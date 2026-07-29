QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования

Банк «Русский Стандарт» запустил возможность приема платежей цифровыми рублями ритейлерам, использующим ПО Set Retail 10 й Стандарт» обеспечил техническую возможность приема платежей цифровыми рублями через универсальный QR-код на кассах ритейлеров, использующих программное решение (ПО) Set Retail 10 от компании

Smart Engines ускорила считывание платежных QR-кодов в браузере на 40% граммное решение Smart Code Engine закрывает все основные платежные сценарии – от оплаты покупок по QR-коду до платежей по реквизитам из бумажных квитанций. Система считывает платежные коды, да

Банк «Русский Стандарт»: в отеле Radisson Blu в Ростове-на-Дону запущена возможность приема платежей цифровым рублем n Blu в Ростове-на-Дону техническую возможность приема платежей цифровым рублем через универсальный QR-код. Постояльцы отеля в числе первых смогут расплатиться за услуги новым способом. Об этом

«МТС Банк» реализовал оплату по QR-кодам через интернет-банк любым способом сканирования «МТС Банк» объявляет о запуске оплаты по QR-коду в офлайн и онлайн торговых точках через интернет-банк вне зависимости от способа скан

Российские туристы в Индонезии могут платить через Сбербанк по QR-коду уже 13-й страной, где клиенты Сбербанка могут не беспокоиться о наличных и пользоваться оплатой по QR-коду. За II квартал 2026 г. ежемесячный оборот по оплате за рубежом по QR клиентами Сберба

Минцифры запустило приложение «Госкан» для быстрой проверки данных по QR-коду тве «Госуслуг» новое приложение. «Госкан» помогает сотрудникам организаций и ИП проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто», а также в Цифровом ID в «Макс». Об этом

Татарстанские туристы смогут оплачивать покупки в Китае по QR-коду через «Мой МТС» МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «Мой МТС».

«Клик» от «Точка Банка» запустил самостоятельное подключение чаевых и QR-оплаты х банков сделал самоподключение доступным сразу для двух сценариев — безналичных чаевых и оплаты по QR, в которой клиент сам указывает сумму покупки. Пользователи могут зарегистрироваться, полу

Нижегородцы могут оплачивать товары по QR-коду в Китае через «Мой МТС» МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «Мой МТС».

Когда платят картами и СБП: исследование «Точка Банк» бильной работе мобильного интернета покупателям не всегда удаётся быстро воспользоваться оплатой по QR-коду, если не подключиться к Wi-Fi. Перебои в работе оплаты по QR в апреле могли стать при

МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Китае через «Мой МТС» МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «Мой МТС».

МТС сделала сервис покупок частями доступным во всех магазинах c оплатой по QR-коду еперь пользователи смогут пользоваться «МТС Флекс» в любых магазинах, где возможна оплата с помощью QR-кода. QR-код Системы быстрых платежей (СБП) и QR «Сбера» – одни из основных

МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Египте для пользователей «Мой МТС» МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Египте по национальному QR-коду с помощью приложения «Мой МТС». Оплата покупок возможна с карт российских банков по в

МТС запустила оплату покупок по QR-коду в «Мой МТС» на Филиппинах МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг на Филиппинах по QR-коду национального стандарта QRPh. Физические лица могут совершать платежи и переводы с по

Компании-клиенты банка «Русский Стандарт» смогут принимать оплату цифровым рублем «Русского Стандарта» по эквайрингу смогут подключить себе прием цифрового рубля через универсальный QR-код сразу после завершения пилота Банка России. Об этом CNews сообщили представители банка

МТС запустила повышенный кешбэк при оплате покупок QR-кодом в «Мой МТС» лей дебетовой карты «МТС Деньги» повышенный кешбэк 5%, который будет доступен при оплате покупок по QR-коду через приложение «Мой МТС». Предложение распространяется на наиболее популярные катег

«Точка Банк» запустил новый формат приема QR-платежей через СБП — в чат-ботах мессенджеров «Точка Банк» запустил сценарий, в котором можно сформировать QR-код прямо в чат-боте мессенджера — в «Макс». Ранее такой функционал уже был в Telegram. Пр

Фишеры начали создавать вредоносные QR-коды из букв и символов ксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую тактику фишинга. Злоумышленники начали создавать QR-коды не в виде изображений, а из текстовых символов. Такой подход позволяет обходить некот

В России идет новая волна мошеннических рассылок с использованием QR-кодов тправляют на корпоративные электронные адреса сотрудников компаний. В письмах пользователи получают QR-код, перейдя по которому им предложат оплатить небольшую сумму якобы за отслеживание или п

МТС запустила оплату по QR-коду в Камбодже для физлиц МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Камбодже по QR-коду национальной платежной системы KHQR. Физические лица могут совершать платежи с помощь

Россияне за год стали на 30% чаще использовать для оплаты QR-код - аналитика «Ozon Банка» платежей, которые используют клиенты, сравнив данные 2025 г. с 2024 г. Доля клиентов, использующих QR-код при совершении покупок, выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Ozon Бан

Российские туристы в Таиланде теперь могут платить через «Сбер» по QR‑коду туристы в Таиланде получили привычный и быстрый способ оплаты: «Сбер» запустил возможность покупок QR-кодом. Теперь, чтобы купить сувениры, поужинать в ресторане или заплатить за такси, достат

«СберБизнес» запустил подписание платежек по QR-коду и увеличил лимиты для массовых платежей нтернет-банке с помощью QR-кода: для этого клиенту нужно выбрать платежные поручения, отсканировать QR-код камерой мобильного устройства, подтвердить операцию в открывшемся мобильном приложении

Сбербанк лишили права использовать бренд SberPay QR. Ему придется выплатить почти 1,5 миллиарда компенсации размере 1,445 млрд руб. и запретил ответчику использовать для своей системы бесконтактной оплаты по QR-коду обозначения SberPay QR и «Плати QR», выяснил «Коммерсант». Исполнение решения приоста

BSS усиливает ДБО для физлиц: оплата цифровыми рублями по УИН, ИИ-консультант и единый стандарт QR-платежей обновление своей платформы дистанционного обслуживания. В новой версии реализован ряд новых модулей: интеграция искусственного интеллекта в клиентский сервис, расширение платежных возможностей через QR-коды и развитие функционала цифрового рубля в соответствии с актуальными требованиями регулятора. В обновлённой версии внедрен новый удобный для физлиц сценарий «Multi QR в ДБО», который сущ

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы вис только развивается, поэтому терминалы есть лишь в крупных городах и сетевых магазинах.Оплата по QR-коду Кроме того, платить смартфоном можно с помощью QR-кода — эта функция есть во всех ба

Студенты смогут получить скидку на проезд в пригородных поездах с помощью Мах ть скидку можно с помощью Цифрового ID в национальном мессенджере. Пользователю достаточно показать QR-код на экране смартфона, а кассиру — отсканировать его. Об этом CNews сообщили представите

МТС запустила оплату по QR во Вьетнаме из приложения «Мой МТС» МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг во Вьетнаме по QR-коду национальной платежной системы VietQR. Физические лица могут совершать платежи с помо

«Ашан» начал тестировать подтверждение возраста с помощью мессенджера Max нд. Сделать скриншот «Цифрового ID» невозможно — вместо QR-кода на фото будет белый экран. Доступ к QR-коду осуществляется только через Face ID или по отпечатку пальца владельца смартфона.

МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Азербайджане , так и с банковской карты любого российского банка. Также в приложении «Мой МТС» появилась возможность осуществлять переводы в банки Азербайджана. Для этого клиент местного банка должен сформировать QR-код в своем банковском приложении с указанием суммы и прислать его отправителю средств. Для совершения денежного перевода нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «Опл

Wildberries запустила к Новому году функцию обмена праздничными QR-кодами ries запустила новую функцию, которая позволяет отправлять близким, друзьям или коллегам новогодний QR-код для получения заказа. Об этом CNews сообщили представители РВБ. Механика оформления за

Каждый четвертый платеж через терминал в 2025 г. в России совершали по QR-коду, NFC или улыбке Эксперты «СберАналитики» изучили распространенность в России альтернативных (помимо банковской карты напрямую) способов оплаты в платежных терминалах. В исследовании рассмотрены три платежных метода: QR-код через СБП, NFC и биометрия лица (улыбка). Обезличенные данные за 11 месяцев 2025 г. охватили всю территорию страны. Проведенное исследование ― часть проекта «Итоги года со Сбером 2025».

«Т-Банк» добавил оплату по частям во все способы безналичных платежей ах при оплате любыми способами ― по дебетовой карте Black, телефоном с T-Pay на Android, в платежах в мобильном приложении «Т-Банка», на сайтах и в приложениях более чем 80 тыс. партнеров, а также по QR-коду Сбербанка и СБП онлайн и офлайн. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». Оплачивать по частям можно любые товары и услуги ― покупки в магазинах, оплату за ЖКУ, интернет, игры, о

«Т-Банк» и Сбербанк запускают межбанковские переводы между физлицами по QR-коду «Т-Банк» и Сбербанк запускают межбанковские переводы по QR-коду для своих клиентов. Такие переводы ранее были доступны только клиентам одного банка –

Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды редоставление Росфинмониторингу сведений по операциям через Систему быстрых платежей (СБП) и единый QR-код, выяснили «Ведомости». Данные о платежах с 1 сентября 2026 г. Росфинмониторинг сможет

Бумажные водительские права, студбилеты, ОСАГО в России станут не нужны. Цифровая замена почти готова Смартфон и «Госуслуги» – вот мои документы Минцифры собирается предоставить россиянам право не носить с собой оригиналы бумажных документов и показывать вместо них специализированный QR-код в приложении «Госуслуги», пишет «Коммерсант». Сейчас эта мера распространяется только на паспорт гражданина России, но в скором будущем перечень «оцифрованных» документов расширится в не

Сбербанк подключил 16 новых банков к сервису оплаты через QR-код анием платформы Multi-QR. Теперь клиенты этих банков могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более, чем 2,1 млн торговых терминалов «Сбера». При сканировании Multi-QR из мобил

Сбербанк реализовал оплату по QR-коду во Вьетнаме Теперь россияне смогут оплатить по QR-коду за товары и услуги в магазинах, гостиницах, ресторанах и других местах во Вьетнаме. С

Исследование Делобанка: QR-платежи стали популярнее традиционных способов оплаты для малого бизнеса едования, показывают массовый переход малого и среднего бизнеса на современные безналичные расчеты. QR-код перестал быть инструментом для крупных покупок и перешел в категорию повседневных плат