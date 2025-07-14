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Зуев Владимир


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 Аналитика RED Security SOC: ИТ, финансы и телеком стали самыми атакуемыми отраслями с начала года 1
02.12.2021 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зуев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5082 1
InfoWatch - Инфовотч 1052 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1337 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 683 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 141 1
ЭвриТег - EveryTag 35 1
Ideco - Айдеко 88 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1713 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 498 1
Ак Барс Банк 274 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 493 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 264 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3260 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4527 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 684 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29620 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15641 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1987 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1104 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7138 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 707 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3298 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 665 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 171 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 539 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 218 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 261 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2632 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4226 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12495 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 367 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13145 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4239 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13030 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5464 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7197 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5932 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22097 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12958 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30872 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2130 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11641 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4177 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10853 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3371 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1703 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10927 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 713 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 450 1
Таксономия - Taxonomy 68 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3251 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13063 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2371 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 265 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5529 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 51 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 25 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1741 1
Демидов Сергей 127 1
Нуйкин Андрей 49 1
Починок Николай 12 1
Хомутов Дмитрий 41 1
Ежов Василий 42 1
Яшкин Вячеслав 6 1
Карасев Артем 6 1
Козерод Сергей 38 1
Ерин Андрей 22 1
Клочков Николай 3 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
Толчельников Михаил 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52755 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 1
Польша - Республика 1988 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14300 1
Турция - Турецкая республика 2436 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6003 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 979 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14354 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3263 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19505 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1006 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5088 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49697 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6550 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4281 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2842 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16872 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1616 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7092 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2587 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 61 1
Blacklist - Чёрный список 647 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 880 1
Аудит - аудиторский услуги 2864 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7512 1
Markets&Markets Research 113 1
Cybersecurity Ventures 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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