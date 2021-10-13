Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Масленникова Анастасия
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Публикаций - 35, упоминаний - 40
Масленникова Анастасия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
|Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
|Samsung Electronics 5749 1
|РТЛабс 145 1
|Беров Иван 40 4
|Агеев Андрей 11 2
|Арлазаров Владимир 118 1
|Бондаренко Михаил 52 1
|Жаркова Татьяна 16 1
|Деменюк Юлия 11 1
|Пальчун Кирилл 47 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771193, в очереди разбора - 674875.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771193, в очереди разбора - 674875.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru