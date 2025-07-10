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На российский рынок вышел новый межсетевой экран NGFW 20.0 от компании Ideco

На российский рынок информационной безопасности ИТ-вендор Ideco выпустил новое решение NGFW 20.0. Обновление межсетевого экрана следующего поколения направлено на повышение гибкости настройки, ускорение работы ключевых модулей и расширение функциональности управления большим количеством правил и повышения уровня безопасности инфраструктур отечественных компаний. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Среди ключевых нововведений — гибкая маршрутизация VPN (Split tunneling), ограничение длины сессий VPN-подключения и поддержка TLS для VPN-подключений в сложных условиях связи. В модуле DNS Security появилось подробное логирование DNS-запросов и поддержка DNS-over-TLS для защиты резолвинга DNS от перехвата запросов.

В новом релизе улучшена настройка контентной фильтрации, осуществлен переход на новые категории интернет-ресурсов, а также ускорена категоризация URL при работе с Контент-фильтром. Появилась возможность использования базы GeoIP от Минцифры.

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Существенно ускорена работа нового межсетевого экрана с десятками тысяч объектов Active Directory и производительность обработки трафика системой предотвращения вторжений.

«Мы продолжаем двигаться в сторону адаптивной безопасности, где ключевыми становятся контроль, производительность и масштабируемость. В релизе NGFW 20.0 мы сделали упор на удобство администрирования и прозрачность правил фильтрации, расширили поддержку современных стандартов DNS и усилили защиту в сценариях с высокой нагрузкой. Это обновление — результат нашей активной работы на российском рынке в течение 20 лет», — сказал Дмитрий Хомутов, директор компании Ideco.

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