QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования

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20.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП сеть по продаже автозапчастей Autodoc.ru 2
18.10.2021 Власти отодвинули выдачу электронных паспортов на год 1
18.10.2021 «Перекрёсток» интегрировал «Экспресс-скан» в мобильное приложение торговой сети 2
13.10.2021 Компания Jaguar Land Rover запустила проект для отслеживания цепочки поставок кожи с помощью блокчейна 1
12.10.2021 Новый сервис «Яндекса» поможет быстро оставить чаевые 3
07.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП рестораны «Теремок» в Москве и Краснодаре 2
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
01.10.2021 В «Яндекс.картах» появился новый вид транспорта — самокаты 1
24.09.2021 В сети «Вконтакте» появились карты лояльности и специальные предложения для покупок 1
22.09.2021 В департаменте по демократии и управлению Совета Европы дали оценку прошедшему в Москве электронному голосованию 1
22.09.2021 Новое приложение PayPal 1
22.09.2021 «Билайн» ускорил мобильный интернет для посетителей мемориала на Мамаевом кургане 1
22.09.2021 ЭЛАР автоматизировал процессы обработки соглашений, поступающих в РФФИ 1
17.09.2021 В Москве начали тестировать смартбуфет для продажи готового питания 2
13.09.2021 Okdesk позволил Yarfood technology повысить лояльность клиентов 3
09.09.2021 Минцифры России запустило отдельное приложение для автомобилистов 1
06.09.2021 Делобанк реализовал оплату через СБП в приложении «Эквайринг в смартфоне» 1
02.09.2021 Райффайзенбанк внедрил оплату по QR-коду для партнеров бренда Oriflame 3
26.08.2021 Райффайзенбанк и «Атол» создали модуль СБП для касс ритейлеров 7
25.08.2021 ГК «Русский холод» внедрила технологию учета оборудования при помощи QR-кодов 1
25.08.2021 Аналитика «Бухсофт»: зарплаты сотрудников малого бизнеса сократились на 3,5 тыс. рублей за последние 3 месяца 2
25.08.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП сеть магазинов Fix Price 6
24.08.2021 Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых 1
24.08.2021 Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика» 1
30.07.2021 Альфа-Банк представил принципиально новый интернет-банк 1
30.07.2021 «Сбер» запустил сервис «Мобильный кассир» 1
29.07.2021 Parallels Toolbox 5 для Windows и Mac научили генерировать штрих-коды 3
27.07.2021 Group-IB назвала самые популярные схемы онлайн-мошенничества во время пандемии 4
26.07.2021 Depo Computers внедрила новый механизм сервисного обслуживания на базе QR-кода 4
20.07.2021 CENT.APP расширил возможности для бизнеса по приёму платежей для клиентов REG.RU 1
08.07.2021 Голосовой помощник Сбербанка встроили в «Госуслуги». Он выдает QR-коды и консультирует по разводам 3
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
05.07.2021 Промышленный планшет MIG T8X включен в реестр отечественного «железа» 1
02.07.2021 «Магнит» выпустил пять миллионов платежных карт Magnit Pay 1
02.07.2021 «Госуслуги» рухнули под наплывом посетителей 2
01.07.2021 Сотрудников ФСБ и ФСО оставили без QR-кодов для походов в кафе 8
29.06.2021 Для защиты от мошенников москвичам порекомендовали пользоваться мобильными приложениями при проверке QR-кодов 8
29.06.2021 МТС запустила собственный фитнес-маркетплейс 1
29.06.2021 «Эвотор» интегрировал сервис «Плати QR» от «Сбера» в приложение «Мобильный кассир» для iOS 9

Публикаций - 694, упоминаний - 1390

QR-код упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 62
Google LLC 7135 27
VK - Mail.ru Group 2482 24
Microsoft Corporation 11039 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 21
Yandex - Яндекс 4100 18
Apple Inc - Эппл Рус 7685 16
Samsung Electronics 5641 14
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 13
NtechLab - НтехЛаб 78 12
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
Dynatrace 46 11
Veeam Software 250 11
Naumen - Наумен 341 11
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 10
Эвотор - Evotor 105 9
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 8
3728 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 8
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 8
Ланит ГК 1155 8
Huawei 2727 7
Data Matrix 52 7
Ситилинк - Citilink 190 6
Webmoney 329 6
Facebook 3765 6
Крок 1219 5
Telegram Group 702 5
АйТи 749 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Alibaba Group 298 5
Amazon Inc - Amazon.com 1469 5
Инфосистемы Джет 675 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 5
Восход ФГБУ НИИ 365 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 4
ESET 989 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 54
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 48
НСПК - Национальная система платежных карт 257 26
Альфа-Банк 1123 26
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 23
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 22
РЖД - Российские железные дороги 1081 18
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 18
Русский стандарт Банк 302 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 12
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 12
X5 Group - Пятерочка 559 12
Visa International 1345 11
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 11
X5 Group 599 10
Газпромбанк - ГПБ 692 8
СКБ-банк 86 8
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
Открытие ФК 538 7
Qiwi 783 7
Почта России ПАО 1570 7
X5 Group - Перекресток 203 7
Почта Банк 289 6
Совкомбанк ПАО 147 6
Магнит - Сеть магазинов 269 6
О2О Delivery club 153 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 5
МКБ - Московский кредитный банк 268 5
Wildberries 128 5
Ак Барс Банк 173 4
Walmart - Wal-Mart Stores 151 4
Ситимобил - Служба такси 113 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 4
АльфаСтрахование СГ 207 4
ВТБ24 583 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 4
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 4
Связной ГК 877 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 31
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 27
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 15
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
Правительство РФ 2200 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Президент Российской Федерации 1439 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 4
Правительство Москвы 649 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
Правительство Орловской области 15 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Администрация города Астрахани 1 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Правительство Ставропольского края 23 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
OpenChain 1 1
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 1 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 55
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 20
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 19
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 17
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 8
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
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Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 5
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МФУ - Многофункциональное устройство 585 5
Smartphone - Смартфон 773 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 4
ARM64 - Архитектура процессора 1017 4
Google Android 10750 158
Apple iOS 5741 120
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 68
Google Play - Google Store - Android Market 2515 53
Microsoft Windows 10 6622 36
Apple - App Store 2198 25
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 18
Alibaba Group - AliPay 65 18
WhatsApp Messenger 654 17
Microsoft Windows Phone OS 1472 16
ВТБ Онлайн 137 16
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 13
Google Pay - Google Android Pay 297 13
Apple Pay 385 13
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 12
Linux OS 4249 12
МТС Мобильная библиотека 32 10
Самолит - Сервис самопубликаций 15 9
CSI Set Retail 43 8
Microsoft Azure 1171 8
WeChat Pay 15 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 7
Apple macOS 922 7
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 7
Samsung Pay 238 7
Symbian OS 767 6
Apple iPad 3263 6
Sendy - Платежная система 7 6
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 6
WeChat - Мессенджер 96 6
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 5
ПриватБанк Приват24 113 5
ВТБ Мультикарта 147 5
Microsoft Excel 435 5
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 5
Webmoney Transfer 89 5
Microsoft Windows 8 1228 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 4
Огуряев Дмитрий 53 12
Абакумов Евгений 103 11
Антонов Александр 73 11
Савцов Игорь 27 11
Чаркин Евгений 182 11
Хомков Игорь 40 11
Шершнев Георгий 13 11
Поляков Сергей 60 11
Педоренко Андрей 41 11
Клявин Владимир 26 11
Валчев Стоян 44 11
Прохоров Фёдор 78 11
Агафонова Наталия 35 11
Путятинский Сергей 53 11
Кириченко Игорь 41 11
Васильев Григорий 35 11
Теленков Андрей 21 11
Колесников Дмитрий 14 8
Арлазаров Владимир 118 7
Коннов Георгий 21 7
Чугунов Никита 53 6
Киричек Алексей 66 6
Кирсанова Светлана 54 5
Анкудинов Алексей 7 5
Путин Владимир 1821 5
Романенко Андрей 76 5
Смирнов Андрей 23 5
Солонин Спартак 25 4
Емельянова Инна 21 4
Гуцериев Михаил 107 4
Соколова Екатерина 13 3
Лосев Сергей 43 3
Задорожный Богдан 5 3
Гончаров Сергей 5 3
Бакин Владимир 3 3
Акимов Максим 167 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 2
Лобас Аркадий 9 2
Алёшкин Роман 5 2
Комлев Владимир 29 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 312
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 137
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 47
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 32
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Россия - ПФО - Самара 1287 9
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Индия - Республика 2165 8
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Сингапур - Республика 808 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 6
Ближний Восток 1471 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
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Австралия - Австралийский Союз 1121 4
Бразилия - Федеративная Республика 1122 4
Восточная Европа 1674 4
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НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 2
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