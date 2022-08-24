Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2022 г.

Подтвердили выступление с докладом:

Алексей Распопов, пресейл архитектор платформы Advanced, Cloud;

Дмитрий Шведов, заместитель руководителя департамента цифровизации, ОХК «Уралхим»;

Дмитрий Стариков, менеджер по presale #CloudMTS;

Руслан Каримов, директор по продукту, «Восточная горнорудная компания»;

Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, группа «Московская Биржа»;

Руслан Ложкин, руководитель службы информационной безопасности, «Абсолют Банк»;

Станислав Дружинин, руководитель управления эксплуатации, ГСК «Югория»;

Евгений Михалев, ИКТ-директор, «Май»;

Сергей Хмельницкий, управляющий директор разработки информационных систем, «Випсервис»;

Евгений Маркин, директор департамента электронного бизнеса банка «Мир Привилегий»;

Представитель компании «Учи.ру»;

Представитель компании Softline.

Вопросы к обсуждению:

Рынок облачных сервисов

Как изменился спрос на облачные сервисы в России?

С какими сложностями столкнулись облачные провайдеры?

Достаточно ли в России облачных ресурсов?

Способны ли российские облачные провайдеры заменить иностранных?

Как меняется стоимость облачных услуг?

Какое влияние оказали санкции на качество облачных сервисов?

Изменились ли требования к обеспечению безопасности?

Как выбрать облачного провайдера?

Технологии

Какие облачные сервисы предлагаются в России?

Как выбрать оптимальную облачную инфраструктуру?

Приватное, гибридное или мультиоблако: что выгоднее в новых условиях?

Информационная безопасность в облачных средах.

Резервное копирование и восстановление данных.

Тренды и перспективы

Каким будет 2022 г. для облачного рынка в России?

С какими сложностями столкнулись поставщики облачных сервисов?

Удается ли обеспечить безопасность на фоне роста киберпреступности?

Какие облачные услуги особенно востребованы в новых условиях?

Не приведет ли уход западных компаний к снижению качества облачных услуг в России?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

10 простых шагов: Как выйти на новые внешние рынки с помощью платформы «Мой экспорт» Бизнес