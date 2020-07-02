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e-Business Electronic Business Е-бизнес, И-бизнес Интернет-бизнес Электронный бизнес
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|02.07.2020
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Павел Рубахин возглавил отдел развития электронного бизнеса Райффайзенбанка
Павел Рубахин возглавил отдел развития электронного бизнеса Райффайзенбанка. Он будет отвечать за стратегию развития «Райффайзен-Онлайн», создание и развитие новых цифровых сервисов. Рубахин начал карьеру в компании McKinsey&Co, зат
|25.07.2016
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Пионер интернет-бизнеса Yahoo продан за $4,8 млрд
судьбу интернет-компании, наконец-то положит конец многомесячным слухам и давлению на руководство Yahoo со стороны инвесторов, в том числе, крупнейшего, Starboard Value LP.Verizon заплатит за пионера интернет-бизнеса $4,8 млрд Для Verizon приобретение активов Yahoo означает возможность предоставления миллионам абонентов дополнительных информационных и медийных сервисов, таких как Yahoo Fina
|10.07.2015
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AT Consulting модернизировала ERP-систему в «Вымпелкоме»
Компания AT Consulting завершила в компании «Вымпелком» проект по модернизации ERP-системы. Как сообщили CNews в AT Consulting, система на базе Oracle E-Business Suite R12 работает во всех филиалах оператора на территории России, в ней зарегистрировано более 30 тыс. пользователей и автоматизировано более 70 крупных бизнес-процессов. В связи с
|21.08.2014
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Вышла новая версия Oracle E-Business Suite
Корпорация Oracle выпустила новую версию решения Oracle E-Business Suite. Как сообщили CNews в Oracle, версия 12.2.4 предлагает обновленный пользовательский интерфейс, усовершенствования во многих функциональных областях, а также расширенную интегра
|18.08.2014
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Новинки Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca помогают принимать обоснованные решения
Корпорация Oracle выпустила четыре новых расширения Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca, чтобы предоставить организациям возможность изучать операционные данные в режиме реального времени. В целом расширения помогают организациям сосре
|29.10.2013
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Конференция «Электронный бизнес: потребности и возможности»
российские компании к конкуренции со стороны западных игроков? Какие проблемы возникают у провайдеров и потребителей онлайн-услуг? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции "Электронный бизнес: потребности и возможности". CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, а также представителей то
|02.10.2013
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Стартовали продажи новой версии Oracle E-Business Suite
Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии Oracle E-Business Suite 12.2, призванной помочь организациям управлять сложностями в глобальной бизнес-среде и обеспечить непрерывность ключевых бизнес-процессов. Новая версия включает возможности опе
|21.08.2013
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Конференция «Электронный бизнес: потребности и возможности»
российские компании к конкуренции со стороны западных игроков? Какие проблемы возникают у провайдеров и потребителей онлайн-услуг? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции "Электронный бизнес: потребности и возможности". CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, а также представителей то
|16.07.2013
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Oracle выпустила решение E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca
Корпорация Oracle объявила о выпуске в продажу решения Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca, призванного помочь организациям оптимизировать процесс принятия операционных решений и повысить эффективность бизнес-процессов, сокращая затраты и
|18.02.2013
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В Москве состоится конференция для юристов в сфере интернет-индустрии
19 марта 2013 г. в Москве, в отеле Марриотт Тверская, состоится конференция для юристов в сфере интернет-индустрии «Актуальные правовые вопросы: интернет, социальные сети». Организатором мероприятия выступает газета The Moscow Times. В программе конференции запланировано четыре сессии. В
|28.07.2010
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Oracle E-Business Suite внедрён на двух химических предприятиях холдинга «ФосАгро»
ляющая консультационные услуги в области управления и информационных технологий, и корпорация Oracle объявили о запуске в промышленную эксплуатацию корпоративной информационной системы на базе Oracle E-Business Suite на двух крупных российских химических предприятиях: ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот» (входят в состав «ФосАгро»). Проект полномасштабного внедрения системы Oracle E-
|09.07.2010
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IBM и ЕС сотрудничают в разработке новой модели взаимодействия в сфере электронного бизнеса на базе открытого ПО и «облачных» технологий
