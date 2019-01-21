e-Business

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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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21.01.2019 ИТ-«дочку» «Почты России» возглавил выходец из Альфа-банка 1
18.06.2018 Nvidia: Искусственный интеллект учится совсем не так, как человек 1
18.08.2016 «Альфа-Банк» и DHL Express запустили бесплатную доставку корпоративных банковских карт 1
27.05.2016 В ИТ-команде банка «ФК Открытие» произошли изменения 1
21.12.2015 Зачем интернет-банку мониторинг контрагентов 1
10.12.2015 «Альфа-Банк» запустил сервис «Молния» для оплаты электронных счетов 1
15.10.2015 Сергей Меднов возглавил операционно-технологический блок банка «Открытие» 1
23.06.2015 «Альфа-Банк» совместно с VisaToHome запустил услугу по оформлению визы онлайн 1
16.09.2014 Онлайн-сервисы платежных систем начали движение в сторону мобильной коммерции 1
14.05.2014 «Альфа-Банк» и Enaza запустили онлайн-магазин игр 1
05.03.2014 «Альфа-Банк» запустил оплату электронных счетов в интернет-магазине автозапчастей Exist.ru 1
18.07.2013 В интернет-банке «Альфа-Клик» можно оплатить покупку программ в Allsoft 1
02.07.2013 Интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк «Альфа-Мобайл» теперь можно подключить в режиме онлайн 1
25.04.2013 «Альфа-банк» обновил онлайн-банкинг. Вместо IBM теперь Oracle 1
24.04.2013 Интернет-банк «Альфа-Клик» переведен на платформу Oracle Fusion Middleware 1
20.03.2013 Contact и «Альфа-Банк» запустили услугу «Перевод по номеру карты» 1
03.12.2012 «Альфа-Банк» и «Росгосстрах» запустили услугу онлайн-покупки полиса для путешественников по картам любых банков 1
15.11.2012 Сергей Меднов назначен руководителем блока ИТ «Банка Москвы» 1
28.09.2012 ИТ-директор «Альфа-банка» Сергей Меднов переходит в «Банк Москвы» 1
11.07.2012 «Альфа-Банк» снизил комиссию за онлайн-переводы средств с карты на карту 1
03.04.2012 Новый сервис «Альфа-Банка» позволяет подтверждать операции в интернет-банке без паролей по SMS 1
29.03.2012 «Мобильная карта» «Альфа-Банка» позволяет оплатить покупки с баланса телефона «Билайн» в системе IntellectMoney 1
06.02.2012 «Альфа-Банк» и «Одноклассники» предлагают альтернативу платежным терминалам 1
30.01.2012 PayOnline и «Альфа-Банк» представили новый способ приема платежей с помощью «Мобильной карты» 1
20.06.2011 «Альфа-Банк» и «Лаборатория Касперского» представили специальную версию Kaspersky Internet Security 2011 для клиентов банка 1
09.06.2011 Мобильные платежи: как это работает в России? 1
09.01.2007 СПбГУТ проводит конкурс на реинжиниринг системы доступа к данным 1
02.02.2006 Акции ИКТ-компаний: январская лихорадка 1
14.06.2005 Армяне определили свои лучшие электронные проекты 1
02.06.2004 ИТ-лидеров России посвятили в рыцари 1
29.04.2004 Вручены премии "Лучший регион в сфере ИКТ" 1
14.04.2004 Лучшие регионы в сфере ИКТ будут названы 28 апреля 1
17.12.2003 Получит ли деньги проект «Украина - развитие через Интернет»? 1
24.09.2003 CNews стал партнером Gartner в России и странах СНГ 1
29.04.2003 «Лучшие российские регионы в сфере ИКТ»: конкурс станет ежегодным 1
04.11.2000 "1С" и "Extra.RU" при поддержке Microsoft разработаны стандарты обмена коммерческой информацией в формате XML для торговых организаций 1
26.06.2000 Отчет PricewaterhouseCoopers отметил рост заинтересованности инвесторов в европейских высокотехнологичных компаниях 1
20.06.2000 Создана первая сервисная компания для работы на рынке беспроводных Web-инфраструктур 1
20.06.2000 Создана первая сервисная компания для работы на рынке беспроводных Web-инфраструктур 1
07.06.2000 Создана инвестиционная компания E-xcell Communications для финансирования интернет-компаний в Восточной Европе 1

Публикаций - 79, упоминаний - 80

e-Business упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 3
PayPal 624 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 1
Qiwi 795 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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