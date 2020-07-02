Павел Рубахин возглавил отдел развития электронного бизнеса Райффайзенбанка Павел Рубахин возглавил отдел развития электронного бизнеса Райффайзенбанка. Он будет отвечать за стратегию развития «Райффайзен-Онлайн», создание и развитие новых цифровых сервисов. Рубахин начал карьеру в компании McKinsey&Co, зат

Пионер интернет-бизнеса Yahoo продан за $4,8 млрд судьбу интернет-компании, наконец-то положит конец многомесячным слухам и давлению на руководство Yahoo со стороны инвесторов, в том числе, крупнейшего, Starboard Value LP.Verizon заплатит за пионера интернет-бизнеса $4,8 млрд Для Verizon приобретение активов Yahoo означает возможность предоставления миллионам абонентов дополнительных информационных и медийных сервисов, таких как Yahoo Fina

AT Consulting модернизировала ERP-систему в «Вымпелкоме» Компания AT Consulting завершила в компании «Вымпелком» проект по модернизации ERP-системы. Как сообщили CNews в AT Consulting, система на базе Oracle E-Business Suite R12 работает во всех филиалах оператора на территории России, в ней зарегистрировано более 30 тыс. пользователей и автоматизировано более 70 крупных бизнес-процессов. В связи с

Вышла новая версия Oracle E-Business Suite Корпорация Oracle выпустила новую версию решения Oracle E-Business Suite. Как сообщили CNews в Oracle, версия 12.2.4 предлагает обновленный пользовательский интерфейс, усовершенствования во многих функциональных областях, а также расширенную интегра

Новинки Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca помогают принимать обоснованные решения Корпорация Oracle выпустила четыре новых расширения Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca, чтобы предоставить организациям возможность изучать операционные данные в режиме реального времени. В целом расширения помогают организациям сосре

Конференция «Электронный бизнес: потребности и возможности» российские компании к конкуренции со стороны западных игроков? Какие проблемы возникают у провайдеров и потребителей онлайн-услуг? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции "Электронный бизнес: потребности и возможности". CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, а также представителей то

Стартовали продажи новой версии Oracle E-Business Suite Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии Oracle E-Business Suite 12.2, призванной помочь организациям управлять сложностями в глобальной бизнес-среде и обеспечить непрерывность ключевых бизнес-процессов. Новая версия включает возможности опе

Конференция «Электронный бизнес: потребности и возможности» российские компании к конкуренции со стороны западных игроков? Какие проблемы возникают у провайдеров и потребителей онлайн-услуг? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции "Электронный бизнес: потребности и возможности". CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, а также представителей то

Oracle выпустила решение E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca Корпорация Oracle объявила о выпуске в продажу решения Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca, призванного помочь организациям оптимизировать процесс принятия операционных решений и повысить эффективность бизнес-процессов, сокращая затраты и

В Москве состоится конференция для юристов в сфере интернет-индустрии 19 марта 2013 г. в Москве, в отеле Марриотт Тверская, состоится конференция для юристов в сфере интернет-индустрии «Актуальные правовые вопросы: интернет, социальные сети». Организатором мероприятия выступает газета The Moscow Times. В программе конференции запланировано четыре сессии. В

Oracle E-Business Suite внедрён на двух химических предприятиях холдинга «ФосАгро» ляющая консультационные услуги в области управления и информационных технологий, и корпорация Oracle объявили о запуске в промышленную эксплуатацию корпоративной информационной системы на базе Oracle E-Business Suite на двух крупных российских химических предприятиях: ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот» (входят в состав «ФосАгро»). Проект полномасштабного внедрения системы Oracle E-

IBM и ЕС сотрудничают в разработке новой модели взаимодействия в сфере электронного бизнеса на базе открытого ПО и «облачных» технологий ся прогрессивной технологией. «До сих пор организациям приходилось вкладывать немалые деньги и время в трудоемкий, рутинный и, как правило, ручной процесс по комбинированию и настройке своих операций электронного бизнеса, чтобы связываться и совместно работать, — говорит доктор Фабиана Фурнье (Fabiana Fournier), ученый из IBM Research и руководитель консорциума. — Консорциум ACSI представля

В S7 Airlines внедрена система штрих-кодирования для управления складскими запасами – Центр разработки» объявила о завершении проекта по разработке функциональных расширений для работы со штрих-кодированными метками в модуле управления складскими запасами комплекса приложений Oracle E-Business Suite в S7 Airlines (бренд ОАО «Авиакомпания «Сибирь»). Отметим, что для управления складским комплексом авиакомпании уже использовалось программное обеспечение Oracle E-Business<

Oracle E-Business Suite 12.1 поможет ускорить окупаемость инвестиций Корпорация Oracle выпустила новую версию комплекса Oracle E-Business Suite, включающую оптимизированные компоненты для управления кадрами, цепочками поставок, закупками, проектами, основными данными, финансами и взаимодействием с клиентами. По информа

Интернет-бизнес Microsoft возглавит выходец из Yahoo успели воспользоваться конкуренты. Это явилось причиной его последующего увольнения в августе 2008 г. К слову сказать, с января 2007 г. Yahoo покинуло уже более 100 вице-президентов. Ки Лю возглавит интернет-бизнес Microsoft Прием на работу выходца из Yahoo говорит о том, что Microsoft не намерена отказываться от борьбы с Google за рынок интернет-рекламы, где пока сильно уступает как Googl

GSI Commerce поможет розничной сети Aeropostale развивать электронный бизнес отметил Джулиан Р. Джейгер (Julian R. Geiger), председатель правления и главный исполнительный директор компании Aeropostale. – Продолжив сотрудничество с GSI, мы намерены поддержать дальнейший рост электронного бизнеса и обеспечить нашим клиентам первоклассное обслуживание». Расширенное соглашение также предполагает услуги веб-дизайна, обеспечения юзабилити, разработки интерактивных серви

McAfee E-Business Server «открыт» для атак через локальную сеть В McAfee E-Business Server обнаружена критическая уязвимость к выполнению произвольного машинного кода, скрытого в аутентификационных пакетах, отправляемых по локальной сети. Уязвимость вызвана ошибкой

"Борлас" представила новую защиту удаленного доступа к ERP-системам их работ по интеграции инфраструктуры открытых ключей PKI (Public Key Infrastructure) с технологией удаленного защищенного доступа к ERP-системам, созданным на базе комплекса бизнес-приложений Oracle E-Business Suite. В отличие от представленных ранее решений, нынешнее не зависит от системного криптографического провайдера (CSP) и Java-машин, используемых на клиентском месте Oracle E-Bus

НТВ автоматизирует финансовое управление ntegrator (TopS BI), российский системный интегратор, объявили о том, что финансовая служба телекомпании НТВ начала использование единой информационной системы финансового управления на основе Oracle E-Business Suite. За семь месяцев информационная система подготовлена к промышленной эксплуатации. Деятельность телекомпании, в том числе производство и покупка телевизионных продуктов, реализа

Ижорский ТЗ внедрит Oracle E-Business Suite «КОРУС Консалтинг» начал внедрение системы Oracle E-Business Suite на Ижорском трубном заводе, входящем в холдинг «Северсталь-Групп». Будущая комплексная информационная система позволит вести учет и планирование на трех уровнях: на уровне пред

"Сибур" внедряет Oracle E-Business Suite взаимодействия производственных единиц и самой головной компании в процессе автоматизации предприятий холдинга. Было решено, что корпоративной стратегии в большей степени соответствует система Oracle E-Business Suite. Департамент информатизации и связи АК «Сибур» стал непосредственным исполнителем и генеральным подрядчиком по созданию корпоративных информационных систем дочерних компаний хо

У Oracle 3,5 млн. лицензированных пользователей в СНГ АИС «Недвижимость-2» на базе Oracle, разрабатываемая правительством Москвы в рамках ГЦП «Электронная Москва», «Социальная карта москвича», автоматизация Высшего арбитражного суда России и др. Oracle E-Business Suite широко внедрялся в телекоммуникационном секторе: завершен первый этап и введено в эксплуатацию более 800 рабочих мест в МТС, в «Вымпелкоме» проходит тиражирование системы в рег

Oracle объявила итоги работы в СНГ Корпорация Oracle объявила итоги работы в СНГ в 2004 году. В течение последних пяти лет рост продаж лицензий Oracle E-Business Suite в СНГ по сравнению с предыдущим годом составляет не менее 40%. С апреля 2004 г. 22 предприятия в ключевых отраслях экономики стран СНГ приобрели Oracle E-Business Suite.

Oracle реализует проекты по построению КИС в крупнейших компаниях России гратор «Борлас» объявили о завершении первого этапа проекта построения КИС управления и планирования ресурсов Пермской ГРЭС на основе полнофункционального комплекса бизнес-приложений комплекса Oracle E-Business Suite. Результатом этого этапа стало построение в энергетической компании корпоративной системы управления финансами. Основной причиной создания и внедрения системы управления явилас

Oracle усилил позиции на рынке корпоративных систем в СНГ ьтатах, достигнутых на рынке корпоративных систем в СНГ за год, прошедший с Oracle AppsForum 2003. Корпорация отмечает возрастающий спрос на полнофункциональную систему управления предприятием Oracle E-Business Suite в регионе. За прошедший год 18 предприятий в ключевых отраслях экономики стран СНГ приобрели комплекс бизнес-приложений Oracle. Более 70 предприятий региона используют Oracle <

Oracle помогает взять курс на прибыль Банк Москвы, Пермская ГРЭС, “Вымпелком”, представили опыт повышения конкурентоспособности и прибыльности своих организаций за счет внедрения полнофункциональной системы управления предприятием Oracle E-Business Suite. На форуме представители Oracle объявили о предстоящем выходе следующей версии пакета бизнес-приложений Oracle E-Business Suite 11i.10 . Готовящаяся к выпуску версия буд

