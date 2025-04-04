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ЦППК разместила QR-коды для обратной связи еще на четырех станциях Горьковского направления

ЦППК расширяет полигон тестирования нового формата обратной связи с пассажирами. Специальные стикеры с QR-кодами появились еще на 59 устройствах для оформления и валидации билетов на станциях — билетных автоматах, валидаторах и терминалах предварительного проездного документа.

QR-коды размещены на оборудовании еще четырех станций Горьковского направления: Никольское и Салтыковская в городском округе Балашиха, а также Назарьево и Казанское в Павлово-Посадском округе.

С помощью этих QR-кодов пассажиры могут сообщать о состоянии устройств на платформах. Оставить заявку просто — достаточно отсканировать код с камеры телефона и на открывшейся странице выбрать соответствующий пункт из списка. Приложенное фото поможет быстрее классифицировать ситуацию и оперативно найти ее решение. Если пассажир хочет получить уведомление о статусе заявки, он может оставить адрес своей электронной почты.

Размещение стикеров на оборудовании началось со станции Кусково Горьковского направления. В конце января они появились на 19 расположенных здесь устройствах. За первые два месяца благодаря новой форме обратной связи с пассажирами удалось оперативно разрешить ряд ситуаций, в частности — отсутствие электричества на станции.

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