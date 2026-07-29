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QR-код QR code Quick Response Code Код быстрого реагирования

QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


29.07.2026 Банк «Русский Стандарт» запустил возможность приема платежей цифровыми рублями ритейлерам, использующим ПО Set Retail 10

й Стандарт» обеспечил техническую возможность приема платежей цифровыми рублями через универсальный QR-код на кассах ритейлеров, использующих программное решение (ПО) Set Retail 10 от компании

27.07.2026 Smart Engines ускорила считывание платежных QR-кодов в браузере на 40%

граммное решение Smart Code Engine закрывает все основные платежные сценарии – от оплаты покупок по QR-коду до платежей по реквизитам из бумажных квитанций. Система считывает платежные коды, да
23.07.2026 Банк «Русский Стандарт»: в отеле Radisson Blu в Ростове-на-Дону запущена возможность приема платежей цифровым рублем

n Blu в Ростове-на-Дону техническую возможность приема платежей цифровым рублем через универсальный QR-код. Постояльцы отеля в числе первых смогут расплатиться за услуги новым способом. Об этом
14.07.2026 «МТС Банк» реализовал оплату по QR-кодам через интернет-банк любым способом сканирования

«МТС Банк» объявляет о запуске оплаты по QR-коду в офлайн и онлайн торговых точках через интернет-банк вне зависимости от способа скан
10.07.2026 Российские туристы в Индонезии могут платить через Сбербанк по QR-коду

уже 13-й страной, где клиенты Сбербанка могут не беспокоиться о наличных и пользоваться оплатой по QR-коду. За II квартал 2026 г. ежемесячный оборот по оплате за рубежом по QR клиентами Сберба
07.07.2026 Минцифры запустило приложение «Госкан» для быстрой проверки данных по QR-коду

тве «Госуслуг» новое приложение. «Госкан» помогает сотрудникам организаций и ИП проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто», а также в Цифровом ID в «Макс». Об этом
30.06.2026 Татарстанские туристы смогут оплачивать покупки в Китае по QR-коду через «Мой МТС»

МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «Мой МТС».
26.06.2026 «Клик» от «Точка Банка» запустил самостоятельное подключение чаевых и QR-оплаты

х банков сделал самоподключение доступным сразу для двух сценариев — безналичных чаевых и оплаты по QR, в которой клиент сам указывает сумму покупки. Пользователи могут зарегистрироваться, полу
26.06.2026 Нижегородцы могут оплачивать товары по QR-коду в Китае через «Мой МТС»

МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «Мой МТС».
25.06.2026 Когда платят картами и СБП: исследование «Точка Банк»

бильной работе мобильного интернета покупателям не всегда удаётся быстро воспользоваться оплатой по QR-коду, если не подключиться к Wi-Fi. Перебои в работе оплаты по QR в апреле могли стать при
25.06.2026 МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Китае через «Мой МТС»

МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Китае по QR-коду национальной платежной системы, которым можно воспользоваться в приложении «Мой МТС».
22.06.2026 МТС сделала сервис покупок частями доступным во всех магазинах c оплатой по QR-коду

еперь пользователи смогут пользоваться «МТС Флекс» в любых магазинах, где возможна оплата с помощью QR-кода. QR-код Системы быстрых платежей (СБП) и QR «Сбера» – одни из основных

11.06.2026 МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Египте для пользователей «Мой МТС»

МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Египте по национальному QR-коду с помощью приложения «Мой МТС». Оплата покупок возможна с карт российских банков по в
02.06.2026 МТС запустила оплату покупок по QR-коду в «Мой МТС» на Филиппинах

МТС объявляет о запуске оплаты товаров и услуг на Филиппинах по QR-коду национального стандарта QRPh. Физические лица могут совершать платежи и переводы с по
01.06.2026 Компании-клиенты банка «Русский Стандарт» смогут принимать оплату цифровым рублем

«Русского Стандарта» по эквайрингу смогут подключить себе прием цифрового рубля через универсальный QR-код сразу после завершения пилота Банка России. Об этом CNews сообщили представители банка
25.05.2026 МТС запустила повышенный кешбэк при оплате покупок QR-кодом в «Мой МТС»

лей дебетовой карты «МТС Деньги» повышенный кешбэк 5%, который будет доступен при оплате покупок по QR-коду через приложение «Мой МТС». Предложение распространяется на наиболее популярные катег
25.05.2026 «Точка Банк» запустил новый формат приема QR-платежей через СБП — в чат-ботах мессенджеров

«Точка Банк» запустил сценарий, в котором можно сформировать QR-код прямо в чат-боте мессенджера — в «Макс». Ранее такой функционал уже был в Telegram. Пр
21.05.2026 Фишеры начали создавать вредоносные QR-коды из букв и символов

ксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую тактику фишинга. Злоумышленники начали создавать QR-коды не в виде изображений, а из текстовых символов. Такой подход позволяет обходить некот
12.05.2026 В России идет новая волна мошеннических рассылок с использованием QR-кодов

тправляют на корпоративные электронные адреса сотрудников компаний. В письмах пользователи получают QR-код, перейдя по которому им предложат оплатить небольшую сумму якобы за отслеживание или п
24.04.2026 МТС запустила оплату по QR-коду в Камбодже для физлиц

МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг в Камбодже по QR-коду национальной платежной системы KHQR. Физические лица могут совершать платежи с помощь
24.04.2026 Россияне за год стали на 30% чаще использовать для оплаты QR-код - аналитика «Ozon Банка»

платежей, которые используют клиенты, сравнив данные 2025 г. с 2024 г. Доля клиентов, использующих QR-код при совершении покупок, выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Ozon Бан
22.04.2026 Российские туристы в Таиланде теперь могут платить через «Сбер» по QR‑коду

туристы в Таиланде получили привычный и быстрый способ оплаты: «Сбер» запустил возможность покупок QR-кодом. Теперь, чтобы купить сувениры, поужинать в ресторане или заплатить за такси, достат
21.04.2026 «СберБизнес» запустил подписание платежек по QR-коду и увеличил лимиты для массовых платежей

нтернет-банке с помощью QR-кода: для этого клиенту нужно выбрать платежные поручения, отсканировать QR-код камерой мобильного устройства, подтвердить операцию в открывшемся мобильном приложении
11.03.2026 Сбербанк лишили права использовать бренд SberPay QR. Ему придется выплатить почти 1,5 миллиарда компенсации

размере 1,445 млрд руб. и запретил ответчику использовать для своей системы бесконтактной оплаты по QR-коду обозначения SberPay QR и «Плати QR», выяснил «Коммерсант». Исполнение решения приоста
10.03.2026 BSS усиливает ДБО для физлиц: оплата цифровыми рублями по УИН, ИИ-консультант и единый стандарт QR-платежей

обновление своей платформы дистанционного обслуживания. В новой версии реализован ряд новых модулей: интеграция искусственного интеллекта в клиентский сервис, расширение платежных возможностей через QR-коды и развитие функционала цифрового рубля в соответствии с актуальными требованиями регулятора. В обновлённой версии внедрен новый удобный для физлиц сценарий «Multi QR в ДБО», который сущ
10.03.2026 Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

вис только развивается, поэтому терминалы есть лишь в крупных городах и сетевых магазинах.Оплата по QR-коду  Кроме того, платить смартфоном можно с помощью QR-кода — эта функция есть во всех ба
02.03.2026 Студенты смогут получить скидку на проезд в пригородных поездах с помощью Мах

ть скидку можно с помощью Цифрового ID в национальном мессенджере. Пользователю достаточно показать QR-код на экране смартфона, а кассиру — отсканировать его. Об этом CNews сообщили представите
27.01.2026 МТС запустила оплату по QR во Вьетнаме из приложения «Мой МТС»

МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг во Вьетнаме по QR-коду национальной платежной системы VietQR. Физические лица могут совершать платежи с помо
15.01.2026 «Ашан» начал тестировать подтверждение возраста с помощью мессенджера Max

нд. Сделать скриншот «Цифрового ID» невозможно — вместо QR-кода на фото будет белый экран. Доступ к QR-коду осуществляется только через Face ID или по отпечатку пальца владельца смартфона.
14.01.2026 МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Азербайджане

, так и с банковской карты любого российского банка. Также в приложении «Мой МТС» появилась возможность осуществлять переводы в банки Азербайджана. Для этого клиент местного банка должен сформировать QR-код в своем банковском приложении с указанием суммы и прислать его отправителю средств. Для совершения денежного перевода нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «Опл
23.12.2025 Wildberries запустила к Новому году функцию обмена праздничными QR-кодами

ries запустила новую функцию, которая позволяет отправлять близким, друзьям или коллегам новогодний QR-код для получения заказа. Об этом CNews сообщили представители РВБ. Механика оформления за
23.12.2025 Каждый четвертый платеж через терминал в 2025 г. в России совершали по QR-коду, NFC или улыбке

Эксперты «СберАналитики» изучили распространенность в России альтернативных (помимо банковской карты напрямую) способов оплаты в платежных терминалах. В исследовании рассмотрены три платежных метода: QR-код через СБП, NFC и биометрия лица (улыбка). Обезличенные данные за 11 месяцев 2025 г. охватили всю территорию страны. Проведенное исследование ― часть проекта «Итоги года со Сбером 2025».

16.12.2025 «Т-Банк» добавил оплату по частям во все способы безналичных платежей

ах при оплате любыми способами ― по дебетовой карте Black, телефоном с T-Pay на Android, в платежах в мобильном приложении «Т-Банка», на сайтах и в приложениях более чем 80 тыс. партнеров, а также по QR-коду Сбербанка и СБП онлайн и офлайн. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». Оплачивать по частям можно любые товары и услуги ― покупки в магазинах, оплату за ЖКУ, интернет, игры, о
15.12.2025 «Т-Банк» и Сбербанк запускают межбанковские переводы между физлицами по QR-коду

«Т-Банк» и Сбербанк запускают межбанковские переводы по QR-коду для своих клиентов. Такие переводы ранее были доступны только клиентам одного банка –
09.12.2025 Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды

редоставление Росфинмониторингу сведений по операциям через Систему быстрых платежей (СБП) и единый QR-код, выяснили «Ведомости». Данные о платежах с 1 сентября 2026 г. Росфинмониторинг сможет

09.12.2025 Бумажные водительские права, студбилеты, ОСАГО в России станут не нужны. Цифровая замена почти готова

Смартфон и «Госуслуги» – вот мои документы Минцифры собирается предоставить россиянам право не носить с собой оригиналы бумажных документов и показывать вместо них специализированный QR-код в приложении «Госуслуги», пишет «Коммерсант». Сейчас эта мера распространяется только на паспорт гражданина России, но в скором будущем перечень «оцифрованных» документов расширится в не
28.11.2025 Сбербанк подключил 16 новых банков к сервису оплаты через QR-код

анием платформы Multi-QR. Теперь клиенты этих банков могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более, чем 2,1 млн торговых терминалов «Сбера». При сканировании Multi-QR из мобил
20.11.2025 Сбербанк реализовал оплату по QR-коду во Вьетнаме

Теперь россияне смогут оплатить по QR-коду за товары и услуги в магазинах, гостиницах, ресторанах и других местах во Вьетнаме. С
18.11.2025 Исследование Делобанка: QR-платежи стали популярнее традиционных способов оплаты для малого бизнеса

едования, показывают массовый переход малого и среднего бизнеса на современные безналичные расчеты. QR-код перестал быть инструментом для крупных покупок и перешел в категорию повседневных плат
13.11.2025 ЦППК разместила на станциях около 1,3 тыс. QR-кодов для обратной связи с начала года

С начала 2025 г. ЦППК разместила около 1,3 тыс. стикеров с QR-кодами на 185 остановочных пунктах. Наклейки наносят на билетные автоматы, валидаторы и те

Публикаций - 2245, упоминаний - 4176

QR-код и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 167
Yandex - Яндекс 9216 128
Google LLC 12688 116
Apple Inc 13154 95
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 94
Telegram Group 2940 89
9594 82
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 77
Ростелеком 10948 66
Samsung Electronics 11064 56
Microsoft Corporation 25775 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 46
Huawei 4676 44
МегаФон 10742 42
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 37
VK - Mail.ru Group 3602 37
Meta Platforms - Facebook 4621 32
Эвотор - Evotor 231 30
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 30
Amazon Inc - Amazon.com 3277 28
Softline - Софтлайн 3743 24
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 24
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 22
Oracle Corporation 7074 22
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 21
Xiaomi - Сяоми 2231 21
Naumen - Наумен 752 20
Код Безопасности 812 20
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 19
X Corp - Twitter 2938 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 16
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 15
Dynatrace 59 15
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 50 15
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 14
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 14
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Meta (Facebook), Apple и Microsoft - FAANG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Netflix и Google - FAAMG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Google - FAAMA - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet 26 14
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 14
Veeam Software 345 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 241
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 125
НСПК - Национальная система платежных карт 948 118
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 89
Альфа-Банк 1979 74
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 62
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 61
Visa International 1993 55
Русский стандарт Банк 509 53
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 49
ГПБ - Газпромбанк 1273 43
РЖД - Российские железные дороги 2096 42
Почта России ПАО 2370 40
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 39
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 36
ПСБ - Промсвязьбанк 963 34
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 32
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 31
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 31
X5 Group - Перекрёсток 640 30
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 30
МКБ - Московский кредитный банк 657 30
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 29
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 27
ВТБ - Почта Банк 514 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 24
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 23
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 21
Синара ГК - Sinara Group 124 19
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 18
Синара Банк - ДелоБанк 69 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
ВкусВилл - Избёнка 216 17
NanduQ - Qiwi 1013 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 16
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 15
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 15
Газпром нефть 725 15
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 186
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 141
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 77
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 62
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 45
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 44
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 43
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 43
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 37
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 35
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 32
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 31
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 31
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 28
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 24
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 21
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 17
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 14
Федеральное казначейство России 1949 13
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 12
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 9
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 8
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 8
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 8
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 3
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
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