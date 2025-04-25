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Шведов Дмитрий
Шведов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 1
|Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
|Демидов Сергей 127 6
|Дружинин Станислав 20 6
|Хмельницкий Сергей 6 6
|Михалев Евгений 90 6
|Распопов Алексей 34 5
|Каримов Руслан 26 5
|Стариков Дмитрий 13 4
|Исаев Дмитрий 44 3
|Маркин Евгений 6 3
|Ложкин Руслан 34 2
|Гузев Иван 14 2
|Наумов Владимир 18 1
|Чаплинская Светлана 8 1
|Любимов Александр 14 1
|Панферов Сергей 5 1
|Волкова Наталья 5 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Данилова Ольга 1 1
|Юсупов Аркадий 4 1
|Соколов Павел 14 1
|Вахнин Павел 53 1
|Теплов Павел 17 1
|Чиков Сергей 18 1
|Жуков Андрей 9 1
|Комраков Николай 6 1
|Волков Николай 8 1
|Труненков Сергей 35 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Андрианов Павел 84 1
|Неверов Михаил 4 1
|Попов Павел 21 1
|Лихницкий Павел 56 1
|Заянц Илья 46 1
|Суровцев Владимир 18 1
|Стекцер Борис 2 1
|Яговитин Артем 3 1
|Дёмкин Владимир 10 1
|Валиуллин Адель 11 1
|Ежов Василий 42 1
|Бимаев Олег 8 1
|РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
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