ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания

ЦППК совместно с МЖД обновят освещение на 55 станциях До конца 2025 г. «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) совместно с МЖД проведут работу по установке современного освещения на 55 объектах пасс

ЦППК полностью обновила экспрессы на Казанском направлении го направления. Об этом CNews сообщили представители Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Новые составы повышенной комфортности «РЭКС» уже перевозят пассажиров ЦППК на К

ЦППК завершила установку терминалов предварительного проездного документа в Московской области Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) завершила проект по установке терминалов предварительных проездных документов (ТППД). В

Пассажиры ЦППК в Рязанской области смогут оформлять билеты с помощью Единой цифровой карты 25 г. по ней станут доступны и льготные поездки на пригородных маршрутах. Компания реализует проект совместно с Правительством Рязанской области и оператором ЕЦК. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Оформление билетов с помощью Единой цифровой карты — часть программы ЦППК по расширению инструментов оплаты проезда. Обладатели региональных льгот Рязанской области, в том числе шк

ЦППК подключила к мобильному приложению 65% станций Калужской области Пассажиры ЦППК, которые совершают поездки на участке Калуга-1 — Алексин, получили возможность оплачиват

ЦППК запустила инновационный сервис оплаты проезда на электропоездах «Скороход» ожение появилось в открытом доступе в магазинах iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители АО Центральная ППК. Одно нажатие на экран смартфона, и поездка началась. Не нужно выбирать ст

ЦППК тестирует новое решение для бесконтактной оплаты проезда ранее приобретать билет до конкретной точки — пассажир может решить в пути, на какой станции ему выйти. Решение основано на технологии Bluetooth Low Energy (BLE). Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Новое приложение ЦППК с новой технологией оплаты проезда тестируется на станциях Ярославского направления: от вокзала до станции Мытищи. «Новое решение выведет процесс взаимодейств

Пассажиры ЦППК активируют почти 90% билетов в приложении на Android по NFC Девять из десяти билетов, оформленных в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» на Android, сегодня активируется по NFC. За все время работы цифровой функции пассажиры

Оплачивать поездки в приложении ЦППК можно уже на 60% станций Смоленской области К оплате проезда в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» подключен участок Смоленск — Фаянсовая. Билеты можно оформлять в любом месте и в любое

ЦППК запустила оплату проезда в билетных автоматах через СБП латежей (СБП) в билетных автоматах (БПА). Функцией СБП оборудованы билетные автоматы на головных вокзалах столицы, а также станциях и остановочных пунктах каждого из направлений, где курсируют поезда ЦППК. «Мы постоянном работаем над совершенствованием собственной системы продаж и стремимся к тому, чтобы оформлять билеты становилось еще быстрее и проще, — сказал директор по цифровым сервиса

Оплата билетов в приложении ЦППК доступна еще на 31 станции Рязанской области Компания ЦППК подключила еще три участка Рязанской области к оплате проезда в мобильном приложении «Ра

ЦППК запускает технологию быстрого прохода для федеральных льготников С 22 июня 2024 г. для федеральных льготников заработает функция быстрого прохода к поездам — больше не нужно оформлять разовый льготный билет в кассе ЦППК перед каждой поездкой. Такая возможность появится для обладателей социальных карт Москвы и Московской области на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами. Об этом CNews сообщили

Покупка билетов в приложении ЦППК доступна на трети станций Смоленской области Компания ЦППК продлила участок в Смоленской области, где пассажиры могут оплачивать поездки в приложен

Более половины пассажиров ЦППК выбирают оплату билетов через цифровые сервисы ассажиров, отдающих предпочтение цифровым сервисам «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) при оформлении проездных документов, выросло до 56,4%. К таким сервисам относятся билет

Покупка билетов в приложении ЦППК: еще на 19 станциях МО и Смоленской области Компания продолжает расширять географию своего мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК» в регионах. Начиная с 27 марта 2024 г. билеты с автоактивацией могут оформлять пассажир

С начала 2024 г. пассажиры ЦППК оформили по предварительным проездным документам более 315 тыс. билетов тов — как в пути следования у кассиров-контролеров «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК), так и в кассах на станции прибытия. Сервисный сбор в таких случаях не требуется. Об эт

Треть билетов в приложении ЦППК оплачивается через SberPay При покупке в приложении ЦППК билета на обычный поезд или РЭКС кнопку SberPay использует уже 38% пассажиров. Об этом C

ЦППК установила новые валидаторы на станции Струнино Специалисты «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) установили 10 современных автономных валидаторов с солнечными панелями на станции Струн

Оплата билетов в приложении ЦППК появилась еще на одном маршруте в Калужской области Теперь оплачивать поездки в приложении «Расписание и билеты ЦППК» можно на маршруте Калуга-1 — Темкино. Ранее, в ноябре 2023 г., компания подключила к ци

В 2023 году пассажиры ЦППК активировали 2,4 млн билетов по NFC С начала работы функции бесконтактной активации билетов в 2021 г. пассажиры ЦППК воспользовались ею 3,57 млн раз. Сегодня она действует на станциях, оборудованных турник

ЦППК установит системы видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажиров оявятся на станциях, где обзор платформы из кабины машиниста может быть частично ограничен, например, из-за ее изогнутой формы, наличия надземного перехода или эстакады, — сказал генеральный директор ЦППК Иван Конев. — Это поможет локобригадам онлайн контролировать посадку и высадку пассажиров, а также выдерживать установленное время стоянки на станции, четче соблюдая график. Сейчас на таки

Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна на маршруте «Рязань-2 — Ряжск-1» Покупка билетов с автоактивацией в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» теперь доступна на участке «Рязань-2 — Ряжск-1». С учетом того, что в октябре 2023 г. к

ЦППК внедрила оплату проезда в приложении с помощью SberPay ЦППК усовершенствовала функцию покупки проездных документов в приложении «Расписание и билеты ЦППК» — с помощью мобильной платежной системы SberPay. Весь процесс оплаты происходит всего в

В подмосковных электричках отключили бесплатный Wi-Fi Крупнейший оператор пригородных электричек России — Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) убрала покрытие Wi-Fi-сетей в поездах, как выяснили «Ведомости», поговорив с нескольким

Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам в Калужской области Компания ЦППК продолжает развивать цифровизацию в регионах: возможность покупать билеты в приложении «

ЦППК установила валидаторы на Усовской ветке Белорусского направления Компания ЦППК установила новые валидаторы на четырех станциях Усовской ветки Белорусского направления.

Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам Рязанской области занской области появилась возможность оформить проездной документ в приложении «Расписание и билеты ЦППК». Пассажир получает уже активированный билет, который необходимо только предъявить контр

Оформление билетов в приложении и функция быстрого прохода появились еще на 34 станциях ЦППК После установки валидаторов у пассажиров еще 34 станций ЦППК появилась возможность приобретать билеты через мобильное приложение, покупать абонементы на количество поездок и пользоваться функцией быстрого прохода для региональных льготников Московск

К обучающему порталу ЦППК подключились 90% сотрудников еннему инфопространству для обучения и проверки знаний персонала присоединились 10 тыс. сотрудников ЦППК. Среди них — специалисты локомотивных бригад новых эксплуатационных депо МЦД-3 и МЦД-4.

За полгода пассажиры ЦППК оформили в 1,5 раза больше билетов в мобильном приложении С января по июль 2023 г. через приложение «Расписание и билеты ЦППК» было куплено более 2,6 млн билетов — на 46% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Л

ЦППК обновила мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК» ЦППК выпустила обновление мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК» для пользователей iOS и Android. Расширенная функциональность теперь позволяет оформлят

Робот-рекрутер «Вера» проконсультировала 4000 соискателей ЦППК за год средней продолжительности диалога с каждым из 4000 кандидатов. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Робот «Вера» – цифровой рекрутер, который анализирует ответы и отвечает соискателям. Те

Больше половины пассажиров ЦППК выбирают цифровые сервисы для оформления билетов С начала 2023 г. 53,1% пассажиров «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) выбрали различные цифровые сервисы самостоятельного оформления проездных документов. «У

Более 1,5 млн билетов активировали пассажиры ЦППК с помощью сервиса NFC Более 1,5 млн билетов активировали пассажиры ЦППК с помощью сервиса NFC. Компания внедряла новую функцию последовательно — запуск на первых станциях Казанского направления состоялся около года назад, затем сервис был распространен далее.

Почти 11 тыс. человек задали вопросы виртуальному консультанту ЦППК Виртуальный консультант ЦППК — система, которая отвечает на вопросы пользователей и регистрирует их обращения. Он нач

В мобильном приложении ЦППК появятся таргетированные push уведомления Компания ЦППК опросила более 1000 активных пассажиров о том, где они чаще всего уточняют расписание эл

Почти 800 тыс. пассажиров ЦППК активировали билеты по NFC с момента запуска функции Сервис по бесконтактной активации билетов работает на всех девяти направлениях ЦППК в течение трех месяцев. За это время им воспользовались почти 350 тыс. раз, а с начала работы функции — почти 800 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. С момента запу

Оплата картой у кассиров-контролеров стала доступна на всех направлениях ЦППК пания совместно с банком обеспечила стабильную работу сервиса. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Сбор за оформление билета в поезде (100 руб.) взимается только в том случае, если у пас