ся прогрессивной технологией. «До сих пор организациям приходилось вкладывать немалые деньги и время в трудоемкий, рутинный и, как правило, ручной процесс по комбинированию и настройке своих операций электронного бизнеса, чтобы связываться и совместно работать, — говорит доктор Фабиана Фурнье (Fabiana Fournier), ученый из IBM Research и руководитель консорциума. — Консорциум ACSI представля
|21.06.2010
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В S7 Airlines внедрена система штрих-кодирования для управления складскими запасами
– Центр разработки» объявила о завершении проекта по разработке функциональных расширений для работы со штрих-кодированными метками в модуле управления складскими запасами комплекса приложений Oracle E-Business Suite в S7 Airlines (бренд ОАО «Авиакомпания «Сибирь»). Отметим, что для управления складским комплексом авиакомпании уже использовалось программное обеспечение Oracle E-Business<
|15.05.2009
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Oracle E-Business Suite 12.1 поможет ускорить окупаемость инвестиций
Корпорация Oracle выпустила новую версию комплекса Oracle E-Business Suite, включающую оптимизированные компоненты для управления кадрами, цепочками поставок, закупками, проектами, основными данными, финансами и взаимодействием с клиентами. По информа
|05.12.2008
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Интернет-бизнес Microsoft возглавит выходец из Yahoo
успели воспользоваться конкуренты. Это явилось причиной его последующего увольнения в августе 2008 г. К слову сказать, с января 2007 г. Yahoo покинуло уже более 100 вице-президентов. Ки Лю возглавит интернет-бизнес Microsoft Прием на работу выходца из Yahoo говорит о том, что Microsoft не намерена отказываться от борьбы с Google за рынок интернет-рекламы, где пока сильно уступает как Googl
|26.09.2008
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GSI Commerce поможет розничной сети Aeropostale развивать электронный бизнес
отметил Джулиан Р. Джейгер (Julian R. Geiger), председатель правления и главный исполнительный директор компании Aeropostale. – Продолжив сотрудничество с GSI, мы намерены поддержать дальнейший рост электронного бизнеса и обеспечить нашим клиентам первоклассное обслуживание». Расширенное соглашение также предполагает услуги веб-дизайна, обеспечения юзабилити, разработки интерактивных серви
|01.11.2007
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McAfee E-Business Server «открыт» для атак через локальную сеть
В McAfee E-Business Server обнаружена критическая уязвимость к выполнению произвольного машинного кода, скрытого в аутентификационных пакетах, отправляемых по локальной сети. Уязвимость вызвана ошибкой
|31.10.2006
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"Борлас" представила новую защиту удаленного доступа к ERP-системам
их работ по интеграции инфраструктуры открытых ключей PKI (Public Key Infrastructure) с технологией удаленного защищенного доступа к ERP-системам, созданным на базе комплекса бизнес-приложений Oracle E-Business Suite. В отличие от представленных ранее решений, нынешнее не зависит от системного криптографического провайдера (CSP) и Java-машин, используемых на клиентском месте Oracle E-Bus
|21.03.2006
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НТВ автоматизирует финансовое управление
ntegrator (TopS BI), российский системный интегратор, объявили о том, что финансовая служба телекомпании НТВ начала использование единой информационной системы финансового управления на основе Oracle E-Business Suite. За семь месяцев информационная система подготовлена к промышленной эксплуатации. Деятельность телекомпании, в том числе производство и покупка телевизионных продуктов, реализа
|02.11.2005
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Ижорский ТЗ внедрит Oracle E-Business Suite
«КОРУС Консалтинг» начал внедрение системы Oracle E-Business Suite на Ижорском трубном заводе, входящем в холдинг «Северсталь-Групп». Будущая комплексная информационная система позволит вести учет и планирование на трех уровнях: на уровне пред
|27.10.2005
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"Сибур" внедряет Oracle E-Business Suite
взаимодействия производственных единиц и самой головной компании в процессе автоматизации предприятий холдинга. Было решено, что корпоративной стратегии в большей степени соответствует система Oracle E-Business Suite. Департамент информатизации и связи АК «Сибур» стал непосредственным исполнителем и генеральным подрядчиком по созданию корпоративных информационных систем дочерних компаний хо
|12.07.2005
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У Oracle 3,5 млн. лицензированных пользователей в СНГ
АИС «Недвижимость-2» на базе Oracle, разрабатываемая правительством Москвы в рамках ГЦП «Электронная Москва», «Социальная карта москвича», автоматизация Высшего арбитражного суда России и др. Oracle E-Business Suite широко внедрялся в телекоммуникационном секторе: завершен первый этап и введено в эксплуатацию более 800 рабочих мест в МТС, в «Вымпелкоме» проходит тиражирование системы в рег
|12.04.2005
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Oracle объявила итоги работы в СНГ
Корпорация Oracle объявила итоги работы в СНГ в 2004 году. В течение последних пяти лет рост продаж лицензий Oracle E-Business Suite в СНГ по сравнению с предыдущим годом составляет не менее 40%. С апреля 2004 г. 22 предприятия в ключевых отраслях экономики стран СНГ приобрели Oracle E-Business Suite.
