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Масленникова Анастасия


13.10.2021 «Почта банк» запустил сервис переводов между счетами клиента в разных банках через СБП 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
08.06.2021 В мобильном приложении «Почта банка» заработали push-уведомления в формате chat heads 1
03.03.2021 «Почта банк» запустил оплату товаров и услуг по QR-коду через СБП 1
10.06.2020 «Почта банк» присоединился к сервису «Цифровой профиль» 1
10.04.2020 В «Почта банк онлайн» можно моментально выпустить любую кредитную карту 1
23.12.2019 «Почта банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия» 1
15.10.2019 Apple Pay стал доступен держателям карт Mastercard «Почта банка» 1
11.10.2019 «Почта банк» присоединился к Системе быстрых платежей 1
31.07.2019 В Почта Банке появилась возможность перевести пенсию онлайн 1
09.07.2019 Google Pay стал доступен держателям карт Mastercard «Почта банка» 1
21.06.2019 Samsung Pay стал доступен держателям карт Mastercard Почта Банка 1
14.12.2018 Клиентам «Почта Банка» стали доступны денежные переводы по системе «Юнистрим» 1
18.10.2018 «Ростелеком» представил мобильное приложение для удаленной идентификации в Единой биометрической системе 1
31.08.2018 Денежные переводы между ВТБ и «Почта Банком» стали бесплатными 1
31.07.2018 «Почта Банк» запустил сервис бесконтактных платежей Apple Pay 1
16.07.2018 «Почта Банк» представил обновленную версию интернет-банка 1
13.07.2018 В «Почта банке» появилась возможность дистанционного открытия счета на базе Единой биометрической системы 1
09.07.2018 «Почта Банк» и Western Union расширили сервис денежных переводов за рубеж 1
05.07.2018 «Почта банк» и Western Union представили услугу денежных переводов на банковский счет 1
13.06.2018 «Ростелеком» и «Почта Банк» продемонстрировали удаленную биометрическую идентификацию граждан 1
07.06.2018 «Ростелеком» и «Почта Банк» продемонстрировали удаленную биометрическую идентификацию граждан 1
01.06.2018 «Почта Банк» запустил мобильное приложение для детей 1
17.05.2018 Более 700 тысяч граждан подтвердили учетные записи портала госуслуг через онлайн-банкинг с марта по апрель 2018 года 1
16.11.2017 «Почта Банк» подключил платежный сервис Android Pay 1
31.07.2017 «Почта Банк» начал выдавать кредиты наличными в дистанционных каналах обслуживания 1
13.04.2017 Технология распознавания Smart Engines внедрена в мобильное приложение «Почта Банка» 1
10.01.2017 Пополнить «Visa Qiwi Кошелек» можно в интернет-банке и банкоматах «Почта Банка» 1
09.09.2016 Пополнять карту «Тройка» можно через мобильное приложение и банкоматы «Почта Банка» 1
08.08.2016 «Почта Банк» сделал покупки в интернете удобнее 1
13.07.2016 Приложение «Почта Банка» вошло в тройку лучших мобильных банков России 2
25.05.2016 «Почта Банк» запустил виртуальную дебетовую карту для покупок в интернете 1
17.02.2016 «Лето Банк» полностью обновил своё мобильное приложение для Android и iOS 1
14.04.2014 Интернет-банкинг ищет индивидуальный подход к клиенту 5
07.10.2011 WebMoney Transfer представила банковский продукт для выпуска электронных денег 1

Публикаций - 35, упоминаний - 40

Масленникова Анастасия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
Samsung Electronics 5749 1
РТЛабс 145 1
Почта Банк 289 25
Visa International 1347 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Western Union 87 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
ВТБ Лизинг 34 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Юнистрим - Unistream 168 1
Быстроденьги МФК 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
Google Android 10752 12
Почта Банк Онлайн 18 10
Apple iOS 5742 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
ВТБ Мультикарта 147 3
Apple Touch ID 207 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Apple iPad Pro 226 2
Western Union MTCN - Money Transfer Control Number 3 2
Apple macOS Sierra 33 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 702 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 2
Apple iPad mini 375 2
Apple iPhone 6 547 2
Apple Face ID 118 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Samsung Pay 238 2
Apple Safari - Браузер 608 2
Apple Pay 385 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 2
Apple Mac 1466 2
Apple - App Store 2198 1
Samsung Knox 82 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 8 1
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 26 1
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 1
Почта Банка - Вездедоход 3 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Беров Иван 40 4
Агеев Андрей 11 2
Арлазаров Владимир 118 1
Бондаренко Михаил 52 1
Жаркова Татьяна 16 1
Деменюк Юлия 11 1
Пальчун Кирилл 47 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - Свердловская область 811 1
Россия - Самарская область 568 1
Россия - Нижегородская область 747 1
Россия - Краснодарский край 921 1
Россия - Челябинская область 665 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Markswebb 21 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771193, в очереди разбора - 674875.
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