Для российских ТВ власти введут начисление баллов, отличников будут допускать к государственным закупкам

Российские власти уже с 2026 г. планирует установить требования для производства и локализации телевизоров в России. В пояснительной записке к законопроекту предусмотрено начисление баллов, необходимых для включения в реестр отечественной продукции. Основное внимание уделяется компонентам, необходимым для изготовления телевизоров, включая электронную компонентную базу, комплектующие и программное обеспечение.

Балльная степень локализации продукта

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России вводит начисление баллов для отечественных телевизоров, пишут «Ведомости». Признание техники отечественной дает преимущества на государственных закупках.

С 1 января 2026 г. сотрудники Минпромторга намерены ввести новые требования для производства и локализации телевизоров в России. Эта информация содержится в проекте поправок к постановлению правительства №719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

Журналисты «Ведомостей» ознакомились с текстом документа, сводным отчетом и пояснительной запиской к нему. Поправки были опубликованы 8 июля 2025 г. на портале нормативно-правовых актов (НПА). Основное внимание в документе уделяется компонентам, необходимым для изготовления телевизоров, включая электронную компонентную базу, комплектующие и программное обеспечение (ПО).

«Квант» Для российских телевизоров власти введут начисление баллов, отличников будут допускать к государственным закупкам

Постановление №719 определяет критерии, по которым продукция может считаться произведенной на территории России. В нем предусмотрено начисление баллов, необходимых для включения в реестр отечественной продукции Минпромторга. Эти баллы можно зарабатывать за счет использования российских комплектующих и технологий в процессе производства. Государственные заказчики обязаны придерживаться данного реестра при осуществлении своих закупок.

Расчет отечественной локализации

Согласно сводному отчету, для телевизоров установлены требования, включающие выполнение в России определенного набора технологических операций и соблюдение условия, при котором доля иностранных комплектующих в себестоимости техники не превышает 60%. Однако, по мнению представителей Минпромторга, эти требования не учитывают специфику производства телевизоров с жидкокристаллическими (ЖК) экранами, в частности, условие о производстве ключевого элемента на территории России.

10 июля 2025 г. балльная система для признания отечественными ЖК-мониторов (применяемых в электронных часах, телефонах, телевизорах и т.д.), аппаратуры для записи и воспроизведения изображений в части ЖК-модулей (ключевых компонентов дисплеев для телевизоров) и самих телевизоров не разработана.

В поправках министерство предлагает с 1 января 2026 г. установить минимальную сумму для отечественных телевизоров в 35 баллов, с 2028 г. – не менее 40, с 2030 г. – не менее 85 баллов. Для аппаратуры записи и воспроизведения изображений, помимо телевизоров (может включать в себя демонстрационные экраны), требования выше: с 2026 г. не менее 60 баллов, с 2028 г. – не менее 65, с 2030 г. – не менее 80.

Для ЖК-мониторов российские власти предлагают с 2026 г. установить планку в 35 баллов, с 2028 г. – не менее 45 и не менее 85 баллов с 2030 г. Таким образом, из максимальных 100 баллов к 2030 г. телевизоры и компоненты к ним должны быть локализованы не менее чем на 80%.

В документах к поправкам указано, что из-за усиления санкционного давления на Россию из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, отечественные производители телевизоров вынуждены закупать иностранные радиоэлектронные компоненты. Для снижения зависимости компании перестраивают производство, но сталкиваются с трудностями из-за отсутствия государственной поддержки, включая приоритет отечественных телевизоров в государственных закупках. Введение балльной системы призвано способствовать решению этой проблемы.

Возврат инвестиций

Требования по локализации критически важны для закупок по №44-ФЗ (определяет порядок закупок для государственных и муниципальных структур) и № 223-ФЗ (порядок закупок для компаний с государственным участием). По данным «Тендерплана», за первое полугодие 2025 г. в совокупности было размещено 829 госзакупок на телевизоры на 468,5 млн руб., за тот же период в 2024 г. — 1188 госзакупок на 984,3 млн руб.

