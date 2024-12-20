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Хомутов Дмитрий



20.12.2024 Исследование Ideco и SkyDNS: 83% компаний не защищены на уровне DNS 1
08.11.2024 Ideco: Рынок NGFW вырос в шесть раз за 2022-2024 годы 1
30.09.2024 Абсолютный прорыв в киберзащите: встречайте Ideco NGFW 18 1
26.09.2024 Разработчики Staffcop и Ideco заключили соглашение о сотрудничестве 1
03.09.2024 Подтверждена совместимость Efros DefOps и Ideco VPN 1
16.07.2024 Ideco — первый NGFW с облачным DNS Protection 1
24.06.2024 Ideco NGFW выходит на юго-восточный рынок Азии 1
17.05.2024 Новая версия Ideco NGFW 17.0 1
15.03.2024 Ideco запустила совместные курсы с учебным центром «Информзащита» 1
27.02.2024 Крупнейший российский банк удалит Windows с десятков тысяч ПК и перейдет на российский Linux 1
18.01.2024 Ideco выпустила новую версию межсетевого экрана Ideco UTM 15.7 1
17.01.2024 Ideco: Треть российских компаний продолжают использовать зарубежное ПО 1
27.12.2023 CNews Analytics: главные барьеры и драйверы развития российского ИТ-рынка в 2024 г. 1
29.11.2023 Ideco NGFW создал решение для Enterprise сегмента Ideco NGFW — инновационное решение для крупного бизнеса 1
30.10.2023 Ideco представила новое поколение межсетевого экрана — Ideco NGFW 16.0 1
01.09.2023 Ideco выпустила новый экран UTM 15.0 1
05.07.2023 Система двухфакторной аутентификации Multifactor совместима с межсетевым экраном Ideco UTM 1
23.05.2023 Университет Иннополис и «Айдеко» подписали соглашение об академическом сотрудничестве 1
10.04.2023 НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» протестировали совместное решения по защите корпоративной сети 1
28.03.2023 Вышел релиз ФСТЭК-версии Ideco UTM 1
27.01.2023 «Айдеко» выпустила новую версию межсетевого экрана Ideco UTM 1
23.06.2022 Межсетевой экран Ideco UTM защитил сайт ЮУГМУ от DDoS-атак 1
09.03.2022 Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ 1
13.01.2022 «Айдеко» получила сертификат соответствия ФСТЭК России 1
02.12.2021 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
12.11.2021 Компания «Айдеко» приняла участие в CNews Forum 2021 1
08.11.2021 «Айдеко» о проблемах защиты сетевого периметра в рамках форума CNews 1
18.01.2021 Представлена новая версия шлюза безопасности Ideco UTM 9.0 1
14.09.2020 «Айдеко» представила новую версию шлюза безопасности Ideco UTM 8.0 1
12.02.2018 Шлюз безопасности Ideco ICS защищает от криптомайнеров 1
03.08.2017 «Айдеко» выпустила новую версию шлюза безопасности Ideco ICS 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Хомутов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ideco - Айдеко 71 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 6
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 4
Multifactor - Мультифактор 38 3
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 3
2domains 4 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
ЭвриТег - EveryTag 34 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Ростелеком 9701 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
Fortinet 387 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Radware 58 1
Directum - Директум 1090 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
InnoSTage - Инностейдж 141 1
Microsoft Corporation 24625 1
SAP SE 5277 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Информзащита 756 1
Global IT - Глобал АйТи 7 1
PARMA Technologies Group - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 1
Cisco Systems 5114 1
Sophos - SophosLabs 414 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Check Point Software Technologies 760 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Ак Барс Банк 272 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Абсолют Банк 230 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ионов и Партнеры 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 6
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 19
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 559 14
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 12
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 255 10
Application Control - Контроль доступа к приложениям 164 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 7
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 7
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 6
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 5
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 108 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 4
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 664 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1316 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 3
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 37 14
Linux OS 9937 12
Ideco NGFW 10 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
2Test Профишкаф 1 3
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 28 2
Apple macOS 2059 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
ФСТЭК РФ - ИТ.СОВ - Профиль защиты систем обнаружения вторжений 16 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Apache Logging Project - Log4j 25 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 43 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
HPE Integrity - серия серверов 134 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
NVision Барьер 648 1
Цифровые решения НПП - DS Integrity 7 1
Microsoft Windows 15657 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Fortinet FortiAI 1 1
Fortinet FortiEDR 2 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 1
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 17 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 1
Ideco VPN 1 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 1
Нуйкин Андрей 47 2
Зуев Владимир 1 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
Толчельников Михаил 5 1
Демидов Сергей 127 1
Ежов Василий 42 1
Починок Николай 12 1
Яшкин Вячеслав 6 1
Карасев Артем 6 1
Козерод Сергей 38 1
Ерин Андрей 22 1
Клочков Николай 3 1
Ложкин Руслан 34 1
Севостьянов Александр 15 1
Сюртукова Екатерина 10 1
Важенин Андрей 1 1
Косарим Руслан 7 1
Дрозд Алексей 18 1
Киселёв Алексей 60 1
Куканов Антон 6 1
Измайлов Сергей 1 1
Терехов Андрей 39 1
Арбатский Андрей 1 1
Худякова Софья 3 1
Минаев Андрей 15 1
Вакациенко Владимир 1 1
Плотко Сергей 7 1
Башкатов Роман 9 1
Семенов Александр 145 1
Ионов Алексей 12 1
Рожков Михаил 9 1
Кузьмин Антон 12 1
Беляк Игорь 12 1
Бурмистров Михаил 29 1
Товстолип Александр 3 1
Толокнов Андрей 16 1
Сивцев Илья 140 1
Безбогов Сергей 46 1
Миронов Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Польша - Республика 1959 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Европа 21767 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Индонезия - Республика 957 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 3
Аудит - аудиторский услуги 2660 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 59 1
Образование в России 2191 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 44 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Ведомости 996 1
Forbes - Форбс 817 1
Markets&Markets Research 112 1
Cybersecurity Ventures 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
INFOLine-Аналитика 53 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 12 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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