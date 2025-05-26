Разделы

ЦППК Центральная ППК Центральная пригородная пассажирская компания

ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания

ЦППК — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. ЦППК — перевозчик на Московских центральных диаметрах (МЦД).

  • В 2023 году электропоезда компании перевезли более 556 млн пассажиров. Точность исполнения графика движения — 98%. В компании работают более 10 тысяч сотрудников. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


26.05.2025 ЦППК совместно с МЖД обновят освещение на 55 станциях

До конца 2025 г. «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) совместно с МЖД проведут работу по установке современного освещения на 55 объектах пасс
10.04.2025 ЦППК полностью обновила экспрессы на Казанском направлении

го направления. Об этом CNews сообщили представители Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Новые составы повышенной комфортности «РЭКС» уже перевозят пассажиров ЦППК на К
04.04.2025 ЦППК разместила QR-коды для обратной связи еще на четырех станциях Горьковского направления
04.02.2025 ЦППК завершила установку терминалов предварительного проездного документа в Московской области

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) завершила проект по установке терминалов предварительных проездных документов (ТППД). В
21.01.2025 Пассажиры ЦППК в Рязанской области смогут оформлять билеты с помощью Единой цифровой карты

25 г. по ней станут доступны и льготные поездки на пригородных маршрутах. Компания реализует проект совместно с Правительством Рязанской области и оператором ЕЦК. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Оформление билетов с помощью Единой цифровой карты — часть программы ЦППК по расширению инструментов оплаты проезда. Обладатели региональных льгот Рязанской области, в том числе шк
17.12.2024 ЦППК подключила к мобильному приложению 65% станций Калужской области

Пассажиры ЦППК, которые совершают поездки на участке Калуга-1 — Алексин, получили возможность оплачиват
19.11.2024 ЦППК запустила инновационный сервис оплаты проезда на электропоездах «Скороход»

ожение появилось в открытом доступе в магазинах iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители АО Центральная ППК. Одно нажатие на экран смартфона, и поездка началась. Не нужно выбирать ст
28.10.2024 ЦППК тестирует новое решение для бесконтактной оплаты проезда

ранее приобретать билет до конкретной точки — пассажир может решить в пути, на какой станции ему выйти. Решение основано на технологии Bluetooth Low Energy (BLE). Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Новое приложение ЦППК с новой технологией оплаты проезда тестируется на станциях Ярославского направления: от вокзала до станции Мытищи. «Новое решение выведет процесс взаимодейств
16.10.2024 Пассажиры ЦППК активируют почти 90% билетов в приложении на Android по NFC

Девять из десяти билетов, оформленных в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» на Android, сегодня активируется по NFC. За все время работы цифровой функции пассажиры
27.09.2024 Оплачивать поездки в приложении ЦППК можно уже на 60% станций Смоленской области

К оплате проезда в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» подключен участок Смоленск — Фаянсовая. Билеты можно оформлять в любом месте и в любое

09.08.2024 ЦППК запустила оплату проезда в билетных автоматах через СБП

латежей (СБП) в билетных автоматах (БПА). Функцией СБП оборудованы билетные автоматы на головных вокзалах столицы, а также станциях и остановочных пунктах каждого из направлений, где курсируют поезда ЦППК. «Мы постоянном работаем над совершенствованием собственной системы продаж и стремимся к тому, чтобы оформлять билеты становилось еще быстрее и проще, — сказал директор по цифровым сервиса
26.07.2024 Оплата билетов в приложении ЦППК доступна еще на 31 станции Рязанской области

Компания ЦППК подключила еще три участка Рязанской области к оплате проезда в мобильном приложении «Ра
21.06.2024 ЦППК запускает технологию быстрого прохода для федеральных льготников

С 22 июня 2024 г. для федеральных льготников заработает функция быстрого прохода к поездам — больше не нужно оформлять разовый льготный билет в кассе ЦППК перед каждой поездкой. Такая возможность появится для обладателей социальных карт Москвы и Московской области на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами. Об этом CNews сообщили

29.05.2024 Покупка билетов в приложении ЦППК доступна на трети станций Смоленской области

Компания ЦППК продлила участок в Смоленской области, где пассажиры могут оплачивать поездки в приложен
16.04.2024 Более половины пассажиров ЦППК выбирают оплату билетов через цифровые сервисы

ассажиров, отдающих предпочтение цифровым сервисам «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) при оформлении проездных документов, выросло до 56,4%. К таким сервисам относятся билет
27.03.2024 Покупка билетов в приложении ЦППК: еще на 19 станциях МО и Смоленской области

Компания продолжает расширять географию своего мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК» в регионах. Начиная с 27 марта 2024 г. билеты с автоактивацией могут оформлять пассажир
22.03.2024 С начала 2024 г. пассажиры ЦППК оформили по предварительным проездным документам более 315 тыс. билетов

тов — как в пути следования у кассиров-контролеров «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК), так и в кассах на станции прибытия. Сервисный сбор в таких случаях не требуется. Об эт
15.03.2024 Треть билетов в приложении ЦППК оплачивается через SberPay

При покупке в приложении ЦППК билета на обычный поезд или РЭКС кнопку SberPay использует уже 38% пассажиров. Об этом C
01.03.2024 ЦППК установила новые валидаторы на станции Струнино

Специалисты «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) установили 10 современных автономных валидаторов с солнечными панелями на станции Струн
28.02.2024 Оплата билетов в приложении ЦППК появилась еще на одном маршруте в Калужской области

Теперь оплачивать поездки в приложении «Расписание и билеты ЦППК» можно на маршруте Калуга-1 — Темкино. Ранее, в ноябре 2023 г., компания подключила к ци
16.02.2024 В 2023 году пассажиры ЦППК активировали 2,4 млн билетов по NFC

С начала работы функции бесконтактной активации билетов в 2021 г. пассажиры ЦППК воспользовались ею 3,57 млн раз. Сегодня она действует на станциях, оборудованных турник
08.02.2024 ЦППК установит системы видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажиров

оявятся на станциях, где обзор платформы из кабины машиниста может быть частично ограничен, например, из-за ее изогнутой формы, наличия надземного перехода или эстакады, — сказал генеральный директор ЦППК Иван Конев. — Это поможет локобригадам онлайн контролировать посадку и высадку пассажиров, а также выдерживать установленное время стоянки на станции, четче соблюдая график. Сейчас на таки
26.01.2024 Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна на маршруте «Рязань-2 — Ряжск-1»

Покупка билетов с автоактивацией в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» теперь доступна на участке «Рязань-2 — Ряжск-1». С учетом того, что в октябре 2023 г. к
17.01.2024 ЦППК внедрила оплату проезда в приложении с помощью SberPay

ЦППК усовершенствовала функцию покупки проездных документов в приложении «Расписание и билеты ЦППК» — с помощью мобильной платежной системы SberPay. Весь процесс оплаты происходит всего в
12.12.2023 В подмосковных электричках отключили бесплатный Wi-Fi

Крупнейший оператор пригородных электричек России — Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) убрала покрытие Wi-Fi-сетей в поездах, как выяснили «Ведомости», поговорив с нескольким
04.12.2023 Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам в Калужской области

Компания ЦППК продолжает развивать цифровизацию в регионах: возможность покупать билеты в приложении «
20.11.2023 ЦППК установила валидаторы на Усовской ветке Белорусского направления

Компания ЦППК установила новые валидаторы на четырех станциях Усовской ветки Белорусского направления.
31.10.2023 Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам Рязанской области

занской области появилась возможность оформить проездной документ в приложении «Расписание и билеты ЦППК». Пассажир получает уже активированный билет, который необходимо только предъявить контр
20.10.2023 Оформление билетов в приложении и функция быстрого прохода появились еще на 34 станциях ЦППК

После установки валидаторов у пассажиров еще 34 станций ЦППК появилась возможность приобретать билеты через мобильное приложение, покупать абонементы на количество поездок и пользоваться функцией быстрого прохода для региональных льготников Московск
16.10.2023 К обучающему порталу ЦППК подключились 90% сотрудников

еннему инфопространству для обучения и проверки знаний персонала присоединились 10 тыс. сотрудников ЦППК. Среди них — специалисты локомотивных бригад новых эксплуатационных депо МЦД-3 и МЦД-4.

22.08.2023 За полгода пассажиры ЦППК оформили в 1,5 раза больше билетов в мобильном приложении

С января по июль 2023 г. через приложение «Расписание и билеты ЦППК» было куплено более 2,6 млн билетов — на 46% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Л
07.07.2023 ЦППК обновила мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК»

ЦППК выпустила обновление мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК» для пользователей iOS и Android. Расширенная функциональность теперь позволяет оформлят
17.05.2023 Робот-рекрутер «Вера» проконсультировала 4000 соискателей ЦППК за год

средней продолжительности диалога с каждым из 4000 кандидатов. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Робот «Вера» – цифровой рекрутер, который анализирует ответы и отвечает соискателям. Те
15.03.2023 Больше половины пассажиров ЦППК выбирают цифровые сервисы для оформления билетов

С начала 2023 г. 53,1% пассажиров «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) выбрали различные цифровые сервисы самостоятельного оформления проездных документов. «У
08.02.2023 Более 1,5 млн билетов активировали пассажиры ЦППК с помощью сервиса NFC

Более 1,5 млн билетов активировали пассажиры ЦППК с помощью сервиса NFC. Компания внедряла новую функцию последовательно — запуск на первых станциях Казанского направления состоялся около года назад, затем сервис был распространен далее.

02.11.2022 Почти 11 тыс. человек задали вопросы виртуальному консультанту ЦППК

Виртуальный консультант ЦППК — система, которая отвечает на вопросы пользователей и регистрирует их обращения. Он нач
24.10.2022 В мобильном приложении ЦППК появятся таргетированные push уведомления

Компания ЦППК опросила более 1000 активных пассажиров о том, где они чаще всего уточняют расписание эл
14.10.2022 Почти 800 тыс. пассажиров ЦППК активировали билеты по NFC с момента запуска функции

Сервис по бесконтактной активации билетов работает на всех девяти направлениях ЦППК в течение трех месяцев. За это время им воспользовались почти 350 тыс. раз, а с начала работы функции — почти 800 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. С момента запу
11.10.2022 Оплата картой у кассиров-контролеров стала доступна на всех направлениях ЦППК

пания совместно с банком обеспечила стабильную работу сервиса. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Сбор за оформление билета в поезде (100 руб.) взимается только в том случае, если у пас
03.10.2022 Виртуальный консультант начал работу на сайте ЦППК

Виртуальный консультант «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) — система, которая отвечает на вопросы пользователей. В середине сентября 2022 г. компа