Динамика закупок телевизоров по № 44-ФЗ за 2024 г. изменилась разнонаправленно, уточнил «Ведомостям» эксперт сервиса «Контур.Закупки» Василий Данильчик. Количество закупок, по данным сервиса, выросло на 15% до 4,6 тыс. в 2024 г. против 4 тыс. в 2023 г. Но в денежном выражении объем закупок снизился на 6,6% – с 3,62 млрд руб. в 2023 г. до 3,38 млрд руб. Это может говорить о снижении средней стоимости техники или увеличении доли мелких закупок, полагает Данильчик. По №223-ФЗ картина более стабильная и позитивная, оценил он: закупок стало больше на 10,5% – с 1,9 тыс. до 2,1 тыс., а сумма договоров выросла на 28% – с 3,16 млрд до 4,05 млрд руб., что может говорить о выборе более дорогих моделей, резюмировал эксперт.

Всего в 2024 г. в России покупки телевизоров упали в количественном выражении на 11,3% до 7,8 млн шт., но в деньгах сегмент вырос на 1,5% до 234,4 млрд руб., писал в январе 2025 г. исходя из данных директора департамента крупной бытовой техники компании «Марвел-дистрибуция» Ларисы Сениной.

В сводном отчете указано пять субъектов регулирования — производителей компонентов и телевизоров: «Квант», «Дюкс», «Икар», «Лига смарт» и NexTouch. Эти компании уже включены в реестр Минпромторга России, и, согласно отчету, с ними обсуждалось введение балльной системы.

Генеральный директор разработчика и производителя дисплеев и интерактивного оборудования NexTouch (ГК «Некс-Т») Владимир Крикушенко уточнил «Ведомостям», что в компании ознакомились с проектом документа, он вводит давно назревшие корректировки. «В конкретный момент это не сильно повлияет на производство, а в перспективе позволит привлечь дополнительные инвестиции в сектор», – полагает он. По мнению Крикушенко, до 2030 г. набрать заявленные баллы вполне осуществимо. «Безусловно, это большая работа, но будем успевать», — подчеркнул топ-менеджер. Он также объяснил, что сейчас важно поддержать спрос со стороны госзаказчиков, чтобы производители понимали сроки возврата инвестиций в локализацию с учетом новых требований.

Высокие требования

Советник антимонопольной практики «МЭФ Legal» Оксана Павлухина отмечает, что в редакции от 10 июля 2025 г., помимо балльной системы, предлагается ввести строгие требования к документации, правам на ПО и производственной базе, что ужесточает критерии признания продукции российской. По ее словам, пять компаний, упомянутых в сводном отчете, это уже известные на момент оценки производители, работающие в России по указанным категориям продукции (телевизоры, панели для видеостен, ЖК-модули). Это не исключает наличия других производителей, которые пока не включены в реестр или могут появиться позднее. По мнению Павлухиной, новым компаниям, планирующим начать производство, и предприятиям с низким уровнем локализации будет сложнее соответствовать требованиям. Требования становятся более комплексными и количественно измеримыми, включают новые критерии оценки, а процесс подтверждения соответствия влечет дополнительные издержки, отмечает она. Балльная система предоставляет производителям гибкость в выборе стратегии локализации: они могут набирать необходимое количество баллов разными способами, не выполняя все критерии, отметила Павлухина. По ее словам, для компаний, готовых инвестировать в производство в России, эти изменения в перспективе могут быть выгодны, особенно с учетом преимуществ локализации при участии в госзакупках, добавила юрист.

Введение балльной системы будет выгодно российским производителям, которые действительно занимаются собственной разработкой, а не просто собирают телевизоры по модели white label т.е. модель сотрудничества, при которой одна компания производит продукт, а другая продает его под собственным брендом, отметил независимый аналитик и автор Telegram-канала RusMicro Алексей Бойко. По его словам, производитель может выпускать продукцию под своим брендом, собирая ее из готовых компонентов или производя лишь часть российских элементов, используемых в конечном изделии. По словам Бойко, российское производство подразумевает, что основой является разработка и управление процессом создания изделия, но путь от нероссийского к российскому включает множество этапов, не все из которых четко регламентированы. Рынок телевизоров сложный и низкомаржинальный, что затрудняет вхождение российского бизнеса, отметил эксперт. Однако при введении новых требований и государственной поддержки для такой продукции ключевые производители электроники могут заинтересоваться развитием телевизионной индустрии, считает он.