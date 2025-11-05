Россия под атакой. Под ударом хакеров телекоммуникации, ИТ и финансовый сектор

Киберпреступность в России достигает новых уровней. В III квартале 2025 г. произошло более 42 тыc. кибератак, что составляет 40% от общего числа ИТ-инцидентов за год. Это на 73% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Основными мишенями хакеров стали телекоммуникации, ИТ и финансовый сектор, а наиболее заметный рост — на 43% — показали кибератаки на медиаотрасль. Эксперты связывают эту динамику с ускоренной цифровизацией экономики и сохраняющейся политизированностью ИТ-атак.

Рост кибератак

С июля по сентябрь 2025 г. в России произошло 40% всех кибератак за год, пишет «Коммерсант». В III квартале было зафиксировано 42 тыс. киберинцидентов, что на 73% больше показателей 2024 г.

По данным компании по информационной безопасность (ИБ) RED Security SOC, с июля по сентябрь 2025 г. было выявлено более 42 тыс. кибератак, это 40% от общего числа ИТ-инцидентов за год и на 73% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Количество высококритичных ИТ-инцидентов в III квартале достигло 7,6 тыс. Только в августе B<-специалисты центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC зафиксировали и нейтрализовали более 17 тыс. киберугроз, что стало максимумом с начала 2025 г. При этом в 2024 г. статистически значимого всплеска хакерской активности в III квартале не наблюдалось, тогда же на этот период пришлось только 24% от общего числа ИТ-инцидентов с начала 2025 г.

Наибольшее число кибератак в 2025 г. было направлено на телекоммуникационный сектор, который обошел промышленность и вошел в тройку самых атакуемых отраслей наряду с ИТ- и финансами.

Эти сектора экономики — самые привлекательные цели для киберпреступников: успешные кибератаки позволяют быстро монетизировать ущерб, затронуть множество граждан или получить доступ к ценной конфиденциальной информации, отмечают ИБ-эксперты. Наибольший рост показали кибератаки на медиаотрасль, с начала 2025 г. их число выросло на 43% и приблизилось к 9 тыс.

Аналитики RED Security SOC считают, что ИТ-атаки на медиа и развлечения преследуют общую цель — привлечь максимум внимания к хакерам, вызвать резонанс или даже общественную панику. «Рост киберугроз связан, во-первых, с ускорением цифровизации экономики страны. Это дает преимущества, но усиливает риски для кибербезопасности граждан и организаций. Во-вторых — с сохраняющейся политизированностью ИТ-атак на российский бизнес в связи с проведением специальной военной операции (СВО) России на Украине», — отметил технический директор RED Security SOC Владимир Зуев.

Целевые кибератаки

По данным руководителя отдела Threat Intelligence компании Bi.Zone Олега Скулкина, лидером по количеству целевых кибератак за период стала транспортная отрасль, ведь на нее пришлось 16% от всех кибератак с июля по сентябрь 2025 г. На государственные организации пришлось чуть меньше кибератак — 15%. «Важно отметить: по сравнению с III кварталом 2024 г. ситуация кардинально изменилась. Тогда на государственный сектор приходилось 20% целевых кибератак. Второе место заняла финансовая отрасль с 14% попыток», — пояснил «Коммерсант» Олег Скулкин.

«В III квартале российские компании столкнулись с рекордным числом кибератак — ИТ-инциденты фиксировались почти ежедневно», — констатирует команда киберразведки «Лаборатории Касперского». Руководитель отдела расширенного исследования киберугроз Никита Назаров отметил, что в последние месяцы все чаще несколько группировок действуют совместно в одной скомпрометированной ИТ-инфраструктуре. Одни обеспечивают доступ, другие закрепляются, третьи наносят ущерб. Такие скоординированные кибероперации затрудняют расследование и атрибуцию, подчеркивает эксперт.

Новые тренды

Помимо усложнения целевых кибератак и использования технологий искусственного интеллекта (ИИ), директор направления ИБ «Группа компаний (ГК) «Ультиматек»» Татьяна Белоусова выделяет новый тренд — кибератаки с применением легитимных ИТ-инструментов, которые трудно обнаружить.

Коммерческий директор «Код безопасности» Федор Дбар добавляет: «Кроме роста DDoS-атак, наблюдается резкий подъем фишинговых кампаний в России. Этот вектор стал одним из самых распространенных в III квартале 2025 г.».