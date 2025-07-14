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Зуев Владимир
УПОМИНАНИЯ
|14.07.2025
|Аналитика RED Security SOC: ИТ, финансы и телеком стали самыми атакуемыми отраслями с начала года 1
|02.12.2021
|Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
Зуев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Демидов Сергей 127 1
|Нуйкин Андрей 49 1
|Починок Николай 12 1
|Хомутов Дмитрий 41 1
|Ежов Василий 42 1
|Яшкин Вячеслав 6 1
|Карасев Артем 6 1
|Козерод Сергей 38 1
|Ерин Андрей 22 1
|Клочков Николай 3 1
|Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
|Толчельников Михаил 5 1
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