Oracle продвигает свое ПО в страховой сектор НО и представительство Oracle СНГ объявили о том, что РОСНО первой среди российских страховщиков успешно завершила первый этап построения информационной системы предприятия на основе комплекса Oracle E-Business Suite. Результатом этого этапа стало построение в РОСНО корпоративной системы управления финансами. На данный момент РОСНО внедрила и использует корпоративную информационную систему

Oracle анонсировал новые продукты Корпорация Oracle объявила о предстоящем выходе следующей версии своего комплекса бизнес-приложений Oracle E-Business Suite 11i.10. Готовящаяся к выпуску версия будет обеспечивать значительно более широкие уровни интеграции и значительно более высокую функциональность бизнес-процессов, определяемых

"Дилайн" завершил реорганизацию и объявил финансовые результаты 3 квартала Сегодня, 21 октября, Центр электронного бизнеса «Дилайн» объявил о завершении формирования новой организационной бизнес-структуры. В рамках Центра электронного бизнеса образовано 3 независимые компании: дистрибьют

Oracle СНГ подвел итоги 2003 финансового года Минобразования РФ, Сбербанк РФ, ОАО «АвтоВАЗ». Победы в важных тендерах года обеспечили Oracle СНГ стратегическое преимущество на рынке бизнес-систем для крупных компаний. Рост продаж лицензий Oracle E-Business Suite составил более 70%. Основными вехами в развитии направления стали завершение ряда полномасштабных проектов, расширение консалтинговой экспертизы представительства и партнеров,

Oracle: российский рынок становится наиболее приоритетным е столы, где участники смогли обсудить особенности автоматизации каждой из отраслей экономики. На форуме выступили руководители ряда российских, украинских и европейских компаний, использующих Oracle E-Business Suite, среди которых - РАО «ЕЭС России», Магнитогорский металлургический комбинат, АКБ «Еврофинанс» и другие. В фойе была развернута выставка решений Oracle и услуг партнеров корпора

IBM совершенствует серверы eServer iSeries В ответ на рост потребностей заказчиков на простые во внедрении и гибкие решения для электронного бизнеса, IBM объявил о самом крупном усовершенствовании в линейке серверов IBM eServer iSeries за последнее десятилетие. Новые серверы имеют готовые комплекты программного обеспече

Intel: RosettaNet принесла $5 млрд. Корпорация Intel объявила о достижении важного рубежа в области электронного бизнеса и заявила, что компьютерная отрасль перешла к третьей фазе развития электронного бизнеса - интеграции на уровне взаимодействий между компаниями. Ранее компании отрас

В Москве прошел четвертый Форум решений IBM для электронного бизнеса а форуме инициатива IBM предполагает значительные инвестиции в новое программное обеспечение, программы обучения и поддержки. Компания намерена вложить $10 млрд. в разработку технологий и решений для электронного бизнеса "по требованию", открыть центры для пилотных проектов заказчиков, построенных на открытых стандартах, включая веб-сервисы Linux и GRID. IBM также объявила о выходе нового и

Сегодня в Москве прошел четвертый Форум решений IBM для электронного бизнеса форуме инициатива IBM предполагает значительные инвестиции в новое программное обеспечение, программы обучения и поддержки. Компания намерена вложить $ 10 млрд. в разработку технологий и решений для электронного бизнеса "по требованию", открыть центры для пилотных проектов заказчиков, построенных на открытых стандартах, включая web-сервисы Linux и GRID. Источник: собственная информация CNe

Расходы на электронный бизнес продолжают расти бума инвестирований в решения электронной коммерции тогда, когда компании начнут активно использовать веб-приложения для построения цепочек поставок, а также усовершенствования клиентского сервиса. "Электронный бизнес - один из ключевых приоритетов IT-бюджетов компаний, наравне с решениями, касающимися обеспечения безопасности, - отметил г-н Гэнц. - У компаний уже достаточно опыта для того

Американцы охотно инвестируют в электронный бизнес решения электронной коммерции, по данным исследовательской компании IDC, возросли на 20%. При этом, согласно прогнозам, подобная динамика роста сохранится в обозримом будущем, поскольку инвестиции в электронный бизнес становятся одной из приоритетных статей корпоративных бюджетов. "Кризис дот-комов вынудил уйти с рынка лишь заведомо обреченные компании", - заявил ведущий менеджер исследова

IBM станет провайдером электронных финансовых услуг по требованию для ING Group Корпорация IBM объявила о заключении первого контракта в сфере электронного бизнеса по требованию (e-business-on-demand) в секторе финансовых услуг. Сделка

В Москве открылась конференция e-Business Russia выставки информационных технологий КОМТЕК-2002 открылась 2-я Московская международная конференция "Электронный бизнес в России" - e-Business Russia. В работе конференции принимают участие пред