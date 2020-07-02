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e-Business Electronic Business Е-бизнес, И-бизнес Интернет-бизнес Электронный бизнес

СОБЫТИЯ

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02.07.2020 Павел Рубахин возглавил отдел развития электронного бизнеса Райффайзенбанка

Павел Рубахин возглавил отдел развития электронного бизнеса Райффайзенбанка. Он будет отвечать за стратегию развития «Райффайзен-Онлайн», создание и развитие новых цифровых сервисов. Рубахин начал карьеру в компании McKinsey&Co, зат
25.07.2016 Пионер интернет-бизнеса Yahoo продан за $4,8 млрд

судьбу интернет-компании, наконец-то положит конец многомесячным слухам и давлению на руководство Yahoo со стороны инвесторов, в том числе, крупнейшего, Starboard Value LP.Verizon заплатит за пионера интернет-бизнеса $4,8 млрд Для Verizon приобретение активов Yahoo означает возможность предоставления миллионам абонентов дополнительных информационных и медийных сервисов, таких как Yahoo Fina
10.07.2015 AT Consulting модернизировала ERP-систему в «Вымпелкоме»

Компания AT Consulting завершила в компании «Вымпелком» проект по модернизации ERP-системы. Как сообщили CNews в AT Consulting, система на базе Oracle E-Business Suite R12 работает во всех филиалах оператора на территории России, в ней зарегистрировано более 30 тыс. пользователей и автоматизировано более 70 крупных бизнес-процессов. В связи с
21.08.2014 Вышла новая версия Oracle E-Business Suite

Корпорация Oracle выпустила новую версию решения Oracle E-Business Suite. Как сообщили CNews в Oracle, версия 12.2.4 предлагает обновленный пользовательский интерфейс, усовершенствования во многих функциональных областях, а также расширенную интегра
18.08.2014 Новинки Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca помогают принимать обоснованные решения

Корпорация Oracle выпустила четыре новых расширения Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca, чтобы предоставить организациям возможность изучать операционные данные в режиме реального времени. В целом расширения помогают организациям сосре
29.10.2013 Конференция «Электронный бизнес: потребности и возможности»

российские компании к конкуренции со стороны западных игроков? Какие проблемы возникают у провайдеров и потребителей онлайн-услуг? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции "Электронный бизнес: потребности и возможности". CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, а также представителей то
02.10.2013 Стартовали продажи новой версии Oracle E-Business Suite

Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии Oracle E-Business Suite 12.2, призванной помочь организациям управлять сложностями в глобальной бизнес-среде и обеспечить непрерывность ключевых бизнес-процессов. Новая версия включает возможности опе
21.08.2013 Конференция «Электронный бизнес: потребности и возможности»

российские компании к конкуренции со стороны западных игроков? Какие проблемы возникают у провайдеров и потребителей онлайн-услуг? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции "Электронный бизнес: потребности и возможности". CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, а также представителей то
16.07.2013 Oracle выпустила решение E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca

Корпорация Oracle объявила о выпуске в продажу решения Oracle E-Business Suite Extensions for Oracle Endeca, призванного помочь организациям оптимизировать процесс принятия операционных решений и повысить эффективность бизнес-процессов, сокращая затраты и
18.02.2013 В Москве состоится конференция для юристов в сфере интернет-индустрии

19 марта 2013 г. в Москве, в отеле Марриотт Тверская, состоится конференция для юристов в сфере интернет-индустрии «Актуальные правовые вопросы: интернет, социальные сети». Организатором мероприятия выступает газета The Moscow Times. В программе конференции запланировано четыре сессии. В

28.07.2010 Oracle E-Business Suite внедрён на двух химических предприятиях холдинга «ФосАгро»

ляющая консультационные услуги в области управления и информационных технологий, и корпорация Oracle объявили о запуске в промышленную эксплуатацию корпоративной информационной системы на базе Oracle E-Business Suite на двух крупных российских химических предприятиях: ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот» (входят в состав «ФосАгро»). Проект полномасштабного внедрения системы Oracle E-
09.07.2010 IBM и ЕС сотрудничают в разработке новой модели взаимодействия в сфере электронного бизнеса на базе открытого ПО и «облачных» технологий

ся прогрессивной технологией. «До сих пор организациям приходилось вкладывать немалые деньги и время в трудоемкий, рутинный и, как правило, ручной процесс по комбинированию и настройке своих операций электронного бизнеса, чтобы связываться и совместно работать, — говорит доктор Фабиана Фурнье (Fabiana Fournier), ученый из IBM Research и руководитель консорциума. — Консорциум ACSI представля
21.06.2010 В S7 Airlines внедрена система штрих-кодирования для управления складскими запасами

– Центр разработки» объявила о завершении проекта по разработке функциональных расширений для работы со штрих-кодированными метками в модуле управления складскими запасами комплекса приложений Oracle E-Business Suite в S7 Airlines (бренд ОАО «Авиакомпания «Сибирь»). Отметим, что для управления складским комплексом авиакомпании уже использовалось программное обеспечение Oracle E-Business<
15.05.2009 Oracle E-Business Suite 12.1 поможет ускорить окупаемость инвестиций

Корпорация Oracle выпустила новую версию комплекса Oracle E-Business Suite, включающую оптимизированные компоненты для управления кадрами, цепочками поставок, закупками, проектами, основными данными, финансами и взаимодействием с клиентами. По информа
05.12.2008 Интернет-бизнес Microsoft возглавит выходец из Yahoo

успели воспользоваться конкуренты. Это явилось причиной его последующего увольнения в августе 2008 г. К слову сказать, с января 2007 г. Yahoo покинуло уже более 100 вице-президентов. Ки Лю возглавит интернет-бизнес Microsoft Прием на работу выходца из Yahoo говорит о том, что Microsoft не намерена отказываться от борьбы с Google за рынок интернет-рекламы, где пока сильно уступает как Googl
26.09.2008 GSI Commerce поможет розничной сети Aeropostale развивать электронный бизнес

отметил Джулиан Р. Джейгер (Julian R. Geiger), председатель правления и главный исполнительный директор компании Aeropostale. – Продолжив сотрудничество с GSI, мы намерены поддержать дальнейший рост электронного бизнеса и обеспечить нашим клиентам первоклассное обслуживание». Расширенное соглашение также предполагает услуги веб-дизайна, обеспечения юзабилити, разработки интерактивных серви
01.11.2007 McAfee E-Business Server «открыт» для атак через локальную сеть

В McAfee E-Business Server обнаружена критическая уязвимость к выполнению произвольного машинного кода, скрытого в аутентификационных пакетах, отправляемых по локальной сети. Уязвимость вызвана ошибкой

31.10.2006 "Борлас" представила новую защиту удаленного доступа к ERP-системам

их работ по интеграции инфраструктуры открытых ключей PKI (Public Key Infrastructure) с технологией удаленного защищенного доступа к ERP-системам, созданным на базе комплекса бизнес-приложений Oracle E-Business Suite. В отличие от представленных ранее решений, нынешнее не зависит от системного криптографического провайдера (CSP) и Java-машин, используемых на клиентском месте Oracle E-Bus
21.03.2006 НТВ автоматизирует финансовое управление

ntegrator (TopS BI), российский системный интегратор, объявили о том, что финансовая служба телекомпании НТВ начала использование единой информационной системы финансового управления на основе Oracle E-Business Suite. За семь месяцев информационная система подготовлена к промышленной эксплуатации. Деятельность телекомпании, в том числе производство и покупка телевизионных продуктов, реализа
02.11.2005 Ижорский ТЗ внедрит Oracle E-Business Suite

«КОРУС Консалтинг» начал внедрение системы Oracle E-Business Suite на Ижорском трубном заводе, входящем в холдинг «Северсталь-Групп». Будущая комплексная информационная система позволит вести учет и планирование на трех уровнях: на уровне пред
27.10.2005 "Сибур" внедряет Oracle E-Business Suite

взаимодействия производственных единиц и самой головной компании в процессе автоматизации предприятий холдинга. Было решено, что корпоративной стратегии в большей степени соответствует система Oracle E-Business Suite. Департамент информатизации и связи АК «Сибур» стал непосредственным исполнителем и генеральным подрядчиком по созданию корпоративных информационных систем дочерних компаний хо
12.07.2005 У Oracle 3,5 млн. лицензированных пользователей в СНГ

АИС «Недвижимость-2» на базе Oracle, разрабатываемая правительством Москвы в рамках ГЦП «Электронная Москва», «Социальная карта москвича», автоматизация Высшего арбитражного суда России и др. Oracle E-Business Suite широко внедрялся в телекоммуникационном секторе: завершен первый этап и введено в эксплуатацию более 800 рабочих мест в МТС, в «Вымпелкоме» проходит тиражирование системы в рег
12.04.2005 Oracle объявила итоги работы в СНГ

Корпорация Oracle объявила итоги работы в СНГ в 2004 году. В течение последних пяти лет рост продаж лицензий Oracle E-Business Suite в СНГ по сравнению с предыдущим годом составляет не менее 40%. С апреля 2004 г. 22 предприятия в ключевых отраслях экономики стран СНГ приобрели Oracle E-Business Suite.
24.03.2004 Oracle реализует проекты по построению КИС в крупнейших компаниях России

гратор «Борлас» объявили о завершении первого этапа проекта построения КИС управления и планирования ресурсов Пермской ГРЭС на основе полнофункционального комплекса бизнес-приложений комплекса Oracle E-Business Suite. Результатом этого этапа стало построение в энергетической компании корпоративной системы управления финансами. Основной причиной создания и внедрения системы управления явилас
23.03.2004 Oracle усилил позиции на рынке корпоративных систем в СНГ

ьтатах, достигнутых на рынке корпоративных систем в СНГ за год, прошедший с Oracle AppsForum 2003. Корпорация отмечает возрастающий спрос на полнофункциональную систему управления предприятием Oracle E-Business Suite в регионе. За прошедший год 18 предприятий в ключевых отраслях экономики стран СНГ приобрели комплекс бизнес-приложений Oracle. Более 70 предприятий региона используют Oracle <
18.03.2004 Oracle помогает взять курс на прибыль

Банк Москвы, Пермская ГРЭС, “Вымпелком”, представили опыт повышения конкурентоспособности и прибыльности своих организаций за счет внедрения полнофункциональной системы управления предприятием Oracle E-Business Suite. На форуме представители Oracle объявили о предстоящем выходе следующей версии пакета бизнес-приложений Oracle E-Business Suite 11i.10 . Готовящаяся к выпуску версия буд
26.02.2004 Oracle продвигает свое ПО в страховой сектор

НО и представительство Oracle СНГ объявили о том, что РОСНО первой среди российских страховщиков успешно завершила первый этап построения информационной системы предприятия на основе комплекса Oracle E-Business Suite. Результатом этого этапа стало построение в РОСНО корпоративной системы управления финансами. На данный момент РОСНО внедрила и использует корпоративную информационную систему

04.02.2004 Oracle анонсировал новые продукты

Корпорация Oracle объявила о предстоящем выходе следующей версии своего комплекса бизнес-приложений Oracle E-Business Suite 11i.10. Готовящаяся к выпуску версия будет обеспечивать значительно более широкие уровни интеграции и значительно более высокую функциональность бизнес-процессов, определяемых

21.10.2003 "Дилайн" завершил реорганизацию и объявил финансовые результаты 3 квартала

Сегодня, 21 октября, Центр электронного бизнеса «Дилайн» объявил о завершении формирования новой организационной бизнес-структуры. В рамках Центра электронного бизнеса образовано 3 независимые компании: дистрибьют
08.07.2003 Oracle СНГ подвел итоги 2003 финансового года

Минобразования РФ, Сбербанк РФ, ОАО «АвтоВАЗ». Победы в важных тендерах года обеспечили Oracle СНГ стратегическое преимущество на рынке бизнес-систем для крупных компаний. Рост продаж лицензий Oracle E-Business Suite составил более 70%. Основными вехами в развитии направления стали завершение ряда полномасштабных проектов, расширение консалтинговой экспертизы представительства и партнеров,

19.03.2003 Oracle: российский рынок становится наиболее приоритетным

е столы, где участники смогли обсудить особенности автоматизации каждой из отраслей экономики. На форуме выступили руководители ряда российских, украинских и европейских компаний, использующих Oracle E-Business Suite, среди которых - РАО «ЕЭС России», Магнитогорский металлургический комбинат, АКБ «Еврофинанс» и другие. В фойе была развернута выставка решений Oracle и услуг партнеров корпора
28.01.2003 IBM совершенствует серверы eServer iSeries

  В ответ на рост потребностей заказчиков на простые во внедрении и гибкие решения для электронного бизнеса, IBM объявил о самом крупном усовершенствовании в линейке серверов IBM eServer iSeries за последнее десятилетие. Новые серверы имеют готовые комплекты программного обеспече
15.12.2002 Intel: RosettaNet принесла $5 млрд.

Корпорация Intel объявила о достижении важного рубежа в области электронного бизнеса и заявила, что компьютерная отрасль перешла к третьей фазе развития электронного бизнеса - интеграции на уровне взаимодействий между компаниями. Ранее компании отрас
14.11.2002 В Москве прошел четвертый Форум решений IBM для электронного бизнеса

а форуме инициатива IBM предполагает значительные инвестиции в новое программное обеспечение, программы обучения и поддержки. Компания намерена вложить $10 млрд. в разработку технологий и решений для электронного бизнеса "по требованию", открыть центры для пилотных проектов заказчиков, построенных на открытых стандартах, включая веб-сервисы Linux и GRID. IBM также объявила о выходе нового и
14.11.2002 Сегодня в Москве прошел четвертый Форум решений IBM для электронного бизнеса

форуме инициатива IBM предполагает значительные инвестиции в новое программное обеспечение, программы обучения и поддержки. Компания намерена вложить $ 10 млрд. в разработку технологий и решений для электронного бизнеса "по требованию", открыть центры для пилотных проектов заказчиков, построенных на открытых стандартах, включая web-сервисы Linux и GRID. Источник: собственная информация CNe
09.08.2002 Расходы на электронный бизнес продолжают расти

бума инвестирований в решения электронной коммерции тогда, когда компании начнут активно использовать веб-приложения для построения цепочек поставок, а также усовершенствования клиентского сервиса. "Электронный бизнес - один из ключевых приоритетов IT-бюджетов компаний, наравне с решениями, касающимися обеспечения безопасности, - отметил г-н Гэнц. - У компаний уже достаточно опыта для того
09.08.2002 Американцы охотно инвестируют в электронный бизнес

решения электронной коммерции, по данным исследовательской компании IDC, возросли на 20%. При этом, согласно прогнозам, подобная динамика роста сохранится в обозримом будущем, поскольку инвестиции в электронный бизнес становятся одной из приоритетных статей корпоративных бюджетов. "Кризис дот-комов вынудил уйти с рынка лишь заведомо обреченные компании", - заявил ведущий менеджер исследова
09.07.2002 IBM станет провайдером электронных финансовых услуг по требованию для ING Group

Корпорация IBM объявила о заключении первого контракта в сфере электронного бизнеса по требованию (e-business-on-demand) в секторе финансовых услуг. Сделка

24.04.2002 В Москве открылась конференция e-Business Russia

выставки информационных технологий КОМТЕК-2002 открылась 2-я Московская международная конференция "Электронный бизнес в России" - e-Business Russia. В работе конференции принимают участие пред
23.04.2002 В Москве проходит конференция e-Business Russia

ь рабочей группы по юридическим вопросам Союза Операторов Интернет Михаил Якушев. - Нового ничего в электронный бизнес закон об ЭЦП не привносит, и более того, в нынешнем виде влечет к самоизол

