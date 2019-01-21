Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
e-Business
Electronic Business
Е-бизнес, И-бизнес
Интернет-бизнес
Электронный бизнес
Публикаций - 79, упоминаний - 80
e-Business упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 3
|PayPal 624 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru