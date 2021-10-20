QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Публикаций - 694, упоминаний - 1390
QR-код упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Огуряев Дмитрий 53 12
|Абакумов Евгений 103 11
|Антонов Александр 73 11
|Савцов Игорь 27 11
|Чаркин Евгений 182 11
|Хомков Игорь 40 11
|Шершнев Георгий 13 11
|Поляков Сергей 60 11
|Педоренко Андрей 41 11
|Клявин Владимир 26 11
|Валчев Стоян 44 11
|Прохоров Фёдор 78 11
|Агафонова Наталия 35 11
|Путятинский Сергей 53 11
|Кириченко Игорь 41 11
|Васильев Григорий 35 11
|Теленков Андрей 21 11
|Колесников Дмитрий 14 8
|Арлазаров Владимир 118 7
|Коннов Георгий 21 7
|Чугунов Никита 53 6
|Киричек Алексей 66 6
|Кирсанова Светлана 54 5
|Анкудинов Алексей 7 5
|Путин Владимир 1821 5
|Романенко Андрей 76 5
|Смирнов Андрей 23 5
|Солонин Спартак 25 4
|Емельянова Инна 21 4
|Гуцериев Михаил 107 4
|Соколова Екатерина 13 3
|Лосев Сергей 43 3
|Задорожный Богдан 5 3
|Гончаров Сергей 5 3
|Бакин Владимир 3 3
|Акимов Максим 167 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 268 2
|Лобас Аркадий 9 2
|Алёшкин Роман 5 2
|Комлев Владимир 29 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758189, в очереди разбора - 661879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758189, в очереди разбора - 661879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru