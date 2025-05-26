Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЦППК Центральная ППК Центральная пригородная пассажирская компания
ЦППК — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. ЦППК — перевозчик на Московских центральных диаметрах (МЦД).
- В 2023 году электропоезда компании перевезли более 556 млн пассажиров. Точность исполнения графика движения — 98%. В компании работают более 10 тысяч сотрудников.
СОБЫТИЯ
|26.05.2025
|
ЦППК совместно с МЖД обновят освещение на 55 станциях
До конца 2025 г. «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) совместно с МЖД проведут работу по установке современного освещения на 55 объектах пасс
|10.04.2025
|
ЦППК полностью обновила экспрессы на Казанском направлении
го направления. Об этом CNews сообщили представители Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Новые составы повышенной комфортности «РЭКС» уже перевозят пассажиров ЦППК на К
|04.04.2025
|ЦППК разместила QR-коды для обратной связи еще на четырех станциях Горьковского направления
|04.02.2025
|
ЦППК завершила установку терминалов предварительного проездного документа в Московской области
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) завершила проект по установке терминалов предварительных проездных документов (ТППД). В
|21.01.2025
|
Пассажиры ЦППК в Рязанской области смогут оформлять билеты с помощью Единой цифровой карты
25 г. по ней станут доступны и льготные поездки на пригородных маршрутах. Компания реализует проект совместно с Правительством Рязанской области и оператором ЕЦК. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Оформление билетов с помощью Единой цифровой карты — часть программы ЦППК по расширению инструментов оплаты проезда. Обладатели региональных льгот Рязанской области, в том числе шк
|17.12.2024
|
ЦППК подключила к мобильному приложению 65% станций Калужской области
Пассажиры ЦППК, которые совершают поездки на участке Калуга-1 — Алексин, получили возможность оплачиват
|19.11.2024
|
ЦППК запустила инновационный сервис оплаты проезда на электропоездах «Скороход»
ожение появилось в открытом доступе в магазинах iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители АО Центральная ППК. Одно нажатие на экран смартфона, и поездка началась. Не нужно выбирать ст
|28.10.2024
|
ЦППК тестирует новое решение для бесконтактной оплаты проезда
ранее приобретать билет до конкретной точки — пассажир может решить в пути, на какой станции ему выйти. Решение основано на технологии Bluetooth Low Energy (BLE). Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Новое приложение ЦППК с новой технологией оплаты проезда тестируется на станциях Ярославского направления: от вокзала до станции Мытищи. «Новое решение выведет процесс взаимодейств
|16.10.2024
|
Пассажиры ЦППК активируют почти 90% билетов в приложении на Android по NFC
Девять из десяти билетов, оформленных в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» на Android, сегодня активируется по NFC. За все время работы цифровой функции пассажиры
|27.09.2024
|
Оплачивать поездки в приложении ЦППК можно уже на 60% станций Смоленской области
К оплате проезда в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» подключен участок Смоленск — Фаянсовая. Билеты можно оформлять в любом месте и в любое
|09.08.2024
|
ЦППК запустила оплату проезда в билетных автоматах через СБП
латежей (СБП) в билетных автоматах (БПА). Функцией СБП оборудованы билетные автоматы на головных вокзалах столицы, а также станциях и остановочных пунктах каждого из направлений, где курсируют поезда ЦППК. «Мы постоянном работаем над совершенствованием собственной системы продаж и стремимся к тому, чтобы оформлять билеты становилось еще быстрее и проще, — сказал директор по цифровым сервиса
|26.07.2024
|
Оплата билетов в приложении ЦППК доступна еще на 31 станции Рязанской области
Компания ЦППК подключила еще три участка Рязанской области к оплате проезда в мобильном приложении «Ра
|21.06.2024
|
ЦППК запускает технологию быстрого прохода для федеральных льготников
С 22 июня 2024 г. для федеральных льготников заработает функция быстрого прохода к поездам — больше не нужно оформлять разовый льготный билет в кассе ЦППК перед каждой поездкой. Такая возможность появится для обладателей социальных карт Москвы и Московской области на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами. Об этом CNews сообщили
|29.05.2024
|
Покупка билетов в приложении ЦППК доступна на трети станций Смоленской области
Компания ЦППК продлила участок в Смоленской области, где пассажиры могут оплачивать поездки в приложен
|16.04.2024
|
Более половины пассажиров ЦППК выбирают оплату билетов через цифровые сервисы
ассажиров, отдающих предпочтение цифровым сервисам «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) при оформлении проездных документов, выросло до 56,4%. К таким сервисам относятся билет
|27.03.2024
|
Покупка билетов в приложении ЦППК: еще на 19 станциях МО и Смоленской области
Компания продолжает расширять географию своего мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК» в регионах. Начиная с 27 марта 2024 г. билеты с автоактивацией могут оформлять пассажир
|22.03.2024
|
С начала 2024 г. пассажиры ЦППК оформили по предварительным проездным документам более 315 тыс. билетов
тов — как в пути следования у кассиров-контролеров «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК), так и в кассах на станции прибытия. Сервисный сбор в таких случаях не требуется. Об эт
|15.03.2024
|
Треть билетов в приложении ЦППК оплачивается через SberPay
При покупке в приложении ЦППК билета на обычный поезд или РЭКС кнопку SberPay использует уже 38% пассажиров. Об этом C
|01.03.2024
|
ЦППК установила новые валидаторы на станции Струнино
