1
25.09.2023 «Инфосистемы джет» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
22.09.2023 «Магнит» и DIS Group реализовали совместный проект по внедрению платформы управления данными 1
21.09.2023 DIS Group и ПИК реализует проект по внедрению отечественного MDM-решения 1
19.09.2023 IBS и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
14.09.2023 «Дата инновации» и PIX Robotics договорились о технологическом партнерстве 1
13.09.2023 ГК Softline и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
05.09.2023 «Хайтэк-интеграция» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
28.08.2023 Решение для репликации данных от DIS Group вошло в реестр ПО Минцифры 1
23.08.2023 Продукты «Юниверс дата» включены в реестр ПО Минцифры 1
31.03.2023 Платформа «Плюс7 ФормИТ» обеспечит интеграцию данных на кластере Hadoop 1
13.03.2023 Российская платформа «Плюс7 формИТ» обеспечит интеграцию данных в МКБ 1
14.02.2023 Merlion и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
19.01.2023 DIS Group обеспечит полный цикл управления данными на российских технологиях 1
21.11.2022 Платформа управления данными Plus7 EDM включена в реестр российского ПО 1
31.10.2022 DIS Group поможет компаниям управлять корпоративными знаниями с любых устройств в облаке #CloudMTS 1
12.10.2022 Три продукта линейки Plus7 вошли в реестр российского ПО Минцифры 1
18.07.2022 DIS Group анонсировала комплексное российское решение по управлению данными и информацией 1
05.07.2022 DIS Group представила пакет решений для автоматизации корпоративных процессов 1
23.06.2022 DIS Group анонсировала российское решение для формирования сложноструктурированных документов и интеграции данных 1
16.05.2022 Импортозамещенный аналог системы управления знаниями KMS Lighthouse анонсирован в России 1
14.04.2022 МКБ оптимизирует процессы с помощью интеграции данных 1
04.04.2022 Система управления знаниями KMS Lighthouse стала доступна в облаках Yandex.Cloud и DataLine 1

Публикаций - 55, упоминаний - 56

Лихницкий Павел и организации, системы, технологии, персоны:

DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 48
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 19 16
Informatica 126 12
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 18 10
Датафлот 7 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
KMS Lighthouse 14 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Yandex - Яндекс 7340 2
SAP SE 5279 2
Accenture plc 682 2
Oracle Corporation 6688 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 2
Teradata 210 2
NICE Actimize 11 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 2
Ростелеком 9701 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Крок - Croc 1777 1
Google LLC 11775 1
BMC Software 92 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 60 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
Lenovo Motorola 3501 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Microsoft Corporation 24625 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 1
Citrix Systems 812 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Merlion - Мерлион 793 1
HP Inc. 5685 1
ХайТэк Интеграция 20 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 14
МКБ - Московский кредитный банк 558 9
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 13 2
Альфа-Банк 1769 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Meta Group 54 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Газпром нефть 618 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 14
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 12 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 26
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 25
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 21
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 11
Data Governance - Руководство данными 117 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 9
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 8
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 345 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 7
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 6
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TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 210 5
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 4
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 4
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 117 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 2
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 41 27
Юниверс дата - Юниверс MDM 28 19
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 25 18
Apache Hadoop 427 4
Юниверс дата - Юниверс DQ 6 4
Юниверс дата - Юниверс ETL 6 4
Informatica Data Quality 7 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Informatica PowerCenter 20 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Microsoft Skype 2067 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 24 1
Informatica DDM - Informatica Dynamic Data Masking 2 1
Informatica Big Data Management 5 1
HPE Intelligent Data Platform - HPE Data Management Framework 6 1
Linux OS 9937 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
BMC Helix - BMC Helix Remediate - TrueSight Vulnerability Management - BMC Helix Optimize - TrueSight Capacity Optimization - BMC Helix Monitor - TrueSight Operations Management 3 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 76 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 1
Датафлот репликация 3 1
PIX BI 52 1
PIX RPA Platform. 75 1
NCSoft Lineage 94 1
Amazon OpenSearch 23 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
ОТР УСБ - ОТР Универсальный сервер безопасности 4 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 11 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 1
IBM - Ascential Software - Ascential DataStage 15 1
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 34 1
Apache Ambari 5 1
Путятинский Сергей 86 2
Каменский Владислав 16 2
Кананыхин Роман 5 1
Якименко Андрей 4 1
Руднева Ольга 1 1
Малиновский Сергей 14 1
Молотков Денис 2 1
Анохин Сергей 64 1
Лихарев Сергей 25 1
Лядов Кирилл 17 1
Муромец Юлия 28 1
Хромов Андрей 12 1
Дятлов Сергей 18 1
Булгаков Виктор 12 1
Вихров Сергей 8 1
Смирнов Максим 44 1
Свердлов Алексей 19 1
Черных Сергей 15 1
Мусин Антон 2 1
Кононов Михаил 4 1
Кулина Анастасия 11 1
Яковлев Сергей 45 1
Шведов Дмитрий 10 1
Рубанов Роман 4 1
Степанюк Михаил 68 1
Skowronski Piotr - Сковронски Петр 1 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Вайсблюм Игорь 17 1
Чернявский Леонид 11 1
Орлов Олег 7 1
Панкратов Илья 6 1
Молчанов Олег 1 1
Чиженко Михаил 1 1
Ухин Иван 1 1
Тятюшев Максим 97 1
Горбунов Александр 54 1
Игнатов Сергей 47 1
Носов Сергей 16 1
Малькова Лариса 16 1
Силуянов Дмитрий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 6
Казахстан - Республика 5526 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Европа Восточная 3075 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Армения - Республика 2280 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Европа 21768 1
Израиль 2730 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 27 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 12
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Gartner - Гартнер 3556 5
Forrester Research 821 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Fortune Global 100 140 1
Ventana Research 7 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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