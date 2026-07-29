Получите все материалы CNews по ключевому слову
QR-код QR code Quick Response Code Код быстрого реагирования
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|29.07.2026
|
Банк «Русский Стандарт» запустил возможность приема платежей цифровыми рублями ритейлерам, использующим ПО Set Retail 10
й Стандарт» обеспечил техническую возможность приема платежей цифровыми рублями через универсальный QR-код на кассах ритейлеров, использующих программное решение (ПО) Set Retail 10 от компании
|27.07.2026
|
Smart Engines ускорила считывание платежных QR-кодов в браузере на 40%
граммное решение Smart Code Engine закрывает все основные платежные сценарии – от оплаты покупок по QR-коду до платежей по реквизитам из бумажных квитанций. Система считывает платежные коды, да
|23.07.2026
|
Банк «Русский Стандарт»: в отеле Radisson Blu в Ростове-на-Дону запущена возможность приема платежей цифровым рублем
n Blu в Ростове-на-Дону техническую возможность приема платежей цифровым рублем через универсальный QR-код. Постояльцы отеля в числе первых смогут расплатиться за услуги новым способом. Об этом
|14.07.2026
|
«МТС Банк» реализовал оплату по QR-кодам через интернет-банк любым способом сканирования
«МТС Банк» объявляет о запуске оплаты по QR-коду в офлайн и онлайн торговых точках через интернет-банк вне зависимости от способа скан
|10.07.2026
|
Российские туристы в Индонезии могут платить через Сбербанк по QR-коду
уже 13-й страной, где клиенты Сбербанка могут не беспокоиться о наличных и пользоваться оплатой по QR-коду. За II квартал 2026 г. ежемесячный оборот по оплате за рубежом по QR клиентами Сберба
|07.07.2026
|
Минцифры запустило приложение «Госкан» для быстрой проверки данных по QR-коду
тве «Госуслуг» новое приложение. «Госкан» помогает сотрудникам организаций и ИП проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто», а также в Цифровом ID в «Макс». Об этом
|30.06.2026
|
Татарстанские туристы смогут оплачивать покупки в Китае по QR-коду через «Мой МТС»
МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «Мой МТС».
|26.06.2026
|
«Клик» от «Точка Банка» запустил самостоятельное подключение чаевых и QR-оплаты
х банков сделал самоподключение доступным сразу для двух сценариев — безналичных чаевых и оплаты по QR, в которой клиент сам указывает сумму покупки. Пользователи могут зарегистрироваться, полу
|26.06.2026
|
Нижегородцы могут оплачивать товары по QR-коду в Китае через «Мой МТС»
МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «Мой МТС».
|25.06.2026
|
Когда платят картами и СБП: исследование «Точка Банк»
бильной работе мобильного интернета покупателям не всегда удаётся быстро воспользоваться оплатой по QR-коду, если не подключиться к Wi-Fi. Перебои в работе оплаты по QR в апреле могли стать при
|25.06.2026
|
МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Китае через «Мой МТС»
МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «Мой МТС».
|22.06.2026
|
МТС сделала сервис покупок частями доступным во всех магазинах c оплатой по QR-коду
еперь пользователи смогут пользоваться «МТС Флекс» в любых магазинах, где возможна оплата с помощью QR-кода. QR-код Системы быстрых платежей (СБП) и QR «Сбера» – одни из основных
|11.06.2026
|
МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Египте для пользователей «Мой МТС»
МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Египте по национальному QR-коду с помощью приложения «Мой МТС». Оплата покупок возможна с карт российских банков по в
|02.06.2026
|
МТС запустила оплату покупок по QR-коду в «Мой МТС» на Филиппинах
МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг на Филиппинах по QR-коду национального стандарта QRPh. Физические лица могут совершать платежи и переводы с по
|01.06.2026
|
Компании-клиенты банка «Русский Стандарт» смогут принимать оплату цифровым рублем
«Русского Стандарта» по эквайрингу смогут подключить себе прием цифрового рубля через универсальный QR-код сразу после завершения пилота Банка России. Об этом CNews сообщили представители банка
|25.05.2026
|
МТС запустила повышенный кешбэк при оплате покупок QR-кодом в «Мой МТС»
лей дебетовой карты «МТС Деньги» повышенный кешбэк 5%, который будет доступен при оплате покупок по QR-коду через приложение «Мой МТС». Предложение распространяется на наиболее популярные катег
|25.05.2026
|
«Точка Банк» запустил новый формат приема QR-платежей через СБП — в чат-ботах мессенджеров
«Точка Банк» запустил сценарий, в котором можно сформировать QR-код прямо в чат-боте мессенджера — в «Макс». Ранее такой функционал уже был в Telegram. Пр
|21.05.2026
|
Фишеры начали создавать вредоносные QR-коды из букв и символов
ксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую тактику фишинга. Злоумышленники начали создавать QR-коды не в виде изображений, а из текстовых символов. Такой подход позволяет обходить некот
|12.05.2026
|
В России идет новая волна мошеннических рассылок с использованием QR-кодов
тправляют на корпоративные электронные адреса сотрудников компаний. В письмах пользователи получают QR-код, перейдя по которому им предложат оплатить небольшую сумму якобы за отслеживание или п
|24.04.2026
|
МТС запустила оплату по QR-коду в Камбодже для физлиц
МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Камбодже по QR-коду национальной платежной системы KHQR. Физические лица могут совершать платежи с помощь
|24.04.2026
|
Россияне за год стали на 30% чаще использовать для оплаты QR-код - аналитика «Ozon Банка»
платежей, которые используют клиенты, сравнив данные 2025 г. с 2024 г. Доля клиентов, использующих QR-код при совершении покупок, выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Ozon Бан
|22.04.2026
|
Российские туристы в Таиланде теперь могут платить через «Сбер» по QR‑коду
туристы в Таиланде получили привычный и быстрый способ оплаты: «Сбер» запустил возможность покупок QR-кодом. Теперь, чтобы купить сувениры, поужинать в ресторане или заплатить за такси, достат
|21.04.2026
|
«СберБизнес» запустил подписание платежек по QR-коду и увеличил лимиты для массовых платежей
нтернет-банке с помощью QR-кода: для этого клиенту нужно выбрать платежные поручения, отсканировать QR-код камерой мобильного устройства, подтвердить операцию в открывшемся мобильном приложении
|11.03.2026
|
Сбербанк лишили права использовать бренд SberPay QR. Ему придется выплатить почти 1,5 миллиарда компенсации
размере 1,445 млрд руб. и запретил ответчику использовать для своей системы бесконтактной оплаты по QR-коду обозначения SberPay QR и «Плати QR», выяснил «Коммерсант». Исполнение решения приоста
|10.03.2026
|
BSS усиливает ДБО для физлиц: оплата цифровыми рублями по УИН, ИИ-консультант и единый стандарт QR-платежей
обновление своей платформы дистанционного обслуживания. В новой версии реализован ряд новых модулей: интеграция искусственного интеллекта в клиентский сервис, расширение платежных возможностей через QR-коды и развитие функционала цифрового рубля в соответствии с актуальными требованиями регулятора. В обновлённой версии внедрен новый удобный для физлиц сценарий «Multi QR в ДБО», который сущ
|10.03.2026
|
Как платить смартфоном в 2026 году: все способы
вис только развивается, поэтому терминалы есть лишь в крупных городах и сетевых магазинах.Оплата по QR-коду Кроме того, платить смартфоном можно с помощью QR-кода — эта функция есть во всех ба
|02.03.2026
|
Студенты смогут получить скидку на проезд в пригородных поездах с помощью Мах
ть скидку можно с помощью Цифрового ID в национальном мессенджере. Пользователю достаточно показать QR-код на экране смартфона, а кассиру — отсканировать его. Об этом CNews сообщили представите
|27.01.2026
|
МТС запустила оплату по QR во Вьетнаме из приложения «Мой МТС»
МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг во Вьетнаме по QR-коду национальной платежной системы VietQR. Физические лица могут совершать платежи с помо
|15.01.2026
|
«Ашан» начал тестировать подтверждение возраста с помощью мессенджера Max
нд. Сделать скриншот «Цифрового ID» невозможно — вместо QR-кода на фото будет белый экран. Доступ к QR-коду осуществляется только через Face ID или по отпечатку пальца владельца смартфона.
|14.01.2026
|
МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Азербайджане
, так и с банковской карты любого российского банка. Также в приложении «Мой МТС» появилась возможность осуществлять переводы в банки Азербайджана. Для этого клиент местного банка должен сформировать QR-код в своем банковском приложении с указанием суммы и прислать его отправителю средств. Для совершения денежного перевода нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «Опл
|23.12.2025
|
Wildberries запустила к Новому году функцию обмена праздничными QR-кодами
ries запустила новую функцию, которая позволяет отправлять близким, друзьям или коллегам новогодний QR-код для получения заказа. Об этом CNews сообщили представители РВБ. Механика оформления за
|23.12.2025
|
Каждый четвертый платеж через терминал в 2025 г. в России совершали по QR-коду, NFC или улыбке
Эксперты «СберАналитики» изучили распространенность в России альтернативных (помимо банковской карты напрямую) способов оплаты в платежных терминалах. В исследовании рассмотрены три платежных метода: QR-код через СБП, NFC и биометрия лица (улыбка). Обезличенные данные за 11 месяцев 2025 г. охватили всю территорию страны. Проведенное исследование ― часть проекта «Итоги года со Сбером 2025».
