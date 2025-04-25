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Шведов Дмитрий



25.04.2025 Опрос Arenadata: почти 90% компаний заинтересованы во внедрении ИИ 1
23.09.2022 «Уралхим» запустил платформу для обработки и анализа данных на базе облачных сервисов Cloud 1
21.09.2022 Плюсы и минусы отечественных облачных платформ 1
08.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 1
01.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 1
24.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября 1
11.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
22.07.2022 Открыта регистрация на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» 1
17.02.2022 Инструменты Informatica будут обеспечивать качество данных в «Уралхиме» 1
12.02.1999 В "Ниеншанц" открыт новый отдел 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Шведов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2943 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4093 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 261 2
Konica Minolta 406 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 149 1
Citrix Systems 821 1
Schneider Electric 579 1
Рексофт - Reksoft 423 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 1
Biocad - Биокад 82 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
Wyze Labs 11 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
ТехЛАБ 26 1
Informatica 126 1
Ниеншанц 122 1
KMS Lighthouse 14 1
NICE Actimize 11 1
Май - Май-Tech - Май-Тек 14 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 180 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1673 7
Югория - страховая компания 42 6
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 16 6
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 38 5
Абсолют Банк 234 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Северсталь ПАО - Severstal 490 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1059 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 212 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 48 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 62 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 1
Группа Самолет 82 1
Транснефть 307 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 31 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Волма 6 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52225 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21667 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67364 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16057 8
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 175 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5885 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2067 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16276 5
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1296 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12942 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14525 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6793 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4843 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5603 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10534 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9597 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 643 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11288 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1937 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6995 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3209 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5863 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7617 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1093 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1631 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30354 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 500 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1104 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28641 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2854 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5404 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6357 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1220 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12933 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 365 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 646 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 593 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 721 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 578 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 5
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 68 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4640 1
Huawei ECS - Huawei AI Elastic Cloud Servers 6 1
Informatica Data Quality 7 1
Amazon Web Services - AWS RDS - AWS Relational Database Service - Amazon Aurora 14 1
МТС - MTS WAF Premium 13 1
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Попов Павел 21 1
Лихницкий Павел 56 1
Заянц Илья 46 1
Суровцев Владимир 18 1
Стекцер Борис 2 1
Яговитин Артем 3 1
Дёмкин Владимир 10 1
Валиуллин Адель 11 1
Ежов Василий 42 1
Бимаев Олег 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 147823 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14222 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 2
Швеция - Королевство 3640 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3130 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5881 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3324 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48929 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4952 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13967 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2369 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11156 1
Аудит - аудиторский услуги 2777 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 5
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2058 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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