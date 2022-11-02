Почти 11 тыс. человек задали вопросы виртуальному консультанту ЦППК

Виртуальный консультант ЦППК — система, которая отвечает на вопросы пользователей и регистрирует их обращения. Он начал работать в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» в середине сентября, а затем стал доступен и на официальном сайте компании. За это время к нему обратились почти 11 тыс. человек: 10 тыс. задали вопросы в мобильном приложении, около 1000 — через сайт. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Виртуальный консультант получил много положительных отзывов и запросов от активных пользователей. Больше всего обращений поступило о проездных документах, далее по популярности — электронные продажи через сайт или мобильное приложение. Кроме того, пассажиры Компании уточняли информацию о тарифах и расписании.

Виртуального консультанта также можно спросить об условиях, сроке действия и местах покупки разовых билетов, видах абонементов, особенностях каждого типа, восстановлении в случае утери, условиях возвратов. Он подскажет список доступных билетов по вашему маршруту и их стоимость.

Электронный помощник доступен: на официальном сайте — в разделе «Помощь» — «Абонементные билеты» или «Разовые билеты» — значок помощника внизу страниц; в мобильном приложении ЦППК — в разделе «Информация» — «Контакты».

Также в некоторых поездах на Киевском направлении размещены стикеры с QR-кодами, которые направляют пассажиров к виртуальному консультанту.

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АО «Центральная ППК» — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,7% — в России. В 2021 г. электропоезда компании перевезли более 520 млн человек. Точность исполнения графика движения – 98%. На данный момент в компании работают более 9500 сотрудников.