Специалисты «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) установили 10 современных автономных валидаторов с солнечными панелями на станции Струн
|28.02.2024
|
Оплата билетов в приложении ЦППК появилась еще на одном маршруте в Калужской области
Теперь оплачивать поездки в приложении «Расписание и билеты ЦППК» можно на маршруте Калуга-1 — Темкино. Ранее, в ноябре 2023 г., компания подключила к ци
|16.02.2024
|
В 2023 году пассажиры ЦППК активировали 2,4 млн билетов по NFC
С начала работы функции бесконтактной активации билетов в 2021 г. пассажиры ЦППК воспользовались ею 3,57 млн раз. Сегодня она действует на станциях, оборудованных турник
|08.02.2024
|
ЦППК установит системы видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажиров
оявятся на станциях, где обзор платформы из кабины машиниста может быть частично ограничен, например, из-за ее изогнутой формы, наличия надземного перехода или эстакады, — сказал генеральный директор ЦППК Иван Конев. — Это поможет локобригадам онлайн контролировать посадку и высадку пассажиров, а также выдерживать установленное время стоянки на станции, четче соблюдая график. Сейчас на таки
|26.01.2024
|
Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна на маршруте «Рязань-2 — Ряжск-1»
Покупка билетов с автоактивацией в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» теперь доступна на участке «Рязань-2 — Ряжск-1». С учетом того, что в октябре 2023 г. к
|17.01.2024
|
ЦППК внедрила оплату проезда в приложении с помощью SberPay
ЦППК усовершенствовала функцию покупки проездных документов в приложении «Расписание и билеты ЦППК» — с помощью мобильной платежной системы SberPay. Весь процесс оплаты происходит всего в
|12.12.2023
|
В подмосковных электричках отключили бесплатный Wi-Fi
Крупнейший оператор пригородных электричек России — Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) убрала покрытие Wi-Fi-сетей в поездах, как выяснили «Ведомости», поговорив с нескольким
|04.12.2023
|
Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам в Калужской области
Компания ЦППК продолжает развивать цифровизацию в регионах: возможность покупать билеты в приложении «
|20.11.2023
|
ЦППК установила валидаторы на Усовской ветке Белорусского направления
Компания ЦППК установила новые валидаторы на четырех станциях Усовской ветки Белорусского направления.
|31.10.2023
|
Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам Рязанской области
занской области появилась возможность оформить проездной документ в приложении «Расписание и билеты ЦППК». Пассажир получает уже активированный билет, который необходимо только предъявить контр
|20.10.2023
|
Оформление билетов в приложении и функция быстрого прохода появились еще на 34 станциях ЦППК
После установки валидаторов у пассажиров еще 34 станций ЦППК появилась возможность приобретать билеты через мобильное приложение, покупать абонементы на количество поездок и пользоваться функцией быстрого прохода для региональных льготников Московск
|16.10.2023
|
К обучающему порталу ЦППК подключились 90% сотрудников
еннему инфопространству для обучения и проверки знаний персонала присоединились 10 тыс. сотрудников ЦППК. Среди них — специалисты локомотивных бригад новых эксплуатационных депо МЦД-3 и МЦД-4.
|22.08.2023
|
За полгода пассажиры ЦППК оформили в 1,5 раза больше билетов в мобильном приложении
С января по июль 2023 г. через приложение «Расписание и билеты ЦППК» было куплено более 2,6 млн билетов — на 46% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Л
|07.07.2023
|
ЦППК обновила мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК»
ЦППК выпустила обновление мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК» для пользователей iOS и Android. Расширенная функциональность теперь позволяет оформлят
|17.05.2023
|
Робот-рекрутер «Вера» проконсультировала 4000 соискателей ЦППК за год
средней продолжительности диалога с каждым из 4000 кандидатов. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Робот «Вера» – цифровой рекрутер, который анализирует ответы и отвечает соискателям. Те
|15.03.2023
|
Больше половины пассажиров ЦППК выбирают цифровые сервисы для оформления билетов
С начала 2023 г. 53,1% пассажиров «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) выбрали различные цифровые сервисы самостоятельного оформления проездных документов. «У
|08.02.2023
|
Более 1,5 млн билетов активировали пассажиры ЦППК с помощью сервиса NFC
Более 1,5 млн билетов активировали пассажиры ЦППК с помощью сервиса NFC. Компания внедряла новую функцию последовательно — запуск на первых станциях Казанского направления состоялся около года назад, затем сервис был распространен далее.
|02.11.2022
|
Почти 11 тыс. человек задали вопросы виртуальному консультанту ЦППК
Виртуальный консультант ЦППК — система, которая отвечает на вопросы пользователей и регистрирует их обращения. Он нач
|24.10.2022
|
В мобильном приложении ЦППК появятся таргетированные push уведомления
Компания ЦППК опросила более 1000 активных пассажиров о том, где они чаще всего уточняют расписание эл
|14.10.2022
|
Почти 800 тыс. пассажиров ЦППК активировали билеты по NFC с момента запуска функции
Сервис по бесконтактной активации билетов работает на всех девяти направлениях ЦППК в течение трех месяцев. За это время им воспользовались почти 350 тыс. раз, а с начала работы функции — почти 800 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. С момента запу
|11.10.2022
|
Оплата картой у кассиров-контролеров стала доступна на всех направлениях ЦППК
пания совместно с банком обеспечила стабильную работу сервиса. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Сбор за оформление билета в поезде (100 руб.) взимается только в том случае, если у пас
|03.10.2022
|
Виртуальный консультант начал работу на сайте ЦППК
Виртуальный консультант «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) — система, которая отвечает на вопросы пользователей. В середине сентября 2022 г. компа
