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«Почта банк» запустил оплату товаров и услуг по QR-коду через СБП

ИТ в банках

«Почта банк» запустил сервис С2В-переводов по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) и В2С-переводов от юрлиц физлицам. Теперь покупатели могут в несколько кликов в мобильном приложении оплатить товар или услугу или получить на счет в банке переводы от юрлиц, а магазин (или любое юрлицо) – вернуть средства за купленный ранее товар.

«Система быстрых платежей на сегодняшний день – быстрый и удобный способ перевода денег между банками. А платежи по QR-коду – это еще и выгодная альтернатива эквайрингу для ритейлеров. Уверена, что этот сервис будет активно востребован как гражданами, так и компаниями. Мы будем и дальше развивать и подключать новые сервисы в рамках СБП. В планах на 2021 г. – запуск pull-переводов между счетами клиента в разных банках в рамках СБП», – отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта банка» Анастасия Масленникова.

Для совершения оплаты нужно отсканировать QR-код товара или услуги на сайте продавца или в магазине, а после автоматического перехода в мобильное приложение «Почта банка» подтвердить оплату. Таким образом можно оплатить любой товар или услугу, где доступна оплата через этот сервис. Главное условие – оба банка должны быть подключены к СБП.

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