Публикаций - 1773, упоминаний - 1908

e-Business и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 201
Microsoft Corporation 25775 167
Oracle Corporation 7074 105
Intel Corporation 12811 100
Yahoo! 3726 83
Yandex - Яндекс 9216 63
Cisco Systems 5372 59
Google LLC 12690 55
SAP SE 5601 53
Ростелеком 10948 47
Amazon Inc - Amazon.com 3277 47
AOL Inc - America Online 1883 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 44
HP - Hewlett-Packard 3662 44
VK - Mail.ru Group 3602 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 38
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 37
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 34
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 32
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 31
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 31
9594 28
HP Inc. 5883 26
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 26
OpenText - Micro Focus - Novell 880 26
Meta Platforms - Facebook 4621 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 25
Webmoney - Вебмани.Ру 547 25
CA Technologies - Computer Associates 392 25
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 24
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 24
Аксистем - Axistem 25 23
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 23
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 23
Dell EMC 5180 22
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 22
Citrix Systems 868 21
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 21
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 20
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 94
Альфа-Банк 1979 72
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 54
Visa International 1993 52
ПСБ - Промсвязьбанк 963 48
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 43
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 42
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 40
eBay Inc 1640 37
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 37
ВТБ - Почта Банк 514 36
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 34
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 30
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 28
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 27
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 27
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 27
ГПБ - Газпромбанк 1273 25
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 25
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
Пробизнесбанк АКБ 135 21
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 20
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 20
ВТБ - ВТБ24 671 20
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 20
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 17
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 16
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 16
Mary Kay - Мэри Кэй 104 16
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 16
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 16
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 15
МКБ - Московский кредитный банк 657 15
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 15
Merrill Lynch 454 14
Новард УК - Novard 73 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 41
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 31
Федеральное казначейство России 1949 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 30
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 16
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 13
Судебная власть - Judicial power 2500 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 10
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 9
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 24
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 8
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 5
Интернет и бизнес - ассоциация 34 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 4
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 3
Союз продовольственных бирж 3 3
РАИ - Российская Академия Интернета 21 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
СОИ - Союз операторов интернета 31 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 13 3
АУВЕР - Ассоциация Участников Вексельного Рынка 2 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
BIC - Business Internet Consortium 3 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
ЛДПР 116 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 1
MPSA - Mobile Payment Services Association - Ассоциация услуг мобильных платежей 1 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 466
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 228
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 215
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 157
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 136
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 130
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 121
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 120
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 117
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 115
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 111
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 102
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 98
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 97
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 97
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 95
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 92
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 90
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 88
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 87
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 83
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 79
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 79
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 79
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 75
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 74
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 71
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 70
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 69
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 63
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 62
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 60
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 60
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 60
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 58
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 57
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 55
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 53
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 48
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 48
Microsoft Windows 2000 8678 137
Linux OS 11533 48
Microsoft Windows 16882 44
Microsoft Office 4170 43
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 42
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 41
Google Android 15244 38
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 31
SAP Ariba 309 28
Apple iOS 8583 27
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 26
Oracle Java - язык программирования 3469 25
IBM DB2 396 24
Apple iPhone 6 4861 23
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 21
SAP Sybase 292 21
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 18
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 18
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 17
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 17
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 16
Intel Itanium 649 16
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 15
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 15
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 14
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 14
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 13
ВТБ - Почта Банк Онлайн 33 13
Microsoft Windows NT 890 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
Oracle PeopleSoft 426 12
Intel Pentium III 782 12
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 12
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 12
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 11
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 11
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 11
Масленникова Анастасия 35 31
Гуральников Сергей 164 31
Масарская Наталия 36 26
Сафронов Юрий 68 25
Хрусталев Александр 33 24
Прохоров Фёдор 83 23
Леушев Андрей 75 23
Свердлов Михаил 33 22
Халяпин Сергей 96 21
Козлов Михаил 182 21
Шестаков Александр 40 21
Богачев Игорь 183 20
Скурятина Елена 20 20
Мацоцкий Сергей 180 19
Ермолаев Артем 379 19
Фридман Илья 42 18
Скородумов Анатолий 65 18
Пиляр Елена 24 18
Громов Иван 102 18
Шакманас Алгирдас 40 18
Рейман Леонид 1065 17
Каштанов Дмитрий 28 17
Рахтеенко Владимир 42 17
Шевченко Владимир 153 17
Путин Владимир 3454 16
Садовенко Илья 65 16
Плешков Алексей 68 16
Коротнев Константин 35 16
Гаттаров Руслан 144 16
Патрин Максим 32 16
Реймер Денис 54 15
Кравченко Денис 28 15
Мухин Максим 18 15
Меднов Сергей 124 14
Потёмкин Роман 21 14
Михалев Павел 20 14
Левиков Антон 69 14
Базалей Наталья 15 14
Алябьев Андрей 27 14
Лысенко Эдуард 317 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 798
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 366
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 284
Европа 24964 209
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 137
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 113
Германия - Федеративная Республика 13221 102
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 93
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 69
Япония 13807 65
Украина 7928 63
Казахстан - Республика 6048 46
Европа Восточная 3138 46
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 44
Франция - Французская Республика 8177 43
Азия - Азиатский регион 5920 40
США - Нью-Йорк 3180 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 33
Нидерланды 3746 33
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 31
США - Калифорния 4829 28
Швеция - Королевство 3782 26
Африка - Африканский регион 3641 26
Испания - Королевство 3840 25
Америка - Американский регион 2206 24
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 24
Ближний Восток 3154 23
Индия - Bharat 5870 22
Канада 5082 22
Земля - планета Солнечной системы 10865 21
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 21
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 21
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 20
Россия - УФО - Челябинская область 1512 20
Беларусь - Белоруссия 6289 19
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 19
Италия - Итальянская Республика 4508 19
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 19
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 18
Европа Западная 1496 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 510
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 265
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 248
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 203
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 182
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 142
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 137
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 134
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 94
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 91
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 85
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 75
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 68
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 67
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 64
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 54
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 54
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 52
Английский язык 7030 52
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 49
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 48
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 47
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 43
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 42
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 41
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 40
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 39
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 37
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 37
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 35
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 34
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 34
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 34
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 33
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 32
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 31
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 78
CNET Networks - CNET News 1643 23
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 19
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 16
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 15
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 12
CNews Энергоэффективное освещение 28 11
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 11
Internet.com 110 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 9
РИА Новости 1033 9
Mercury Center 309 9
ZDnet 663 8
NYT - The New York Times 1100 8
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 8
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 8
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 7
Newsbytes News Network 379 7
EcomWorld 31 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
FT - Financial Times 1296 6
Bloomberg 1627 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 6
The Washington Post 350 6
Известия ИД 770 6
Компьютерра 45 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 6
Upside Today 59 6
Times 661 5
Нетоскоп 19 5
Wikipedia - Википедия 650 5
The Register - The Register Hardware 1784 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 5
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 5
Mashable 372 5
SiliconValley.com - SV.com 239 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 119
IDC - International Data Corporation 4975 48
Internet Stock Report 994 35
S&P 500 565 33
Gartner - Гартнер 3658 29
Forrester Research 834 24
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 18
Fortune Global 500 295 13
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 13
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
eMarketer 206 8
Gartner - Dataquest 353 8
BCG - Boston Consulting Group 117 7
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 7
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 7
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 7
Интерфакс - Финмаркет 26 6
Informa - Ovum - Omdia 156 5
comScore 379 5
Computer Economics 32 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 4
IBM Research 111 4
Frost & Sullivan 207 4
Thomson Financial - Thomson First Call 386 4
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 3
comScore Networks 35 3
Standish Group International - Standish Group 11 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 3
Fortune Global 100 142 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Moody's Investors Service 136 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
Aberdeen Group 53 3
Gartner - AMR Research 48 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 5
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 5
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 5
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 2
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 2
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 2
Pearson VUE 55 2
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 2
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 2
Микроинформ 36 2
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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