|16.12.2025
|
«Т-Банк» добавил оплату по частям во все способы безналичных платежей
ах при оплате любыми способами ― по дебетовой карте Black, телефоном с T-Pay на Android, в платежах в мобильном приложении «Т-Банка», на сайтах и в приложениях более чем 80 тыс. партнеров, а также по QR-коду Сбербанка и СБП онлайн и офлайн. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». Оплачивать по частям можно любые товары и услуги ― покупки в магазинах, оплату за ЖКУ, интернет, игры, о
|15.12.2025
|
«Т-Банк» и Сбербанк запускают межбанковские переводы между физлицами по QR-коду
«Т-Банк» и Сбербанк запускают межбанковские переводы по QR-коду для своих клиентов. Такие переводы ранее были доступны только клиентам одного банка –
|09.12.2025
|
Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды
редоставление Росфинмониторингу сведений по операциям через Систему быстрых платежей (СБП) и единый QR-код, выяснили «Ведомости». Данные о платежах с 1 сентября 2026 г. Росфинмониторинг сможет
|09.12.2025
|
Бумажные водительские права, студбилеты, ОСАГО в России станут не нужны. Цифровая замена почти готова
Смартфон и «Госуслуги» – вот мои документы Минцифры собирается предоставить россиянам право не носить с собой оригиналы бумажных документов и показывать вместо них специализированный QR-код в приложении «Госуслуги», пишет «Коммерсант». Сейчас эта мера распространяется только на паспорт гражданина России, но в скором будущем перечень «оцифрованных» документов расширится в не
|28.11.2025
|
Сбербанк подключил 16 новых банков к сервису оплаты через QR-код
анием платформы Multi-QR. Теперь клиенты этих банков могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более, чем 2,1 млн торговых терминалов «Сбера». При сканировании Multi-QR из мобил
|20.11.2025
|
Сбербанк реализовал оплату по QR-коду во Вьетнаме
Теперь россияне смогут оплатить по QR-коду за товары и услуги в магазинах, гостиницах, ресторанах и других местах во Вьетнаме. С
|18.11.2025
|
Исследование Делобанка: QR-платежи стали популярнее традиционных способов оплаты для малого бизнеса
едования, показывают массовый переход малого и среднего бизнеса на современные безналичные расчеты. QR-код перестал быть инструментом для крупных покупок и перешел в категорию повседневных плат
|13.11.2025
|
ЦППК разместила на станциях около 1,3 тыс. QR-кодов для обратной связи с начала года
С начала 2025 г. ЦППК разместила около 1,3 тыс. стикеров с QR-кодами на 185 остановочных пунктах. Наклейки наносят на билетные автоматы, валидаторы и те
QR-код и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 290 62
|Малых Дмитрий 67 26
|Путин Владимир 3454 26
|Шадаев Максут 1210 21
|Чугунов Никита 81 21
|Чаркин Евгений 317 18
|Анкудинов Алексей 25 18
|Огуряев Дмитрий 85 17
|Абакумов Евгений 227 15
|Хомков Игорь 47 15
|Поляков Сергей 75 14
|Путятинский Сергей 112 14
|Цыбульников Вячеслав 78 14
|Кириченко Игорь 58 14
|Антонов Александр 77 14
|Педоренко Андрей 43 14
|Клявин Владимир 52 14
|Васильев Григорий 44 14
|Прохоров Фёдор 83 14
|Савцов Игорь 29 14
|Валчев Стоян 48 14
|Агафонова Наталия 41 14
|Шершнев Георгий 14 14
|Теленков Андрей 27 14
|Исаев Максим 55 13
|Пальчун Кирилл 84 13
|Коннов Георгий 25 13
|Цирулик Нина 16 12
|Собянин Сергей 538 11
|Копысов Виталий 64 11
|Чернышенко Дмитрий 581 10
|Колесников Дмитрий 24 10
|Шубочкин Сергей 14 10
|Скоробогатова Ольга 60 9
|Ликсутов Максим 245 9
|Хромов Сергей 29 9
|Предыбайло Вячеслав 28 8
|Кузьмина Ирина 20 8
|Дубынин Дмитрий 20 8
|Алексахин Андрей 21 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.