|24.03.2004
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Oracle реализует проекты по построению КИС в крупнейших компаниях России
гратор «Борлас» объявили о завершении первого этапа проекта построения КИС управления и планирования ресурсов Пермской ГРЭС на основе полнофункционального комплекса бизнес-приложений комплекса Oracle E-Business Suite. Результатом этого этапа стало построение в энергетической компании корпоративной системы управления финансами. Основной причиной создания и внедрения системы управления явилас
|23.03.2004
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Oracle усилил позиции на рынке корпоративных систем в СНГ
ьтатах, достигнутых на рынке корпоративных систем в СНГ за год, прошедший с Oracle AppsForum 2003. Корпорация отмечает возрастающий спрос на полнофункциональную систему управления предприятием Oracle E-Business Suite в регионе. За прошедший год 18 предприятий в ключевых отраслях экономики стран СНГ приобрели комплекс бизнес-приложений Oracle. Более 70 предприятий региона используют Oracle <
|18.03.2004
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Oracle помогает взять курс на прибыль
Банк Москвы, Пермская ГРЭС, “Вымпелком”, представили опыт повышения конкурентоспособности и прибыльности своих организаций за счет внедрения полнофункциональной системы управления предприятием Oracle E-Business Suite. На форуме представители Oracle объявили о предстоящем выходе следующей версии пакета бизнес-приложений Oracle E-Business Suite 11i.10 . Готовящаяся к выпуску версия буд
|26.02.2004
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Oracle продвигает свое ПО в страховой сектор
НО и представительство Oracle СНГ объявили о том, что РОСНО первой среди российских страховщиков успешно завершила первый этап построения информационной системы предприятия на основе комплекса Oracle E-Business Suite. Результатом этого этапа стало построение в РОСНО корпоративной системы управления финансами. На данный момент РОСНО внедрила и использует корпоративную информационную систему
|04.02.2004
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Oracle анонсировал новые продукты
Корпорация Oracle объявила о предстоящем выходе следующей версии своего комплекса бизнес-приложений Oracle E-Business Suite 11i.10. Готовящаяся к выпуску версия будет обеспечивать значительно более широкие уровни интеграции и значительно более высокую функциональность бизнес-процессов, определяемых
|21.10.2003
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"Дилайн" завершил реорганизацию и объявил финансовые результаты 3 квартала
Сегодня, 21 октября, Центр электронного бизнеса «Дилайн» объявил о завершении формирования новой организационной бизнес-структуры. В рамках Центра электронного бизнеса образовано 3 независимые компании: дистрибьют
|08.07.2003
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Oracle СНГ подвел итоги 2003 финансового года
Минобразования РФ, Сбербанк РФ, ОАО «АвтоВАЗ». Победы в важных тендерах года обеспечили Oracle СНГ стратегическое преимущество на рынке бизнес-систем для крупных компаний. Рост продаж лицензий Oracle E-Business Suite составил более 70%. Основными вехами в развитии направления стали завершение ряда полномасштабных проектов, расширение консалтинговой экспертизы представительства и партнеров,
|19.03.2003
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Oracle: российский рынок становится наиболее приоритетным
е столы, где участники смогли обсудить особенности автоматизации каждой из отраслей экономики. На форуме выступили руководители ряда российских, украинских и европейских компаний, использующих Oracle E-Business Suite, среди которых - РАО «ЕЭС России», Магнитогорский металлургический комбинат, АКБ «Еврофинанс» и другие. В фойе была развернута выставка решений Oracle и услуг партнеров корпора
|28.01.2003
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IBM совершенствует серверы eServer iSeries
В ответ на рост потребностей заказчиков на простые во внедрении и гибкие решения для электронного бизнеса, IBM объявил о самом крупном усовершенствовании в линейке серверов IBM eServer iSeries за последнее десятилетие. Новые серверы имеют готовые комплекты программного обеспече
|15.12.2002
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Intel: RosettaNet принесла $5 млрд.
Корпорация Intel объявила о достижении важного рубежа в области электронного бизнеса и заявила, что компьютерная отрасль перешла к третьей фазе развития электронного бизнеса - интеграции на уровне взаимодействий между компаниями. Ранее компании отрас
|14.11.2002
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В Москве прошел четвертый Форум решений IBM для электронного бизнеса
а форуме инициатива IBM предполагает значительные инвестиции в новое программное обеспечение, программы обучения и поддержки. Компания намерена вложить $10 млрд. в разработку технологий и решений для электронного бизнеса "по требованию", открыть центры для пилотных проектов заказчиков, построенных на открытых стандартах, включая веб-сервисы Linux и GRID. IBM также объявила о выходе нового и
|14.11.2002
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Сегодня в Москве прошел четвертый Форум решений IBM для электронного бизнеса
форуме инициатива IBM предполагает значительные инвестиции в новое программное обеспечение, программы обучения и поддержки. Компания намерена вложить $ 10 млрд. в разработку технологий и решений для электронного бизнеса "по требованию", открыть центры для пилотных проектов заказчиков, построенных на открытых стандартах, включая web-сервисы Linux и GRID. Источник: собственная информация CNe
|09.08.2002
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Расходы на электронный бизнес продолжают расти
бума инвестирований в решения электронной коммерции тогда, когда компании начнут активно использовать веб-приложения для построения цепочек поставок, а также усовершенствования клиентского сервиса. "Электронный бизнес - один из ключевых приоритетов IT-бюджетов компаний, наравне с решениями, касающимися обеспечения безопасности, - отметил г-н Гэнц. - У компаний уже достаточно опыта для того
|09.08.2002
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Американцы охотно инвестируют в электронный бизнес
решения электронной коммерции, по данным исследовательской компании IDC, возросли на 20%. При этом, согласно прогнозам, подобная динамика роста сохранится в обозримом будущем, поскольку инвестиции в электронный бизнес становятся одной из приоритетных статей корпоративных бюджетов. "Кризис дот-комов вынудил уйти с рынка лишь заведомо обреченные компании", - заявил ведущий менеджер исследова
|09.07.2002
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IBM станет провайдером электронных финансовых услуг по требованию для ING Group
Корпорация IBM объявила о заключении первого контракта в сфере электронного бизнеса по требованию (e-business-on-demand) в секторе финансовых услуг. Сделка
|24.04.2002
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В Москве открылась конференция e-Business Russia
выставки информационных технологий КОМТЕК-2002 открылась 2-я Московская международная конференция "Электронный бизнес в России" - e-Business Russia. В работе конференции принимают участие пред
|23.04.2002
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В Москве проходит конференция e-Business Russia
ь рабочей группы по юридическим вопросам Союза Операторов Интернет Михаил Якушев. - Нового ничего в электронный бизнес закон об ЭЦП не привносит, и более того, в нынешнем виде влечет к самоизол
e-Business и организации, системы, технологии, персоны:
|Масленникова Анастасия 35 31
|Гуральников Сергей 164 31
|Масарская Наталия 36 26
|Сафронов Юрий 68 25
|Хрусталев Александр 33 24
|Прохоров Фёдор 83 23
|Леушев Андрей 75 23
|Свердлов Михаил 33 22
|Халяпин Сергей 96 21
|Козлов Михаил 182 21
|Шестаков Александр 40 21
|Богачев Игорь 183 20
|Скурятина Елена 20 20
|Мацоцкий Сергей 180 19
|Ермолаев Артем 379 19
|Фридман Илья 42 18
|Скородумов Анатолий 65 18
|Пиляр Елена 24 18
|Громов Иван 102 18
|Шакманас Алгирдас 40 18
|Рейман Леонид 1065 17
|Каштанов Дмитрий 28 17
|Рахтеенко Владимир 42 17
|Шевченко Владимир 153 17
|Путин Владимир 3454 16
|Садовенко Илья 65 16
|Плешков Алексей 68 16
|Коротнев Константин 35 16
|Гаттаров Руслан 144 16
|Патрин Максим 32 16
|Реймер Денис 54 15
|Кравченко Денис 28 15
|Мухин Максим 18 15
|Меднов Сергей 124 14
|Потёмкин Роман 21 14
|Михалев Павел 20 14
|Левиков Антон 69 14
|Базалей Наталья 15 14
|Алябьев Андрей 27 14
|Лысенко Эдуард 317 13
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